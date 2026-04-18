Narzekał na "woke" w grach. Tak reaguje na nominacje do Gayming Awards

Gra "Kingdom Come: Deliverance II" otrzymała właśnie dwie nominacje do Gayming Awards. Są to wyróżnienia przyznawane grom poruszającym tematykę LGBT.
Tak reaguje Daniel Vávra na nominacje "Kingdom Come: Deliverance II"
walczyć będzie o nagrody w dwóch kategoriach: ulubieniec fanów i najlepsza postać LGBTQ+. Na nominacje zdążył już zareagować Daniel Vávra, założyciel Warhorse Studios, które przygotowało grę. Vávra w przeszłości stawał po stronie tych, którzy narzekali, że współczesne gry na siłę wciskają zbyt wiele tematów "woke".
W długim oświadczeniu opublikowanym w mediach społecznościowych Vávra twierdzi, że jest bardzo dumny z nominacji. I broni się przed zarzutami, że jego gra jest "woke": Sposób, w jaki to zrobiliśmy, jest dokładnie taki, jaki powinien być w podobnych przypadkach. Bez przymusu, naturalnie i edukacyjnie (bo pokazujemy, jak rzeczy naprawdę wyglądały w średniowieczu, bez ich idealizowania) - i bez wciskania tego komukolwiek na siłę ani prób "reedukowania", jak robi to wiele tytułów, które dziś słusznie nazywa się "woke". Uszczęśliwiliśmy społeczność gejowską i daliśmy jej WYBÓR bycia sobą, tak jak zrobiliśmy to dla innych w różnych wyborach i zadaniach, a każdy, kto nie jest tym zainteresowany, prawdopodobnie nawet tego nie zauważył. Z wyjątkiem oczywiście bardzo małej, ale bardzo głośnej mniejszości.
Cały wpis szefa Warhorse Studios znajdziecie poniżej: