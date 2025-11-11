Neill Blomkamp nie zrobił "Obcego 5" przez Ridleya Scotta? Sigourney Weaver odpowiada

Około dekadę temu Neill Blomkamp wydawał się mocnym kandydatem na stanowisko reżysera "Obcego 5". Projekt ostatecznie nie powstał, a studio dało zielone światło realizowanym przez Ridleya Scotta prequelom – "Prometeuszowi" i "Przymierzu". Dlaczego tak się stało? Nowe światło na sprawę rzuciła Sigourney Weaver
.
Seagurney Weaver o "Obcym 5"
Podczas odbywającej się w paryskiej Cinémathèque Française sesji Q&A Masterclass, Weaver
, która miała okazję współpracować zarówno ze Scottem
, jak i Blomkampem
, powiedziała: Uwielbiałam pracować z Neillem. Wpadł na pomysł powrotu Ripley i Newt. Napisał wspaniały scenariusz, ale niestety wydaje mi się, że Ridley Scott stał się bardzo zaborczy wobec serii i skupił się na swoich prequelach. Moim zdaniem to była katastrofa dla tego projektu. (…) Myślę, że Neill po prostu się poddał, a jest tak utalentowany. Życzę mu wszystkiego najlepszego.
Sigourney Weaver i Carrie Henn jako Ripley i Newt w filmie "Obcy – decydujące starcie"
Najważniejsze filmy Neilla Blomkampa
Najbardziej znane filmy Neilla Blomkampa
to "Dystrykt 9
", "Elizjum
" i "Chappie
". Zrealizował też kilka krótkometrażówek, m.in. "The Escape
", "Adam: The Mirror
", "Zygota
" czy "Baza
". Aktualnie jego filmografię zamyka inspirowane serią popularnych gier wideo widowisko "Gran Turismo
".
