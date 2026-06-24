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Netflix: Top 10 tygodnia - "Instynkt macierzyński" triumfuje

Filmweb
https://www.filmweb.pl/news/Netflix%3A+Top+10+film%C3%B3w+i+seriali+tygodnia+na+%C5%9Bwiecie.+15.06-21.06.2026-167236
Netflix: Top 10 tygodnia - &quot;Instynkt macierzyński&quot; triumfuje
W ostatnim tygodniu w Polsce to "Za wszelką cenę" było najpopularniejszym serialem Netfliksa. Okazuje się, że produkcja z Samem Worthingtonem cieszyła się podobną popularnością na całym świecie - globalnie jest numerem jeden. Jeśli chodzi o filmy, na szczyt trafił "Instynkt macierzyński". Co jeszcze oglądali widzowie na świecie? Przekonajcie się.

Top 10 filmów Netfliksa na świecie: 15.06-21.06.2026



10
plakat filmu Kwiaty na poddaszu

Flowers in the Attic
2014
1h 30m

Dramat

Kanada

USA

Dramat

Po stracie ojca czwórka dzieci zostaje zamknięta na strychu posiadłości ich dziadków. Uwięzieni nie mają pojęcia o rodzinnej tajemnicy.


9
plakat filmu K-popowe łowczynie demonów

KPop Demon Hunters
2025
1h 39m

Animacja

Fantasy

Musical

USA

Animacja

Fantasy

Musical

Gwiazdy K-popu Rumi, Mira i Zoey w przerwach między koncertami na pełnych stadionach bronią fanów przed nadnaturalnymi zagrożeniami, korzystając ze swoich tajemnych mocy.


8
plakat filmu Bhooth Bangla

2026
2h 55m

Horror

Komedia

Indie

Horror

Komedia

Mężczyzna dziedziczy pałac na wsi i planuje zorganizować tam ślub swojej siostry, jednak dziwne, nadprzyrodzone wydarzenia oraz panika wśród mieszkańców zmuszają go do zbadania przeszłości posiadłości.


7
plakat filmu W cudzej skórze

Swapped
2026
1h 41m

Familijny

Animacja

Komedia

Hiszpania

USA

Familijny

Animacja

Komedia

Małe leśne stworzenie i majestatyczny ptak zamieniają się ciałami i muszą połączyć siły, aby przetrwać najbardziej zwariowaną przygodę swojego życia.


6
plakat filmu Mężowie w akcji

Nampyeondeul
2026
1h 47m

Akcja

Komedia

Korea Południowa

Akcja

Komedia

Gdy jego była żona zostaje porwana, detektyw łączy siły z jej nowym mężem. Czy ten nietypowy duet zdoła odłożyć spory na bok, aby przeprowadzić akcję ratunkową?


5
plakat filmu Królowie ulicy

Street Kings
2008
1h 49m

Sensacyjny

USA

Sensacyjny

Policjant, badając sprawę śmierci kolegi po fachu, wpada na trop afery korupcyjnej w swojej jednostce.


4
plakat filmu Kolory zła: Czerń

2026
1h 50m

Kryminał

Thriller

Polska

Kryminał

Thriller

Kiedy z sennego miasteczka znika chłopiec, nowo przeniesiony prokurator zaczyna odkrywać nieoczekiwane powiązania z dawną sprawą zaginięcia.


3
plakat filmu Biurowy romans

Office Romance
2026
1h 54m

Komedia rom.

USA

Komedia rom.

Zmysłowa komedia romantyczna o tajnym romansie biurowym i chaosie, jaki wywołują pracoholicy, gdy zaczynają myśleć sercem.


2
plakat filmu Wiadomości dla Isabelle

Voicemails for Isabelle
2026
1h 58m

Komedia rom.

USA

Komedia rom.

Zabawne wyznania młodej kobiety nagrywane na pocztę głosową jej zmarłej siostry przez przypadek trafiają do nieznajomego, który zaczyna się w niej zakochiwać.


