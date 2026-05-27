Newsy Filmy Netflix: Top 10 tygodnia - Sprawa Mackenzie Shirilli angażuje widzów
VOD / Seriale / Filmy

Netflix: Top 10 tygodnia - Sprawa Mackenzie Shirilli angażuje widzów

Filmweb
https://www.filmweb.pl/news/Netflix%3A+Top+10+film%C3%B3w+i+seriali+tygodnia+na+%C5%9Bwiecie.+18.05-24.05.2026-166809
Netflix: Top 10 tygodnia - Sprawa Mackenzie Shirilli angażuje widzów
Tym razem to dokument "Wypadek: Sprawa Mackenzie Shirilli" przyciągnął globalnie największą liczbę subskrybentów Netfliksa. Choć wyprzedził "W cudzej skórze", animacja nadal poczyna sobie znakomicie, zajmując drugą pozycję i wyprzedzając nowość pt. "Panie przodem". Wśród seriali najpopularniejszy okazał się "Nemezis", a co poza tym? Sprawdźcie poniżej.

Top 10 filmów Netfliksa na świecie: 18.05-24.05.2026



10
plakat filmu Obowiązek

Kartavya
2026
1h 48m
Policjant staje przed dylematem moralnym, gdy groźby zagrażają jego rodzinie i zmuszają go do wyboru między ochroną najbliższych a wiernością przysiędze służenia sprawiedliwości.


9
plakat filmu Bez urazy

No Hard Feelings
2023
1h 43m

Komedia

USA

Komedia

Maddie odkrywa intrygujące ogłoszenie o pracę: bogaci i nadopiekuńczy rodzice szukają kogoś na "randki" z ich introwertycznym 19-letnim synem Percym, zanim ten wyjedzie na studia do Princeton.


8
plakat filmu Siostry

In Her Shoes
2005
2h 10m

Komedia

Dramat

USA

Komedia

Dramat

Rose i Maggie są siostrami, ale nie mają ze sobą zbyt wiele wspólnego. Ich relacja ulega zmianie, gdy odkrywają, że babcia, o której śmierci były przekonane, wciąż żyje.


7
plakat filmu Skradzione Dziecko: Zabójstwo Heidi Broussard

Stolen Baby: The Murder of Heidi Broussard
2023

Biograficzny

Thriller

USA

Biograficzny

Thriller

Film oparty na prawdziwej historii Heidi, zabitej przez swoją przyjaciółkę Megan.


6
plakat filmu Alfa

Apex
2026
1h 35m

Akcja

Thriller

Australia

Islandia

Kanada

USA

Akcja

Thriller

Pogrążona w żałobie kobieta, testująca granice swoich możliwości na australijskim odludziu, zostaje wciągnięta w pokrętną grę zabójcy, który widzi w niej łatwą ofiarę.


5
plakat filmu Niezwykle szlachetne stworzenia

Remarkably Bright Creatures
2026
1h 51m

Dramat

USA

Dramat

Oparty na książkowym bestsellerze dramat, w którym pewna wdowa podejmuje pracę w oceanarium, gdzie zaprzyjaźnia się z mądrą ośmiornicą i zagubionym młodym mężczyzną.


4
plakat filmu Wielka mała koza

GOAT
2026
1h 35m

Animacja

Sportowy

Komedia

USA

Animacja

Sportowy

Komedia

Mała koza z wielkimi ambicjami trafia do świata rykokosza, gdzie na niebezpiecznych arenach musi dowieść, że pasuje do drużyny mistrzów.


3
plakat filmu Panie przodem

Ladies First
2026
1h 33m

Komedia

USA

Komedia

Arogancki, choć charyzmatyczny kobieciarz budzi się w świecie rządzonym przez kobiety i odkrywa, że jego życie pełne pieniędzy i miłostek właśnie się skończyło.


2
plakat filmu W cudzej skórze

Swapped
2026
1h 41m

Animacja

Familijny

Komedia

Hiszpania

USA

Animacja

Familijny

Komedia

Małe leśne stworzenie i majestatyczny ptak zamieniają się ciałami i muszą połączyć siły, aby przetrwać najbardziej zwariowaną przygodę swojego życia.


1
plakat filmu Wypadek: Sprawa Mackenzie Shirilli

The Crash
2026
1h 32m

True crime

Dokumentalny

Wielka Brytania

True crime

Dokumentalny

Nastolatka uderza samochodem w budynek, zabijając swojego chłopaka i jego przyjaciela. Dokument o tym jak zdarzenie, którego wyglądało na wypadek, uznano za morderstwo.




