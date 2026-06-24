Netflix: Top 10 tygodnia - "Instynkt macierzyński" triumfuje

Top 10 filmów Netfliksa na świecie: 15.06-21.06.2026

8 Bhooth Bangla 2026 2h 55m Horror Komedia Priyadarshan Indie Horror Komedia Akshay Kumar Tabu Mężczyzna dziedziczy pałac na wsi i planuje zorganizować tam ślub swojej siostry, jednak dziwne, nadprzyrodzone wydarzenia oraz panika wśród mieszkańców zmuszają go do zbadania przeszłości posiadłości.

Top 10 seriali Netfliksa na świecie: 15.06-21.06.2026

4 Outlast: Razem po wygraną Outlast 2023 43m Reality-show USA Reality-show (Sezon 3 - "Dżungla") Na odległej tropikalnej wyspie 16 uczestników musi przetrwać starcie z żywiołami, przechytrzyć rywali i utrzymać się w zespole, żeby mieć szansę na 1 mln dolarów.

"Za wszelką cenę" - zwiastun serialu