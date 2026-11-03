Netflix: Sztuczna inteligencja powie ci, co masz oglądać

Netflix sięga po AI

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Nowa funkcjonalność nosi nazwę AI Discover. I jak łatwo się domyślić, stoi za nią sztuczna inteligencja.Funkcja ta ma pomóc użytkownikom w wyborze treści do oglądania. To nowe narzędzie, niezależne od dotychczasowych algorytmów opierających się na tym, co użytkownik polubił lub dodał do swojej listy. W oficjalnym komunikacie czytamy:. Zakres usługi z czasem ma się poszerzyć.Nowe narzędzie pojawia się w momencie, kiedy Netflix jest w kryzysie. Ostatnie wyniki nie były po myśli inwestorów z Wall Street. Władze platformy ogłosiły zakrojone na szeroką skalę zwolnienia. Z pracą pożegnało się sporo osób, nawet na kierowniczych stanowiskach. Do sieci dotarły również informacje o narastającym konflikcie pomiędzy inżynierami stojącymi za algorytmami rekomendacyjnymi platformy a kadrą kierowniczą odpowiadającą za treści, która wolałaby mieć większą kontrolę nad tym, jakie tytuły (czy gatunki) są promowane wśród osób korzystających z platformy.