Top 10 seriali Netfliksa na świecie: 18.05-24.05.2026



10
plakat filmu WWE Monday Night RAW

1993
1h

Sportowy

Rozrywkowy

USA

Sportowy

Rozrywkowy

(Sezon 29) Przełomowa seria walk WWE i pełne dramatyzmu starcia, w których na ring wchodzą niezrównane gwiazdy sportu. Transmisja na żywo co tydzień.


9
plakat filmu Legendy

Legends
2026 -
59m

Dramat

Kryminał

Wielka Brytania

Dramat

Kryminał

(Sezon 1) Grupa urzędników pod przykrywką próbuje rozpracować brytyjskie gangi narkotykowe. Serial inspirowany nieznaną wcześniej prawdziwą historią z lat 90.


8
plakat filmu Człowiek w ogniu

Man on Fire
2026 -
47m

Sensacyjny

Dramat

USA

Sensacyjny

Dramat

(Sezon 1) Dręczony przez przeszłość i ścigany przez wrogów weteran sił specjalnych walczy o utrzymanie przy życiu nastolatki na niebezpiecznych ulicach Rio de Janeiro.


7
plakat filmu The Roast of Kevin Hart

2026
(Program) Roast Kevina Harta na żywo, odbywający się w The Kia Forum w Los Angeles w ramach festiwalu Netflix Is a Joke 2026.


6
plakat filmu Koszmarni eks

Worst Ex Ever
2024 -
58m

Dokumentalny

True crime

USA

Dokumentalny

True crime

(Sezon 2) Serial dokumentalny "Koszmarni eks" powraca z drugim sezonem, pełnym szokujących relacji, niepokojących nagrań z kamer nasobnych i sugestywnych animowanych rekonstrukcji zdarzeń, które razem składają się na przerażające historie o zdradzie, przemocy i kłamstwie, ujawniające sekrety potwornych związków i budzących odrazę partnerów.


5
plakat filmu Mój królewski wróg

Meotjinsinsegye
2026
1h 11m

Komedia rom.

Korea Południowa

Komedia rom.

(Sezon 1) Skazana na śmierć intrygantka z epoki Joseon otwiera oczy we współczesnym Seulu, gdzie bezwzględny dziedzic konglomeratu może być jej szansą na zmienienie swojego losu.


4
plakat filmu The Boroughs

2026 -
46m

Dramat

Sci-Fi

Horror

USA

Dramat

Sci-Fi

Horror

(Sezon 1) W niby idealnej wspólnocie seniorów grupa nietypowych bohaterów musi powstrzymać pozaziemskie zagrożenie przed odebraniem im jedynej rzeczy, której już nie mają... czasu.


3
plakat filmu The Wonderfools

Wondeopulseu
2026
1h 10m

Komedia

Akcja

Sci-Fi

Korea Południowa

Komedia

Akcja

Sci-Fi

(Miniserial) Zwariowana grupka mieszczuchów zyskuje supermoce i walczy ze złem, podczas gdy widmo zagłady napędza panikę.


2
plakat filmu Berlin

Berlín
2023 -
49m

Dramat

Akcja

Kryminał

Hiszpania

Dramat

Akcja

Kryminał

(Sezon 2: Berlin i "Dama z gronostajem") Gotowy na kolejny skok Berlin zwołuje gang do Sewilli i czyni ambitnego księcia ofiarą jego własnego planu, który zakłada kradzież arcydzieła Da Vinci.


1
plakat filmu Nemezis

Nemesis
2026 -
58m

Thriller

Kryminał

USA

Thriller

Kryminał

(Sezon 1) Nieustępliwy policjant wpada w obsesję na punkcie przebiegłego złodzieja, odpowiedzialnego za serię brawurowych skoków. Ten pojedynek na intelekt może wygrać tylko jeden.


"Wypadek: Sprawa Mackenzie Shirilli" - zwiastun



Powiązane artykuły Nemezis

Zobacz wszystkie artykuły

Wypadek: Sprawa Mackenzie Shirilli  (2026)

 Wypadek: Sprawa Mackenzie Shirilli

Nemezis  (2026)

 Nemezis

Najnowsze Newsy

Filmy

"Clickbait". Russell Crowe odpowiada na krytykę po spięciu z fanami

HBO Max zapłonie od czerwcowych premier

Filmy

Dzień Dziecka w Cinema City

VOD Seriale Filmy

Netflix: polski Top 10 tygodnia - "Ministranci" na szczycie

Filmy Multimedia

Zabawki czy ekrany? "Toy Story 5" z nowym zwiastunem

11 komentarzy
Filmy

"Król dopalaczy" w Disney+. Jest data premiery

2 komentarze
Filmy

Od politycznych satyryków do... scenarzystów Paddingtona