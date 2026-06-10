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Netflix: Top 10 tygodnia - widzowie oglądają dokument o procesie Jacksona

Filmweb
https://www.filmweb.pl/news/Netflix%3A+Top+10+film%C3%B3w+i+seriali+tygodnia+na+%C5%9Bwiecie.+1.06-7.06.2026-167023
Netflix: Top 10 tygodnia - widzowie oglądają dokument o procesie Jacksona
"Biurowy romans" cieszył się popularnością nie tylko w Polsce - w zasadzie okazał się najpopularniejszym globalnie filmem Netfliksa w ostatni tygodniu. Komedia romantyczna z Jennifer Lopez i Brettem Goldsteinem pomimo chłodnych recenzji trafiła na najwyższy stopień podium, na którym są także "Creed III" oraz "W cudzej skórze". Jeśli chodzi o seriale, widzowie na świecie najczęściej sięgali po "Michael Jackson: Werdykt", dokument o procesie piosenkarza. Sprawdźcie, co jeszcze cieszyło się popularnością.

Top 10 filmów Netfliksa na świecie: 1.06-7.06.2026



10
plakat filmu Creed: Narodziny legendy

Creed
2015
2h 13m

Dramat

Sportowy

USA

Dramat

Sportowy

Obdarzony naturalnymi zdolnościami zamożny syn Apollo Creeda przeciwstawia się rodzinie i próbuje sił w boksie. Aby odnieść sukces, prosi o pomoc starego rywala ojca, Rocky'ego Balboa.


9
plakat filmu Wielka mała koza

GOAT
2026
1h 35m

Animacja

Sportowy

Komedia

USA

Animacja

Sportowy

Komedia

Mała koza z wielkimi ambicjami trafia do świata rykokosza, gdzie na niebezpiecznych arenach musi dowieść, że pasuje do drużyny mistrzów.


8
plakat filmu Panie przodem

Ladies First
2026
1h 33m

Komedia

USA

Komedia

Arogancki, choć charyzmatyczny kobieciarz budzi się w świecie rządzonym przez kobiety i odkrywa, że jego życie pełne pieniędzy i miłostek właśnie się skończyło.


7
plakat filmu Wypadek: Sprawa Mackenzie Shirilli

The Crash
2026
1h 34m

Dokumentalny

True crime

Wielka Brytania

Dokumentalny

True crime

Nastolatka uderza samochodem w budynek, zabijając swojego chłopaka i jego przyjaciela. Dokument o tym jak zdarzenie, którego wyglądało na wypadek, uznano za morderstwo.


6
plakat filmu Morderstwo Rachel Nickell

The Murder of Rachel Nickell
2026
1h 35m

Dokumentalny

True crime

Wielka Brytania

Dokumentalny

True crime

Młoda matka zostaje zabita w biały dzień na błoniach Wimbledonu - na oczach swojego dwuletniego synka. Dokument o tej jak dotąd niewyjaśnionej sprawie.


5
plakat filmu David

2025
1h 49m

Przygodowy

Animacja

Biblijny

RPA

USA

Przygodowy

Animacja

Biblijny

Droga Dawida – od młodego pasterza, który dopiero odkrywa własną siłę i odwagę, przez legendarną walkę z Goliatem, aż po momenty, które prowadzą go ku królewskiej władzy.


4
plakat filmu Kobieta z portu

La desconocida
2026
1h 49m

Kryminał

Thriller

Argentyna

Hiszpania

Kryminał

Thriller

W kontenerze zostaje znaleziona kobieta, która nie pamięta, kim jest. Dwoje detektywów próbuje ustalić jej tożsamość i dowiedzieć się, komu zależy na jej śmierci.


3
plakat filmu W cudzej skórze

Swapped
2026
1h 41m

Animacja

Komedia

Familijny

Hiszpania

USA

Animacja

Komedia

Familijny

Małe leśne stworzenie i majestatyczny ptak zamieniają się ciałami i muszą połączyć siły, aby przetrwać najbardziej zwariowaną przygodę swojego życia.


2
plakat filmu Creed III

2023
1h 56m

Sportowy

Dramat

USA

Sportowy

Dramat

Kiedy przyjaciel Adonisa z dzieciństwa, kiedyś cudowne dziecko boksu, rzuca mu wyzwanie, ich pojedynek okazuje się czymś więcej niż tylko kolejną walką.


