Netflix: Top 10 tygodnia - Fałszywy prorok przyciąga chętnych

Top 10 filmów Netfliksa na świecie: 13.04-19.04.2026

10 Husband, Father, Killer: The Alyssa Pladl Story 2024 USA Jako nastolatka Alyssa pozostaje w toksycznej relacji ze Stevenem, z którym zachodzi w ciążę, jednak po urodzeniu oddaje dziecko do adopcji. Po latach ich córka postanawia ich odnaleźć, a Steven manipuluje nią, wciągając ją w romans i zaniedbując przy tym własną rodzinę.

4 Sisu 2022 1h 31m Dramat Wojenny Jalmari Helander Finlandia USA Wielka Brytania Dramat Wojenny Jorma Tommila Aksel Hennie Były żołnierz znajduje wśród pustkowi Laponii złoto. Postanawia przetransportować je do odległego miasta, ale po drodze natrafia na niemieckich żołnierzy dowodzonych przez bezwzględnego oficera SS.

3 Współlokatorki Roommates 2026 1h 47m Komedia Chandler Levack USA Komedia Sadie Sandler Chloe East Rozpoczynająca studia Devon prosi popularną Celeste, żeby została jej współlokatorką. Przyjaźń szybko jednak ustępuje miejsca konfliktowi pełnemu pasywnej agresji.

Top 10 seriali Netfliksa na świecie: 13.04-19.04.2026

10 Rodzina Furych At Home with the Furys 2023 34m Reality-show Wielka Brytania Reality-show Tyson Fury (Sezon 2) Zabawna i wzruszająca telenowela dokumentalna. Niepokonany mistrz wagi ciężkiej Tyson Fury rezygnuje z boksu, aby poświęcić się ekscentryzmom życia rodzinnego.

4 Ronaldinho: Jedyny w swoim rodzaju Ronaldinho Gaúcho 2026 55m Biograficzny Dokumentalny Sportowy Luis Ara Brazylia Biograficzny Dokumentalny Sportowy Ronaldinho Gaúcho (Miniserial) "Ronaldinho: Jedyny w swoim rodzaju" to serial dokumentalny o jednym z najlepszych piłkarzy w historii. Niepublikowane wcześniej archiwalne nagrania i niezwykły dostęp do prywatnego życia gwiazdora pozwalają nam poznać go wyjątkowo blisko. Wspólnie z nim na nowo przeżywamy jego zwycięstwa i porażki. Oto historia jednego z ostatnich ambasadorów "pięknej gry" w Brazylii i jednego z jej najmocniej ubóstwianych idoli. To także opowieść o chłopcu z Porto Alegre, który podbił świat i stał się niemal niezrównanym kolekcjonerem piłkarskich nagród.

