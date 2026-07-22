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Netflix: Top 10 tygodnia - "Za wszelką cenę" pokonane

Filmweb
https://www.filmweb.pl/news/Netflix%3A+Top+10+film%C3%B3w+i+seriali+tygodnia+na+%C5%9Bwiecie.+13.07-19.07.2026-167674
Netflix: Top 10 tygodnia - &quot;Za wszelką cenę&quot; pokonane
Stało się! "Za wszelką cenę" musiał ustąpić innemu serialowi i stracił zajmowaną przez kilka tygodni pozycję lidera. Pokonany został przez "Domek na prerii". Tymczasem wśród filmów globalnie (tak jak i w Polsce) najlepiej radzi sobie "Pragnienie". Poniżej sprawdzicie, jakimi innymi tytułami byli zainteresowani widzowie.

Top 10 filmów Netfliksa na świecie: 13.07-19.07.2026



10
plakat filmu Śmierć na Nilu

Death on the Nile
2022
2h 7m

Kryminał

USA

Wielka Brytania

Kryminał

W czasie wakacji spędzanych nad Nilem Hercules Poirot będzie musiał rozwiązać sprawę morderstwa młodej milionerki.


9
plakat filmu K-popowe łowczynie demonów

KPop Demon Hunters
2025
1h 39m

Fantasy

Musical

Animacja

USA

Fantasy

Musical

Animacja

Gwiazdy K-popu Rumi, Mira i Zoey w przerwach między koncertami na pełnych stadionach bronią fanów przed nadnaturalnymi zagrożeniami, korzystając ze swoich tajemnych mocy.


8
plakat filmu Meg 2: Głębia

Meg 2: The Trench
2023
1h 56m

Horror

Sci-Fi

Akcja

Chiny

Kanada

Niemcy

USA

Wielka Brytania

Tajlandia

Horror

Sci-Fi

Akcja

Ekspedycja badawcza narusza granicę oddzielającą morskie potwory od naszego świata. Kiedy trzy megalodony wypływają na powierzchnię, jedyną osobą, która może je powstrzymać, jest Jonas Taylor.


7
plakat filmu Gdyby nie ty

Regretting You
2025
1h 57m

Melodramat

Niemcy

USA

Melodramat

Po tragicznym wypadku, który ujawnia zdradę, Morgan i jej córka Clara muszą zmierzyć się z bolesną prawdą, by na nowo odkryć, czym jest więź między matką a córką.


6
plakat filmu Enola Holmes 3

2026
1h 48m

Kryminał

Przygodowy

USA

Kryminał

Przygodowy

Zniknięcie Sherlocka wciąga detektyw Enolę Holmes w niebezpieczną i pełną przygód sprawę, komplikując jej ślubne plany na Malcie.


5
plakat filmu Wiadomości dla Isabelle

Voicemails for Isabelle
2026
1h 58m

Komedia rom.

USA

Komedia rom.

Zabawne wyznania młodej kobiety nagrywane na pocztę głosową jej zmarłej siostry przez przypadek trafiają do nieznajomego, który zaczyna się w niej zakochiwać.


4
plakat filmu As palestry

Ikka
2026
2h 20m

Kryminał

Dramat sądowy

Thriller

Indie

Kryminał

Dramat sądowy

Thriller

Chcąc ocalić życie bliskiej osoby, znany prawnik podejmuje się obrony człowieka, którego uważa za winnego - zmagając się na każdym kroku z własnym sumieniem.


3
plakat filmu Aż po kres

Jusqu'au bout
2026
1h 42m

Dramat

Francja

Dramat

Poświęciła wszystko, aby zostać matką, więc kiedy jej syn zaczyna chorować, Jada nie cofnie się przed niczym, aby znaleźć dawcę i go uratować - bez względu na cenę.


2
plakat filmu Rozbitkowie: Koszmarna katastrofa

Shipwrecked: Nightmare at Sea
2026
1h 29m

Dokumentalny

USA

Dokumentalny

Dzięki niepublikowanym wcześniej nagraniom i relacjom ocalałych ten dokument odtwarza katastrofę luksusowego wycieczkowca w 2012 roku.


1
plakat filmu Pragnienie

Deseo
2026
1h 39m

Dramat

Thriller

Hiszpania

Meksyk

Dramat

Thriller

Kiedy zamężna prawniczka wdaje się w romans z trenerem pływania swojej córki, miłosne zamieszanie zmienia się w pokrętną grę, nad którą wszyscy tracą kontrolę.



