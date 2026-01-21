Newsy Filmy Netflix: Top 10 tygodnia – "Łup" zgarnia miejsce pierwsze
Netflix: Top 10 tygodnia – "Łup" zgarnia miejsce pierwsze

Gdy gwiazdy pokroju Matta Damona i Bena Afflecka pojawiają się wspólnie na ekranie, zwykle możemy  zakładać dobre wyniki oglądalności. Tak było w przypadku "Łupu", nowego thrillera Netfliksa. Produkcja nie pozostawiła konkurencji żadnych złudzeń, pewnie zajmując miejsce pierwsze zestawienia. Wśród seriali ze szczytu nie ruszyła się nadal "Zabójcza przyjaźń". Pozycja, w której główne role zagrali Tessa Thompson i Jon Bernthal, okupuje miejsce od dwóch tygodni. Jakie pozostałe propozycje podbiły serca widzów z całego świata i trafiły do zestawienia najchętniej oglądanych produkcji w ofercie platformy Netflix? Przekonajcie się poniżej.

Top 10 filmów Netfliksa na świecie: 12-18.01.2026



10
plakat filmu Madagaskar

Madagaskar

Madagascar
2005
1h 26m

Familijny

Animacja

USA

Familijny

Animacja

Lew, zebra, hipopotam i żyrafa zostają wysłane statkiem z nowojorskiego zoo do Afryki. Pośrodku oceanu ich klatki wypadają za burtę pokładu, w wyniku czego zwierzęta lądują na brzegu egzotycznej wyspy.

9
plakat filmu Psi Patrol: Film

Psi Patrol: Film

Paw Patrol: The Movie
2021
1h 28m

Animacja

Familijny

Kanada

USA

Animacja

Familijny

Psi Patrol wkracza do akcji… i po raz pierwszy na dużym ekranie! Kiedy ich rywal – Humdinger – zostaje burmistrzem Adventure City i zaczyna siać zamęt, Ryder i jego bohaterskie szczeniaki wrzucają na wysoki bieg, by zmierzyć się z najbardziej wymagającą misją w swojej karierze. W między czasie drużyna poznaje nowego sojusznika – bystrego jamnika Liberty – i razem walczą o ocalenie mieszkańców miasta! Czy Psiemu Patrolowi uda się uratować miasto, zanim będzie za późno? W końcu żadne miasto nie jest za duże, ani żaden szczeniak nie jest za mały!

8
plakat filmu Zanim się pojawiłeś

Zanim się pojawiłeś

Me Before You
2016
1h 50m

Melodramat

USA

Wielka Brytania

Melodramat

Louisa "Lou" Clark (Emilia Clarke) mieszka w niewielkim angielskim miasteczku i nie wie jeszcze, co zrobić ze swoim życiem. Ekscentryczna 26-latka próbuje sił w wielu dziedzinach, by pomóc swej rodzinie związać koniec z końcem. Zostaje opiekunką Willa Traynora (Sam Claflin), młodego, bogatego bankiera, którego losy całkowicie zmieniły się na skutek tragicznego zdarzenia sprzed dwóch lat. Niegdyś pełen energii, dziś cyniczny do szpiku kości Will wyzbył się już wszelkiej nadziei na szczęście. Dziewczyna postanawia pokazać mu, że jest jeszcze inna droga...

7
plakat filmu De De Pyaar De 2

De De Pyaar De 2

2025
2h 26m

Komedia rom.

Indie

Komedia rom.

Ashish odwiedza rodzinę swojej dużo młodszej dziewczyny. Spotkanie z jej surowym ojcem i ciekawskimi krewnymi ujawnia skrywane tajemnice, co wystawia ich związek na poważną próbę.

6
plakat filmu Jak wytresować smoka 3

Jak wytresować smoka 3

How to Train Your Dragon: The Hidden World
2019
1h 44m

Fantasy

Animacja

Przygodowy

Familijny

USA

Fantasy

Animacja

Przygodowy

Familijny

Przed Czkawką i Szczerbatkiem zupełnie nowe przygody - mnóstwo niebezpieczeństw, wielkie wyzwania, niezwykła wyprawa w nieznane oraz… miłość. Kiedy nad Berk nadciąga zagrożenie, jakiego nigdy wcześniej jego mieszkańcy nie doświadczyli, Czkawka wie, że musi zrobić wszystko, by uratować smoki. Przyjdzie mu - wraz z przyjaciółmi - udać się w ekscytującą podróż do mitycznej krainy, w której smoki czują się bezpieczne.

5
plakat filmu Suitcase Killer: The Melanie McGuire Story

Suitcase Killer: The Melanie McGuire Story

2022
1h 25m

USA

Bill McGuire zostaje zamordowany. Wśród podejrzanych o dokonanie tej zbrodni jest jego żona.

