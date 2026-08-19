Netflix: Top 10 tygodnia - "Moje życie z Walterami" hitem wśród seriali

Top 10 filmów Netfliksa na świecie: 10.08-16.08.2026

6 Moje dziecko Un hijo propio 2026 1h 36m Dokumentalny Maite Alberdi Meksyk Dokumentalny Silne pragnienie macierzyństwa i narastająca presja ze strony najbliższych popychają Alejandrę do desperackiego kroku - zaczyna udawać, że jest w ciąży. Niewinne kłamstwo szybko przeradza się w coraz bardziej skomplikowaną mistyfikację, którą przez wiele miesięcy musi podtrzymywać przed mężem i rodziną. Z każdym dniem Alejandra coraz głębiej pogrąża się w świecie pozorów, który stopniowo zaczyna przejmować kontrolę nad jej życiem. Gdy napięcie rośnie, a rzeczywistość wymyka się spod kontroli, bohaterka staje przed decyzją, która zaciera granicę między prywatną tajemnicą a publicznym skandalem. Film jest poruszającym portretem kobiety uwięzionej w sieci własnych kłamstw, a zarazem opowieścią o samotności, presji społecznej i desperackiej potrzebie spełnienia marzenia o macierzyństwie.



5 72 godziny 72 Hours 2026 1h 45m Komedia Tim Story USA Komedia Kevin Hart Marcello Hernández 40-letni spec od reklamy przypadkiem dołącza do szalonej imprezy kawalerskiej w Miami. Czy zabawa z dwa razy młodszą ekipą pomoże mu uratować karierę?



Top 10 seriali Netfliksa na świecie: 10.08-16.08.2026

"Moje życie z Walterami" - zwiastun 3. sezonu