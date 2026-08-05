Naomi Watts o swojej tajemniczej roli w "Spider-Manie". Kogo zagrała?

Po 14 latach od filmu "Niemożliwe" Naomi Watts ponownie spotkała się na ekranie z Tomem Hollandem w największym hicie tego roku. Wiele osób, które widziały "Spider-Mana: Całkiem nowy dzień", może się zastanawiać, kogo zagra, bowiem nie widać jej na ekranie. na swoim oficjalnym koncie na Instagramie Watts zdradziła, w kogo się wciela.
Naomi Watts jako sztuczna inteligencja w "Spider-Manie" Watts
publikowała zdjęcie z planu i pogratulowała całej ekipie rekordowego otwarcia. Od grania twojej mamy do grania twojej SI (w 100% stworzonej przez człowieka). Gratulacje dla Toma, Destina i całego zespołu "Spider-Mana: Całkiem nowego dnia" z okazji historycznego weekendu otwarcia! Jestem ogromnie dumna, że mogłam być choćby maleńką częścią tego niezwykłego filmu!
– napisała.
Na fotografii za aktorką widać również reżysera filmu, Destina Daniela Crettona
.
Nie ma więc już wątpliwości, że głos sztucznej inteligencji, która pełni funkcję asystentki Petera Parkera, należy właśnie do Watts.
To nie pierwszy raz, gdy Peter Parker korzysta z pomocy cyfrowego asystenta. W "Spider-Manie: Homecoming
" głosu systemowi Karen użyczyła Jennifer Connelly
, natomiast w "Spider-Manie: Daleko od domu
" za głos E.D.I.T.H. odpowiadała Dawn Michelle King
.
Zaledwie sześć dni po premierze "Spider-Man: Całkiem nowy dzień
" przekroczył granicę 1,053 miliarda dolarów wpływów z biletów na całym świecie. Tak imponujący wynik sprawia, że coraz częściej pojawiają się spekulacje, czy produkcja z Tomem Hollandem
będzie w stanie ostatecznie wyprzedzić pod względem box office’u "Avengers: Doomsday". Odpowiedź przyniosą najbliższe tygodnie.