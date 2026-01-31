Netflix: Top 10 tygodnia – Damon i Affleck triumfują. Ich "Łup" numerem 1

Matt Damon i Ben Affleck są jak ich filmowi bohaterowie. Oni również nieźle się obłowili – ich najnowsze wspólne dzieło, thriller "Łup" pozostaje na szczycie zestawienie popularnrości światowego Netfliksa. Konkurencji nie dogonił nawet sam James Bond, którego przygody zadebiutowały na platformie. Także miniserial "Zabójcza przyjaźń" nie ma godnego rywala w swojej kategorii, piastując miejsce pierwsze od trzech tygodni. Jakie pozostałe propozycje podbiły serca widzów z całego świata i trafiły do zestawienia najchętniej oglądanych produkcji w ofercie platformy Netflix? Przekonajcie się poniżej.
Tajemnicza wiadomość na temat przeszłości Bonda skieruje go na trop złowrogiej organizacji WIDMO. Podczas gdy M toczy polityczną batalię o przyszłość MI6, agent 007 odkrywa przerażającą prawdę o najpotężniejszej instytucji przestępczej świata.
Armia bandytów terroryzuje małą wioskę na pograniczu amerykańsko-meksykańskim. Zrozpaczeni farmerzy zwracają się z prośbą o pomoc do grupy rewolwerowców. Siedmiu najemników postanawia stawić czoło przeważającym siłom przeciwnika, choć wydają się nie mieć szans. Czy najtwardsi rewolwerowcy będą w stanie uwolnić wioskę spod bandyckich rządów? Czy zapewnią mieszkańcom spokój i bezpieczeństwo?
Rumi, Mira i Zoey to gwiazdy K-popu, które - gdy akurat nie koncertują na wypełnionych po brzegi stadionach - potrafią przedzierzgnąć się w nieposkromione łowczynie demonów, zawsze gotowe ochronić fanów przed wszechobecnymi zagrożeniami nie z tego świata. Razem muszą stawić czoła największemu jak dotąd wrogowi - pełnemu nieodpartego uroku konkurencyjnemu boysbandowi, którego członkami tak naprawdę są demony.
James Bond opuszcza czynną służbę i cieszy się spokojnym życiem na Jamajce. Tymczasem jednak jego stary przyjaciel Felix Leiter z CIA zwraca się do niego o pomoc. Misja uratowania porwanego naukowca okazuje się o wiele bardziej zdradliwa, niż mogłoby się wydawać i naprowadza agenta 007 na ślad tajemniczego złoczyńcy, dysponującego nową, niezwykle niebezpieczną technologią.
Grupa policjantów z Miami odkrywa w rozpadającej się kryjówce miliony dolarów, co szybko sprawia, że tracą do siebie zaufanie. A kiedy o rozmiarze znaleziska dowiadują się ludzie z zewnątrz, już wszystko staje się wątpliwe i nie wiadomo już, kto po czyjej stoi stronie.
Top 10 seriali Netfliksa na świecie: 19-25.01.2026
(Sezon 1) Bert Kreischer - komik z gołą klatą, imprezowa legenda i gość, po którym można spodziewać się wszystkiego - musi odnaleźć się w nowym świecie, kiedy jego córki zostają przyjęte do elitarnej prywatnej szkoły w Beverly Hills. Kiedy jednak rodzina zaczyna cierpieć przez jego zachowanie, postanawia się w końcu ubrać i stłamsić swoją prawdziwą naturę.
(Sezon 1) Tytułowy bohater to malezyjski pirat, który wraz z przyjacielem Yanezem i załogą atakuje brytyjskie siły w rejonie swojej wyspy. W trakcie swoich przygód zakochuje się w angielsko-włoskiej arystokratce.
