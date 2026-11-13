Nawet 2 miliony dolarów za odcinek. Oto najlepiej opłacani aktorzy w serialach

Największe gwiazdy Hollywood mogą liczyć na imponujące wynagrodzenia nie tylko na dużym ekranie. W świecie seriali stawki czołowych aktorów również sięgają zawrotnych kwot - niektórzy otrzymują nawet 2 miliony dolarów za jeden odcinek. Variety przyjrzało się gażom znanych nazwisk i sprawdziło, ile mogą zarobić na telewizyjnych produkcjach.
Na liście m.in. Zendaya i Stallone Jennifer Aniston
i Reese Witherspoon
zarabiają po 2 miliony dolarów za odcinek "The Morning Show
". Taką samą stawkę ma otrzymywać Chris Pratt
za "Listę śmierci
", a także Stallone
za "Tulsa King
". Wysokie wynagrodzenia wynegocjowali również Harrison Ford
i Jason Segel,
którzy za udział w "Terapii bez trzymanki
" mają dostawać po 1,3 miliona dolarów za odcinek. Kelly Reilly
i Cole Hauser
z "Rancza Duttonów
" mogą liczyć na 1,2 miliona, a Elisabeth Moss
za "Lśniące dziewczyny
" otrzymywała 1,1 miliona dolarów. Według Variety ponad milion za odcinek zarabiają już Selena Gomez
, Steve Martin
i Martin Short
ze "Zbrodni po sąsiedzku
" (zbliża się szósty sezon serialu). Jennifer Garner
przekroczyła natomiast ten próg dzięki "The Five-Star Weekend
".
Na liście znalazło się też sporo aktorów, których stawki sięgają miliona dolarów za odcinek - wśród nich Alan Ritchson
("Reacher
") oraz Andrew Garfield
i Jude Law
za nadchodzące "Wild Things". Tyle otrzymywali też Jake Gyllenhaal
("Uznany za niewinnego
"), Zendaya
("Euforia
"), Nicolas Cage
("Spider-Noir
") i Robert De Niro
("Dzień zero
").
Nie wszyscy aktorzy korzystają jednak na obecnej sytuacji. Jak zauważają rozmówcy magazynu, największe nazwiska nadal mogą liczyć na rekordowe wynagrodzenia, ale dla aktorów ze średniej półki rynek jest znacznie trudniejszy niż w czasach telewizyjnego boomu. W przeszłości mogli regularnie znajdować zatrudnienie w kolejnych serialach i pilotach, nawet jeśli nie występowali w wielkich hitach. Dziś takich możliwości jest mniej.
Variety podkreśla również, że krótsze sezony, liczące zwykle od sześciu do dziesięciu odcinków, są dla gwiazd dodatkową zachętą do angażowania się w seriale. Jeden z agentów zauważa, że zapotrzebowanie na rozpoznawalnych aktorów, którzy mogą być twarzą produkcji, jest dziś większe niż kiedykolwiek.
"Euforia" - zwiastun 3. sezonu