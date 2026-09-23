Newsy Filmy Netflix: Top 10 tygodnia - widzowie chcą poznać historię Lizzie Borden
VOD / Seriale / Filmy

Netflix: Top 10 tygodnia - widzowie chcą poznać historię Lizzie Borden

Filmweb
https://www.filmweb.pl/news/Netflix%3A+Top+10+film%C3%B3w+i+seriali+tygodnia+na+%C5%9Bwiecie.+14.09-20.09.2026-168713
Netflix: Top 10 tygodnia - widzowie chcą poznać historię Lizzie Borden
źródło: materialy promocyjne
Podobnie jak w zeszłym tygodniu, tak i tym razem największym zainteresowaniem wśród filmów na świecie cieszył się komediodramat "Małżeństwa i ich przekleństwa 3". Jeśli chodzi o seriale, globalnie widzowie najbardziej zaciekawiali się kolejną odsłoną antologii "Potwory", tym razem poświęconą Lizzie Borden. Co poza tym? Sprawdźcie poniższe rankingi.

Top 10 filmów Netfliksa na świecie: 14.09-20.09.2026



10
plakat filmu Gandhari

2026
1h 56m

Thriller

Indie

Thriller

Kiedy matka podczas porwania traci córkę i wzrok, postanawia wziąć sprawy w swoje ręce i dopaść winnych.


9
plakat filmu Irumudi

2026
2h 40m

Dramat

Indie

Dramat

Historia uzależnionego od alkoholu ojca z brutalną przeszłością, który wiedzie spokojne życie u boku córki, na której prośbę postanawia poddać się rytuałowi Ayyappa Deeksha.


8
plakat filmu Ministerstwo Niebezpiecznych Drani

The Ministry of Ungentlemanly Warfare
2024
2h

Wojenny

USA

Wielka Brytania

Wojenny

Armia brytyjska rekrutuje niewielki oddział wykwalifikowanych żołnierzy. Mają za zadanie przedostać się za linię wroga i uderzyć w samo serce niemieckich sił.


7
plakat filmu Tajemnicza kobieta

Den hemmelige kvinde
2026
1h 58m

Dramat

Psychologiczny

Kryminał

Dania

Dramat

Psychologiczny

Kryminał

Cierpiąca na amnezję kobieta odkrywa, że ma rodzinę i imperium spedycyjne. Wraca do swojej bogatej i pozornie idealnej przeszłości, aby odkryć, dlaczego odeszła.


6
plakat filmu Najlepsi z najlepszych

Best of the Best
2026
1h 52m

Komedia

Dla młodzieży

USA

Komedia

Dla młodzieży

Dwie zaprzyjaźnione od dzieciństwa dziewczyny wstępują do zespołu tańca Bollywood w UCLA i przekonują się, że droga na mistrzostwa USA jest trudniejsza, niż się wydawało.


5
plakat filmu The Seemingly Perfect Family

2026
Młoda kobieta, która właśnie opuściła rodzinę zastępczą, zostaje nianią w zamożnym domu, gdzie wplątuje się w małżeńskie problemy rodziny i jej mroczne tajemnice.


4
plakat filmu Więzienie w ogniu

Riot
2015
1h 27m

Akcja

USA

Akcja

Jack Stone trafia do tego samego więzienia co Rosjanin Balama. Tam postanawia się zemścić za mord na jego rodzinie.


3
plakat filmu Vishwanath & Sons

2026
2h 41m

Romans

Indie

Romans

Sanjay Vishwanath, bogaty biznesmen oraz były olimpijczyk, jest naciskany przez swoją matkę, by się ożenił i miał dzieci. Zamiast tradycyjnego małżeństwa mężczyzna decyduje się na posiadanie dziecka za pośrednictwem anonimowej surogatki.


2
plakat filmu Szeptacz

The Whisper Man
2026
1h 53m

Thriller

Psychologiczny

Kryminał

USA

Wielka Brytania

Thriller

Psychologiczny

Kryminał

Wdowiec, którego syn zniknął, prosi o pomoc swojego dawno niewidzianego ojca - emerytowanego detektywa, który wysłał do więzienia związanego ze sprawą seryjnego mordercę.


1
plakat filmu Małżeństwa i ich przekleństwa 3

Why Did I Get Married Again?
2026
1h 51m

Dramat

Komedia

USA

Dramat

Komedia

Znajome pary spotykają się na ślubie córki Marcusa i Angeli, gdzie dawne dramaty odżywają, a wszyscy zastanawiają się, jakie przekleństwa niosą ze sobą małżeństwa.



Top 10 seriali Netfliksa na świecie: 14.09-20.09.2026



10
plakat filmu Tyler Perry's Beauty in Black

2024 -
49m

Dramat

USA

Dramat

(Sezon 3) Życie striptizerki bardzo się zmienia, kiedy nawiązuje relacje z bogatą dysfunkcyjną rodziną, stojącą za kosmetycznym imperium i parającą się handlem ludźmi.


