Newsy Filmy Festiwale i nagrody Oscary nie dla kobiet? Laureatka Oscara komentuje
Festiwale i nagrody / Filmy

Oscary nie dla kobiet? Laureatka Oscara komentuje

World of Reel / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Natalie+Portman+o+Oscarach%3A+Za+ma%C5%82o+nominacji+dla+kobiet-164895
Oscary nie dla kobiet? Laureatka Oscara komentuje
źródło: Getty Images
autor: Emma McIntyre
W ubiegły czwartek poznaliśmy nominacje do Oscarów. Nie wszyscy są jednak zadowoleni z wyborów Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej. Zdaniem Natalie Portman nie doceniła ona świetnych filmów, które zrealizowały kobiety.

TRWA ANKIETA OSCAROWA! GŁOSY MOŻECIE ODDAWAĆ, KLIKAJĄC TUTAJ

Oscary za mało kobiece? Natalie Portman komentuje


Portman aktualnie promuje na festiwalu Sundance wyreżyserowaną przez Cathy Yan czarną komedię "The Gallerist". Zdaniem aktorki Amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej wciąż nie docenia kobiet. 

Tak dużo z najlepszych filmów, jakie widziałam w tym roku, zostało nakręconych przez kobiety. Na każdym poziomie widać bariery, bo tak wiele z nich nie zostało docenionych podczas wręczania nagród. "Sorry, Baby", "Left-Handed Girl. To była ręka… diabła!", "Hedda", "Testament Ann Lee" – niezwykłe filmy z tego roku, które moim zdaniem wiele osób pokochało, a le nie zdobyły one wyróżnień, na jakie zasłużyły. Wciąż mamy dużo pracy do wykonania – powiedziała. 

Natalie Portman i Jenna Ortega w filmie "The Gallerist"

Wśród kobiet, które walczą w tym roku o Oscary, znalazły się m.in. Chloé Zhao (jako reżyserka i współscenarzystka "Hamneta"), kostiumografka Małgosia Turzańska ("Hamnet"), operatorka Autumn Durald ("Grzesznicy"), scenografki Hannah Beachler i Monique Champagne ("Grzesznicy") czy reżyserka i montażystka Geeta Gandbhir (nominowana w kategoriach najlepszy krótko- i długometrażowy film dokumentalny za filmy "Diabeł ma zajęcie" i "Idealna sąsiadka").

Najważniejsze role Natalie Portman


Natalie Portman zdobyła Oscara za pierwszoplanową rolę w filmie "Czarny łabędź" (wcześniej nominacje przyniosły jej filmy "Bliżej" i "Jackie"). W jej CV znajdziemy takie tytuły jak "Leon zawodowiec", "Gorączka", "Wzgórze nadziei", "V jak Vendetta", "Jagodowa miłość", "Kochanice króla", "Bracia", "Sex Story", "Anihilacja" czy "Vox Lux". Wcieliła się też w Padmé Amidalę w prequelach "Gwiezdnych wojen" oraz Jane Foster w filmach o przygodach Thora w MCU. Ostatnio mogliśmy zobaczyć ją m.in. w "Obsesji" oraz miniserialu "Kobieta z jeziora". 

Zobacz zwiastun "Hamneta"


"Hamnet" zdobył osiem nominacji do Oscara. Wyreżyserowany przez Chloé Zhao dramat będzie walczył o statuetki m.in. w kategoriach najlepszy film, najlepszy reżyser, najlepszy scenariusz i najlepsza aktorka (Jessie Buckley). Przypominamy zwiastun: 


Powiązane artykuły Natalie Portman

Zobacz wszystkie artykuły

Najnowsze Newsy

Festiwale i nagrody Filmy

Dorota Lech dyrektorką Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Nowe Horyzonty

Filmy Multimedia

"Za duży na bajki 3": tylko u nas zwiastun i plakat filmu!

Gry

Graliśmy w Resident Evil Requiem. Ta odsłona może podzielić fanów

Filmy

PLOTKA: Zaskakujący powrót w prologu "Avengers: Doomsday"?

4 komentarze
Inne Seriale

Ogień olimpijski w rękach gwiazd "Gorącej rywalizacji" [FOTO]

2 komentarze
Filmy

IT'S LIT! Travis Scott wyruszy z Nolanem w "Odyseję"

8 komentarzy
Filmy

Tobey Maguire wróci w "Spider-Manie 4"? Raimi rozwiewa wątpliwości

12 komentarzy