Top 10 seriali Netfliksa na świecie: 13.07-19.07.2026



10
plakat filmu Robota we wspólnocie

Apateu
2026 -

Kryminał

Thriller

Korea Południowa

Kryminał

Thriller

Były szef gangu, pilnie potrzebujący pieniędzy, razem z ambitną prawniczką próbuje przejąć fundusze wspólnoty mieszkaniowej i odkrywa głęboko zakorzenioną korupcję.


9
plakat filmu Najgorsi sąsiedzi

Worst Neighbor Ever
2026
56m

Dokumentalny

True crime

USA

Dokumentalny

True crime

(Miniserial) Serial dokumentalny przedstawia prawdziwe historie koszmarnych sąsiadów - od odrażających oszustw po bezsensowne, brutalne akty zemsty.


8
plakat filmu Awatar: Ostatni władca wiatru

Avatar: The Last Airbender
2024 -
55m

Fantasy

Przygodowy

USA

Fantasy

Przygodowy

(Sezon 2) Aktorska adaptacja popularnego serialu animowanego o Aangu, młodym Awatarze, który uczy się panowania nad czterema żywiołami - wodą, ziemią, ogniem i powietrzem - aby przywrócić równowagę w świecie, któremu zagraża przerażający Naród Ognia. W sezonie 2, po słodko-gorzkim zwycięstwie i uratowaniu Północnego Plemienia Wody przed inwazją Narodu Ognia, Awatar Aang, Katara i Sokka przegrupowują siły i wyruszają na kolejną misję, aby przekonać nieuchwytnego Króla Ziemi do pomocy w walce ze straszliwym Władcą Ognia Ozai.


7
plakat filmu José Totoy

2020 -

Dla dzieci

Animacja

USA

Dla dzieci

Animacja

(Sezon 3) José i jego przyjaciele wyruszają w magiczną podróż pełną nauki, zabawnych niespodzianek, przygód na łonie natury, a nawet kosmicznych wypraw!


6
plakat filmu Nie boję się

No tengo miedo
2026
44m

Dramat

Meksyk

Dramat

(Miniserial) Dziesięciolatek zauważa przerażającą scenę i poznaje brutalną prawdę o życiu, desperacji i walce o przetrwanie w miasteczku, które znalazło się na skraju upadku.


5
plakat filmu Hawk

The Hawk
2026 -
31m

Komedia

Sportowy

USA

Komedia

Sportowy

(Sezon 1) Zachodząca gwiazda golfa Lonnie "Hawk" Hawkins chce jeszcze raz wygrać turniej wielkoszlemowy i funduje bliskim niezły zamęt.


4
plakat filmu Pałac Wschodni

Donggung
2026
50m

Fantasy

Horror

Kostiumowy

Korea Południowa

Fantasy

Horror

Kostiumowy

(Miniserial)Mężczyzna odwiedzający zaświaty i dwórka słysząca głosy zmarłych zostają wezwani przez króla do Pałacu Wschodniego - czy uda im się rozwiązać jego mroczne tajemnice?


3
plakat filmu Reaktywacja agenta Kima

Kim bujang
2026 -
1h 5m

Thriller

Kryminał

Korea Południowa

Thriller

Kryminał

(Sezon 1) Skromny człowiek, którego córka znika, sięga po swoje umiejętności, nabyte w służbach specjalnych, żeby ją odnaleźć, ale zwraca na siebie uwagę niewłaściwych ludzi.


2
plakat filmu Za wszelką cenę

I Will Find You
2026
41m

Dramat

Thriller

Kryminał

USA

Dramat

Thriller

Kryminał

(Miniserial) Niesłusznie osadzony w więzieniu za morderstwo syna ojciec wyrusza na desperacką misję ratunkową, gdy dowiaduje się, że chłopiec wciąż żyje.


1
plakat filmu Domek na prerii

Little House on the Prairie
2026 -
49m

Familijny

Przygodowy

USA

Familijny

Przygodowy

(Sezon 1) Zżyta rodzina Ingallów buduje nowe życie na zachodnich rubieżach Ameryki, gdzie radość obcowania z przyrodą przeplata się z trudami walki o przetrwanie.


"Domek na prerii" - zwiastun




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