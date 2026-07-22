Netflix: Top 10 tygodnia - "Za wszelką cenę" pokonane

Stało się! "Za wszelką cenę" musiał ustąpić innemu serialowi i stracił zajmowaną przez kilka tygodni pozycję lidera. Pokonany został przez "Domek na prerii". Tymczasem wśród filmów globalnie (tak jak i w Polsce) najlepiej radzi sobie "Pragnienie". Poniżej sprawdzicie, jakimi innymi tytułami byli zainteresowani widzowie.
Top 10 filmów Netfliksa na świecie: 13.07-19.07.2026
(Sezon 2) Aktorska adaptacja popularnego serialu animowanego o Aangu, młodym Awatarze, który uczy się panowania nad czterema żywiołami - wodą, ziemią, ogniem i powietrzem - aby przywrócić równowagę w świecie, któremu zagraża przerażający Naród Ognia. W sezonie 2, po słodko-gorzkim zwycięstwie i uratowaniu Północnego Plemienia Wody przed inwazją Narodu Ognia, Awatar Aang, Katara i Sokka przegrupowują siły i wyruszają na kolejną misję, aby przekonać nieuchwytnego Króla Ziemi do pomocy w walce ze straszliwym Władcą Ognia Ozai.