To już pewne! "Jestem legendą 2" ma reżysera

W lipcu 2024 roku informowaliśmy za portalem Deadline, że wyczekiwany od lat film "Jestem legendą 2" ma kandydata na stanowisko reżysera. Teraz portal Collider potwierdził, kto nim jest.
"Jestem legendą 2" oficjalnie w rękach reżysera "Transformers: Przebudzenie bestii"
Collider donosi, że za "Jestem legendą 2
" odpowiada Steven Caple Jr.
To jego wskazywał Deadline w 2024 roku. Caple Jr.
sam przyznał się do swojego udziału w projekcie w rozmowie z Colliderem przy okazji promocji serialu "Człowiek w ogniu
", przy którym reżyser także pracował.
Przypomnijmy, że "Jestem legendą"
trafił do kin w 2007 roku. Obraz był luźno inspirowany nowelą Richarda Mathesona
pod tym samym tytułem.
Była to historia Roberta Nevielle'a, naukowca i ostatniego człowieka na Ziemi, walczącego w Nowym Jorku z agresywnymi potworami, w których ludzi zamienił dziwny wirus.
Szczegóły fabuły nie są na razie znane. Ostatnią osobą, o której wiemy, że pracowała nad scenariuszem, był Akiva Goldsman
. Gwiazdą obrazu ma być ponownie Will Smith
, co oznacza, że punktem wyjścia dla fabuły "Jestem legendą 2
" będzie alternatywne zakończenie oryginału.
W obsadzie ma pojawić się również Michael B. Jordan
. A w każdym razie tak mówiło się dwa lata temu.
Zwiastun filmu "Jestem legendą"