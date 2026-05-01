Największy francuski hit Netfliksa wraca. Ruszyły zdjęcia do kontynuacji "Rekinów w Sekwanie"

Variety
Nie macie dość filmowych rekinów? To dobrze się składa, bo w Paryżu właśnie ruszyły zdjęcia do filmu "Sous la Seine 2". To sequel hitu platformy Netflix "Rekiny w Sekwanie".

Więcej rekinów w Sekwanie



"Rekiny w Sekwanie" to największy francuskojęzyczny hit platformy Netflix i drugi najpopularniejszy film serwisu w języku innym niż angielski. Swoją premierę miał w czerwcu 2024 roku.

Była to historia naukowczyni Sophia, która dowiaduje się od Miki, młodej działaczki na rzecz ochrony środowiska, że po Sekwanie pływa rekin. Aby uniknąć rozlewu krwi w centrum miasta, nie mają innego wyjścia, jak połączyć siły z Adilem, dowódcą rzecznej policji.


Akcja "Sous la Seine 2" rozgrywa się trzy lata po wydarzeniach z pierwszego filmu. Centrum Paryża wciąż pozostaje pod wodą. Sophia i Adil ponownie łączą siły. Ich celem jest odnalezienie Lilith, samicy rekina, która jako pierwsza zamieszkała w Sekwanie. Ku swojemu zaskoczeniu odkryją, że dzika przyroda ma dla nich jeszcze większą niespodziankę...

W rolach głównych zagrają ponownie Bérénice Bejo i Nassim Lyes. W obsadzie są także: Guillaume Gouix, Philippe Bas, Manon Bresch i Anne Marivin.

Za kamerą stanął Alexandre Aja, reżyser filmu "Pełzająca śmierć", w którym co prawda nie było rekinów, ale za to były aligatory.

