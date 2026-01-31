Newsy Filmy Netflix: Top 10 tygodnia – Damon i Affleck triumfują. Ich "Łup" numerem 1
Netflix: Top 10 tygodnia – Damon i Affleck triumfują. Ich "Łup" numerem 1

Matt Damon i Ben Affleck są jak ich filmowi bohaterowie. Oni również nieźle się obłowili – ich najnowsze wspólne dzieło, thriller "Łup" pozostaje na szczycie zestawienie popularnrości światowego Netfliksa. Konkurencji nie dogonił nawet sam James Bond, którego przygody zadebiutowały na platformie. Także miniserial "Zabójcza przyjaźń" nie ma godnego rywala w swojej kategorii, piastując miejsce pierwsze od trzech tygodni. Jakie pozostałe propozycje podbiły serca widzów z całego świata i trafiły do zestawienia najchętniej oglądanych produkcji w ofercie platformy Netflix? Przekonajcie się poniżej.

Top 10 filmów Netfliksa na świecie: 19-25.01.2026



10
plakat filmu Suitcase Killer: The Melanie McGuire Story

Suitcase Killer: The Melanie McGuire Story

2022
1h 25m

USA

Bill McGuire zostaje zamordowany. Wśród podejrzanych o dokonanie tej zbrodni jest jego żona.

9
plakat filmu Tere Ishk Mein

Tere Ishk Mein

2025

Melodramat

Indie

Melodramat

Shankar to porywczy młody człowiek. Mukti, spokojna i błyskotliwa studentka psychologii, wierzy, że agresywne zachowanie można zmienić. Wybiera mężczyznę jako temat swojej pracy doktorskiej.

8
plakat filmu Max

Max

2015
1h 51m

Familijny

Przygodowy

USA

Familijny

Przygodowy

Po powrocie z misji, pies służący pomocą żołnierzom w Afganistanie zostaje zaadoptowany przez rodzinę swojego tresera.

7
plakat filmu Spectre

Spectre

2015
2h 28m

Sensacyjny

USA

Wielka Brytania

Sensacyjny

Tajemnicza wiadomość na temat przeszłości Bonda skieruje go na trop złowrogiej organizacji WIDMO. Podczas gdy M toczy polityczną batalię o przyszłość MI6, agent 007 odkrywa przerażającą prawdę o najpotężniejszej instytucji przestępczej świata.

6
plakat filmu Siedmiu wspaniałych

Siedmiu wspaniałych

The Magnificent Seven
2016
2h 12m

Western

USA

Western

Armia bandytów terroryzuje małą wioskę na pograniczu amerykańsko-meksykańskim. Zrozpaczeni farmerzy zwracają się z prośbą o pomoc do grupy rewolwerowców. Siedmiu najemników postanawia stawić czoło przeważającym siłom przeciwnika, choć wydają się nie mieć szans. Czy najtwardsi rewolwerowcy będą w stanie uwolnić wioskę spod bandyckich rządów? Czy zapewnią mieszkańcom spokój i bezpieczeństwo?

5
plakat filmu K-popowe łowczynie demonów

K-popowe łowczynie demonów

KPop Demon Hunters
2025
1h 39m

Animacja

Fantasy

Musical

USA

Animacja

Fantasy

Musical

Rumi, Mira i Zoey to gwiazdy K-popu, które - gdy akurat nie koncertują na wypełnionych po brzegi stadionach - potrafią przedzierzgnąć się w nieposkromione łowczynie demonów, zawsze gotowe ochronić fanów przed wszechobecnymi zagrożeniami nie z tego świata. Razem muszą stawić czoła największemu jak dotąd wrogowi - pełnemu nieodpartego uroku konkurencyjnemu boysbandowi, którego członkami tak naprawdę są demony.

4
plakat filmu Ludzie, których spotykamy na wakacjach

Ludzie, których spotykamy na wakacjach

People We Meet on Vacation
2026
1h 57m

Komedia rom.

USA

Komedia rom.

Poppy to wolny duch. Alex lubi planować. Po latach wspólnych wakacji tych zupełnie do siebie niepodobnych dwoje zastanawia się, czy mogliby się w sobie zakochać.

