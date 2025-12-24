Newsy Filmy Netflix: Top 10 tygodnia – koreańska katastrofa na ekranach przed Świętami
Przedostatni pełny tydzień roku należy do koreańskiego filmu katastroficznego. Najwięcej widzów przed ekranami zebrało widowisko "Wielka powódź". Produkcja zdetronizowała niedawny hit "Żywy czy martwy: Film z serii "Na noże"". Z pierwszego miejsca wśród seriali nie spadł jeszcze "Człowiek kontra dziecko", nowa komediowa propozycja z Rowanem Atkinsonem. Jakie pozostałe propozycje podbiły serca widzów z całego świata i trafiły do zestawienia najchętniej oglądanych produkcji w ofercie platformy Netflix? Przekonajcie się poniżej.

Top 10 filmów Netfliksa na świecie: 15-21.12.2025



10
plakat filmu Kronika świąteczna

Kronika świąteczna

The Christmas Chronicles
2018
1h 44m

Komedia

Świąteczny

Familijny

Przygodowy

USA

Komedia

Świąteczny

Familijny

Przygodowy

Film opowiada historię siostry i brata, Kate (Darby Camp) i Teddy’ego (Judah Lewis) Pierce’ów, których plan zarejestrowania Świętego Mikołaja (Kurt Russell) na filmie prowadzi do nieoczekiwanej podróży, o której większość dzieci mogłaby tylko pomarzyć. Po wypatrzeniu Mikołaja dzieci zakradają się do jego sań i powodują wypadek, który zagraża podtrzymaniu świątecznej tradycji. Tej szalonej nocy Kate i Teddy pracują razem z Mikołajem – jakiego jeszcze nie znaliście – i jego lojalnymi elfami, by uratować Boże Narodzenie, zanim będzie za późno.

9
plakat filmu Psi Patrol: Wielki film

Psi Patrol: Wielki film

PAW Patrol: The Mighty Movie
2023
1h 32m

Familijny

Animacja

Kanada

USA

Familijny

Animacja

W sequelu filmu w Adventure City wyląduje magiczny meteor, który da szczeniakom z Psiego patrolu super moce. Dla Skye, najmniejszej członkini zespołu, jej nowe moce są spełnieniem marzeń. Ale sprawy przybiorą gorszy obrót, gdy arcy-rywal piesków, Humdinger, ucieknie z więzienia i połączy siły z szalonym naukowcem, aby ukraść super moce dwóm złoczyńcom. Los Adventure City wisi na włosku, więc dzielny patrol będzie musiał wkroczyć do akcji i powstrzymać super złoczyńców, zanim będzie za późno, a Skye będzie musiała nauczyć się, że nawet najmniejszy szczeniak może zrobić największą różnicę.

8
plakat filmu A Cowboy Christmas Romance

A Cowboy Christmas Romance

2023
1h 25m

Świąteczny

Romans

USA

Świąteczny

Romans

Lexie opuściła dom, gdy dowiedziała się, że ojciec postanowił oddać rodzinną farmę w ręce jej braci. Po latach wraca w okolice, gdzie znajdzie coś więcej niż tylko rozdrapane rany. Bohaterka poznaje przystojnego ujeżdżacza koni, który odwzajemnia zauroczenie.

7
plakat filmu Morderstwo w Monako

Morderstwo w Monako

Murder in Monaco
2025
1h 30m

Dokumentalny

True crime

Wielka Brytania

Dokumentalny

True crime

Monako, rok 1999. Jeden z najbogatszych ludzi na świecie umiera w swoim penthousie. Ten dokument opowiada o tajemniczym morderstwie bankiera miliardera Edmonda Safry.

6
plakat filmu Miłość w prezencie

Miłość w prezencie

My Secret Santa
2025
1h 32m

Komedia rom.

Świąteczny

USA

Komedia rom.

Świąteczny

Pełna werwy bezrobotna samotna mama udaje mężczyznę, żeby dostać pracę jako Święty Mikołaj w luksusowym ośrodku narciarskim. Kiedy jednak zaczyna się zakochiwać w kierowniku hotelu, nowy stan rzecz zaczyna się robić kłopotliwy.

5
plakat filmu Krudowie 2: Nowa era

Krudowie 2: Nowa era

The Croods: A New Age
2020
1h 35m

Animacja

Przygodowy

Komedia

USA

Animacja

Przygodowy

Komedia

Pierwsza prehistoryczna rodzina jest gotowa na kolejną wspaniałą przygodę! Krudowie przetrwali już jadowite bestie, klęski żywiołowe, a nawet młodzieńczą miłość, lecz teraz zmuszeni są stawić czoła swojemu największemu wyzwaniu: innej rodzinie!