4
plakat filmu K-popowe łowczynie demonów

K-popowe łowczynie demonów

KPop Demon Hunters
2025
1h 39m

Animacja

Musical

Fantasy

USA

Animacja

Musical

Fantasy

Rumi, Mira i Zoey to gwiazdy K-popu, które - gdy akurat nie koncertują na wypełnionych po brzegi stadionach - potrafią przedzierzgnąć się w nieposkromione łowczynie demonów, zawsze gotowe ochronić fanów przed wszechobecnymi zagrożeniami nie z tego świata. Razem muszą stawić czoła największemu jak dotąd wrogowi - pełnemu nieodpartego uroku konkurencyjnemu boysbandowi, którego członkami tak naprawdę są demony.

3
plakat filmu Ostatnia przygoda: Jak powstawało

Ostatnia przygoda: Jak powstawało "Stranger Things 5"

One Last Adventure: The Making of Stranger Things 5
2026
2h 2m

Dokumentalny

USA

Dokumentalny

Dokument zabiera widzów za kulisy finałowego sezonu jednej z największych popkulturowych sensacji ostatnich lat. Film pokazuje, jak powstawał fenomen, który zdobył serca widzów na całym świecie, od pracy aktorów po kulisy wielkiej produkcji.

2
plakat filmu Ludzie, których spotykamy na wakacjach

Ludzie, których spotykamy na wakacjach

People We Meet on Vacation
2026
1h 57m

Komedia rom.

USA

Komedia rom.

Poppy to wolny duch. Alex lubi planować. Po latach wspólnych wakacji tych zupełnie do siebie niepodobnych dwoje zastanawia się, czy mogliby się w sobie zakochać.

1
plakat filmu Łup

Łup

The Rip
2026
1h 52m

Thriller

Kryminał

USA

Thriller

Kryminał

Grupa policjantów z Miami odkrywa w rozpadającej się kryjówce miliony dolarów, co szybko sprawia, że tracą do siebie zaufanie. A kiedy o rozmiarze znaleziska dowiadują się ludzie z zewnątrz, już wszystko staje się wątpliwe i nie wiadomo już, kto po czyjej stoi stronie.


Top 10 seriali Netfliksa na świecie: 12-18.01.2026



10
plakat filmu Jujutsu Kaisen

Jujutsu Kaisen

2020 -
23m

Fantasy

Anime

Japonia

Fantasy

Anime

(Sezon 3) Licealista Yuuji Itadori, beztrosko oddający się bezpodstawnym zajęciom paranormalnym w Klubie Okultystycznym, spędza dni albo w sali klubowej, albo w szpitalu, gdzie odwiedza przykutego do łóżka dziadka. Jednak ten spokojny tryb życia wkrótce zmienia się w dziwny, gdy nieświadomie natrafia na przeklęty przedmiot.

9
plakat filmu Stranger Things

Stranger Things

2016 - 2025
1h 5m

Horror

Dramat

Sci-Fi

USA

Horror

Dramat

Sci-Fi

(Sezon 1) Sentymentalna podróż do lat 80. Akcja serialu "Stranger Things" rozgrywa się w 1983 roku w amerykańskim stanie Indiana. Pewien chłopiec dosłownie rozpływa się w powietrzu. Przyjaciele, rodzina i lokalna policja, którzy próbują dociec prawdy, zostają wplątani w niewiarygodnie tajemniczą intrygę, w której nie brakuje tajnych eksperymentów rządowych, przerażających sił nadprzyrodzonych oraz... pewnej bardzo ekscentrycznej dziewczynki.

8
plakat filmu Stranger Things

Stranger Things

2016 - 2025
1h 5m

Horror

Dramat

Sci-Fi

USA

Horror

Dramat

Sci-Fi

(Sezon 3) Jest rok 1985 - upalne lato w Hawkins w stanie Indiana. Trwają wakacje, w mieście otwarto właśnie nowe centrum handlowe, a ekipa z Hawkins jest u progu dorosłości. Sprawy sercowe mocno komplikują stosunki między przyjaciółmi, którzy muszą znaleźć sposób, jak dorastać, a jednocześnie dogadywać się z innymi. Tymczasem nadciąga niebezpieczeństwo ze strony starych i nowych wrogów. Jedenastka i jej przyjaciele zdają sobie sprawę, że zło nigdy nie znika, a tylko przybiera inną formę. Wszyscy muszą teraz połączyć siły, by przetrwać, nie zapominając o tym, że przyjaźń jest silniejsza niż strach.

7
plakat filmu Stranger Things

Stranger Things

2016 - 2025
1h 5m

Horror

Dramat

Sci-Fi

USA

Horror

Dramat

Sci-Fi

(Sezon 4) Na bohaterów, których połączyły niezwykłe wydarzenia rozgrywające się w ich miasteczku, czekają kolejne trudności. Cień nawiedzający ich okolicę wcale nie zamierza odejść, zwłaszcza że w tajemnicę są zamieszane siły nadprzyrodzone.

