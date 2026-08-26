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Netflix: Top 10 tygodnia - udany powrót "Outer Banks"

Filmweb
https://www.filmweb.pl/news/Netflix%3A+Top+10+film%C3%B3w+i+seriali+tygodnia+na+%C5%9Bwiecie.+17.08-23.08.2026-168225
Netflix: Top 10 tygodnia - udany powrót &quot;Outer Banks&quot;
Widzowie Netfliksa na świecie najwyraźniej stęsknili się za "Outer Banks" - piąty sezon hitu platformy stał się bowiem najchętniej oglądaną serialową produkcją po tym, jak trafił do biblioteki serwisu. Wśród filmów równych sobie nie miało "Pojmanie El Chapo". Jakie tytuły gościły jeszcze na ekranach subskrybentów? Sprawdźcie poniżej.

Top 10 filmów Netfliksa na świecie: 17.08-23.08.2026



10
plakat filmu Nando między dwoma światami: Film z serii

Nando Entre Dois Mundos - Um Filme Sintonia
2026
1h 49m

Dramat

Brazylia

Dramat

Rozdarty między życiem rodzinnym a zobowiązaniami wobec półświatka Nando musi zdecydować, wobec kogo chce pozostać lojalny.


9
plakat filmu Cocktail 2

2026

Dramat

Komedia

Romans

Indie

Dramat

Komedia

Romans

Po dekadzie wspólnych relacji, związek i Kunala i Diyi zostaje wystawiony na próbę, gdy Ally, dawna przyjaciółka, powraca do ich życia.


8
plakat filmu 72 godziny

72 Hours
2026
1h 45m

Komedia

USA

Komedia

40-letni spec od reklamy przypadkiem dołącza do szalonej imprezy kawalerskiej w Miami. Czy zabawa z dwa razy młodszą ekipą pomoże mu uratować karierę?


7
plakat filmu Na maksa

La fiera
2026
1h 55m

Dramat

Hiszpania

Dramat

Grupa przyjaciół, których łączy zamiłowanie do sportów ekstremalnych, odkrywa BASE jumping w wingsuitach. Jednak latanie wiąże się z ogromnym ryzykiem.


6
plakat filmu Fala

Bølgen
2015
1h 44m

Katastroficzny

Norwegia

Katastroficzny

Gdy naukowcy dowiadują się, że w Åkneset, za kilka minut uderzy ogromna fala, rozpoczynają akcję ratunkową.


5
plakat filmu Pikowanie: Ciąg dalszy kłopotów Boeinga

Freefall: A Reckoning for Boeing
2026
1h 35m

Dokumentalny

USA

Dokumentalny

Dokument o szokujących zeznaniach sygnalisty, odsłaniających panującą w Boeingu kulturę cięcia kosztów i maskowania prawdy, która mogła doprowadzić do groźnych katastrof.


4
plakat filmu Moje dziecko

Un hijo propio
2026
1h 36m

Dokumentalny

True crime

Meksyk

Dokumentalny

True crime

Silne pragnienie macierzyństwa i narastająca presja ze strony najbliższych popychają Alejandrę do desperackiego kroku - zaczyna udawać, że jest w ciąży. Niewinne kłamstwo szybko przeradza się w coraz bardziej skomplikowaną mistyfikację, którą przez wiele miesięcy musi podtrzymywać przed mężem i rodziną. Z każdym dniem Alejandra coraz głębiej pogrąża się w świecie pozorów, który stopniowo zaczyna przejmować kontrolę nad jej życiem. Gdy napięcie rośnie, a rzeczywistość wymyka się spod kontroli, bohaterka staje przed decyzją, która zaciera granicę między prywatną tajemnicą a publicznym skandalem. Film jest poruszającym portretem kobiety uwięzionej w sieci własnych kłamstw, a zarazem opowieścią o samotności, presji społecznej i desperackiej potrzebie spełnienia marzenia o macierzyństwie.


3
plakat filmu Ostatni dom

The Last House
2026
1h 52m

Sci-Fi

Horror

Francja

USA

Wielka Brytania

Sci-Fi

Horror

Uwięziona we własnym domu rodzina musi walczyć o przetrwanie wobec kurczących się zasobów i tajemniczego zagrożenia, które nie pozwala im opuścić murów budynku.


