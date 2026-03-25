Newsy Filmy Netflix: Top 10 tygodnia - zespół BTS na topie
Netflix: Top 10 tygodnia - zespół BTS na topie

Netflix: Top 10 tygodnia - zespół BTS na topie
Podobnie jak w Polsce, także i globalnie numerem jeden wśród filmów okazało się "Peaky Blinders: Nieśmiertelny", spychając "Maszynę do zabijania" z pozycji lidera. W kategorii serialowej tym razem królował specjalny program poświęcony zespołowi BTS, a za nim trzymał się nowy sezon "One Piece". Jakie pozostałe propozycje podbiły serca widzów z całego świata i trafiły do zestawienia najchętniej oglądanych produkcji w ofercie platformy Netflix? Przekonajcie się poniżej. 

Top 10 filmów Netfliksa na świecie: 16.03-22.03.2026



10
plakat filmu Podwójne zagrożenie

Double Jeopardy
1999
1h 45m

Thriller

Kanada

Niemcy

USA

Thriller

Libby Parsons, niesłusznie oskarżona o zabójstwo męża i skazana na 10 lat więzienia, prosi przyjaciółkę Angie, aby zaopiekowała się jej 5-letnim synem. Angie decyduje się zaadoptować chłopca, po czym wraz z nim znika. Libby dzięki pomocy współwięźniarek trafia na ślad dziecka, zbiegłej przyjaciółki i... żywego męża...


9
plakat filmu Border 2

2026
3h 20m

Wojenny

Indie

Wojenny

Rok 1971. Indyjscy żołnierze odpierają atak wojsk pakistańskich.


8
plakat filmu 27 sukienek

27 Dresses
2008
1h 51m

Komedia rom.

USA

Komedia rom.

Jane jest nałogową druhną, a w jej szafie wisi 27 sukienek - pamiątek po ślubach, na których wystąpiła jako świadek. Dziennikarz  specjalizujący się w relacjach z wesel postanawia napisać o niej artykuł.


7
plakat filmu Nikt 2

Nobody 2
2025
1h 29m

Thriller

Akcja

USA

Thriller

Akcja

Hutch i jego żona Becca oddalają się od siebie. Postanawiają zabrać swoje dzieci na wycieczkę. Małe nieporozumienie z miejscowymi łobuzami powoduje, że Hutch ściąga na siebie uwagę szefowej gangu.


6
plakat filmu Oszukana przez męża: Historia Morgan Metzer

Gaslit by My Husband: The Morgan Metzer Story
2024
1h 28m

Dramat

USA

Dramat

Morgan zostaje zaatakowana w domu przez zamaskowanego intruza. Kiedy jej mąż pojawia się kilka minut później z chaotyczną historią, która nie ma sensu, władze biorą go za głównego podejrzanego.


5
plakat filmu K-popowe łowczynie demonów

KPop Demon Hunters
2025
1h 39m

Animacja

Fantasy

Musical

USA

Animacja

Fantasy

Musical

Rumi, Mira i Zoey to gwiazdy K-popu, które - gdy akurat nie koncertują na wypełnionych po brzegi stadionach - potrafią przedzierzgnąć się w nieposkromione łowczynie demonów, zawsze gotowe ochronić fanów przed wszechobecnymi zagrożeniami nie z tego świata. Razem muszą stawić czoła największemu jak dotąd wrogowi - pełnemu nieodpartego uroku konkurencyjnemu boysbandowi, którego członkami tak naprawdę są demony.


4
plakat filmu Louis Theroux: W głębi manosfery

Louis Theroux: Inside the Manosphere
2026
1h 31m

Dokumentalny

USA

Dokumentalny

W swoim pierwszym pełnometrażowym filmie dokumentalnym dla Netflixa Louis Theroux podróżuje do Miami, Nowego Jorku i Marbelli, aby poznać influencerów i twórców treści w samym sercu radykalnego nurtu manosfery. Film wyjaśnia, jak czołowi krzewiciele tej ideologii, między innymi Harrison Sullivan (alias HS Tikky Tokky), Myron Gaines, Nicolas Kenn De Balinthazy (alias Sneako), Justin Waller oraz Ed Matthews pomagają kształtować wyobrażenia młodych mężczyzn na temat męskości i napędzają światowy ruch maskulinistyczny. Louis zagłębia się w ich ekosystem i spotyka się z głównymi orędownikami, którzy przedstawiają swoje interpretacje tradycyjnych ról płciowych i wartości. Filmowiec zapoznaje się z ich językiem, między innymi z pojęciem "czerwonej pigułki", oraz bada, na czym polega atrakcyjność tej ideologii. Próbuje też poznać opinie kobiet z ich otoczenia, które najwyraźniej ich wspierają.


