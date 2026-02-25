Netflix: Top 10 tygodnia – Joe odwiedza uniwerki i szczyt zestawienia

Top 10 filmów Netfliksa na świecie: 16-22.02.2026

10 Łup The Rip 2026 1h 52m Kryminał Thriller Joe Carnahan USA Kryminał Thriller Matt Damon Ben Affleck Grupa policjantów z Miami odkrywa w rozpadającej się kryjówce miliony dolarów, co szybko sprawia, że tracą do siebie zaufanie. A kiedy o rozmiarze znaleziska dowiadują się ludzie z zewnątrz, już wszystko staje się wątpliwe i nie wiadomo już, kto po czyjej stoi stronie.

9 Nie patrz w dół Fall 2022 1h 47m Thriller Scott Mann USA Wielka Brytania Thriller Grace Caroline Currey Virginia Gardner Dwie przyjaciółki postanawiają wspiąć się na jedną z najwyższych wież telewizyjnych w Ameryce. Dla Becky ma być to forma terapii po traumie, z kolei Hunter widzi w tym szansę na pozyskanie nowych obserwujących jej internetowego kanału. Wydaje się, że tak doświadczone sportsmenki bez trudu sprostają wyzwaniu, jednak jeden niewłaściwy krok omal nie kończy się tragedią. Gdy ciężko ranne zostają uwięzione 600 metrów nad ziemią, muszą znaleźć sposób by ściągnąć pomoc i przeżyć.

8 W mieście strachu Salve Geral: Irmandade 2026 1h 44m Thriller Akcja Pedro Morelli Brazylia Thriller Akcja Naruna Costa Camilla Damião W momencie kryzysu w Irmandade 18-letnia Elisa, wychowana na marginesie półświatka, zostaje porwana przez skorumpowanych policjantów. Na ratunek rusza jej ciotka Cristina, jedna z liderek gangu, na której rozkaz miasto pogrąża się w fali brutalnych ataków na komisariaty i siły bezpieczeństwa, a Elisa i Cristina stają wobec trudnych pytań na temat sprawiedliwości i przemocy.

7 Rodzina Addamsów 2 The Addams Family 2 2021 1h 33m Animacja Familijny Greg Tiernan Conrad Vernon Kanada USA Wielka Brytania Animacja Familijny Oscar Isaac Charlize Theron U Addamsów daje o sobie znać konflikt pokoleń. Etap buntu nie omija dorastających Wednesday i Pugsleya. Choć Addamsowie niekoniecznie wpisują się w model tradycyjnej rodziny, nawet Morticię martwi, że potomkowie po raz kolejny nie stawiają się na kolacji. Jak na powrót wzniecić ogień w rodzinnym ognisku i podtrzymać więzy? Gomez wpada na genialny pomysł – wspólne wakacje i podróż nawiedzonym kamperem przez całą Amerykę! Nie będzie to jednak zwykła wycieczka krajoznawcza, gdyż na Addamsów czeka ogrom okropnie obłędnych przygód, które sprawią, że włosy staną dęba na głowie nawet Kuzynowi Coś.

6 Rodzina Addamsów The Addams Family 2019 1h 27m Animacja Familijny Conrad Vernon Greg Tiernan Kanada USA Wielka Brytania Animacja Familijny Oscar Isaac Charlize Theron Gomez i Morticia Addamsowie przenoszą się do mrocznej i opuszczonej rezydencji w New Jersey z nadzieją, że będą tam w spokoju mogli założyć rodzinę. Ponad dekadę później Gomez uczy syna Pugslaya tradycyjnej walki szablą, natomiast Morticia musi zmierzyć się z niewygodnymi pytaniami córki Wednesday dotyczącymi życia poza bramą rezydencji. W końcu rodzina musi skonfrontować się ze światem zewnętrznym, co wywołuje szereg absurdalnych i śmiesznych sytuacji.