(Miniserial) Simon wiódł idealne życie - kochająca żona i dzieci, świetna praca, piękny dom... ale właśnie wtedy jego najstarsza córka, Paige, postanowiła uciec od rodziny, a wszystko roztrzaskało się w drobny mak. Gdy Simon w końcu odnajduje ją w miejskim parku - zdaną na łaskę i niełaskę losu i naćpaną narkotykami - może wreszcie zabrać do domu swoją małą dziewczynkę. Okazuje się jednak, że Paige nie jest sama, a gdy wywiązuje się kłótnia, dochodzi do aktu szokującej przemocy. Simon ponownie traci więc córkę, wyrusza na jej poszukiwania i trafia do niebezpiecznego podziemnego świata, odkrywając głęboko skrywane sekrety, które mogą ostatecznie rozbić jego rodzinę.
(Sezon 5) Jesień roku 1987. Otwierające się bramy sprawiają, że całe Hawkins drży ze strachu. Bohaterowie mają teraz tylko jeden cel - znaleźć i zlikwidować Vecnę. Ten jednak zniknął i nikt nie wie, gdzie jest i co planuje. Jakby tego było mało, władze obłożyły miasteczko kwarantanną i otoczyły wojskiem. Misję dodatkowo utrudnia to, że rząd chce za wszelką cenę dopaść Jedenastkę, co zmusza ją do pozostawania w ukryciu. Zbliża się rocznica zniknięcia Willa i narasta znajoma atmosfera przerażenia. W powietrzu czuć, że nadchodzi czas finałowego starcia z przeciwnikiem potężniejszym i groźniejszym niż wszyscy poprzedni. Aby położyć kres temu koszmarowi, cała ekipa musi po raz ostatni dać z siebie wszystko.
(Sezon 1) W wymagającym sprytu i przebiegłości świecie lotniskowych celników zmotywowany i pryncypialny aspirant Arjun Meena kieruje pracami elitarnej grupy funkcjonariuszy, stojących na pierwszej linii walki z międzynarodową przestępczością. Gdy z samej góry przychodzi polityczne zlecenie powstrzymania kwitnącej kontrabandy, ekipa Meeny wkracza do akcji i podejmuje się misji o krytycznym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa - musi rozmontować globalny syndykat zbrodni, na którego czele stoi owiany złą sławą Bada Choudhary.
(Sezon 5) Atrakcyjni młodzi single są uwięzieni na piekielnej wyspie. Jedynym sposobem, aby się z niej wydostać, jest znalezienie sobie pary. Ci, którym się to uda, przenoszą się na noc na rajską wyspę, gdzie mogą liczyć na luksusowy nocleg i pyszne jedzenie. Tych, którzy nie dobiorą się w pary, czeka samotna noc w piekielnej krainie.
(Sezon 1) Serial opowiada historię trzech sióstr Russo, spadkobierczyń podupadającej łyżwiarskiej dynastii. Siedemnastoletnia Adriana, środkowa z sióstr, trenuje do Mistrzostw Świata z nowym partnerem, Braydenem, choć wciąż żywi uczucia do swojej pierwszej miłości i byłego partnera, Freddie'ego. Jej życie komplikuje się jeszcze bardziej, gdy ona i Brayden udają parę poza lodem, aby zdobyć sponsoring i uratować borykające się z problemami finansowymi lodowisko rodziny Russo.
(Miniserial) Anglia, rok 1925. Żart spłatany podczas przyjęcia w wiejskiej rezydencji przybiera makabryczny i zabójczy obrót. Zadanie rozwikłania mrożącej krew w żyłach zagadki przypada osobie, po której nikt by się nie spodziewał, że ma zadatki na detektywa - mianowicie energicznej i dociekliwej lady Eileen "Bundle" Brent, której życie na zawsze odmieni tajemnica prowincjonalnego domostwa.
(Miniserial) Pośród upałów Atlanty łaknąca samotności Anna coraz bardziej oddala się od przyjaciół i zaniedbuje karierę prezenterki wiadomości. Jednak gdy słyszy o morderstwie w Dahlonega - sennym miasteczku, w którym dorastała - Anna wraca do życia, próbując rozpracować tę sprawę i szukając odpowiedzi. Jej zaangażowanie wzbudza podejrzenia detektywa Jacka Harpera, który bierze ją na celownik własnego dochodzenia. Każda historia ma dwie strony - jego i jej - co oznacza, że ktoś zawsze kłamie.