3
plakat filmu Made in Korea

2026
1h 53m

Dramat

Indie

Dramat

Kobieta z małego miasteczka w Tamil Nadu przeprowadza się do Korei Południowej, o czym zawsze marzyła, ale z trudem odnajduje się w obcym kraju.


2
plakat filmu Maszyna do zabijania

War Machine
2026
1h 49m

Akcja

Sci-Fi

Australia

Nowa Zelandia

USA

Wielka Brytania

Akcja

Sci-Fi

Ostatni etap selekcji do elitarnego oddziału armii amerykańskiej przeradza się w walkę o przetrwanie z niewyobrażalnym zagrożeniem.


1
plakat filmu Peaky Blinders: Nieśmiertelny

Peaky Blinders: The Immortal Man
2026
1h 54m

Kryminał

Dramat historyczny

Francja

USA

Wielka Brytania

Kryminał

Dramat historyczny

Birmingham, rok 1940. Pośród chaosu rozszalałej wojny Tommy Shelby opuszcza miejsce wygnania, na które z własnej woli się udał i stawia czoła morderczemu wyzwaniu. Kiedy na szali leży przyszłość jego rodziny i kraju, musi wreszcie zmierzyć się ze swoimi demonami i zdecydować, czy chce zająć się swoim dziedzictwem, czy na zawsze je zniszczyć.




Top 10 seriali Netfliksa na świecie: 16.03-22.03.2026



10
plakat filmu Bridgertonowie

Bridgerton
2020 -
1h 1m

Dramat

Kostiumowy

USA

Dramat

Kostiumowy

(Sezon 4) Główną postacią czwartego sezonu serialu "Bridgertonowie" jest Benedict (Luke Thompson) – drugi syn Bridgertonów oraz niespokojna i artystyczna dusza. Mimo że zarówno jego starszy, jak i młodszy brat odnaleźli szczęście w małżeństwie, to dla niego wizja stabilizacji i ożenku jest mało pociągająca… do czasu aż na wyprawionym przez matkę balu maskowym poznaje zniewalającą Srebrną Damę.


9
plakat filmu Czego nie wiemy o dinozaurach

The Dinosaurs
2026
46m

Dokumentalny

Przyrodniczy

USA

Wielka Brytania

Dokumentalny

Przyrodniczy

(Miniserial) Serial dokumentalny twórców "Życia na planecie Ziemia" to opowieść o świcie i zmierzchu dinozaurów, która ukazuje, skąd wzięły się te stworzenia, dlaczego odgrywały tak istotną rolę, w jaki sposób ewoluowały i co sprawiło, że zniknęły na zawsze.


8
plakat filmu Radioaktywny kryzys

Emergência Radioativa
2026
1h 1m

Dramat

Katastroficzny

Brazylia

Dramat

Katastroficzny

(Miniserial) Fizycy i lekarze walczą z ogromną katastrofą radiologiczną, zagrażającą tysiącom ludzi, w serialu dramatycznym inspirowanym prawdziwymi wydarzeniami.

7
plakat filmu Ta noc

Esa noche
2026
41m

Dramat

Thriller

Hiszpania

Dramat

Thriller

(Miniserial) Podczas rodzinnych wakacji na Dominikanie Elena (Clara Galle) przypadkiem potrąca mężczyznę samochodem. Zdesperowana i przestraszona, dzwoni do swoich sióstr, Pauli (Claudia Salas) i Cris (Paula Usero), prosząc o pomoc. Na miejscu wypadku muszą razem zdecydować co dalej. Żadna z nich nie może znieść myśli, że ich młodsza siostra trafi do więzienia, zostawiając swoje jedyne dziecko bez matki. Jak daleko będą gotowe się posunąć, aby chronić swoją rodzinę?


