Największy francuski hit Netfliksa wraca. Ruszyły zdjęcia do kontynuacji "Rekinów w Sekwanie"

Nie macie dość filmowych rekinów? To dobrze się składa, bo w Paryżu właśnie ruszyły zdjęcia do filmu "Sous la Seine 2". To sequel hitu platformy Netflix "Rekiny w Sekwanie".
Więcej rekinów w Sekwanie "Rekiny w Sekwanie"
to największy francuskojęzyczny hit platformy Netflix i drugi najpopularniejszy film serwisu w języku innym niż angielski. Swoją premierę miał w czerwcu 2024 roku.
Była to historia naukowczyni Sophia, która dowiaduje się od Miki, młodej działaczki na rzecz ochrony środowiska, że po Sekwanie pływa rekin. Aby uniknąć rozlewu krwi w centrum miasta, nie mają innego wyjścia, jak połączyć siły z Adilem, dowódcą rzecznej policji.
Akcja "Sous la Seine 2"
rozgrywa się trzy lata po wydarzeniach z pierwszego filmu. Centrum Paryża wciąż pozostaje pod wodą. Sophia i Adil ponownie łączą siły. Ich celem jest odnalezienie Lilith, samicy rekina, która jako pierwsza zamieszkała w Sekwanie. Ku swojemu zaskoczeniu odkryją, że dzika przyroda ma dla nich jeszcze większą niespodziankę...
W rolach głównych zagrają ponownie Bérénice Bejo
i Nassim Lyes
. W obsadzie są także: Guillaume Gouix
, Philippe Bas
, Manon Bresch
i Anne Marivin
.
Za kamerą stanął Alexandre Aja
, reżyser filmu "Pełzająca śmierć
", w którym co prawda nie było rekinów, ale za to były aligatory.
