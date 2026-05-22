Największy (na razie) hit roku. To gra we wczesnym dostępie

Są gry, które stają się hitami, choć jeszcze nie miały pełnoprawnej premiery. Takim przypadkiem jest teraz "Subnautica 2".
Miliony graczy rzuciły się na grę
"Subnautica 2" pojawiła się na razie we wczesnym dostępie. To jednak nie odstraszyło fanów. Niecierpliwość i FOMO zwyciężyło. W ciągu pierwszego tygodnia sprzedano już 4,1 mln kopii.
Zdecydowana większość właścicieli kupiła grę na Steamie. Valve twierdzi, że w tym roku żaden growy tytuł nie sprzedawał się w tym roku szybciej. Należy też pamiętać, że gra jest dostępna w ramach Xbox Game Pass.
Łączną liczbę graczy szacuje się na ponad 6 milionów. Gra wygenerowała przychody sięgające 100 milionów dolarów.