6
plakat filmu One Piece

2023 -
57m

Fantasy

Przygodowy

Japonia

RPA

USA

Wielka Brytania

Fantasy

Przygodowy

(Sezon 1) Młody pirat w nieodłącznym słomkowym kapeluszu Monkey D. Luffy i jego załoga wyruszają na poszukiwanie skarbu.


5
plakat filmu Steel Ball Run JoJo's Bizarre Adventure

Steel Ball Run JoJo no Kimyō na Bōken
2026 -
48m

Fantasy

Akcja

Anime

Japonia

Fantasy

Akcja

Anime

(Sezon 1) Ameryka, 1890 rok. Genialny dżokej Johnny Joestar, sparaliżowany od pasa w dół, ściga na koniu wyjętego spod prawa Gyro Zeppeli na różnych kontynentach.


4
plakat filmu Tyler Perry's Beauty in Black

2024 -
49m

Dramat

USA

Dramat

(Sezon 2) Życie striptizerki bardzo się zmienia, kiedy nawiązuje relacje z bogatą dysfunkcyjną rodziną, stojącą za kosmetycznym imperium i parającą się handlem ludźmi.


3
plakat filmu Virgin River

2019 -
44m

Dramat obyczajowy

USA

Dramat obyczajowy

(Sezon 7) Po przeprowadzce z wielkiego miasta do małego kalifornijskiego miasteczka pewna pielęgniarka odkrywa, że życie na prowincji wcale nie jest takie proste, jakim się wydaje.


2
plakat filmu One Piece

2023 -
57m

Fantasy

Przygodowy

Japonia

RPA

USA

Wielka Brytania

Fantasy

Przygodowy

(Sezon 2) "One Piece", epicka piracka przygoda Netflixa, powraca z drugim sezonem, w którym pojawią się jeszcze groźniejsi przeciwnicy i skrajnie niebezpieczne misje. Luffy i Słomkowi wyruszają w rejs po niezwykłej Grand Line - legendarnym obszarze na morzu, gdzie na każdym kroku czyhają niebezpieczeństwa i niesamowite przygody. Podczas podróży przez tę nieprzewidywalną krainę w poszukiwaniu największego skarbu świata napotkają dziwaczne wyspy i mnóstwo nowych, groźnych wrogów.


1
plakat filmu BTS: Comeback na żywo - Arirang

BTS the Comeback Live: Arirang
2026
1h 5m

Muzyczny

Muzyczny

Zespół BTS powraca i świętuje wydanie nowego albumu podczas transmitowanego na cały świat występu na zabytkowym placu Gwanghwamun w Seulu.


Peaky Blinders: Nieśmiertelny – zwiastun filmu



Powiązane artykuły BTS: Comeback na żywo - Arirang

Zobacz wszystkie artykuły

Peaky Blinders: Nieśmiertelny  (2026)

 Peaky Blinders: Nieśmiertelny

BTS: Comeback na żywo - Arirang  (2026)

 BTS: Comeback na żywo - Arirang

Peaky Blinders  (2013)

 Peaky Blinders

Peaky Blinders: Mastermind  (2020)

 Peaky Blinders: Mastermind

Najnowsze Newsy

Seriale

Jon Bernthal wraca jako Punisher w "Punisher: One Last Kill". Znamy datę premiery

1 komentarz
Inne Filmy

Sorry, nie będzie Sory. Co na to Disney?

Filmy

Dziś 13, jutro... remake? Netflix odświeży kultową komedię romantyczną

Alan Ritchson nie będzie ścigany za bójkę z sąsiadem

6 komentarzy
VOD Seriale Filmy

Netflix: polski Top 10 tygodnia - filmowe "Peaky Blinders" liderem

Filmy

Donnie Yen wkrótce wejdzie na plan kolejnego spin-offu "Johna Wicka"

6 komentarzy
Filmy

Nowy "Władca Pierścieni" w rękach znanego fana Tolkiena. O czym opowie film?

18 komentarzy