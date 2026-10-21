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Netflix: Top 10 tygodnia - Affleck i Hartnett na szczycie

Filmweb
https://www.filmweb.pl/news/Netflix%3A+Top+10+film%C3%B3w+i+seriali+tygodnia+na+%C5%9Bwiecie.+12.10-18.10.2026-169219
Netflix: Top 10 tygodnia - Affleck i Hartnett na szczycie
"Zwierzęta" Bena Afflecka globalnie wciąż utrzymują się na pierwszym miejscu. Podobnie w przypadku seriali - tutaj także nie zmienił się lider, a jest nim miniserial "W głębinach", w którym główną rolę zagrał Josh Hartnett. Co jeszcze cieszyło się powodzeniem wśród widzów na świecie? Oto rankingi.

Top 10 filmów Netfliksa na świecie: 12.10-18.10.2026



10
plakat filmu Epoka lodowcowa 2: Odwilż

Ice Age 2: The Meltdown
2006
1h 31m

Animacja

Komedia

Przygodowy

USA

Animacja

Komedia

Przygodowy

Maniek, Sid i Diego odkrywając, że epoka lodowcowa dobiega końca, postanawiają uciec przed niebezpieczeństwem.


9
plakat filmu Unabomber

2026
1h 37m

Dramat

Kryminał

Psychologiczny

USA

Dramat

Kryminał

Psychologiczny

Inspirowany prawdziwą historią dramat o przemianie Teda Kaczynskiego z genialnego studenta Harvardu i uczestnika badań naukowych w Unabombera poszukiwanego przez FBI.


8
plakat filmu Epoka lodowcowa 4: Wędrówka kontynentów

Ice Age: Continental Drift
2012
1h 28m

Komedia

Animacja

Przygodowy

USA

Komedia

Animacja

Przygodowy

Maniek, Diego i Sid muszą stawić czoła kolejnym wyzwaniom, w tym wędrówce kontynentów, która może zagrozić przyszłości ich świata.


7
plakat filmu Tylko nie ty

Anyone But You
2023
1h 43m

Komedia rom.

USA

Komedia rom.

Bea i Ben wyglądają na idealną parę, ale po niesamowitej pierwszej randce wydarza się coś, co sprawia, że ich ognista atrakcja staje się lodowato zimna - aż do momentu, gdy niespodziewanie spotykają się na weselu w Australii. Robią więc to, co zrobiłoby dwoje dorosłych - udają, że są parą.


6
plakat filmu Gnijąca panna młoda

Corpse Bride
2005
1h 16m

Animacja

Czarna komedia

USA

Wielka Brytania

Animacja

Czarna komedia

Victor przypadkiem oświadcza się nieżyjącej dziewczynie. Nieboszczka zabiera młodzieńca ze sobą do świata zmarłych, by go poślubić.


5
plakat filmu Epoka lodowcowa

Ice Age
2002
1h 21m

Animacja

Komedia

Przygodowy

USA

Animacja

Komedia

Przygodowy

W czasie wielkiej migracji zwierząt tygrys szablozębny, mamut i leniwiec starają się oddać ludzkie dziecko jego plemieniu.


4
plakat filmu Epoka lodowcowa 3: Era dinozaurów

Ice Age: Dawn of the Dinosaurs
2009
1h 34m

Przygodowy

Animacja

Komedia

USA

Przygodowy

Animacja

Komedia

Stado prehistorycznych przyjaciół wyrusza do zaginionego świata dinozaurów, by pomóc leniwcowi Sidowi.


3
plakat filmu Epoka lodowcowa: Mocne uderzenie

Ice Age: Collision Course
2016
1h 39m

Animacja

Komedia

Przygodowy

USA

Animacja

Komedia

Przygodowy

Mamut Maniek, leniwiec Sid i tygrys Diego wraz z pozostałymi członkami stada opuszczają dotychczasowy dom, aby uratować się przed kosmicznym kataklizmem, który zagraża całemu światu.


2
plakat filmu Żyjemy dalej

Doing Life
2026
1h 48m

Dramat

USA

Dramat

Samotna matka i były więzień tworzą nietypowy związek. Zaczynają od czułych listów, by w końcu otworzyć drzwi do odkupienia, nadziei i miłości wbrew wszystkiemu.


1
plakat filmu Zwierzęta

Animals
2026
1h 48m

Dramat

Thriller

USA

Dramat

Thriller

Kandydat na burmistrza Los Angeles i jego żona desperacko zbierają pieniądze na okup za porwanego syna i dokonują wyborów, które mogą zrujnować ich poukładane życie.



