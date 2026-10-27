Najseksowniejszy mężczyzna 2026 roku wybrany

Noah Wyle został wybrany najseksowniejszym żyjącym mężczyzną przez magazyn "People". Aktor znany m.in. z seriali "Ostry dyżur" i "The Pitt" otrzymał ten tytuł po raz pierwszy w karierze. W rozmowie z redakcją przyznał, że swoje zwycięstwo początkowo uznał za żart.
Noah Wyle: Rodzina i przyjaciele będą dowcipkować
- Pomyślałem, że to musi być jakiś kawał. Nawet przez myśl mi nie przeszło, że mógłbym dostąpić takiego zaszczytu - stwierdził Wyle
. Z przymrużeniem oka dodał, że ma nadzieję, iż od tej pory jego życie stanie się pasmem sukcesów. Szybko jednak zaznaczył, że spodziewa się przede wszystkim żartów ze strony rodziny i przyjaciół. Wyle
zdobył popularność dzięki roli doktora Johna Cartera w serialu "Ostry dyżur
", w którym występował u boku George’a Clooneya
, Anthony’ego Edwardsa
, Sherry Stringfield
i Julianny Margulies
. Produkcja NBC przez lata przyciągała przed telewizory miliony widzów, a kreacja Wyle’a przyniosła mu trzy nominacje do Złotych Globów i pięć nominacji do nagród Emmy.
Po zakończeniu "Ostrego dyżuru
" w 2009 roku Wyle powrócił na szpitalne korytarze za sprawą serialu "The Pitt
". Wciela się w nim w doktora Michaela "Robby’ego" Robinavitcha - doświadczonego lekarza pracującego na oddziale ratunkowym w Pittsburghu. Rola przyniosła mu Złoty Glob w 2026 roku oraz dwie kolejne nagrody Emmy dla najlepszego aktora w serialu dramatycznym, zdobyte w 2025 i 2026 roku. Premiera trzeciego sezonu "The Pitt
" jest zaplanowana na styczeń 2027 roku.
Tytuł najseksowniejszego żyjącego mężczyzny magazyn "People" przyznaje od 1985 roku. Pierwszym laureatem został Mel Gibson
. W ubiegłym roku wyróżnienie otrzymał Jonathan Bailey
. Wśród wcześniejszych laureatów znaleźli się także Patrick Dempsey
, Chris Evans
, Paul Rudd
, Michael B. Jordan
, John Legend
i Idris Elba
.
Zwiastun serialu "The Pitt"