3
plakat filmu Nie czas umierać

Nie czas umierać

No Time to Die
2021
2h 43m

Sensacyjny

USA

Wielka Brytania

Sensacyjny

James Bond opuszcza czynną służbę i cieszy się spokojnym życiem na Jamajce. Tymczasem jednak jego stary przyjaciel Felix Leiter z CIA zwraca się do niego o pomoc. Misja uratowania porwanego naukowca okazuje się o wiele bardziej zdradliwa, niż mogłoby się wydawać i naprowadza agenta 007 na ślad tajemniczego złoczyńcy, dysponującego nową, niezwykle niebezpieczną technologią.

2
plakat filmu Porwanie: Elizabeth Smart

Porwanie: Elizabeth Smart

Kidnapped: Elizabeth Smart
2026
1h 31m

Dokumentalny

True crime

USA

Dokumentalny

True crime

Dokument o porwaniu 14-letniej Elizabeth Smart z domu w Utah w 2002 roku, zawierający jej własne relacje i niepublikowane wcześniej nagrania.

1
plakat filmu Łup

Łup

The Rip
2026
1h 52m

Thriller

Kryminał

USA

Thriller

Kryminał

Grupa policjantów z Miami odkrywa w rozpadającej się kryjówce miliony dolarów, co szybko sprawia, że tracą do siebie zaufanie. A kiedy o rozmiarze znaleziska dowiadują się ludzie z zewnątrz, już wszystko staje się wątpliwe i nie wiadomo już, kto po czyjej stoi stronie.


Top 10 seriali Netfliksa na świecie: 19-25.01.2026



10
plakat filmu Uwolnić Berta

Uwolnić Berta

Free Bert
2026 -
26m

Komedia

USA

Komedia

(Sezon 1) Bert Kreischer - komik z gołą klatą, imprezowa legenda i gość, po którym można spodziewać się wszystkiego - musi odnaleźć się w nowym świecie, kiedy jego córki zostają przyjęte do elitarnej prywatnej szkoły w Beverly Hills. Kiedy jednak rodzina zaczyna cierpieć przez jego zachowanie, postanawia się w końcu ubrać i stłamsić swoją prawdziwą naturę.

9
plakat filmu Sandokan

Sandokan

2025 -
52m

Przygodowy

Francja

Włochy

Przygodowy

(Sezon 1) Tytułowy bohater to malezyjski pirat, który wraz z przyjacielem Yanezem i załogą atakuje brytyjskie siły w rejonie swojej wyspy. W trakcie swoich przygód zakochuje się w angielsko-włoskiej arystokratce.

8
plakat filmu O krok za daleko

O krok za daleko

Run Away
2026
47m

Kryminał

Thriller

Wielka Brytania

Kryminał

Thriller

(Miniserial) Simon wiódł idealne życie - kochająca żona i dzieci, świetna praca, piękny dom... ale właśnie wtedy jego najstarsza córka, Paige, postanowiła uciec od rodziny, a wszystko roztrzaskało się w drobny mak. Gdy Simon w końcu odnajduje ją w miejskim parku - zdaną na łaskę i niełaskę losu i naćpaną narkotykami - może wreszcie zabrać do domu swoją małą dziewczynkę. Okazuje się jednak, że Paige nie jest sama, a gdy wywiązuje się kłótnia, dochodzi do aktu szokującej przemocy. Simon ponownie traci więc córkę, wyrusza na jej poszukiwania i trafia do niebezpiecznego podziemnego świata, odkrywając głęboko skrywane sekrety, które mogą ostatecznie rozbić jego rodzinę.

7
plakat filmu Stranger Things

Stranger Things

2016 - 2025
1h 5m

Dramat

Sci-Fi

Horror

USA

Dramat

Sci-Fi

Horror

(Sezon 5) Jesień roku 1987. Otwierające się bramy sprawiają, że całe Hawkins drży ze strachu. Bohaterowie mają teraz tylko jeden cel - znaleźć i zlikwidować Vecnę. Ten jednak zniknął i nikt nie wie, gdzie jest i co planuje. Jakby tego było mało, władze obłożyły miasteczko kwarantanną i otoczyły wojskiem. Misję dodatkowo utrudnia to, że rząd chce za wszelką cenę dopaść Jedenastkę, co zmusza ją do pozostawania w ukryciu. Zbliża się rocznica zniknięcia Willa i narasta znajoma atmosfera przerażenia. W powietrzu czuć, że nadchodzi czas finałowego starcia z przeciwnikiem potężniejszym i groźniejszym niż wszyscy poprzedni. Aby położyć kres temu koszmarowi, cała ekipa musi po raz ostatni dać z siebie wszystko.

