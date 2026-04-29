Nathan Lee Chasing Horse z "Tańczącego z wilkami" skazany na dożywocie

Do sieci trafiła informacja, że aktor znany z filmu "Tańczący z wilkami" Kevina Costnera, Nathan Lee Chasing Horse, został skazany przez sąd w Nebrasce na na karę dożywotniego pozbawienia wolności. Jak podaje Associated Press, ława przysięgłych uznała go winnym 13 zarzutów, w większości dotyczących napaści seksualnych na trzy kobiety.
Szczegóły sprawy
Podczas ogłoszenia wyroku sędzia Jessica Peterson podkreśliła, że oskarżony wykorzystywał zaufanie i duchowość swoich ofiar, manipulując nimi dla własnych korzyści. Według zeznań poszkodowanych i ich rodzin, skutki jego działań są odczuwalne do dziś i obejmują głęboką traumę oraz utratę wiary.
Część kobiet wskazywała, że urodzony w 1976 roku Chasing Horse
miał pełnić rolę duchowego przywódcy i stać na czele grupy określanej jako "The Circle". Właśnie ta pozycja miała umożliwiać mu zdobywanie zaufania i kontrolę nad ofiarami.
Jedna z poszkodowanych, Corena Leone-LaCroix, która miała 14 lat w chwili jednego z przestępstw, mówiła przed sądem o straconym dzieciństwie i życiu, które zostało jej odebrane. Inne ofiary opisywały długotrwałe konsekwencje zdrowotne i psychiczne. Prokuratura wskazywała, że sprawca miał manipulować ofiarami, powołując się na względy duchowe - w jednym z przypadków twierdząc, że określone działania są konieczne, by ocalić życie bliskiej osoby. Według śledczych przemoc miała trwać przez lata. Chasing Horse nie przyznał się do winy i przez cały proces zaprzeczał oskarżeniom. Podczas ogłoszenia wyroku pozostał milczący. Zgodnie z decyzją sądu będzie mógł ubiegać się o zwolnienie warunkowe po 37 latach.
Aktor został zatrzymany w 2023 roku w Las Vegas. Sprawa ma charakter międzystanowy i międzynarodowy. Wobec Chasing Horse’a
wydano również nakaz aresztowania w kanadyjskiej prowincji Alberta.
Po sukcesie "Tańczącego z wilkami
", Chasing Horse
uczestniczył w wydarzeniach społeczności rdzennych Amerykanów, gdzie prowadził m.in. ceremonie o charakterze duchowym. Nie zagrał już w żadnym innym filmie kinowym (jedynie w produkcjach telewizyjnych).
