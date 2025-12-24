Netflix: Top 10 tygodnia – koreańska katastrofa na ekranach przed Świętami

Przedostatni pełny tydzień roku należy do koreańskiego filmu katastroficznego. Najwięcej widzów przed ekranami zebrało widowisko "Wielka powódź". Produkcja zdetronizowała niedawny hit "Żywy czy martwy: Film z serii "Na noże"". Z pierwszego miejsca wśród seriali nie spadł jeszcze "Człowiek kontra dziecko", nowa komediowa propozycja z Rowanem Atkinsonem. Jakie pozostałe propozycje podbiły serca widzów z całego świata i trafiły do zestawienia najchętniej oglądanych produkcji w ofercie platformy Netflix? Przekonajcie się poniżej.
Film opowiada historię siostry i brata, Kate (Darby Camp) i Teddy’ego (Judah Lewis) Pierce’ów, których plan zarejestrowania Świętego Mikołaja (Kurt Russell) na filmie prowadzi do nieoczekiwanej podróży, o której większość dzieci mogłaby tylko pomarzyć. Po wypatrzeniu Mikołaja dzieci zakradają się do jego sań i powodują wypadek, który zagraża podtrzymaniu świątecznej tradycji. Tej szalonej nocy Kate i Teddy pracują razem z Mikołajem – jakiego jeszcze nie znaliście – i jego lojalnymi elfami, by uratować Boże Narodzenie, zanim będzie za późno.
W sequelu filmu w Adventure City wyląduje magiczny meteor, który da szczeniakom z Psiego patrolu super moce. Dla Skye, najmniejszej członkini zespołu, jej nowe moce są spełnieniem marzeń. Ale sprawy przybiorą gorszy obrót, gdy arcy-rywal piesków, Humdinger, ucieknie z więzienia i połączy siły z szalonym naukowcem, aby ukraść super moce dwóm złoczyńcom. Los Adventure City wisi na włosku, więc dzielny patrol będzie musiał wkroczyć do akcji i powstrzymać super złoczyńców, zanim będzie za późno, a Skye będzie musiała nauczyć się, że nawet najmniejszy szczeniak może zrobić największą różnicę.
Lexie opuściła dom, gdy dowiedziała się, że ojciec postanowił oddać rodzinną farmę w ręce jej braci. Po latach wraca w okolice, gdzie znajdzie coś więcej niż tylko rozdrapane rany. Bohaterka poznaje przystojnego ujeżdżacza koni, który odwzajemnia zauroczenie.
Pełna werwy bezrobotna samotna mama udaje mężczyznę, żeby dostać pracę jako Święty Mikołaj w luksusowym ośrodku narciarskim. Kiedy jednak zaczyna się zakochiwać w kierowniku hotelu, nowy stan rzecz zaczyna się robić kłopotliwy.
Pierwsza prehistoryczna rodzina jest gotowa na kolejną wspaniałą przygodę! Krudowie przetrwali już jadowite bestie, klęski żywiołowe, a nawet młodzieńczą miłość, lecz teraz zmuszeni są stawić czoła swojemu największemu wyzwaniu: innej rodzinie!
Rumi, Mira i Zoey to gwiazdy K-popu, które - gdy akurat nie koncertują na wypełnionych po brzegi stadionach - potrafią przedzierzgnąć się w nieposkromione łowczynie demonów, zawsze gotowe ochronić fanów przed wszechobecnymi zagrożeniami nie z tego świata. Razem muszą stawić czoła największemu jak dotąd wrogowi - pełnemu nieodpartego uroku konkurencyjnemu boysbandowi, którego członkami tak naprawdę są demony.
Grinch znów powraca, by zepsuć wszystkim ten szczególny świąteczny czas. Mieszkańcy Ktosiowa z niecierpliwością oczekują Białego Bożego Narodzenia, najpiękniejszego czasu w roku. I tylko on, zielony stwór Grinch, nie znosi świąt i zrobi wszystko, by je zepsuć.
Błyskotliwy i ekscentryczny detektyw Benoit Blanc ma na swoim koncie już niemałe sukcesy: rozwiązał sprawę morderstwa patriarchy skłóconej, pełnej nienawiści rodziny, wniknął w zagmatwany świat technologicznego milionera, by odkryć piętrzące się oszustwa i zdrady, prowadzące do ujawnienia zabójcy. Teraz Benoit Blanc staje przed swoim najtrudniejszym wyzwaniem – idzie do kościoła!
