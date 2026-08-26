Netflix: Top 10 tygodnia - udany powrót "Outer Banks"

Widzowie Netfliksa na świecie najwyraźniej stęsknili się za "Outer Banks" - piąty sezon hitu platformy stał się bowiem najchętniej oglądaną serialową produkcją po tym, jak trafił do biblioteki serwisu. Wśród filmów równych sobie nie miało "Pojmanie El Chapo". Jakie tytuły gościły jeszcze na ekranach subskrybentów? Sprawdźcie poniżej.
Top 10 filmów Netfliksa na świecie: 17.08-23.08.2026
Silne pragnienie macierzyństwa i narastająca presja ze strony najbliższych popychają Alejandrę do desperackiego kroku - zaczyna udawać, że jest w ciąży. Niewinne kłamstwo szybko przeradza się w coraz bardziej skomplikowaną mistyfikację, którą przez wiele miesięcy musi podtrzymywać przed mężem i rodziną. Z każdym dniem Alejandra coraz głębiej pogrąża się w świecie pozorów, który stopniowo zaczyna przejmować kontrolę nad jej życiem. Gdy napięcie rośnie, a rzeczywistość wymyka się spod kontroli, bohaterka staje przed decyzją, która zaciera granicę między prywatną tajemnicą a publicznym skandalem. Film jest poruszającym portretem kobiety uwięzionej w sieci własnych kłamstw, a zarazem opowieścią o samotności, presji społecznej i desperackiej potrzebie spełnienia marzenia o macierzyństwie.