9
plakat filmu Mark Rober: CrunchLabs

2025
22m

Naukowy

USA

Naukowy

(Sezon 5) Witaj w CrunchLabs — naukowym placu zabaw, gdzie były inżynier NASA, a obecnie YouTuber, Mark Rober, podejmuje wyzwania, które wystawiają kreatywność na najwyższą próbę.


8
plakat filmu Jo Koy: Blue in the Face

2026
56m

Stand-up

USA

Stand-up

W tym wzruszającym stand-upie Jo Koy przeżywa na nowo szaloną katastrofę u dentysty, ujawnia, dlaczego został zwolniony z McDonald's i wspomina swojego ojczyma, weterana.


7
plakat filmu Śmierć żony pastora

Death of the Pastor's Wife
2026
45m

True crime

Dokumentalny

USA

True crime

Dokumentalny

(Miniserial) Co się stało z Micą Miller? Ten serial dokumentalny mówi o jej pełnym perspektyw życiu, toksycznym małżeństwie i tajemniczych okolicznościach śmierci.


6
plakat filmu WWE Monday Night RAW

1993
1h

Rozrywkowy

Sportowy

USA

Rozrywkowy

Sportowy

(Sezon 29) Przełomowa seria walk WWE i pełne dramatyzmu starcia, w których na ring wchodzą niezrównane gwiazdy sportu. Transmisja na żywo co tydzień.


5
plakat filmu Dżentelmeni

The Gentlemen
2024 -
50m

Akcja

Komedia kryminalna

USA

Wielka Brytania

Akcja

Komedia kryminalna

(Sezon 1) Kiedy arystokrata Eddie dziedziczy rodzinną posiadłość, odkrywa, że ​​jest ona siedzibą narkotykowego imperium, a jego właściciele nigdzie się nie wybierają.


4
plakat filmu Koci Domek Gabi

Gabby's Dollhouse
2021 -
24m

Animacja

Dla dzieci

USA

Animacja

Dla dzieci

(Sezon 14) Gabi i jej gromadka uroczych kotków z Kiciusiem Pandusiem na czele wspólnie tworzą i przeżywają masę przygód w magicznym świecie.


3
plakat filmu Dżentelmeni

The Gentlemen
2024 -
50m

Akcja

Komedia kryminalna

USA

Wielka Brytania

Akcja

Komedia kryminalna

(Sezon 2) Gdy arystokrata Eddie dziedziczy imperium trawki, zmienia się z księcia w barona narkotykowego i wchodzi w układ z przestępczą dynastią, która ma własne plany.


2
plakat filmu Dziewczyna z załogi

Crew Girl
2026 -
46m

Melodramat

Dla młodzieży

Sportowy

Kanada

Melodramat

Dla młodzieży

Sportowy

(Sezon 1) Skandal w rodzinie powoduje, że młoda wioślarka Teagan Tao przeprowadza się do małego miasta i dołącza do chłopięcej drużyny. Zaczyna się rywalizacja i walka o uczucia.


1
plakat filmu Potwory

Monsters
2022
53m

Biograficzny

Dramat

Kryminał

USA

Biograficzny

Dramat

Kryminał

(Historia Lizzie Borden) Gnębiona przez ojca i okrutną macochę Lizzie Borden szokuje świat niewyobrażalnym morderstwem.


"Potwór: Historia Lizzie Borden" - zwiastun



Powiązane artykuły Potwory

Zobacz wszystkie artykuły

Małżeństwa i ich przekleństwa 3  (2026)

 Małżeństwa i ich przekleństwa 3

Potwory  (2022)

 Potwory

Małżeństwa i ich przekleństwa  (2007)

 Małżeństwa i ich przekleństwa

Małżeństwa i ich przekleństwa 2  (2010)

 Małżeństwa i ich przekleństwa 2

Najnowsze Newsy

Filmy

Po wiedźmach, wampirach i wilkołakach Eggers opowie o "Romeo i Julii"

4 komentarze

Johansson, Driver i mafia. Tym razem będą Oscary? Zobacz nowy zwiastun

4 komentarze
Filmy

Gosling i Refn kręcą nowy film. To będzie coś zupełnie innego

3 komentarze
Filmy

Lily-Rose Depp w filmie o "Playboyu". Kto zagra Hugh Hefnera?

9 komentarzy
Filmy

Nie żyje nominowany do Oscara scenarzysta Elliot Graham

3 komentarze
Filmy

Tom Cruise: owacje za przemowę przeciwko AI

42 komentarze
Filmy

"Ma to sens" już w kinach, a gwiazdy filmu testują chleby