2
plakat filmu Nie życzcie mi powodzenia

Don't Say Good Luck
2026
1h 35m

Dramat

Dla młodzieży

Komedia

Muzyczny

USA

Dramat

Dla młodzieży

Komedia

Muzyczny

Sophie Birenbaum jest gotowa na główną rolę w szkolnym musicalu, ale w jej domu rozgrywa się dramat godny wielkiej sceny.


1
plakat filmu Pojmanie El Chapo

La captura
2026
1h 32m

Akcja

Kryminał

Thriller

Meksyk

Akcja

Kryminał

Thriller

Dwóch meksykańskich policjantów próbuje przetrwać ostatnie godziny zmiany po tym, jak weszli w drogę bezlitosnemu szefowi kartelu.



Top 10 seriali Netfliksa na świecie: 17.08-23.08.2026



10
plakat filmu Spooky in Love

Ossakhan yeonae
2026
1h 10m

Romans

Fantasy

Korea Południowa

Romans

Fantasy

(Sezon 1) Gdy widząca duchy dziedziczka i wybitny prokurator odkrywają, że jeden dotyk czyni z nich wyjątkowo skuteczny duet, biorą się za wyjaśnianie nierozwiązanych morderstw.


9
plakat filmu WWE Monday Night RAW

1993
1h

Rozrywkowy

Sportowy

USA

Rozrywkowy

Sportowy

(Sezon 29) Przełomowa seria walk WWE i pełne dramatyzmu starcia, w których na ring wchodzą niezrównane gwiazdy sportu. Transmisja na żywo co tydzień.


8
plakat filmu Oponiarze

Tires
2024 -
21m

Komedia

USA

Komedia

(Sezon 3) W warsztacie samochodowym swojego ojca pechowy kierownik próbuje poprawić obsługę klienta i zwiększyć zyski, jednocześnie utrzymując w ryzach swojego kłopotliwego kuzyna.


7
plakat filmu Rozmowy z mordercą: Taśmy Charlesa Mansona

Conversations with a Killer: The Charles Manson Tapes
2026
57m

True crime

Dokumentalny

USA

True crime

Dokumentalny

(Miniserial) Niepublikowane wcześniej rozmowy z więzienia, relacje świadków oraz materiały archiwalne rzucają mrożące krew w żyłach światło na psychikę bezwzględnego Charlesa Mansona.


6
plakat filmu Zgodnie z prawem

Umthetho
2026 -
45m

Thriller

Kryminał

RPA

Thriller

Kryminał

(Sezon 1) Pełna ideałów prokuratorka, która pragnie uratować życie młodszego brata, musi zostać podwójną agentką w gangu swojego siedzącego w więzieniu starszego brata.


5
plakat filmu Przesłodzeni

Ireon yeosgateun sarang
2026
58m

Komedia rom.

Korea Południowa

Komedia rom.

(Miniserial) Po utracie pamięci ambitna prokurator wprowadza się do trenera boksu, który podaje się za jej chłopaka. Czy ta trudna sytuacja przerodzi się w prawdziwą miłość?


4
plakat filmu Moje życie z Walterami

My Life with the Walter Boys
2023 -
46m

Melodramat

USA

Wielka Brytania

Melodramat

(Sezon 3) Kiedy tragedia na zawsze zmienia jej życie, nastolatka zamieszkuje w małym miasteczku z dużą rodziną swojej opiekunki, gdzie dostaje lekcje miłości, nadziei i przyjaźni.


3
plakat filmu Moja wspaniała kariera

My Brilliant Career
2026 -
46m

Melodramat

Australia

Melodramat

(Sezon 1) Ambitna, bystra i bezkompromisowa Sybylla chce za wszelką cenę podążać swoją drogą w czasach, kiedy oczekuje się od niej głównie znalezienia męża i zajęcia się domem.


2
plakat filmu Outer Banks

2020 -
50m

Dramat

Dla młodzieży

Przygodowy

USA

Dramat

Dla młodzieży

Przygodowy

(Sezon 1) Po brutalnym morderstwie dwóch policjantów nieustępliwy detektyw niechętnie łączy siły ze swoim ojcem, byłym policjantem, aby złapać sprawcę.


1
plakat filmu Outer Banks

2020 -
50m

Dramat

Dla młodzieży

Przygodowy

USA

Dramat

Dla młodzieży

Przygodowy

(Sezon 5) Na pełnej kontrastów wyspie w Karolinie Północnej John B i jego grupa przyjaciół odkrywają tajemnice i przeżywają przygody, poszukując zaginionego skarbu.


"Outer Banks" - zwiastun 5. sezonu



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