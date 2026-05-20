Nastolatki z Gileadu powrócą. Powstanie 2. sezon "Testamentów"

Drugi sezon serialu "Testamenty" jeszcze nie dobiegł końca, a Hulu już podjęło decyzję o realizacji kolejnych odcinków. Chociaż finał 1. sezonu nastąpi dopiero za tydzień, już wiadomo, że kontynuacja "Opowieści podręcznej" z Chase Infiniti w roli głównej cieszy się na Disney+ dużą popularnością. 

"Testamenty" opowiada historię Agnes i Daisy – dwóch nastolatek dorastających w brutalnej rzeczywistości Gileadu. Jedna jest wychowana w duchu ślepego posłuszeństwa, druga trafia tam spoza granic totalitarnego państwa. Dziewczyny poznają się w elitarnej szkole prowadzonej przez Ciotkę Lydię, gdzie przyszłe żony uczone są podporządkowania pod płaszczykiem religii. Z czasem ich relacja zaczyna podważać cały system, w którym przyszło im żyć.


Platformy Hulu i Disney+ podają, że pierwszy sezon przekroczył już 45 milionów godzin odtworzeń na świecie, choć finał dopiero przed nami – ostatni odcinek pojawi się 27 maja. Co ciekawe, ósmy epizod przyciągnął aż 76 procent więcej widzów niż premierowy odcinek serii.

Serial inspirowany jest książkami Margaret Atwood i został stworzony przez Bruce’a Millera. W obsadzie znaleźli się m.in. Ann Dowd, Chase Infiniti, Lucy Halliday, Rowan Blanchard i Amy Seimetz. Do swojej roli June Osborn niespodziewanie wróciła też Elisabeth Moss.

Sama "Opowieść podręcznej" ma na koncie 15 nagród Emmy i przeszła do historii jako pierwszy serial streamingowy, który zdobył statuetkę dla najlepszego dramatu. Łącznie serial doczekał się 6 sezonów. 

