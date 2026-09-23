Natasza Urbańska walczy z nowotworem. Piosenkarka ma prośbę do fanów

Natasza Urbańska informuje o swoim zdrowiu i zachęca do badań

W opublikowanym filmie artystka tłuamczy, co stoi za zmianami w jej zawodowych planach. Jak poinformowała, lekarze wykryli u niej nowotwór. Obecnie poddaje się terapii, która wpływa na jej codzienne funkcjonowanie i poziom energii.Urbańska podkreśliła, że zarówno jej bliscy, jak i lekarze, którzy się nią zajmują, pozostają dobrej myśli. Jednocześnie leczenie sprawia, że nie jest w stanie funkcjonować z taką intensywnością jak wcześniej.– powiedziała.Nie oznacza to jednak, że Urbańska zamierza całkowicie zniknąć ze sceny. W miarę możliwości nadal chce występować i angażować się w projekty, na które pozwala jej obecna forma.Artystka zwróciła się przy tym bezpośrednio do swoich odbiorców. Poprosiła ich przede wszystkim o cierpliwość, zrozumienie i życzliwość w tym trudnym dla niej okresie.– zaapelowała.Na koniec Urbańska przypomina fanom o czymś, co może mieć ogromne znaczenie dla zdrowia. Zachęca wszystkich do regularnych badań.– mówi w nagraniu.