Top 10 seriali Netfliksa na świecie: 12.10-18.10.2026



10
plakat filmu Spike

2024

Animacja

Dla dzieci

Animacja

Dla dzieci

(Sezon 1) Spike, Sparkle, Baby Goo i przyjaciele przeżywają niezwykłe
przygody i dobrze się bawią, ucząc się o przyjaźni, emocjach i bezpiecznych wyborach. Dołącz do nich!

9
plakat filmu Miłość jest ślepa

Love Is Blind
2020
55m

Randkowy

Reality-show

USA

Randkowy

Reality-show

(Sezon 11 - Boston) Nick i Vanessa Lachey przeprowadzają eksperyment społeczny, w którym samotni mężczyźni i kobiety szukają miłości i zaręczają się, zanim spotkają się twarzą w twarz.


8
plakat filmu Dyplomatka

The Diplomat
2023 -
50m

Dramat

Polityczny

USA

Wielka Brytania

Dramat

Polityczny

(Sezon 4) W czwartym sezonie "Dyplomatki" dwa małżeństwa stają na skraju rozpadu. Jeden katastrofalny moment burzy zarówno kruchy pokój, który Kate Wyler wynegocjowała między USA a Wielką Brytanią, jak i rozpadające się małżeństwo, które próbuje ocalić. Gdy Kate walczy, by powstrzymać kryzys, spisek prezydent Grace Penn i wiceprezydenta Hala Wylera, mający na celu przejęcie najpotężniejszej broni Rosji, popycha Stany Zjednoczone ku wojnie. Kate i Todd, których łączy dość niekomfortowa relacja, jednoczą siły, by powstrzymać sojusz Grace i Hala przed zachwianiem równowagi sił zarówno na świecie, jak i w kraju.


7
plakat filmu Tyson

2026
1h 6m

Sportowy

Biograficzny

Dokumentalny

USA

Sportowy

Biograficzny

Dokumentalny

(Miniserial) Serial dokumentalny o burzliwym życiu Mike'a Tysona - jednej z najbardziej fascynujących i budzących największą grozę postaci w historii sportu.


6
plakat filmu Ekspresowe dokumenty

Instadocs
2026 -
30m

Dokumentalny

True crime

USA

Dokumentalny

True crime

(AI się wściekła) Czy AI właśnie popełniła przestępstwo? "Ekspresowe dokumenty" badają sprawę cyberataku na Hugging Face i wyjaśniają, dlaczego może on stanowić ostrzeżenie dla ludzkości.


5
plakat filmu Pułapka

Die Falle
2026
49m

Dramat

Psychologiczny

Thriller

Niemcy

Dramat

Psychologiczny

Thriller

(Miniserial) Pisarka Lisa Konrad nie wychodzi z domu, odkąd zamordowano jej siostrę - czyli od 10 lat. Gdy rozpoznaje zabójcę w telewizji, opracowuje ryzykowny plan.


4
plakat filmu Na wschód od Edenu

East of Eden
2026
59m

Dramat obyczajowy

USA

Dramat obyczajowy

(Miniserial) Na początku XX wieku piekielnie niezależna kobieta doprowadza do kłótni braci, dając początek sadze, która kształtuje dwa pokolenia.


3
plakat filmu Moje serce bije tylko przy tobie

Nareul chungjeonhaejwo
2026
1h 3m

Fantasy

Komedia rom.

Korea Południowa

Fantasy

Komedia rom.

(Miniserial) Wspomagany sztucznym sercem dziedzic firmowej fortuny spotyka bardzo "elektryzującą" kobietę. Szybko zaczyna między nimi iskrzyć.


2
plakat filmu Doktor X

Dakteo X: Hayang mafiaui sidae
2026 -
1h 6m

Dramat

Korea Południowa

Dramat

(Sezon 1) W szpitalu zdominowanym przez ego i korupcję zjawia się tajemnicza, genialna chirurżka i mimo ostrego sprzeciwu podejmuje się leczenia pozornie beznadziejnych przypadków.


1
plakat filmu W głębinach

Below
2026
40m

Fantasy

Thriller

Kanada

Fantasy

Thriller

(Miniserial) Kiedy tajemniczy morski stwór zaczyna siać postrach w nadmorskim miasteczku, pewien rybak staje do walki o swoją rodzinę, społeczność i odchodzące w przeszłość zwyczaje.


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