1
plakat filmu Biurowy romans

Office Romance
2026
1h 54m

Komedia rom.

USA

Komedia rom.

Zmysłowa komedia romantyczna o tajnym romansie biurowym i chaosie, jaki wywołują pracoholicy, gdy zaczynają myśleć sercem.



Top 10 seriali Netfliksa na świecie: 1.06-7.06.2026



10
plakat filmu Berlin

Berlín
2023 - 2026
49m

Kryminał

Akcja

Dramat

Hiszpania

Kryminał

Akcja

Dramat

(Sezon 2: Berlin i "Dama z gronostajem") Gotowy na kolejny skok Berlin zwołuje gang do Sewilli i czyni ambitnego księcia ofiarą jego własnego planu, który zakłada kradzież arcydzieła Da Vinci.


9
plakat filmu Ekspresowe dokumenty

Instadocs
2026 -
30m

Dokumentalny

True crime

USA

Dokumentalny

True crime

(Antologia) "Ekspresowe dokumenty" to błyskawicznie realizowany serial dokumentalny, poświęcony najgłośniejszym sprawom, które dopiero się wydarzyły lub właśnie się dzieją.


8
plakat filmu Mój królewski wróg

Meotjinsinsegye
2026
1h 11m

Komedia rom.

Korea Południowa

Komedia rom.

(Sezon 1) Skazana na śmierć intrygantka z epoki Joseon otwiera oczy we współczesnym Seulu, gdzie bezwzględny dziedzic konglomeratu może być jej szansą na zmienienie swojego losu.


7
plakat filmu Stróżowie prawa: Bass Reeves

Lawmen: Bass Reeves
2023
50m

Dramat

Western

USA

Dramat

Western

(Miniserial) Serial przedstawia historię legendarnego Bassa Reevesa, który uciekł z niewoli na Południu, by po pewnym czasie zostać pierwszym czarnoskórym szeryfem w historii Ameryki. Za sukces przyszło mu jednak zapłacić wysoką cenę.


6
plakat filmu Nemezis

Nemesis
2026 -
58m

Kryminał

Thriller

USA

Kryminał

Thriller

(Sezon 1) Nieustępliwy policjant wpada w obsesję na punkcie przebiegłego złodzieja, odpowiedzialnego za serię brawurowych skoków. Ten pojedynek na intelekt może wygrać tylko jeden.


5
plakat filmu The Boroughs

2026 -
46m

Dramat

Horror

Sci-Fi

USA

Dramat

Horror

Sci-Fi

(Sezon 1) W niby idealnej wspólnocie seniorów grupa nietypowych bohaterów musi powstrzymać pozaziemskie zagrożenie przed odebraniem im jedynej rzeczy, której już nie mają... czasu.


4
plakat filmu Cztery pory roku

The Four Seasons
2025 -
32m

Komedia rom.

USA

Komedia rom.

(Sezon 2) Wieloletnia przyjaźń trzech małżeństw zostaje poddana próbie, gdy jedno z nich się rozwodzi, co utrudnia kontynuację tradycji wspólnych weekendów raz na kwartał.


3
plakat filmu Dam ci lekcję

Chamgyoyuk
2026
1h 4m

Dramat

Akcja

Korea Południowa

Dramat

Akcja

(Miniserial) Gdy w szkołach brakuje szacunku, do akcji wkraczają niekonwencjonalni inspektorzy, aby dać ostre lekcje, których próżno szukać w podręcznikach.


2
plakat filmu Jedyny świadek

The Witness
2026
51m

Dramat

Kryminał

USA

Wielka Brytania

Dramat

Kryminał

(Miniserial) Partner Rachel Nickell usiłuje chronić ich dwuletniego syna, jedynego świadka morderstwa matki, podczas źle prowadzonego śledztwa. Serial oparty na faktach.


1
plakat filmu Michael Jackson: Werdykt

Michael Jackson: The Verdict
2026
52m

Dokumentalny

True crime

USA

Dokumentalny

True crime

(Miniserial) Ten obszerny dokument analizuje proces Michaela Jacksona i jego złożone konsekwencje poprzez wypowiedzi jego najważniejszych uczestników, obecnych na sali rozpraw.


"MIchael Jackson: Werdykt" - zwiastun



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