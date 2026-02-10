Newsy Filmy Odessa A’zion i Naomi Watts w reżyserskim debiucie Cody'ego Ferna
Filmy

Odessa A’zion i Naomi Watts w reżyserskim debiucie Cody'ego Ferna

Deadline / autor: /
Odessa A’zion i Naomi Watts w reżyserskim debiucie Cody'ego Ferna
źródło: Getty Images
autor: Christopher Polk/2026GG
Do sieci trafiła informacja, że Naomi Watts oraz Odessa A’zion dołączyły do obsady nowego filmu fabularnego Cody’ego Ferna. Zdjęcia do produkcji właśnie trwają w Montrealu.

O czym opowie film?



GettyImages-2259814865.jpg Getty Images © Dominik Bindl


W obsadzie już wcześniej byli już Sarah Paulson, Dianne Wiest oraz Toby Wallace. Akcja filmu skupia się na Sandrze Vale (Paulson), uznanej aktorce, której życie zaczyna się rozpadać w przeddzień najważniejszego występu w karierze (w broadwayowskiej inscenizacji "Matki Courage" Bertolta Brechta). Sytuacja komplikuje się, gdy po 30 latach od zerwania relacji do Nowego Jorku przyjeżdża jej siostra April (Watts), co prowadzi do napiętej rodzinnej konfrontacji.

Dianne Wiest wciela się w rolę toksycznej matriarchini rodziny, Diane, natomiast Toby Wallace zagra Theo, syna April. Odessa A’zion sportretuje Lucy, buntowniczkę stojącą na krawędzi decyzji, która może odmienić jej życie.

Projekt jest pełnometrażowym reżyserskim debiutem fabularnym Cody’ego Ferna, znanego m.in. z "American Horror Story". Scenariusz aktor napisał wspólnie z Devonem Bostickiem ("Oppenheimer"), a za zdjęcia odpowiada Yves Bélanger ("Witaj w klubie"). Za międzynarodową sprzedaż odpowiada mk2 Films, które zaprezentuje projekt podczas zbliżającego się European Film Market. Finansowanie zapewniły m.in. Screen Australia oraz Telefilm Canada, a umowy dystrybucyjne zawarto już w Kanadzie, Australii i Francji. Wcześniej informowano, ze tytuł produkcji to "Mother Courage", choć teraz Deadline przekazuje, że film nie ma jeszcze oficjalnego tytułu.

Odessę A’zion mogliśmy ostatnio oglądać w "Wielkim Martym". Naomi Watts w najbliższym czasie zobaczymy również w thrillerze psychologicznym "The Housewife" oraz w nowym serialu Ryana Murphy’ego "Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette".

"Wielki Marty" - zwiastun



