Newsy Filmy Netflix: Top 10 tygodnia - Fałszywy prorok przyciąga chętnych
"Morderczy żywioł" kolejny tydzień rządzi na Netfliksie. Kiepskie oceny nie powstrzymują widzów przed sprawdzeniem, jak wypadła walka z powodzią i rekinami. Wśród seriali niezmiennie przyciąga produkcja "Zaufaj mi: Fałszywy prorok", która uplasowała się na pierwszym miejscu, goniona przez "Rodzina trzyma się razem". Jak ułożyły się pozostałe pozycje na liście? Przekonajcie się. 

Top 10 filmów Netfliksa na świecie: 13.04-19.04.2026



10
2024

USA

Jako nastolatka Alyssa pozostaje w toksycznej relacji ze Stevenem, z którym zachodzi w ciążę, jednak po urodzeniu oddaje dziecko do adopcji. Po latach ich córka postanawia ich odnaleźć, a Steven manipuluje nią, wciągając ją w romans i zaniedbując przy tym własną rodzinę.


9
Non abbiam bisogno di parole
2026
2h

Komedia

Dramat

Włochy

Nieśmiała nastolatka, która jako jedyna w swojej rodzinie słyszy, odkrywa u siebie talent wokalny i musi wybierać między poczuciem obowiązku a własną drogą.


8
War Machine
2026
1h 49m

Akcja

Sci-Fi

Australia

Nowa Zelandia

USA

Wielka Brytania

Ostatni etap selekcji do elitarnego oddziału armii amerykańskiej przeradza się w walkę o przetrwanie z niewyobrażalnym zagrożeniem.


7
Sniper 2
2002
1h 31m

USA

Były snajper zostaje przywrócony do służby i wysłany na samobójczą misję w głąb Serbii.


6
KPop Demon Hunters
2025
1h 39m

Fantasy

Animacja

Musical

USA

Gwiazdy K-popu Rumi, Mira i Zoey w przerwach między koncertami na pełnych stadionach bronią fanów przed nadnaturalnymi zagrożeniami, korzystając ze swoich tajemnych mocy.


5
Toaster
2026
2h 5m

Czarna komedia

Indie

Po odwołaniu ślubu skąpy mężczyzna próbuje odzyskać toster podarowany w prezencie niedoszłej parze młodej, ale zamiast tego zostaje wplątany w sprawę morderstwa.


4
2022
1h 31m

Dramat

Wojenny

Finlandia

USA

Wielka Brytania

Były żołnierz znajduje wśród pustkowi Laponii złoto. Postanawia przetransportować je do odległego miasta, ale po drodze natrafia na niemieckich żołnierzy dowodzonych przez bezwzględnego oficera SS.


3
Roommates
2026
1h 47m

Komedia

USA

Rozpoczynająca studia Devon prosi popularną Celeste, żeby została jej współlokatorką. Przyjaźń szybko jednak ustępuje miejsca konfliktowi pełnemu pasywnej agresji.


2
2026
1h 34m

Dramat

Thriller

RPA

Kiedy w wyniku awantury drogowej poszkodowany zostaje jego syn, wściekły ojciec wkracza na ścieżkę emocjonalnych rozterek i zemsty.


1
Thrash
2026
1h 23m

Thriller

Akcja

Australia

USA

Gdy katastrofalny huragan uderza w nadmorskie miasteczko, pozostawieni bez pomocy mieszkańcy muszą zmierzyć się z przybierającymi wodami, pełnymi wygłodniałych rekinów.


Top 10 seriali Netfliksa na świecie: 13.04-19.04.2026



10
At Home with the Furys
2023
34m

Reality-show

Wielka Brytania

(Sezon 2) Zabawna i wzruszająca telenowela dokumentalna. Niepokonany mistrz wagi ciężkiej Tyson Fury rezygnuje z boksu, aby poświęcić się ekscentryzmom życia rodzinnego.


9
Perfil falso
2023 - 2026
45m

Dramat

Thriller

Kolumbia

(Sezon 3)Camila poznaje swojego księcia z bajki w aplikacji randkowej. Po idyllicznym romansie chce zrobić mu niespodziankę, ale niespodziewanie zostaje uwięziona w pozornym raju.


8
1993
1h

Rozrywkowy

Sportowy

USA

(Sezon 29) Przełomowa seria walk WWE i pełne dramatyzmu starcia, w których na ring wchodzą niezrównane gwiazdy sportu. Transmisja na żywo co tydzień.


7
2023 -
29m

Romans

Dla młodzieży

USA

(Sezon 3)Nastoletnia swatka Kitty idzie za głosem serca i przenosi się do elitarnego liceum w Seulu. Tam uczy się, że życie, miłość i rodzina bywają bardzo, bardzo skomplikowane.


6
Sa-nyang-gae-deul
2023 -
1h

Akcja

Thriller

Korea Południowa

(Sezon 2) W obliczu bezwzględnych wrogów dwaj młodzi bokserzy łączą siły i ryzykują życiem oraz zdrowiem, żeby wymierzyć sprawiedliwość i ochronić swoich bliskich.


5
Big Mistakes
2026 -
33m

Komedia kryminalna

USA

(Sezon 1) Nieporadne rodzeństwo, zmuszone szantażem do pracy dla bardzo niebezpiecznych ludzi, staje się najbardziej niezorganizowaną parą w dziejach zorganizowanej przestępczości.


4
Ronaldinho Gaúcho
2026
55m

Biograficzny

Dokumentalny

Sportowy

Brazylia

(Miniserial) "Ronaldinho: Jedyny w swoim rodzaju" to serial dokumentalny o jednym z najlepszych piłkarzy w historii. Niepublikowane wcześniej archiwalne nagrania i niezwykły dostęp do prywatnego życia gwiazdora pozwalają nam poznać go wyjątkowo blisko. Wspólnie z nim na nowo przeżywamy jego zwycięstwa i porażki. Oto historia jednego z ostatnich ambasadorów "pięknej gry" w Brazylii i jednego z jej najmocniej ubóstwianych idoli. To także opowieść o chłopcu z Porto Alegre, który podbił świat i stał się niemal niezrównanym kolekcjonerem piłkarskich nagród.


3
Salish & Jordan Matter
2026
30m

Reality-show

Młodzieżowy

USA

(Sezon 1) Salish i Jordan Matterowie to duet córki i ojca, który w tej kompilacji najpopularniejszych treści realizuje swoje szalone pomysły i podejmuje ekstremalne wyzwania.


2
Bandi
2026 -
58m

Dramat

Francja

(Sezon 1) Po śmierci matki rodzeństwo z Martyniki z trudem wiąże koniec z końcem, co zmusza część z nich do szukania ratunku w przestępstwach, aby uniknąć rozdzielenia.


1
Trust Me: The False Prophet
2026
49m

Dokumentalny

True crime

USA

(Miniserial) Serial dokumentalny, w którym ekspertka od sekt i filmowiec infiltrują poligamiczną grupę, aby doprowadzić do osądzenia samozwańczego proroka.


