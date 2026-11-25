Top 10 filmów Netfliksa na świecie: 16.11-22.11.2026

9 Obsesja Obsession 2025 1h 48m Horror Curry Barker USA Horror Michael Johnston Inde Navarrette Chłopak używa magicznej zabawki, by zdobyć serce przyjaciółki, lecz szybko przekonuje się, że spełnione życzenia mogą mieć niebezpieczne konsekwencje.

Top 10 seriali Netfliksa na świecie: 16.11-22.11.2026

5 Black Doves 2024 - 55m Thriller Świąteczny Julian Farino Lisa Gunning Wielka Brytania Thriller Świąteczny Keira Knightley Ben Whishaw (Sezon 2) Helen (Keira Knightley) wciąż zdradza tajemnice swojego kraju tajnej organizacji, której służy - Black Doves. Jednak po niefortunnych wydarzeniach podczas ostatnich świąt oraz w obliczu tego, że jej mąż Wallace (Andrew Buchan) ma wkrótce zostać premierem, Helen stąpa po bardzo cienkim lodzie. Podczas gdy jej tajemnicza opiekunka, pani Reed (Sarah Lancashire), zostaje wplątana w bezwzględny spisek, mający na celu podważenie jej pozycji w Black Doves, Helen ponownie spotyka swojego najlepszego przyjaciela, Sama (Ben Whishaw). Ten niegdyś elitarny płatny zabójca teraz samotnie popija drinki w barach w Soho i wykonuje mało prestiżowe zlecenia. Gdy wspólnie próbują dotrzeć do prawdy, lojalność zmienia się w oręż, zaufanie sypie się jak domek z kart, a za próbę ochrony najbliższych oboje mogą zapłacić najwyższą cenę. Ostry humor z pierwszego sezonu towarzyszy Helen i Samowi, gdy trafiają z powrotem w objęcia starych przyjaciół i wrogów, zmagając się z mrocznymi wyborami i bolesnymi ofiarami z przeszłości, by dotrzeć do samego serca Black Doves.

"Prawo bestii" - zwiastun