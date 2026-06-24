Netflix: Top 10 tygodnia - "Instynkt macierzyński" triumfuje

W ostatnim tygodniu w Polsce to "Za wszelką cenę" było najpopularniejszym serialem Netfliksa. Okazuje się, że produkcja z Samem Worthingtonem cieszyła się podobną popularnością na całym świecie - globalnie jest numerem jeden. Jeśli chodzi o filmy, na szczyt trafił "Instynkt macierzyński". Co jeszcze oglądali widzowie na świecie? Przekonajcie się.
Top 10 filmów Netfliksa na świecie: 15.06-21.06.2026
Mężczyzna dziedziczy pałac na wsi i planuje zorganizować tam ślub swojej siostry, jednak dziwne, nadprzyrodzone wydarzenia oraz panika wśród mieszkańców zmuszają go do zbadania przeszłości posiadłości.