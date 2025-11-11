Newsy Filmy Neill Blomkamp nie zrobił "Obcego 5" przez Ridleya Scotta? Sigourney Weaver odpowiada
Filmy

Neill Blomkamp nie zrobił "Obcego 5" przez Ridleya Scotta? Sigourney Weaver odpowiada

World of Reel / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Neill+Blomkanp+nie+zrobi%C5%82+%22Obcego+5%22+przez+Ridleya+Scotta+Sigourney+Weaver+odpowiada-163853
Neill Blomkamp nie zrobił &quot;Obcego 5&quot; przez Ridleya Scotta? Sigourney Weaver odpowiada
Około dekadę temu Neill Blomkamp wydawał się mocnym kandydatem na stanowisko reżysera "Obcego 5". Projekt ostatecznie nie powstał, a studio dało zielone światło realizowanym przez Ridleya Scotta prequelom – "Prometeuszowi" i "Przymierzu". Dlaczego tak się stało? Nowe światło na sprawę rzuciła Sigourney Weaver

Seagurney Weaver o "Obcym 5"


Podczas odbywającej się w paryskiej Cinémathèque Française sesji Q&A Masterclass, Weaver, która miała okazję współpracować zarówno ze Scottem, jak i Blomkampem, powiedziała:

Uwielbiałam pracować z Neillem. Wpadł na pomysł powrotu Ripley i Newt. Napisał wspaniały scenariusz, ale niestety wydaje mi się, że Ridley Scott stał się bardzo zaborczy wobec serii i skupił się na swoich prequelach. Moim zdaniem to była katastrofa dla tego projektu. (…) Myślę, że Neill po prostu się poddał, a jest tak utalentowany. Życzę mu wszystkiego najlepszego.  

Sigourney Weaver i Carrie Henn jako Ripley i Newt w filmie "Obcy – decydujące starcie"

Najważniejsze filmy Neilla Blomkampa


Najbardziej znane filmy Neilla Blomkampa to "Dystrykt 9", "Elizjum" i "Chappie". Zrealizował też kilka krótkometrażówek, m.in. "The Escape", "Adam: The Mirror", "Zygota" czy "Baza". Aktualnie jego filmografię zamyka inspirowane serią popularnych gier wideo widowisko "Gran Turismo".

"Obcy" w podcaście Mam parę uwag


"Obcy" to wdzięczny temat do rozmowy. Przypominamy odcinki podcastu Mam parę uwag poświęcone pierwszym trzem filmom z serii oraz najnowszemu "Romulusowi" (reż. Fede Álvarez). Zapraszają Julia Taczanowska i Jakub Popielecki.




Zobacz zwiastun filmu "Chasppie"


Weaver miała okazję spotkać się z Blomkampem na planie thrillera sci-fi "Chappie", który trafił na ekrany w 2015 roku. Przypominamy jego zwiastun:

Powiązane artykuły Ridley Scott

Zobacz wszystkie artykuły

Najnowsze Newsy

Filmy

Z kim Danny Ocean zmierzy się w "Ocean's 14"? Wraca stary znajomy

1 komentarz

Nie żyje Sally Kirkland. Aktorka znana z "Anny" (1987) miała 84 lata

2 komentarze
Inne Filmy

Leonardo DiCaprio wybiera ulubiony film Christophera Nolana

Inne Seriale Filmy

Czy Morgan Freeman myśli o emeryturze?

7 komentarzy
VOD Seriale

Kolega Supermana z własnym serialem

9 komentarzy
Filmy

Leonardo DiCaprio obchodzi urodziny! Jak wyglądały początki jego kariery?

16 komentarzy
Seriale

HBO szykuje nową ekranizację kultowego komiksu

12 komentarzy