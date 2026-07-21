Nell Tiger Free, Gemma Arterton i Bill Nighy zagrają w serialowej adaptacji powieści "Portret damy"

Klasyczna powieść Henry'ego Jamesa "Portret damy" doczeka się nowej ekranizacji - tym razem w formie serialu. Sześcioodcinkową produkcję przygotowują PBS oraz BBC, a w obsadzie znalazła się plejada cenionych aktorów.
"Portret damy": Co wiemy o serialu?
Główną rolę zagra Nell Tiger Free
("Omen: Początek
"). Aktorka wcieli się w Isabel Archer, pełną życia i uroku młodą Amerykankę, Pan Touchett (Bill Nighy
) zauroczony młodością i duchem Isabel ma nadzieję pomóc jej w dążeniu do wolności więc Pani Touchett pomaga Isabeli opuścić ojczyznę i wyjechać do Europy, gdzie Isabel Archer pragnie doświadczyć wszystkiego, co życie ma do zaoferowania.
Bohaterka konsekwentnie odrzuca kolejne propozycje małżeństwa. Wszystko zmienia się, gdy niespodziewanie dziedziczy fortunę dającą jej upragnioną niezależność. Nowo zdobyty majątek sprawia jednak, że Isabel trafia na celownik eleganckiej Madame Merle (Gemma Arterton
) oraz czarującego, lecz wyrachowanego Gilberta Osmonda (Jim Sturgess
).
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W serialu wystąpią również: Jack Wolfe
("Cień i kość
"), Maisie Richardson-Sellers
("The Kissing Booth 3
"), Hugh Skinner
("Wiedźmin
"), Hamish Frew
("Droga Anglio
"), Thomas Coombes
("Agencja
"), Lydia Leonard
("Zabójcza pointa
") oraz Dean-Charles Chapman
("Gra o tron
").
Nie będzie to pierwsza ekranizacja powieści Henry'ego Jamesa. W 1996 roku premierę miał dobrze przyjęty film "Portret damy
" z Nicole Kidman
i Johnem Malkovichem
w rolach głównych.
Zdjęcia do serialu już się rozpoczęły. Ekipa będzie pracować w Wielkiej Brytanii, na Węgrzech oraz w Chorwacji.
Zwiastun "Portret damy"