5 Les orphelins 2025 1h 35m Akcja Francja Akcja Dwaj przyjaciele z dzieciństwa, którzy obrali różne drogi życia: jeden został policjantem, drugi kryminalistą, łączą siły, gdy ich dawna miłość pada ofiarą wypadku drogowego.

Top 10 seriali Netfliksa na świecie: 16-22.02.2026

9 Ołowiane dzieci 2026 57m Dramat Maciej Pieprzyca Polska Dramat Joanna Kulig Agata Kulesza (Miniserial) Serial opowiada historię młodej lekarki, Jolanty Wadowskiej-Król, która zauważa, że dzieci mieszkające w okolicy Huty Szopienice masowo zapadają na ołowicę, chorobę wywołaną zatruciem metalami ciężkimi. Po swoim odkryciu bohaterka podejmuje próby ratowania chorych dzieci i mierzy się z opresyjnym, komunistycznym aparatem państwowym. Produkcja przenosi widownię do industrialnego klimatu Górnego Śląska lat 70. To tu, w realiach robotniczego regionu, splatają się niebezpieczne polityczne wpływy i społeczna misja dr Wadowskiej-Król.

7 Zdemaskowani Unfamiliar 2026 - 52m Thriller Dramat Paul Coates Niemcy Thriller Dramat Susanne Wolff Felix Kramer (Sezon 1) Dawni szpiedzy, Simon i Meret, prowadzą kryjówkę w sercu Berlina. Gdy ponownie zaczyna nad nimi wisieć niebezpieczeństwo, o którym myśleli, że już dawno zniknęło, muszą się ukrywać przed zabójcami, rosyjskimi agentami, BND, byłymi kochankami i całą masą ludzi, których skrzywdzili, próbując jednocześnie nie dopuścić do rozpadu swojego małżeństwa.

6 Miłość jest ślepa Love Is Blind 2020 55m Randkowy Reality-show USA Randkowy Reality-show Nick Lachey Vanessa Lachey (Sezon 10) Bohaterami programu Netflix " Miłość jest ślepa " są single, którzy chcą, by ktoś pokochał ich za to, kim są, a nie za to, jak wyglądają. Decydują się więc na mało standardowe podejście do randkowania i postanawiają zaryzykować spędzenie reszty życia z osobą, której… nie widzieli. Uczestnicy programu odcinają się od świata zewnętrznego i rozmawiają z licznymi potencjalnymi partnerami – a gdy którejś parze uda się nawiązać więź, dochodzi do oświadczyn, po których wreszcie można ujrzeć drugą połówkę. Zaręczona para wraca do świata na zewnątrz i zaczyna planować ślub. W czasie poprzedzającym zbliżającą się wielkimi krokami ceremonię narzeczeni sprawdzają też, czy na bazie wytworzonej więzi uda im się zbudować pełnoprawny związek. Twórcy tego 10-odcinkowego programu, który prowadzą Nick i Vanessa Lachey, próbują odpowiedzieć na pytanie, czy wygląd i wiek naprawdę mają duże znaczenie, czy też miłość rzeczywiście jest ślepa.

3 Nocny agent The Night Agent 2023 - 49m Sensacyjny Thriller Seth Gordon Adam Arkin USA Sensacyjny Thriller Gabriel Basso Luciane Buchanan (Sezon 3) Po burzliwym finale drugiego sezonu nocny agent Peter Sutherland dostaje nowe zadanie - odnaleźć młodego agenta Departamentu Skarbu, który po zabiciu swojego szefa uciekł do Stambułu, zabierając ze sobą poufne rządowe informacje. Wkrótce Peter trafia w sam środek intrygi związanej z nielegalną siecią finansową i jest zmuszony unikać płatnych zabójców, wynajętych, żeby go uciszyć. Jakby tego było mało, w drogę wchodzi mu dociekliwa dziennikarka. Podejmują jednak współpracę, dzięki czemu razem odkrywają dawne tajemnice i porachunki grożące zachwianiem rządu - tylko czy uda im się przeżyć, żeby to nagłośnić?

Zwiastun serialu "Nocny agent"