Netflix: Top 10 tygodnia – "Śnieżna dziewczyna" zmienia "Ginny & Georgię"

Minions: The Rise of Gru

(Sezon 1) Bohaterem " New Amsterdam " jest Max Goodwin ( Ryan Eggold ) – nowy dyrektor tytułowego szpitala będącego najstarszą publiczną placówką zdrowia w Ameryce. Lekarz pragnie przywrócić skostniałej instytucji dawną chwałę. Dąży więc do zreformowania systemu niewydolnej, amerykańskiej opieki zdrowotnej.

(Sezon 2) Jak żyć ze świadomością, że własna matka jest morderczynią? Tego właśnie chce się dowiedzieć Ginny. Obarczona świadomością, że Kenny – jej ojczym – nie umarł z przyczyn naturalnych, musi pogodzić się nie tylko z faktem, że Georgia go zabiła, lecz także z tym, że zrobiła to, aby chronić Ginny. Z drugiej strony Georgia wolałby nie rozpamiętywać przeszłości – w końcu ma wesele do zaplanowania! Jednak jej przeszłość ma to do siebie, że nigdy nie pozostaje zapomniana na długo…