Ten film opowiada historię tych, którzy trzymają się ostatniej iskry nadziei na przetrwanie ludzkiego gatunku, walcząc o śmierć i życie w zalanym mieszkaniu w ostatnim dniu istnienia Ziemi, dotkniętej wielką powodzią.
Top 10 seriali Netfliksa na świecie: 15-21.12.2025
(Sezon 1) Sentymentalna podróż do lat 80. Akcja serialu "Stranger Things" rozgrywa się w 1983 roku w amerykańskim stanie Indiana. Pewien chłopiec dosłownie rozpływa się w powietrzu. Przyjaciele, rodzina i lokalna policja, którzy próbują dociec prawdy, zostają wplątani w niewiarygodnie tajemniczą intrygę, w której nie brakuje tajnych eksperymentów rządowych, przerażających sił nadprzyrodzonych oraz... pewnej bardzo ekscentrycznej dziewczynki.
(Sezon 4) Na bohaterów, których połączyły niezwykłe wydarzenia rozgrywające się w ich miasteczku, czekają kolejne trudności. Cień nawiedzający ich okolicę wcale nie zamierza odejść, zwłaszcza że w tajemnicę są zamieszane siły nadprzyrodzone.
(Miniserial) W La Pedrera - Casa Milà dochodzi do makabrycznej zbrodni. Na fasadzie słynnego budynku Gaudíego zostają ujawnione spalone zwłoki. Inspektor Milo Malart (Isak Férriz), który za nieposłuszeństwo został niedawno zawieszony w obowiązkach służbowych przez Mossos d'Esquadra, powraca do pracy w Barcelonie. Razem z nową partnerką, Rebecą Garrido (Verónica Echegui), policjant rusza do akcji, aby wyśledzić sprawcę tego przestępstwa.
(Sezon 5) Jesień roku 1987. Otwierające się bramy sprawiają, że całe Hawkins drży ze strachu. Bohaterowie mają teraz tylko jeden cel - znaleźć i zlikwidować Vecnę. Ten jednak zniknął i nikt nie wie, gdzie jest i co planuje. Jakby tego było mało, władze obłożyły miasteczko kwarantanną i otoczyły wojskiem. Misję dodatkowo utrudnia to, że rząd chce za wszelką cenę dopaść Jedenastkę, co zmusza ją do pozostawania w ukryciu. Zbliża się rocznica zniknięcia Willa i narasta znajoma atmosfera przerażenia. W powietrzu czuć, że nadchodzi czas finałowego starcia z przeciwnikiem potężniejszym i groźniejszym niż wszyscy poprzedni. Aby położyć kres temu koszmarowi, cała ekipa musi po raz ostatni dać z siebie wszystko.
(Sezon 5) Emily obejmuje kierownictwo w rzymskim oddziale Agence Grateau i musi stawić czoła nowym wyzwaniom – zarówno w pracy, jak i w miłości. Gdy zaczyna się jej układać, jeden nieudany pomysł wywraca wszystko do góry nogami, prowadząc do złamanego serca i zawodowych potknięć. Szukając równowagi, Emily jeszcze mocniej przyjmuje francuski styl życia – aż pewien sekret wystawia na próbę jedną z jej najbliższych relacji. Podchodząc do trudnych kwestii ze szczerością, odkrywa głębsze więzi, odzyskuje jasność i otwiera się na nowe możliwości.
(Sezon 1) Znany z serialu "Człowiek kontra pszczoła" Trevor Bingley (Rowan Atkinson) zakończył już pracę w wyrafinowanej technologicznie rezydencji. To zajęcie doprowadziło do katastrofy przez pewnego wnerwiającego owada, dlatego Trevor znalazł coś mniej stresującego - pracę jako szkolny woźny. To znaczy zajmował się tym, dopóki nie dostał lukratywnej oferty pilnowania luksusowego apartamentu w Londynie w czasie świąt Bożego Narodzenia, której nie mógł się oprzeć. Jednak gdy pod koniec semestru nikt nie zgłasza się po Dzieciątko Jezus po szkolnych jasełkach, Trevor znów ma małe i bardzo nieoczekiwane towarzystwo. Teraz musi jednocześnie pilnować penthouse'u i odbijania malucha. Czy odnajdzie świąteczny spokój, na który tak bardzo liczy, czy może świętowanie przerodzi się w chaos?