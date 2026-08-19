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Netflix: Top 10 tygodnia - "Moje życie z Walterami" hitem wśród seriali

Filmweb
https://www.filmweb.pl/news/Netflix%3A+Top+10+film%C3%B3w+i+seriali+tygodnia+na+%C5%9Bwiecie.+10.08-16.08.2026-168114
Netflix: Top 10 tygodnia - &quot;Moje życie z Walterami&quot; hitem wśród seriali
Globalnie to wciąż "Ostatni dom" jest najpopularniejszym filmem Netfliksa. Zmienił się za to lider wśród seriali - tym razem widzowie na świecie najchętniej sięgali po 3. sezon serialu "Moje życie z Walterami". Co jeszcze oglądali subskrybenci platformy? Sprawdźcie poniżej. 

Top 10 filmów Netfliksa na świecie: 10.08-16.08.2026



10
plakat filmu Spider-Man: Daleko od domu

Spider-Man: Far From Home
2019
2h 9m

Akcja

Sci-Fi

Czechy

USA

Włochy

Akcja

Sci-Fi

Peter Parker wyrusza na szkolne wakacje do Europy. Nie będzie mu dane odstawienie kostiumu Spider-mana na zbyt długo.


9
plakat filmu Czego pragnie dziewczyna

What a Girl Wants
2003
1h 45m

Dramat

Romans

Komedia

USA

Dramat

Romans

Komedia

Daphne zamieszkuje w Londynie u swojego ojca, który lata temu porzucił jej matkę. Prosta dziewczyna musi przyzwyczaić się do sztywnych zasad panujących na angielskim dworze.


8
plakat filmu Mój pies Artur

Arthur the King
2024
1h 47m

Dramat

Sportowy

Przygodowy

USA

Dramat

Sportowy

Przygodowy

Sportowiec przygarnia bezdomnego psa, aby towarzyszył mu w niezwykle trudnych zawodach wytrzymałościowych.


7
plakat filmu Charlie i fabryka czekolady

Charlie and the Chocolate Factory
2005
1h 55m

Familijny

Fantasy

USA

Wielka Brytania

Familijny

Fantasy

Ubogi Charlie Bucket znajduje jeden z pięciu złotych biletów, który umożliwia mu zwiedzenie ogromnej fabryki czekolady.


6
plakat filmu Moje dziecko

Un hijo propio
2026
1h 36m

Dokumentalny

Meksyk

Dokumentalny

Silne pragnienie macierzyństwa i narastająca presja ze strony najbliższych popychają Alejandrę do desperackiego kroku - zaczyna udawać, że jest w ciąży. Niewinne kłamstwo szybko przeradza się w coraz bardziej skomplikowaną mistyfikację, którą przez wiele miesięcy musi podtrzymywać przed mężem i rodziną. Z każdym dniem Alejandra coraz głębiej pogrąża się w świecie pozorów, który stopniowo zaczyna przejmować kontrolę nad jej życiem. Gdy napięcie rośnie, a rzeczywistość wymyka się spod kontroli, bohaterka staje przed decyzją, która zaciera granicę między prywatną tajemnicą a publicznym skandalem. Film jest poruszającym portretem kobiety uwięzionej w sieci własnych kłamstw, a zarazem opowieścią o samotności, presji społecznej i desperackiej potrzebie spełnienia marzenia o macierzyństwie.


5
plakat filmu 72 godziny

72 Hours
2026
1h 45m

Komedia

USA

Komedia

40-letni spec od reklamy przypadkiem dołącza do szalonej imprezy kawalerskiej w Miami. Czy zabawa z dwa razy młodszą ekipą pomoże mu uratować karierę?


4
plakat filmu Czas wymierania

Extinction
2015
1h 50m

Horror

Dramat

Sci-Fi

Francja

Hiszpania

USA

Węgry

Horror

Dramat

Sci-Fi

Dziewięć lat po światowej epidemii wirusa zainfekowani pojawiają się na nowo. Grupka ocalałych walczy o przetrwanie.


3
plakat filmu Nie życzcie mi powodzenia

Don't Say Good Luck
2026
1h 35m

Komedia

Dramat

Muzyczny

Dla młodzieży

USA

Komedia

Dramat

Muzyczny

Dla młodzieży

Sophie Birenbaum jest gotowa na główną rolę w szkolnym musicalu, ale w jej domu rozgrywa się dramat godny wielkiej sceny.


2
plakat filmu Nando między dwoma światami: Film z serii

Nando Entre Dois Mundos - Um Filme Sintonia
2026
1h 49m

Dramat

Brazylia

Dramat

Rozdarty między życiem rodzinnym a zobowiązaniami wobec półświatka Nando musi zdecydować, wobec kogo chce pozostać lojalny.


