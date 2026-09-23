Netflix: Top 10 tygodnia - widzowie chcą poznać historię Lizzie Borden

Top 10 filmów Netfliksa na świecie: 14.09-20.09.2026

10 Gandhari 2026 1h 56m Thriller Devashish Makhija Indie Thriller Taapsee Pannu Ishwak Singh Kiedy matka podczas porwania traci córkę i wzrok, postanawia wziąć sprawy w swoje ręce i dopaść winnych.



9 Irumudi 2026 2h 40m Dramat Shiva Nirvana Indie Dramat Karthik Adusumilli Ramana Bhargav Historia uzależnionego od alkoholu ojca z brutalną przeszłością, który wiedzie spokojne życie u boku córki, na której prośbę postanawia poddać się rytuałowi Ayyappa Deeksha.



5 The Seemingly Perfect Family 2026 Młoda kobieta, która właśnie opuściła rodzinę zastępczą, zostaje nianią w zamożnym domu, gdzie wplątuje się w małżeńskie problemy rodziny i jej mroczne tajemnice.



3 Vishwanath & Sons 2026 2h 41m Romans Venky Atluri Indie Romans Suriya Mamitha Baiju Sanjay Vishwanath, bogaty biznesmen oraz były olimpijczyk, jest naciskany przez swoją matkę, by się ożenił i miał dzieci. Zamiast tradycyjnego małżeństwa mężczyzna decyduje się na posiadanie dziecka za pośrednictwem anonimowej surogatki.



Top 10 seriali Netfliksa na świecie: 14.09-20.09.2026

9 Mark Rober: CrunchLabs 2025 22m Naukowy USA Naukowy Mark Rober (Sezon 5) Witaj w CrunchLabs — naukowym placu zabaw, gdzie były inżynier NASA, a obecnie YouTuber, Mark Rober, podejmuje wyzwania, które wystawiają kreatywność na najwyższą próbę.

"Potwór: Historia Lizzie Borden" - zwiastun