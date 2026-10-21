Netflix: Top 10 tygodnia - Affleck i Hartnett na szczycie

"Zwierzęta" Bena Afflecka globalnie wciąż utrzymują się na pierwszym miejscu. Podobnie w przypadku seriali - tutaj także nie zmienił się lider, a jest nim miniserial "W głębinach", w którym główną rolę zagrał Josh Hartnett. Co jeszcze cieszyło się powodzeniem wśród widzów na świecie? Oto rankingi.
Top 10 filmów Netfliksa na świecie: 12.10-18.10.2026
Bea i Ben wyglądają na idealną parę, ale po niesamowitej pierwszej randce wydarza się coś, co sprawia, że ich ognista atrakcja staje się lodowato zimna - aż do momentu, gdy niespodziewanie spotykają się na weselu w Australii. Robią więc to, co zrobiłoby dwoje dorosłych - udają, że są parą.
(Sezon 4) W czwartym sezonie "Dyplomatki" dwa małżeństwa stają na skraju rozpadu. Jeden katastrofalny moment burzy zarówno kruchy pokój, który Kate Wyler wynegocjowała między USA a Wielką Brytanią, jak i rozpadające się małżeństwo, które próbuje ocalić. Gdy Kate walczy, by powstrzymać kryzys, spisek prezydent Grace Penn i wiceprezydenta Hala Wylera, mający na celu przejęcie najpotężniejszej broni Rosji, popycha Stany Zjednoczone ku wojnie. Kate i Todd, których łączy dość niekomfortowa relacja, jednoczą siły, by powstrzymać sojusz Grace i Hala przed zachwianiem równowagi sił zarówno na świecie, jak i w kraju.