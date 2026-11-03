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Netflix: Sztuczna inteligencja powie ci, co masz oglądać

Deadline / autor: /
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Netflix: Sztuczna inteligencja powie ci, co masz oglądać
Dziś platforma Netflix ogłosiła start nowej funkcjonalności. Na razie dostęp do niej pozostanie ograniczony.

Netflix sięga po AI



Nowa funkcjonalność nosi nazwę AI Discover. I jak łatwo się domyślić, stoi za nią sztuczna inteligencja.

Funkcja ta ma pomóc użytkownikom w wyborze treści do oglądania. To nowe narzędzie, niezależne od dotychczasowych algorytmów opierających się na tym, co użytkownik polubił lub dodał do swojej listy. W oficjalnym komunikacie czytamy:

Potraktuj AI Discover jak naszą kuchnię eksperymentalną: testujemy w niej nowe przepisy na odkrywanie treści, a Twoje korzystanie z tej funkcji i opinie pomagają nam zdecydować, które pomysły zachować, udoskonalić lub wypróbować w następnej kolejności. Niektóre z nich mogą nawet trafić do głównego serwisu Netflix.

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AI Discover na razie będzie dostępne wyłącznie w Ameryce dla wybranych użytkowników korzystających z aplikacji Netfliksa na telewizorach. Zakres usługi z czasem ma się poszerzyć.

Nowe narzędzie pojawia się w momencie, kiedy Netflix jest w kryzysie. Ostatnie wyniki nie były po myśli inwestorów z Wall Street. Władze platformy ogłosiły zakrojone na szeroką skalę zwolnienia. Z pracą pożegnało się sporo osób, nawet na kierowniczych stanowiskach. Do sieci dotarły również informacje o narastającym konflikcie pomiędzy inżynierami stojącymi za algorytmami rekomendacyjnymi platformy a kadrą kierowniczą odpowiadającą za treści, która wolałaby mieć większą kontrolę nad tym, jakie tytuły (czy gatunki) są promowane wśród osób korzystających z platformy.

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