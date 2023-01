Twórca "Johna Wicka" za kamerą "Rainbow Six"

"Bez ostrzeżenia" i "Rainbow Six" - nowe wersje powieści Toma Clancy'ego







Poznaliśmy reżysera filmowej adaptacji " Rainbow Six " - thillera akcji na podstawie kultowej powieści Toma Clancy'ego i zarazem sequela " Bez skrupułów " z 2021 roku. To Chad Stahelski , twórca czterech części " Johna Wicka ". W głównej roli ponownie zobaczymy Michaela B. Jordana Poprzedni film stanowił początek kinowego cyklu o przygodach Johna Clarka. To były członek Navy SEAL i agent CIA, bohater wymyślony przez Clancy'ego , która pojawiał się jako postać drugoplanowa w książkach o Jacku Ryanie. "Bez skrupułów" było pierwszą powieścią, w której był protagonistą, a obraz wyreżyserował dla Amazon Prime Video Stefano Sollima . Przypomnijmy też, że " Bez ostrzeżenia " powstawało pierwotnie dla studia Paramount Pictures, które chciało je wprowadzić do kin we wrześniu 2020. Pandemia COVID-19 pokrzyżowała te plany. Ostatecznie wytwórnia postanowiła zrezygnować z filmu i odsprzedała prawa do niego Amazonowi."Rainbow Six" nie będzie miało już tak wyboistej drogi na ekrany i najpewniej zaliczy tradycyjny kinowy bieg. Szczegóły fabuły trzymane są na razie w tajemnicy. Wiadomo jedynie, że będzie opowiadać o czasie, który Clark (tytuł jest jego kryptonimem) spędzi w szeregach elitarnej, antyterrorystycznej jednostki.