4
plakat filmu K-popowe łowczynie demonów

K-popowe łowczynie demonów

KPop Demon Hunters
2025
1h 39m

Animacja

Musical

Fantasy

USA

Animacja

Musical

Fantasy

Rumi, Mira i Zoey to gwiazdy K-popu, które - gdy akurat nie koncertują na wypełnionych po brzegi stadionach - potrafią przedzierzgnąć się w nieposkromione łowczynie demonów, zawsze gotowe ochronić fanów przed wszechobecnymi zagrożeniami nie z tego świata. Razem muszą stawić czoła największemu jak dotąd wrogowi - pełnemu nieodpartego uroku konkurencyjnemu boysbandowi, którego członkami tak naprawdę są demony.

3
plakat filmu Grinch

Grinch

The Grinch
2018
1h 30m

Animacja

Komedia

Familijny

Świąteczny

Chiny

Francja

Japonia

USA

Animacja

Komedia

Familijny

Świąteczny

Grinch znów powraca, by zepsuć wszystkim ten szczególny świąteczny czas. Mieszkańcy Ktosiowa z niecierpliwością oczekują Białego Bożego Narodzenia, najpiękniejszego czasu w roku. I tylko on, zielony stwór Grinch, nie znosi świąt i zrobi wszystko, by je zepsuć.

2
plakat filmu Żywy czy martwy: Film z serii

Żywy czy martwy: Film z serii "Na noże"

Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery
2025
2h 24m

Dramat

Komedia

Kryminał

USA

Dramat

Komedia

Kryminał

Błyskotliwy i ekscentryczny detektyw Benoit Blanc ma na swoim koncie już niemałe sukcesy: rozwiązał sprawę morderstwa patriarchy skłóconej, pełnej nienawiści rodziny, wniknął w zagmatwany świat technologicznego milionera, by odkryć piętrzące się oszustwa i zdrady, prowadzące do ujawnienia zabójcy. Teraz Benoit Blanc staje przed swoim najtrudniejszym wyzwaniem – idzie do kościoła!

1
plakat filmu Wielka powódź

Wielka powódź

Daehongsu
2025
1h 48m

Katastroficzny

Sci-Fi

Korea Południowa

Katastroficzny

Sci-Fi

Ten film opowiada historię tych, którzy trzymają się ostatniej iskry nadziei na przetrwanie ludzkiego gatunku, walcząc o śmierć i życie w zalanym mieszkaniu w ostatnim dniu istnienia Ziemi, dotkniętej wielką powodzią.


Top 10 seriali Netfliksa na świecie: 15-21.12.2025h2>

10
plakat filmu Stranger Things

Stranger Things

2016 - 2025
1h 3m

Horror

Dramat

Sci-Fi

USA

Horror

Dramat

Sci-Fi

(Sezon 1) Sentymentalna podróż do lat 80. Akcja serialu "Stranger Things" rozgrywa się w 1983 roku w amerykańskim stanie Indiana. Pewien chłopiec dosłownie rozpływa się w powietrzu. Przyjaciele, rodzina i lokalna policja, którzy próbują dociec prawdy, zostają wplątani w niewiarygodnie tajemniczą intrygę, w której nie brakuje tajnych eksperymentów rządowych, przerażających sił nadprzyrodzonych oraz... pewnej bardzo ekscentrycznej dziewczynki.

9
plakat filmu Wybuchowy pocałunek

Wybuchowy pocałunek

Kiseuneun gwaenhi haeseo!
2025 -
1h 7m

Komedia rom.

Korea Południowa

Komedia rom.

(Sezon 1) Emocjonująca przygoda na Czedżu nagle się kończy. Dziedzic firmy i młoda kobieta spotykają się jednak ponownie, gdy zatrudnia się ona u niego, udając żonę i matkę.

8
plakat filmu Stranger Things

Stranger Things

2016 - 2025
1h 3m

Horror

Dramat

Sci-Fi

USA

Horror

Dramat

Sci-Fi

(Sezon 4) Na bohaterów, których połączyły niezwykłe wydarzenia rozgrywające się w ich miasteczku, czekają kolejne trudności. Cień nawiedzający ich okolicę wcale nie zamierza odejść, zwłaszcza że w tajemnicę są zamieszane siły nadprzyrodzone.

7
plakat filmu Wypadek

Wypadek

Accidente
2024 -
44m

Dramat

Thriller

Meksyk

Dramat

Thriller

(Sezon 2) Gdy impreza urodzinowa zmienia się w tragedię, jej konsekwencje odbijają się na życiu zżytej społeczności, oddalając od siebie rodziny, przyjaciół i partnerów.

