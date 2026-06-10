Netflix: Top 10 tygodnia - widzowie oglądają dokument o procesie Jacksona

Top 10 filmów Netfliksa na świecie: 1.06-7.06.2026

Top 10 seriali Netfliksa na świecie: 1.06-7.06.2026

9 Ekspresowe dokumenty Instadocs 2026 - 30m Dokumentalny True crime USA Dokumentalny True crime (Antologia) "Ekspresowe dokumenty" to błyskawicznie realizowany serial dokumentalny, poświęcony najgłośniejszym sprawom, które dopiero się wydarzyły lub właśnie się dzieją.

6 Nemezis Nemesis 2026 - 58m Kryminał Thriller USA Kryminał Thriller Matthew Law Y'lan Noel (Sezon 1) Nieustępliwy policjant wpada w obsesję na punkcie przebiegłego złodzieja, odpowiedzialnego za serię brawurowych skoków. Ten pojedynek na intelekt może wygrać tylko jeden.

"MIchael Jackson: Werdykt" - zwiastun