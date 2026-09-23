Netflix: Top 10 tygodnia - widzowie chcą poznać historię Lizzie Borden

Podobnie jak w zeszłym tygodniu, tak i tym razem największym zainteresowaniem wśród filmów na świecie cieszył się komediodramat "Małżeństwa i ich przekleństwa 3". Jeśli chodzi o seriale, globalnie widzowie najbardziej zaciekawiali się kolejną odsłoną antologii "Potwory", tym razem poświęconą Lizzie Borden. Co poza tym? Sprawdźcie poniższe rankingi.
Top 10 filmów Netfliksa na świecie: 14.09-20.09.2026
Sanjay Vishwanath, bogaty biznesmen oraz były olimpijczyk, jest naciskany przez swoją matkę, by się ożenił i miał dzieci. Zamiast tradycyjnego małżeństwa mężczyzna decyduje się na posiadanie dziecka za pośrednictwem anonimowej surogatki.