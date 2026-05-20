Newsy Filmy Netflix: Top 10 tygodnia - widzowie oglądają roast Kevina Harta
VOD / Seriale / Filmy

Netflix: Top 10 tygodnia - widzowie oglądają roast Kevina Harta

Filmweb
https://www.filmweb.pl/news/Netflix%3A+Top+10+film%C3%B3w+i+seriali+tygodnia+na+%C5%9Bwiecie.+11.05-17.05.2026-166693
Netflix: Top 10 tygodnia - widzowie oglądają roast Kevina Harta
"W cudzej skórze" obroniło tytuł lidera i niezmiennie było najchętniej oglądanym filmem na Netfliksie. Na drugim miejscu uplasowały się "Niezwykle szlachetne stworzenia", a podium zamyka "Wypadek: Sprawa Mackenzie Shirilli". Jeśli chodzi o seriale, tym razem nie miał sobie równych program "The Roast of Kevin Hart". Jakie inne produkcje gościły w domach widzów? Sprawdźcie poniżej.

Top 10 filmów Netfliksa na świecie: 11.05-17.05.2026



10
plakat filmu Skradzione Dziecko: Zabójstwo Heidi Broussard

Stolen Baby: The Murder of Heidi Broussard
2023

Biograficzny

Thriller

USA

Biograficzny

Thriller

Film oparty na prawdziwej historii Heidi, zabitej przez swoją przyjaciółkę Megan.


9
plakat filmu Dzień Matki

Mother's Day
2016
1h 58m

Komedia

USA

Komedia

Członkowie czterech rodzin mają różne podejście do świętowania Dnia Matki.


8
plakat filmu K-popowe łowczynie demonów

KPop Demon Hunters
2025
1h 39m

Fantasy

Musical

Animacja

USA

Fantasy

Musical

Animacja

Gwiazdy K-popu Rumi, Mira i Zoey w przerwach między koncertami na pełnych stadionach bronią fanów przed nadnaturalnymi zagrożeniami, korzystając ze swoich tajemnych mocy.


7
plakat filmu Obowiązek

Kartavya
2026
1h 48m
Policjant staje przed dylematem moralnym, gdy groźby zagrażają jego rodzinie i zmuszają go do wyboru między ochroną najbliższych a wiernością przysiędze służenia sprawiedliwości.


6
plakat filmu Łączy nas krew

Lueat Rak Nakkha
2026
2h 7m

Akcja

Melodramat

Tajlandia

Akcja

Melodramat

Ścigana z powodu rzadkiej grupy krwi kobieta znajduje schronienie w ramionach zabójcy, którego kocha, by razem mogli walczyć o przetrwanie.


5
plakat filmu Wielka mała koza

GOAT
2026
1h 35m

Animacja

Komedia

Sportowy

USA

Animacja

Komedia

Sportowy

Mała koza z wielkimi ambicjami trafia do świata rykokosza, gdzie na niebezpiecznych arenach musi dowieść, że pasuje do drużyny mistrzów.


4
plakat filmu Alfa

Apex
2026
1h 35m

Akcja

Thriller

Australia

Islandia

Kanada

USA

Akcja

Thriller

Pogrążona w żałobie kobieta, testująca granice swoich możliwości na australijskim odludziu, zostaje wciągnięta w pokrętną grę zabójcy, który widzi w niej łatwą ofiarę.


3
plakat filmu Wypadek: Sprawa Mackenzie Shirilli

The Crash
2026
1h 32m

Dokumentalny

True crime

Wielka Brytania

Dokumentalny

True crime

Nastolatka uderza samochodem w budynek, zabijając swojego chłopaka i jego przyjaciela. Dokument o tym jak zdarzenie, którego wyglądało na wypadek, uznano za morderstwo.


2
plakat filmu Niezwykle szlachetne stworzenia

Remarkably Bright Creatures
2026
1h 51m

Dramat

USA

Dramat

Oparty na książkowym bestsellerze dramat, w którym pewna wdowa podejmuje pracę w oceanarium, gdzie zaprzyjaźnia się z mądrą ośmiornicą i zagubionym młodym mężczyzną.


1
plakat filmu W cudzej skórze

Swapped
2026
1h 41m

Animacja

Familijny

Komedia

Hiszpania

USA

Animacja

Familijny

Komedia

Małe leśne stworzenie i majestatyczny ptak zamieniają się ciałami i muszą połączyć siły, aby przetrwać najbardziej zwariowaną przygodę swojego życia.



Top 10 seriali Netfliksa na świecie: 11.05-17.05.2026



10
plakat filmu Kasztanowy ludzik

Kastanjemanden
2021 -
55m

Kryminał

Thriller

Dania

Kryminał

Thriller

(Sezon 2 - "Zabawa w chowanego") Stalkerzy i mordercy nawiedzają duńską stolicę, a detektywi rozwiązują zagadki kryminalne powiązane z dziecięcymi zabawami. Serial na podstawie powieści Sørena Sveistrupa.


