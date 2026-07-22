Netflix: Top 10 tygodnia - "Za wszelką cenę" pokonane

Top 10 filmów Netfliksa na świecie: 13.07-19.07.2026

Top 10 seriali Netfliksa na świecie: 13.07-19.07.2026

10 Robota we wspólnocie Apateu 2026 - Kryminał Thriller Korea Południowa Kryminał Thriller Były szef gangu, pilnie potrzebujący pieniędzy, razem z ambitną prawniczką próbuje przejąć fundusze wspólnoty mieszkaniowej i odkrywa głęboko zakorzenioną korupcję.



8 Awatar: Ostatni władca wiatru Avatar: The Last Airbender 2024 - 55m Fantasy Przygodowy Michael Goi Roseanne Liang USA Fantasy Przygodowy Gordon Cormier Kiawentiio (Sezon 2) Aktorska adaptacja popularnego serialu animowanego o Aangu, młodym Awatarze, który uczy się panowania nad czterema żywiołami - wodą, ziemią, ogniem i powietrzem - aby przywrócić równowagę w świecie, któremu zagraża przerażający Naród Ognia. W sezonie 2, po słodko-gorzkim zwycięstwie i uratowaniu Północnego Plemienia Wody przed inwazją Narodu Ognia, Awatar Aang, Katara i Sokka przegrupowują siły i wyruszają na kolejną misję, aby przekonać nieuchwytnego Króla Ziemi do pomocy w walce ze straszliwym Władcą Ognia Ozai.

7 José Totoy 2020 - Dla dzieci Animacja USA Dla dzieci Animacja (Sezon 3) José i jego przyjaciele wyruszają w magiczną podróż pełną nauki, zabawnych niespodzianek, przygód na łonie natury, a nawet kosmicznych wypraw!

"Domek na prerii" - zwiastun