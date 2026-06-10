Netflix: Top 10 tygodnia - widzowie oglądają dokument o procesie Jacksona

"Biurowy romans" cieszył się popularnością nie tylko w Polsce - w zasadzie okazał się najpopularniejszym globalnie filmem Netfliksa w ostatni tygodniu. Komedia romantyczna z Jennifer Lopez i Brettem Goldsteinem pomimo chłodnych recenzji trafiła na najwyższy stopień podium, na którym są także "Creed III" oraz "W cudzej skórze". Jeśli chodzi o seriale, widzowie na świecie najczęściej sięgali po "Michael Jackson: Werdykt", dokument o procesie piosenkarza. Sprawdźcie, co jeszcze cieszyło się popularnością.
Top 10 filmów Netfliksa na świecie: 1.06-7.06.2026
(Miniserial) Serial przedstawia historię legendarnego Bassa Reevesa, który uciekł z niewoli na Południu, by po pewnym czasie zostać pierwszym czarnoskórym szeryfem w historii Ameryki. Za sukces przyszło mu jednak zapłacić wysoką cenę.