1
plakat filmu Ostatni dom

The Last House
2026
1h 52m

Sci-Fi

Horror

Francja

USA

Wielka Brytania

Sci-Fi

Horror

Uwięziona we własnym domu rodzina musi walczyć o przetrwanie wobec kurczących się zasobów i tajemniczego zagrożenia, które nie pozwala im opuścić murów budynku.



Top 10 seriali Netfliksa na świecie: 10.08-16.08.2026



10
plakat filmu Spooky in Love

Ossakhan yeonae
2026
1h 10m

Fantasy

Romans

Korea Południowa

Fantasy

Romans

(Sezon 1) Gdy widząca duchy dziedziczka i wybitny prokurator odkrywają, że jeden dotyk czyni z nich wyjątkowo skuteczny duet, biorą się za wyjaśnianie nierozwiązanych morderstw.


9
plakat filmu Za wszelką cenę

I Will Find You
2026
41m

Dramat

Kryminał

Thriller

USA

Dramat

Kryminał

Thriller

(Miniserial) Niesłusznie osadzony w więzieniu za morderstwo syna ojciec wyrusza na desperacką misję ratunkową, gdy dowiaduje się, że chłopiec wciąż żyje.


8
plakat filmu Zamach nad Lockerbie

The Bombing of Pan Am 103
2025
58m

Dramat

Kanada

Niemcy

USA

Wielka Brytania

Dramat

(Miniserial) Tragiczny zamach bombowy na rejs transatlantycki w 1988 roku sprawia, że szkocka policja i FBI łączą siły w pościgu za sprawcami. Na podstawie prawdziwej historii.


7
plakat filmu José Mourinho

Mourinho
2026
57m

Biograficzny

Dokumentalny

Sportowy

Wielka Brytania

Biograficzny

Dokumentalny

Sportowy

(Miniserial) Ten pełen relacji z pierwszej ręki dokument śledzi sukcesy José Mourinho - jednego z najwybitniejszych trenerów piłkarskich, który prowadził najbardziej elitarne kluby świata.


6
plakat filmu Moja wspaniała kariera

My Brilliant Career
2026 -
46m

Melodramat

Australia

Melodramat

(Sezon 1) Ambitna, bystra i bezkompromisowa Sybylla chce za wszelką cenę podążać swoją drogą w czasach, kiedy oczekuje się od niej głównie znalezienia męża i zajęcia się domem.


5
plakat filmu Morderstwa w Idaho: Tragedia na uniwersytecie

The Idaho Murders: College Nightmare
2026
44m

Dokumentalny

True crime

USA

Dokumentalny

True crime

(Miniserial) Dokument bada przerażającą sprawę morderstwa czworga studentów Uniwersytetu Idaho poprzez nagrania z kamer nasobnych, wiadomości i rozmowy z bliskimi ofiar.


4
plakat filmu Operacja Safed Sagar: Najwyższa misja Indyjskich Sił Powietrznych

Operation Safed Sagar: The Untold Story of the Kargil War
2026
54m

Dramat

Polityczny

Indie

Dramat

Polityczny

(Miniserial) Kiedy między Indiami a Pakistanem wybucha wojna o Kargil, indyjska eskadra Golden Arrows rozpoczyna niebezpieczną misję za linią wroga.


3
plakat filmu Rozmowy z mordercą: Taśmy Charlesa Mansona

Conversations with a Killer: The Charles Manson Tapes
2026
57m

Dokumentalny

True crime

USA

Dokumentalny

True crime

(Miniserial) Niepublikowane wcześniej rozmowy z więzienia, relacje świadków oraz materiały archiwalne rzucają mrożące krew w żyłach światło na psychikę bezwzględnego Charlesa Mansona.


2
plakat filmu Przesłodzeni

Ireon yeosgateun sarang
2026
58m

Komedia rom.

Korea Południowa

Komedia rom.

(Miniserial) Po utracie pamięci ambitna prokurator wprowadza się do trenera boksu, który podaje się za jej chłopaka. Czy ta trudna sytuacja przerodzi się w prawdziwą miłość?


1
plakat filmu Moje życie z Walterami

My Life with the Walter Boys
2023 -
46m

Melodramat

USA

Wielka Brytania

Melodramat

(Sezon 3) Kiedy tragedia na zawsze zmienia jej życie, nastolatka zamieszkuje w małym miasteczku z dużą rodziną swojej opiekunki, gdzie dostaje lekcje miłości, nadziei i przyjaźni.


"Moje życie z Walterami" - zwiastun 3. sezonu





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