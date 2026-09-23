Newsy Natasza Urbańska walczy z nowotworem. Piosenkarka ma prośbę do fanów
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Natasza Urbańska walczy z nowotworem. Piosenkarka ma prośbę do fanów

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Natasza Urbańska walczy z nowotworem. Piosenkarka ma prośbę do fanów
źródło: Forum
autor: Łukasz Dejnarowicz
Natasza Urbańska przekazała swoim fanom ważną wiadomość na Instagramie. Wokalistka i aktorka opublikowała w mediach społecznościowych nagranie, w którym wyjaśniła, dlaczego musiała zrezygnować z części zaplanowanych koncertów. Okazało się, że artystka przechodzi obecnie leczenie onkologiczne.

Natasza Urbańska informuje o swoim zdrowiu i zachęca do badań



W opublikowanym filmie artystka tłuamczy, co stoi za zmianami w jej zawodowych planach. Jak poinformowała, lekarze wykryli u niej nowotwór. Obecnie poddaje się terapii, która wpływa na jej codzienne funkcjonowanie i poziom energii.

Urbańska podkreśliła, że zarówno jej bliscy, jak i lekarze, którzy się nią zajmują, pozostają dobrej myśli. Jednocześnie leczenie sprawia, że nie jest w stanie funkcjonować z taką intensywnością jak wcześniej. 


Moi bliscy, lekarze, którzy mnie prowadzą – wszyscy jesteśmy dobrej myśli, ale musiałam zwolnić. Takie koncerty, prawie trzygodzinne, w tym czasie są nie do wykonania. Terapia zabiera mi moje siły witalne, zabiera mi tym samym zdrówko – powiedziała.

Nie oznacza to jednak, że Urbańska zamierza całkowicie zniknąć ze sceny. W miarę możliwości nadal chce występować i angażować się w projekty, na które pozwala jej obecna forma. 

Artystka zwróciła się przy tym bezpośrednio do swoich odbiorców. Poprosiła ich przede wszystkim o cierpliwość, zrozumienie i życzliwość w tym trudnym dla niej okresie.

Bardzo was proszę o wyrozumiałość, o odrobinę ciepła, kiedy myślicie o mnie – zaapelowała.

Na koniec Urbańska przypomina fanom o czymś, co może mieć ogromne znaczenie dla zdrowia. Zachęca wszystkich do regularnych badań.

Namawiam was, żebyście dbali o siebie, żebyście się badali, bo profilaktyka jest bardzo ważna. Dużo zdrówka wam życzę. Ja troszkę zwalniam, ale widzimy się – mówi w nagraniu.

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