Netflix: Top 10 tygodnia - "Moje życie z Walterami" hitem wśród seriali

Globalnie to wciąż "Ostatni dom" jest najpopularniejszym filmem Netfliksa. Zmienił się za to lider wśród seriali - tym razem widzowie na świecie najchętniej sięgali po 3. sezon serialu "Moje życie z Walterami". Co jeszcze oglądali subskrybenci platformy? Sprawdźcie poniżej.
Top 10 filmów Netfliksa na świecie: 10.08-16.08.2026
Silne pragnienie macierzyństwa i narastająca presja ze strony najbliższych popychają Alejandrę do desperackiego kroku - zaczyna udawać, że jest w ciąży. Niewinne kłamstwo szybko przeradza się w coraz bardziej skomplikowaną mistyfikację, którą przez wiele miesięcy musi podtrzymywać przed mężem i rodziną. Z każdym dniem Alejandra coraz głębiej pogrąża się w świecie pozorów, który stopniowo zaczyna przejmować kontrolę nad jej życiem. Gdy napięcie rośnie, a rzeczywistość wymyka się spod kontroli, bohaterka staje przed decyzją, która zaciera granicę między prywatną tajemnicą a publicznym skandalem. Film jest poruszającym portretem kobiety uwięzionej w sieci własnych kłamstw, a zarazem opowieścią o samotności, presji społecznej i desperackiej potrzebie spełnienia marzenia o macierzyństwie.