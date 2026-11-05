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Nathan Johnson, nowy Prokurator Generalny Teksasu, to współtwórca... "Dragon Balla"?

Variety / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Nathan+Johnson%2C+nowy+Prokurator+Generalny+Teksasu%2C+to+wsp%C3%B3%C5%82tw%C3%B3rca...+%22Dragon+Balla%22-169522
Nathan Johnson, nowy Prokurator Generalny Teksasu, to współtwórca... &quot;Dragon Balla&quot;?
źródło: Materiały prasowe
Czy za sukcesem Partii Demokratycznej w wyborach śródokresowych stoi... Kamehameha? Prokuratorem Generalnym Teksasu został właśnie Nathan M. Johnson. Zanim wszedł do polityki, pracował on nad ścieżką dźwiękową do serialu "Dragon Ball Z".

Wygrał wybory. Wcześniej współtworzył serial "Dragon Ball Z"



GettyImages-2283752443.jpg Getty Images © San Antonio Express-News/Hearst Newspapers

Jeśli dorastaliście, oglądając "Dragon Ball Z", móżecie znać mnie lepiej, niż myślicie. Komponowałem ścieżki dźwiękowe do 67 odcinków oraz pięciu filmów i świetnie się przy tym bawiłem, napisał Johnson na swoim facebookowym profilu. 
   
W toku swojej kariery Johnson pracował nad angielską wersją ścieżek dźwiękowych do serii "Dragon Ball Z". W jego filmografii są m.in. "Dragon Ball Z: Najsilniejszy wojownik na Ziemi" (1990), "Dragon Ball Z: Drzewo Mocy" (1990), "Dragon Ball Z: Brolly - Drugie Starcie" (1994), "Dragon Ball Z: Fuzja" (1995) i "Dragon Ball Z: Atak Smoka" (1995).

Mój syn miał wówczas roczek. Pamiętam, jak siedział na moich kolanach, a na ekranie wybuchały rzeczy. Mówił "Tata Goku!". Dla niego było to super. Dało mi to szansę bycia kreatywnym i szansę nawiązania kulturowego połączenia, jakiej nie dostaje wielu ludzi, opowiadał w jednym z wywiadów Johnson.
   
Johnson po raz pierwszy dostał się do senatu z ramienia Partii Demokratycznej w 2018 roku. Jest pierwszym demokratycznym Prokuratorem Generalnym Teksasu od 1994 roku.

"Dragon Ball Daima" zwiastun


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