6
plakat filmu Miasto cieni

Miasto cieni

Ciudad de sombras
2025

Kryminał

Hiszpania

Kryminał

(Miniserial) W La Pedrera - Casa Milà dochodzi do makabrycznej zbrodni. Na fasadzie słynnego budynku Gaudíego zostają ujawnione spalone zwłoki. Inspektor Milo Malart (Isak Férriz), który za nieposłuszeństwo został niedawno zawieszony w obowiązkach służbowych przez Mossos d'Esquadra, powraca do pracy w Barcelonie. Razem z nową partnerką, Rebecą Garrido (Verónica Echegui), policjant rusza do akcji, aby wyśledzić sprawcę tego przestępstwa.

5
plakat filmu Kulinarna walka klas

Kulinarna walka klas

Heugbaekyorisa: Yori gyegeub jeonjaeng
2024
1h 9m

Kulinarny

Talent-show

Korea Południowa

Kulinarny

Talent-show

(Sezon 2) Kulinarna walka klas 100 kucharzy, w której ukryci mistrzowie (czarne łyżki) rzucają wyzwanie znanym szefom (białe łyżki) w rywalizacji o miano najlepszego kucharza w Korei.

4
plakat filmu Sean Combs: Rozliczenie

Sean Combs: Rozliczenie

Sean Combs: The Reckoning
2025
1h 1m

True crime

Dokumentalny

USA

True crime

Dokumentalny

(Miniserial) Serial dokumentalny prezentuje szokujące zarzuty pod adresem Seana "Diddy'ego" Combsa i jego imperium - wytwórni Bad Boy - obejmujące dekady życia i kariery rapera.

3
plakat filmu Stranger Things

Stranger Things

2016 - 2025
1h 3m

Horror

Dramat

Sci-Fi

USA

Horror

Dramat

Sci-Fi

(Sezon 5) Jesień roku 1987. Otwierające się bramy sprawiają, że całe Hawkins drży ze strachu. Bohaterowie mają teraz tylko jeden cel - znaleźć i zlikwidować Vecnę. Ten jednak zniknął i nikt nie wie, gdzie jest i co planuje. Jakby tego było mało, władze obłożyły miasteczko kwarantanną i otoczyły wojskiem. Misję dodatkowo utrudnia to, że rząd chce za wszelką cenę dopaść Jedenastkę, co zmusza ją do pozostawania w ukryciu. Zbliża się rocznica zniknięcia Willa i narasta znajoma atmosfera przerażenia. W powietrzu czuć, że nadchodzi czas finałowego starcia z przeciwnikiem potężniejszym i groźniejszym niż wszyscy poprzedni. Aby położyć kres temu koszmarowi, cała ekipa musi po raz ostatni dać z siebie wszystko.

2
plakat filmu Emily w Paryżu

Emily w Paryżu

Emily in Paris
2020 -
30m

Dramat

Komedia

Romans

USA

Dramat

Komedia

Romans

(Sezon 5) Emily obejmuje kierownictwo w rzymskim oddziale Agence Grateau i musi stawić czoła nowym wyzwaniom – zarówno w pracy, jak i w miłości. Gdy zaczyna się jej układać, jeden nieudany pomysł wywraca wszystko do góry nogami, prowadząc do złamanego serca i zawodowych potknięć. Szukając równowagi, Emily jeszcze mocniej przyjmuje francuski styl życia – aż pewien sekret wystawia na próbę jedną z jej najbliższych relacji. Podchodząc do trudnych kwestii ze szczerością, odkrywa głębsze więzi, odzyskuje jasność i otwiera się na nowe możliwości.

1
plakat filmu Człowiek kontra dziecko

Człowiek kontra dziecko

Man vs Baby
2025 -
29m

Familijny

Komedia

Świąteczny

Wielka Brytania

Familijny

Komedia

Świąteczny

(Sezon 1) Znany z serialu "Człowiek kontra pszczoła" Trevor Bingley (Rowan Atkinson) zakończył już pracę w wyrafinowanej technologicznie rezydencji. To zajęcie doprowadziło do katastrofy przez pewnego wnerwiającego owada, dlatego Trevor znalazł coś mniej stresującego - pracę jako szkolny woźny. To znaczy zajmował się tym, dopóki nie dostał lukratywnej oferty pilnowania luksusowego apartamentu w Londynie w czasie świąt Bożego Narodzenia, której nie mógł się oprzeć. Jednak gdy pod koniec semestru nikt nie zgłasza się po Dzieciątko Jezus po szkolnych jasełkach, Trevor znów ma małe i bardzo nieoczekiwane towarzystwo. Teraz musi jednocześnie pilnować penthouse'u i odbijania malucha. Czy odnajdzie świąteczny spokój, na który tak bardzo liczy, czy może świętowanie przerodzi się w chaos?

Zwiastun serialu "Człowiek kontra dziecko"


