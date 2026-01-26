Oscary nie dla kobiet? Laureatka Oscara komentuje

W ubiegły czwartek poznaliśmy nominacje do Oscarów. Nie wszyscy są jednak zadowoleni z wyborów Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej. Zdaniem Natalie Portman nie doceniła ona świetnych filmów, które zrealizowały kobiety. TRWA ANKIETA OSCAROWA! GŁOSY MOŻECIE ODDAWAĆ, KLIKAJĄC TUTAJ
Oscary za mało kobiece? Natalie Portman komentujePortman
aktualnie promuje na festiwalu Sundance wyreżyserowaną przez Cathy Yan
czarną komedię "The Gallerist
". Zdaniem aktorki Amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej wciąż nie docenia kobiet. Tak dużo z najlepszych filmów, jakie widziałam w tym roku, zostało nakręconych przez kobiety. Na każdym poziomie widać bariery, bo tak wiele z nich nie zostało docenionych podczas wręczania nagród. "Sorry, Baby", "Left-Handed Girl. To była ręka… diabła!", "Hedda", "Testament Ann Lee" – niezwykłe filmy z tego roku, które moim zdaniem wiele osób pokochało, a le nie zdobyły one wyróżnień, na jakie zasłużyły. Wciąż mamy dużo pracy do wykonania
– powiedziała.
Natalie Portman i Jenna Ortega w filmie "The Gallerist"
Wśród kobiet, które walczą w tym roku o Oscary, znalazły się m.in. Chloé Zhao
(jako reżyserka i współscenarzystka "Hamneta
"), kostiumografka Małgosia Turzańska
("Hamnet
"), operatorka Autumn Durald
("Grzesznicy
"), scenografki Hannah Beachler
i Monique Champagne
("Grzesznicy
") czy reżyserka i montażystka Geeta Gandbhir
(nominowana w kategoriach najlepszy krótko- i długometrażowy film dokumentalny za filmy "Diabeł ma zajęcie
" i "Idealna sąsiadka
").
Najważniejsze role Natalie PortmanNatalie Portman
zdobyła Oscara za pierwszoplanową rolę w filmie "Czarny łabędź
" (wcześniej nominacje przyniosły jej filmy "Bliżej
" i "Jackie
"). W jej CV znajdziemy takie tytuły jak "Leon zawodowiec
", "Gorączka
", "Wzgórze nadziei
", "V jak Vendetta
", "Jagodowa miłość
", "Kochanice króla
", "Bracia
", "Sex Story
", "Anihilacja
" czy "Vox Lux
". Wcieliła się też w Padmé Amidalę
w prequelach "Gwiezdnych wojen" oraz Jane Foster
w filmach o przygodach Thora
w MCU
. Ostatnio mogliśmy zobaczyć ją m.in. w "Obsesji
" oraz miniserialu "Kobieta z jeziora
".
