Największe święto kina gatunkowego w Polsce po raz szósty. Octopus Film Festival w Gdańsku 8-13.08

Powrócą dobrze znane już punkty programu, takie jakprezentujący najciekawsze premierowe tytuły sezonu, w ramach którego widzowie ponownie przyznają Nagrodę Publiczności; pokazy z cyklu, czyli nostalgiczna podróż w nieco zapomniane kino klasy B, czy- seanse o północy w hołdzie kontrowersyjnym tytułom wyświetlanym w amerykańskich kinach lat 60.Festiwal znany jest także z organizacji, gdzie scenografia koresponduje z tematyką filmu. Tym razem będą to m.in. walka dobra ze złem w arcydziele horroru " Egzorcysta " w Centrum Św. Jana, psychodeliczny " Climax " w bunkrze pod Ulicą Elektryków, " Kruk " w Królewskiej Fabryce Karabinów, " Podwodne życie ze Stevem Zissou " na Falochronie Zachodnim czy "Dom na przeklętym wzgórzu" z efektami specjalnymi na żywo.Jak co roku, pojawią się też zupełne nowości: cyklz zestawem filmów o fenomenie deskorolki w popkulturze;- kino gatunkowe dla najmłodszych;o sztucznej inteligencji stworzony przez sztuczną inteligencję, która wybrała filmy, wygenerowała ilustracje oraz teksty promujące wydarzenie. Po raz pierwszy zostaną także zaprezentowane najlepsze gatunkowe krótkie metraże w ramach, wybrane spośród ponad 300 tytułów z całego świata.Nie zabraknie także autorskich octopusowych perełek, takich jak, gdzie zarówno tytuł filmu, jak i lokalizacja do końca pozostają owiane tajemnicą czy– w ubiegłych latach widzowie mogli posłuchać m.in. Michała Milowicza czytającego " Przekręt ", Katarzyny Figury zmysłowo interpretującej " Nagi instynkt " czy duetu Krystyny Czubówny Tomasza Knapika recytujących kultowe dialogi " Pulp Fiction ". W tym roku na śmierć rozbawi nas Tadeusz Drozda interpretujący " Jokera " z Joaquinem Phoenixem w roli głównej!Po raz drugi zostanie też wręczona Atramentowa Macka – nagroda za całokształt twórczości w kinie gatunkowym i tym razem otrzyma ją aktorka Barbara Bouchet, znana m.in. z roli Miss Moneypenny w oryginalnej adaptacji bondowskiego "Casino Royale" z 1967 roku, która przyjedzie do Gdańska spotkać się z widzami w ramach retrospektywy największych filmowych klasyków z jej udziałem.W programie także wydarzenia branżowe dla profesjonalistów w ramachz charakteryzacji filmowej z Katarzyną Foltyńską czy– Mariusz Szczygieł oraz Olga Drenda porozmawiają o kultowym formacie polskiej telewizji lat. 90. "Na każdy temat", a Grzegorz Bryszewski opowie o swojej książce o historii gdańskiej telewizji Sky Orunia.Pełny program festiwalu oraz harmonogram godzinowy można znaleźć na oficjalnej stronie festiwalu: https://octopusfilmfestival.com/program/ Organizatorem Octopus Film Festival jest dystrybutor kina gatunkowego i artystycznego Velvet Spoon. Wydarzenie uzyskało dofinansowanie oraz zostało objęte mecenatem Miasta Gdańsk, Samorządu Województwa Pomorskiego, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.Zachęcamy do śledzenia bieżących newsów ze świata ośmiornicy za pośrednictwem oficjalnych mediów społecznościowych festiwalu:Facebook: https://www.facebook.com/OctopusFilmFestival/ Instagram: https://www.instagram.com/octopusfestival/ YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCehjeSPI7vPMc-QxIS6oWOg