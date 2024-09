Neil Gaiman wycofuje się z 3. sezonu "Dobrego omenu". Sprawy o gwałt w toku

Neil Gaiman – jak oskarżenia wpłyną na jego plany?

"Dobry omen"

"Dobry omen" – zwiastun i fabuła

Oskarżenia skierowane przeciwko Gaimanowi wypłynęły w kilkuodcinkowym podcaście "Master: the allegations against Neil Gaiman". Wszystkie kobiety utrzymają w nim, że seks z oskarżonym pełen był przemocy i poniżeń. Oraz że nie było na niego zgody.Jedna z kobiet w momencie poznania Gaimana – w 2022 roku – miała 23 lata i była nianią jego syna. Ofiara zeznała, że została przez Gaimana zaatakowana i zgwałcona oraz że była zmuszana do poniżających czynów. Scenarzysta utrzymuje natomiast, że oboje spędzili intymny czas za wyraźną obopólną zgodą i że doszło między nimi do kilku spotkań.Druga kobieta miała natomiast 18 lat, a o dwadzieścia lat starszego Gaimana poznała w 2003 roku podczas podpisywania przez niego książek. Oskarżycielka podała do wiadomości, że nie była gotowa na tak bolesny seks i że nawet, gdy stanowczo odmawiała, Gaiman nie akceptował jej odmowy. On natomiast twierdzi, że to zemsta wynikająca z żalu po zakończonym związku.Aktualnie policja w Nowej Zelandii bada te sprawy, podobnie jak dwie kolejne, które wypłynęły w kolejnych odcinkach podcastu.Amazon jak dotąd nie wydał żadnego oświadczenia w sprawie decyzji dotyczącej dalszych losów trzeciego sezony " Dobrego omenu ".Pierwszy sezon " Dobrego omenu " zadebiutował jako limitowana seria na Prime Video w maju 2019 roku i stał się światowym hitem. Doprowadziło to do stworzenia drugiego sezonu, który miał swoją premierę w lipcu 2023 roku, a jego fabuła była rozszerzona o wątek przyjaźni między Aziraphalem ( Michael Sheen ), wybrednym aniołem i sprzedawcą rzadkich książek, a prowadzącym hulaszczy tryb życia demonem Crowleyem ( David Tennant ).Decyzja o kręceniu trzeciego sezonu padła pod koniec zeszłego roku.– zapowiedział wtedy Gaiman.