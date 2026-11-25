Serial "Prawo bestii" cieszył się w ostatnim tygodniu największą popularnością w Polsce, ale znakomicie poradził sobie też na świecie - globalnie był drugim najchętniej oglądanym serialem (a wśród nieanglojęzycznych nie miał konkurencji), w 6 krajach znalazł się na szczycie listy TOP 10, a do dziesiątki trafił w 65 krajach. Imponujące dokonanie! Na miejscu pierwszym wśród seriali znalazło się "Ciało", a wśród filmów "W te święta mam cię na oku"
Top 10 filmów Netfliksa na świecie: 16.11-22.11.2026
Gru, Lucy, Margo, Edith i Agnes witają nowego członka rodziny, Gru Juniora, który zamierza dręczyć swojego ojca. Gru stawia czoła nowemu nemezis w postaci Maxime Le Mal i jego dziewczyny Valentiny, a rodzina jest zmuszona do ucieczki.
(Sezon 2) Helen (Keira Knightley) wciąż zdradza tajemnice swojego kraju tajnej organizacji, której służy - Black Doves. Jednak po niefortunnych wydarzeniach podczas ostatnich świąt oraz w obliczu tego, że jej mąż Wallace (Andrew Buchan) ma wkrótce zostać premierem, Helen stąpa po bardzo cienkim lodzie. Podczas gdy jej tajemnicza opiekunka, pani Reed (Sarah Lancashire), zostaje wplątana w bezwzględny spisek, mający na celu podważenie jej pozycji w Black Doves, Helen ponownie spotyka swojego najlepszego przyjaciela, Sama (Ben Whishaw). Ten niegdyś elitarny płatny zabójca teraz samotnie popija drinki w barach w Soho i wykonuje mało prestiżowe zlecenia. Gdy wspólnie próbują dotrzeć do prawdy, lojalność zmienia się w oręż, zaufanie sypie się jak domek z kart, a za próbę ochrony najbliższych oboje mogą zapłacić najwyższą cenę. Ostry humor z pierwszego sezonu towarzyszy Helen i Samowi, gdy trafiają z powrotem w objęcia starych przyjaciół i wrogów, zmagając się z mrocznymi wyborami i bolesnymi ofiarami z przeszłości, by dotrzeć do samego serca Black Doves.
(Sezon 1) Po nieudanym rytuale inicjacyjnym zespołu tanecznego grupa niegrzecznych dziewcząt z katolickiej szkoły zaczyna mieć profetyczne wizje, co doprowadza do wybuchu w ich miasteczku masowej histerii.
"Prawo bestii" - zwiastun
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