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Naomi Watts o swojej tajemniczej roli w "Spider-Manie". Kogo zagrała?

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Naomi+Watts+o+swojej+tajemniczej+roli+w+%22Spider-Manie%22.+Kogo+zagra%C5%82a-167917
Naomi Watts o swojej tajemniczej roli w &quot;Spider-Manie&quot;. Kogo zagrała?
źródło: Getty Images
autor: Phillip Faraone
Po 14 latach od filmu "Niemożliwe" Naomi Watts ponownie spotkała się na ekranie z Tomem Hollandem w największym hicie tego roku. Wiele osób, które widziały "Spider-Mana: Całkiem nowy dzień", może się zastanawiać, kogo zagra, bowiem nie widać jej na ekranie. na swoim oficjalnym koncie na Instagramie Watts zdradziła, w kogo się wciela.

Naomi Watts jako sztuczna inteligencja w "Spider-Manie"



Watts publikowała zdjęcie z planu i pogratulowała całej ekipie rekordowego otwarcia. 

Od grania twojej mamy do grania twojej SI (w 100% stworzonej przez człowieka). Gratulacje dla Toma, Destina i całego zespołu "Spider-Mana: Całkiem nowego dnia" z okazji historycznego weekendu otwarcia! Jestem ogromnie dumna, że mogłam być choćby maleńką częścią tego niezwykłego filmu! – napisała.

Na fotografii za aktorką widać również reżysera filmu, Destina Daniela Crettona.

Nie ma więc już wątpliwości, że głos sztucznej inteligencji, która pełni funkcję asystentki Petera Parkera, należy właśnie do Watts. 

To nie pierwszy raz, gdy Peter Parker korzysta z pomocy cyfrowego asystenta. W "Spider-Manie: Homecoming" głosu systemowi Karen użyczyła Jennifer Connelly, natomiast w "Spider-Manie: Daleko od domu" za głos E.D.I.T.H. odpowiadała Dawn Michelle King.

"Spider-Man: Całkiem nowy dzień" bije rekordy



Zaledwie sześć dni po premierze "Spider-Man: Całkiem nowy dzień" przekroczył granicę 1,053 miliarda dolarów wpływów z biletów na całym świecie. Tak imponujący wynik sprawia, że coraz częściej pojawiają się spekulacje, czy produkcja z Tomem Hollandem będzie w stanie ostatecznie wyprzedzić pod względem box office’u "Avengers: Doomsday". Odpowiedź przyniosą najbliższe tygodnie.

"Spider-Man: Całkiem nowy dzień":  zobacz naszą recenzję





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