1
plakat filmu Instynkt macierzyński

Maternal Instinct
2026
1h 36m

True crime

Dokumentalny

USA

True crime

Dokumentalny

Policja zatrzymuje kobietę, która twierdzi, że właśnie urodziła, ale dziecko ani krew nie należą do niej. Na oczach widzów rozpada się misternie utkana sieć kłamstw.



Top 10 seriali Netfliksa na świecie: 15.06-21.06.2026



10
plakat filmu Perdiendo el juicio

2025
52m

Dramat

Dramat

(Sezon 1) Prestiżowa prawniczka doznaje poważnego załamania związanego z zaburzeniami obsesyjno-kompulsyjnymi podczas ważnego procesu.


9
plakat filmu Po złej stronie prawa

Thanai Pisat
2026
51m

Thriller

Kryminał

Tajlandia

Thriller

Kryminał

(Sezon 1) Wrobiony w brutalną zbrodnię, której nie popełnił, młody adwokat powierza swój los bezlitosnej prawniczce, aby odkryć prawdę i oczyścić swoje imię.


8
plakat filmu Wiralowy hit

Kenka Dokugaku
2026
50m

Dramat

Akcja

Dla młodzieży

Japonia

Dramat

Akcja

Dla młodzieży

(Sezon 1) Nękany przez rówieśników nastolatek przypadkiem staje się internetową sensacją i zakłada własny kanał streamingowy, aby obrócić niedolę w kasę i odbić się od dna.


7
plakat filmu Jedyny świadek

The Witness
2026
51m

Dramat

Kryminał

USA

Wielka Brytania

Dramat

Kryminał

(Miniserial) Partner Rachel Nickell usiłuje chronić ich dwuletniego syna, jedynego świadka morderstwa matki, podczas źle prowadzonego śledztwa. Serial oparty na faktach.


6
plakat filmu Ulubienice Ameryki: Cheerleaderki Dallas Cowboys

America's Sweethearts: Dallas Cowboys Cheerleaders
2024
57m

Dokumentalny

Sportowy

USA

Dokumentalny

Sportowy

(Sezon 3) Śledź drogę cheerleaderek Dallas Cowboys od rekrutacji przez obóz treningowy po występy na meczach NFL. Które z dziewczyn dogonią marzenia i na stałe trafią do zespołu?


5
plakat filmu Słodkie magnolie

Sweet Magnolias
2020 -
50m

Dramat

USA

Dramat

(Sezon 5) Wieloletnie przyjaciółki Maddie, Helen i Dana Sue z miasteczka Serenity na południu USA wspierają się w trudnych chwilach, dotyczących związków, życia rodzinnego i pracy.


4
plakat filmu Outlast: Razem po wygraną

Outlast
2023
43m

Reality-show

USA

Reality-show

(Sezon 3 - "Dżungla") Na odległej tropikalnej wyspie 16 uczestników musi przetrwać starcie z żywiołami, przechytrzyć rywali i utrzymać się w zespole, żeby mieć szansę na 1 mln dolarów.


3
plakat filmu Poligamista

The Polygamist
2026 -
26m

Dramat

RPA

Dramat

(Sezon 1) Gwiazda mediów społecznościowych, Joyce, prowadzi życie małżeńskie jak z obrazka - do czasu, gdy miłosne podboje jej męża wywołują skandal i kryzys emocjonalny.


2
plakat filmu Dam ci lekcję

Chamgyoyuk
2026
1h 4m

Dramat

Akcja

Korea Południowa

Dramat

Akcja

(Miniserial) Gdy w szkołach brakuje szacunku, do akcji wkraczają niekonwencjonalni inspektorzy, aby dać ostre lekcje, których próżno szukać w podręcznikach.


1
plakat filmu Za wszelką cenę

I Will Find You
2026
41m

Dramat

Kryminał

Thriller

USA

Dramat

Kryminał

Thriller

(Miniserial) Niesłusznie osadzony w więzieniu za morderstwo syna ojciec wyrusza na desperacką misję ratunkową, gdy dowiaduje się, że chłopiec wciąż żyje.


"Za wszelką cenę" - zwiastun serialu




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