9
plakat filmu Devil May Cry

2025 -
30m

Fantasy

Akcja

Anime

Japonia

USA

Korea Południowa

Fantasy

Akcja

Anime

(Sezon 2) W tej epickiej bitwie dobra ze złem granice są piekielnie niejasne. Najlepszą nadzieją świata na zbawienie może okazać się diabelsko przystojny łowca demonów.


8
plakat filmu Między ojcem a synem

Entre padre e hijo
2026 -
8m

Dramat

Thriller

Meksyk

Dramat

Thriller

(Sezon 1) Wzięta prawniczka odwiedza skrywający złowrogie sekrety dom rodzinny swojego narzeczonego i nawiązuje niebezpiecznie bliską relację z jego zbuntowanym synem./rankingElement]

7
plakat filmu Mój królewski wróg

Meotjinsinsegye
2026
1h 11m

Komedia rom.

Korea Południowa

Komedia rom.

(Sezon 1) Skazana na śmierć intrygantka z epoki Joseon otwiera oczy we współczesnym Seulu, gdzie bezwzględny dziedzic konglomeratu może być jej szansą na zmienienie swojego losu.


6
plakat filmu Człowiek w ogniu

Man on Fire
2026 -
47m

Dramat

Sensacyjny

USA

Dramat

Sensacyjny

(Sezon 1) Dręczony przez przeszłość i ścigany przez wrogów weteran sił specjalnych walczy o utrzymanie przy życiu nastolatki na niebezpiecznych ulicach Rio de Janeiro.


5
plakat filmu Berlin

Berlín
2023 -
49m

Dramat

Kryminał

Akcja

Hiszpania

Dramat

Kryminał

Akcja

(Sezon 2: Berlin i "Dama z gronostajem") Gotowy na kolejny skok Berlin zwołuje gang do Sewilli i czyni ambitnego księcia ofiarą jego własnego planu, który zakłada kradzież arcydzieła Da Vinci.


4
plakat filmu Legendy

Legends
2026 -
59m

Dramat

Kryminał

Wielka Brytania

Dramat

Kryminał

(Sezon 1) Grupa urzędników pod przykrywką próbuje rozpracować brytyjskie gangi narkotykowe. Serial inspirowany nieznaną wcześniej prawdziwą historią z lat 90.


3
plakat filmu Nemezis

Nemesis
2026 -
58m

Thriller

Kryminał

USA

Thriller

Kryminał

(Sezon 1) Nieustępliwy policjant wpada w obsesję na punkcie przebiegłego złodzieja, odpowiedzialnego za serię brawurowych skoków. Ten pojedynek na intelekt może wygrać tylko jeden.


2
plakat filmu Koszmarni eks

Worst Ex Ever
2024 -
58m

Dokumentalny

True crime

USA

Dokumentalny

True crime

(Sezon 2) Serial dokumentalny "Koszmarni eks" powraca z drugim sezonem, pełnym szokujących relacji, niepokojących nagrań z kamer nasobnych i sugestywnych animowanych rekonstrukcji zdarzeń, które razem składają się na przerażające historie o zdradzie, przemocy i kłamstwie, ujawniające sekrety potwornych związków i budzących odrazę partnerów.


1
plakat filmu The Roast of Kevin Hart

2026
(Program) Roast Kevina Harta na żywo, odbywający się w The Kia Forum w Los Angeles w ramach festiwalu Netflix Is a Joke 2026.


"W cudzej skórze" - zwiastun



Powiązane artykuły The Roast of Kevin Hart

Zobacz wszystkie artykuły

W cudzej skórze  (2026)

 W cudzej skórze

The Roast of Kevin Hart  (2026)

 The Roast of Kevin Hart

Najnowsze Newsy

VOD Filmy

"Ucieczka gangstera". Netflix szykuje remake filmu Sama Peckinpaha

Seriale

"Chirurdzy" przenoszą się do Teksasu

Filmy

"Władcy Wszechświata" to dobra rozrywka? Są pierwsze reakcje

4 komentarze
Filmy

Nostalgia kontra zmiany. Lindelof opowiedział, jaki miał pomysł na film o Rey

1 komentarz
Seriale Filmy

Stało się! "Ricky i Morty" dostaje film pełnometrażowy

1 komentarz
Seriale

Czy Jon Snow ma jeszcze szansę na własny serial? Kit Harington komentuje

8 komentarzy
VOD Seriale

"The Boys" z rekordową widownią. Mimo mieszanej reakcji fanów

7 komentarzy