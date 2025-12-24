Netflix: Top 10 tygodnia – koreańska katastrofa na ekranach przed Świętami

Top 10 filmów Netfliksa na świecie: 15-21.12.2025

9 Psi Patrol: Wielki film PAW Patrol: The Mighty Movie 2023 1h 32m Familijny Animacja Cal Brunker Kanada USA Familijny Animacja Mckenna Grace Taraji P. Henson W sequelu filmu w Adventure City wyląduje magiczny meteor, który da szczeniakom z Psiego patrolu super moce. Dla Skye, najmniejszej członkini zespołu, jej nowe moce są spełnieniem marzeń. Ale sprawy przybiorą gorszy obrót, gdy arcy-rywal piesków, Humdinger, ucieknie z więzienia i połączy siły z szalonym naukowcem, aby ukraść super moce dwóm złoczyńcom. Los Adventure City wisi na włosku, więc dzielny patrol będzie musiał wkroczyć do akcji i powstrzymać super złoczyńców, zanim będzie za późno, a Skye będzie musiała nauczyć się, że nawet najmniejszy szczeniak może zrobić największą różnicę.