6
plakat filmu Taskaree: Siatka przemytników

Taskaree: Siatka przemytników

Taskaree: The Smuggler's Web
2026 -
45m

Kryminał

Thriller

Indie

Kryminał

Thriller

(Sezon 1) W wymagającym sprytu i przebiegłości świecie lotniskowych celników zmotywowany i pryncypialny aspirant Arjun Meena kieruje pracami elitarnej grupy funkcjonariuszy, stojących na pierwszej linii walki z międzynarodową przestępczością. Gdy z samej góry przychodzi polityczne zlecenie powstrzymania kwitnącej kontrabandy, ekipa Meeny wkracza do akcji i podejmuje się misji o krytycznym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa - musi rozmontować globalny syndykat zbrodni, na którego czele stoi owiany złą sławą Bada Choudhary.

5
plakat filmu Piekło singli

Piekło singli

Sollojiog
2021
1h 4m

Reality-show

Randkowy

Korea Południowa

Reality-show

Randkowy

(Sezon 5) Atrakcyjni młodzi single są uwięzieni na piekielnej wyspie. Jedynym sposobem, aby się z niej wydostać, jest znalezienie sobie pary. Ci, którym się to uda, przenoszą się na noc na rajską wyspę, gdzie mogą liczyć na luksusowy nocleg i pyszne jedzenie. Tych, którzy nie dobiorą się w pary, czeka samotna noc w piekielnej krainie.

4
plakat filmu Miłość na lodzie

Miłość na lodzie

Finding Her Edge
2026 -
45m

Melodramat

Sportowy

Kanada

Melodramat

Sportowy

(Sezon 1) Serial opowiada historię trzech sióstr Russo, spadkobierczyń podupadającej łyżwiarskiej dynastii. Siedemnastoletnia Adriana, środkowa z sióstr, trenuje do Mistrzostw Świata z nowym partnerem, Braydenem, choć wciąż żywi uczucia do swojej pierwszej miłości i byłego partnera, Freddie'ego. Jej życie komplikuje się jeszcze bardziej, gdy ona i Brayden udają parę poza lodem, aby zdobyć sponsoring i uratować borykające się z problemami finansowymi lodowisko rodziny Russo.

3
plakat filmu Siedem zegarów Agathy Christie

Siedem zegarów Agathy Christie

Agatha Christie's Seven Dials
2026
54m

Dramat

Kryminał

Wielka Brytania

Dramat

Kryminał

(Miniserial) Anglia, rok 1925. Żart spłatany podczas przyjęcia w wiejskiej rezydencji przybiera makabryczny i zabójczy obrót. Zadanie rozwikłania mrożącej krew w żyłach zagadki przypada osobie, po której nikt by się nie spodziewał, że ma zadatki na detektywa - mianowicie energicznej i dociekliwej lady Eileen "Bundle" Brent, której życie na zawsze odmieni tajemnica prowincjonalnego domostwa.

2
plakat filmu Jak przetłumaczyć miłość?

Jak przetłumaczyć miłość?

I sarang tongyeok doenayo?
2026
1h 6m

Komedia rom.

Korea Południowa

Komedia rom.

(Sezon 1) Celebrytce i tłumaczowi trudno wyrazić swoje uczucia, pojawiające się podczas podróży po świecie i nagrywania programu. Czy miłość znajdzie własny język?

1
plakat filmu Zabójcza przyjaźń

Zabójcza przyjaźń

His & Hers
2026
43m

Dramat

Kryminał

Thriller

USA

Dramat

Kryminał

Thriller

(Miniserial) Pośród upałów Atlanty łaknąca samotności Anna coraz bardziej oddala się od przyjaciół i zaniedbuje karierę prezenterki wiadomości. Jednak gdy słyszy o morderstwie w Dahlonega - sennym miasteczku, w którym dorastała - Anna wraca do życia, próbując rozpracować tę sprawę i szukając odpowiedzi. Jej zaangażowanie wzbudza podejrzenia detektywa Jacka Harpera, który bierze ją na celownik własnego dochodzenia. Każda historia ma dwie strony - jego i jej - co oznacza, że ktoś zawsze kłamie.