6
plakat filmu Jak przetłumaczyć miłość?

Jak przetłumaczyć miłość?

I sarang tongyeok doenayo?
2026
1h 6m

Komedia rom.

Korea Południowa

Komedia rom.

(Sezon 1) Celebrytce i tłumaczowi trudno wyrazić swoje uczucia, pojawiające się podczas podróży po świecie i nagrywania programu. Czy miłość znajdzie własny język?

5
plakat filmu Stranger Things

Stranger Things

2016 - 2025
1h 5m

Horror

Dramat

Sci-Fi

USA

Horror

Dramat

Sci-Fi

(Sezon 5) Jesień roku 1987. Otwierające się bramy sprawiają, że całe Hawkins drży ze strachu. Bohaterowie mają teraz tylko jeden cel - znaleźć i zlikwidować Vecnę. Ten jednak zniknął i nikt nie wie, gdzie jest i co planuje. Jakby tego było mało, władze obłożyły miasteczko kwarantanną i otoczyły wojskiem. Misję dodatkowo utrudnia to, że rząd chce za wszelką cenę dopaść Jedenastkę, co zmusza ją do pozostawania w ukryciu. Zbliża się rocznica zniknięcia Willa i narasta znajoma atmosfera przerażenia. W powietrzu czuć, że nadchodzi czas finałowego starcia z przeciwnikiem potężniejszym i groźniejszym niż wszyscy poprzedni. Aby położyć kres temu koszmarowi, cała ekipa musi po raz ostatni dać z siebie wszystko.

4
plakat filmu Taskaree: Siatka przemytników

Taskaree: Siatka przemytników

Taskaree: The Smuggler's Web
2026 -
45m

Thriller

Kryminał

Indie

Thriller

Kryminał

(Sezon 1) W wymagającym sprytu i przebiegłości świecie lotniskowych celników zmotywowany i pryncypialny aspirant Arjun Meena kieruje pracami elitarnej grupy funkcjonariuszy, stojących na pierwszej linii walki z międzynarodową przestępczością. Gdy z samej góry przychodzi polityczne zlecenie powstrzymania kwitnącej kontrabandy, ekipa Meeny wkracza do akcji i podejmuje się misji o krytycznym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa - musi rozmontować globalny syndykat zbrodni, na którego czele stoi owiany złą sławą Bada Choudhary.

3
plakat filmu O krok za daleko

O krok za daleko

Run Away
2026
47m

Thriller

Kryminał

Wielka Brytania

Thriller

Kryminał

(Miniserial) Simon wiódł idealne życie - kochająca żona i dzieci, świetna praca, piękny dom... ale właśnie wtedy jego najstarsza córka, Paige, postanowiła uciec od rodziny, a wszystko roztrzaskało się w drobny mak. Gdy Simon w końcu odnajduje ją w miejskim parku - zdaną na łaskę i niełaskę losu i naćpaną narkotykami - może wreszcie zabrać do domu swoją małą dziewczynkę. Okazuje się jednak, że Paige nie jest sama, a gdy wywiązuje się kłótnia, dochodzi do aktu szokującej przemocy. Simon ponownie traci więc córkę, wyrusza na jej poszukiwania i trafia do niebezpiecznego podziemnego świata, odkrywając głęboko skrywane sekrety, które mogą ostatecznie rozbić jego rodzinę.

2
plakat filmu Siedem zegarów Agathy Christie

Siedem zegarów Agathy Christie

Agatha Christie's Seven Dials
2026
54m

Dramat

Kryminał

Wielka Brytania

Dramat

Kryminał

(Miniserial) Anglia, rok 1925. Żart spłatany podczas przyjęcia w wiejskiej rezydencji przybiera makabryczny i zabójczy obrót. Zadanie rozwikłania mrożącej krew w żyłach zagadki przypada osobie, po której nikt by się nie spodziewał, że ma zadatki na detektywa - mianowicie energicznej i dociekliwej lady Eileen "Bundle" Brent, której życie na zawsze odmieni tajemnica prowincjonalnego domostwa.

1
plakat filmu Zabójcza przyjaźń

Zabójcza przyjaźń

His & Hers
2026
43m

Dramat

Thriller

Kryminał

USA

Dramat

Thriller

Kryminał

Pośród upałów Atlanty łaknąca samotności Anna coraz bardziej oddala się od przyjaciół i zaniedbuje karierę prezenterki wiadomości. Jednak gdy słyszy o morderstwie w Dahlonega - sennym miasteczku, w którym dorastała - Anna wraca do życia, próbując rozpracować tę sprawę i szukając odpowiedzi. Jej zaangażowanie wzbudza podejrzenia detektywa Jacka Harpera, który bierze ją na celownik własnego dochodzenia. Każda historia ma dwie strony - jego i jej - co oznacza, że ktoś zawsze kłamie.

Zwiastun serialu "Zabójcza przyjaźń"


