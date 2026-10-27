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Najseksowniejszy mężczyzna 2026 roku wybrany

People / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Najseksowniejszy+m%C4%99%C5%BCczyzna+2026+roku+wybrany+To+Noah+Wyle+z+serialu+%22The+Pitt%22-169343
Najseksowniejszy mężczyzna 2026 roku wybrany
źródło: Getty Images
autor: Chloe Kern
Noah Wyle został wybrany najseksowniejszym żyjącym mężczyzną przez magazyn "People". Aktor znany m.in. z seriali "Ostry dyżur" i "The Pitt" otrzymał ten tytuł po raz pierwszy w karierze. W rozmowie z redakcją przyznał, że swoje zwycięstwo początkowo uznał za żart. 

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- Pomyślałem, że to musi być jakiś kawał. Nawet przez myśl mi nie przeszło, że mógłbym dostąpić takiego zaszczytu - stwierdził Wyle. Z przymrużeniem oka dodał, że ma nadzieję, iż od tej pory jego życie stanie się pasmem sukcesów. Szybko jednak zaznaczył, że spodziewa się przede wszystkim żartów ze strony rodziny i przyjaciół. 



Wyle zdobył popularność dzięki roli doktora Johna Cartera w serialu "Ostry dyżur", w którym występował u boku George’a Clooneya, Anthony’ego Edwardsa, Sherry Stringfield i Julianny Margulies. Produkcja NBC przez lata przyciągała przed telewizory miliony widzów, a kreacja Wyle’a przyniosła mu trzy nominacje do Złotych Globów i pięć nominacji do nagród Emmy.

Po zakończeniu "Ostrego dyżuru" w 2009 roku Wyle powrócił na szpitalne korytarze za sprawą serialu "The Pitt". Wciela się w nim w doktora Michaela "Robby’ego" Robinavitcha - doświadczonego lekarza pracującego na oddziale ratunkowym w Pittsburghu. Rola przyniosła mu Złoty Glob w 2026 roku oraz dwie kolejne nagrody Emmy dla najlepszego aktora w serialu dramatycznym, zdobyte w 2025 i 2026 roku. Premiera trzeciego sezonu "The Pitt" jest zaplanowana na styczeń 2027 roku.

Tytuł najseksowniejszego żyjącego mężczyzny magazyn "People" przyznaje od 1985 roku. Pierwszym laureatem został Mel Gibson. W ubiegłym roku wyróżnienie otrzymał Jonathan Bailey. Wśród wcześniejszych laureatów znaleźli się także Patrick Dempsey, Chris Evans, Paul Rudd, Michael B. Jordan, John Legend i Idris Elba.

Zwiastun serialu "The Pitt"



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