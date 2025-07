3. sezon "The Last of Us" bez Neila Druckmanna. Twórca woli pracować nad grą

Trzeci sezon "The Last of Us" bez Neila Druckmanna

Getty Images © Rodin Eckenroth

Jak podaje Deadline, Neil Druckmann wycofuje się z prac nad " The Last of Us ". Nie napisze scenariusza ani nie wyreżyseruje żadnego odcinka " The Last of Us ". Nadal będzie jednak figurował na liście płac jako współtwórca i producent wykonawczy. W jego oświadczeniu czytamy:Przypominamy odcinek programu Serial Killers, w którym Julia Taczanowska i Jakub Popielecki podsumowują finał drugiego sezonu " The Last of Us ".