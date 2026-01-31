Netflix: Top 10 tygodnia – Damon i Affleck triumfują. Ich "Łup" numerem 1

Top 10 filmów Netfliksa na świecie: 19-25.01.2026

9 Tere Ishk Mein 2025 Melodramat Indie Melodramat Shankar to porywczy młody człowiek. Mukti, spokojna i błyskotliwa studentka psychologii, wierzy, że agresywne zachowanie można zmienić. Wybiera mężczyznę jako temat swojej pracy doktorskiej.

7 Spectre 2015 2h 28m Sensacyjny Sam Mendes USA Wielka Brytania Sensacyjny Daniel Craig Christoph Waltz Tajemnicza wiadomość na temat przeszłości Bonda skieruje go na trop złowrogiej organizacji WIDMO. Podczas gdy M toczy polityczną batalię o przyszłość MI6, agent 007 odkrywa przerażającą prawdę o najpotężniejszej instytucji przestępczej świata.

6 Siedmiu wspaniałych The Magnificent Seven 2016 2h 12m Western Antoine Fuqua USA Western Denzel Washington Chris Pratt Armia bandytów terroryzuje małą wioskę na pograniczu amerykańsko-meksykańskim. Zrozpaczeni farmerzy zwracają się z prośbą o pomoc do grupy rewolwerowców. Siedmiu najemników postanawia stawić czoło przeważającym siłom przeciwnika, choć wydają się nie mieć szans. Czy najtwardsi rewolwerowcy będą w stanie uwolnić wioskę spod bandyckich rządów? Czy zapewnią mieszkańcom spokój i bezpieczeństwo?

3 Nie czas umierać No Time to Die 2021 2h 43m Sensacyjny Cary Joji Fukunaga USA Wielka Brytania Sensacyjny Daniel Craig Léa Seydoux James Bond opuszcza czynną służbę i cieszy się spokojnym życiem na Jamajce. Tymczasem jednak jego stary przyjaciel Felix Leiter z CIA zwraca się do niego o pomoc. Misja uratowania porwanego naukowca okazuje się o wiele bardziej zdradliwa, niż mogłoby się wydawać i naprowadza agenta 007 na ślad tajemniczego złoczyńcy, dysponującego nową, niezwykle niebezpieczną technologią.

1 Łup The Rip 2026 1h 52m Thriller Kryminał Joe Carnahan USA Thriller Kryminał Matt Damon Ben Affleck Grupa policjantów z Miami odkrywa w rozpadającej się kryjówce miliony dolarów, co szybko sprawia, że tracą do siebie zaufanie. A kiedy o rozmiarze znaleziska dowiadują się ludzie z zewnątrz, już wszystko staje się wątpliwe i nie wiadomo już, kto po czyjej stoi stronie.

Top 10 seriali Netfliksa na świecie: 19-25.01.2026

8 O krok za daleko Run Away 2026 47m Kryminał Thriller Isher Sahota Nimer Rashed Wielka Brytania Kryminał Thriller James Nesbitt Ruth Jones (Miniserial) Simon wiódł idealne życie - kochająca żona i dzieci, świetna praca, piękny dom... ale właśnie wtedy jego najstarsza córka, Paige, postanowiła uciec od rodziny, a wszystko roztrzaskało się w drobny mak. Gdy Simon w końcu odnajduje ją w miejskim parku - zdaną na łaskę i niełaskę losu i naćpaną narkotykami - może wreszcie zabrać do domu swoją małą dziewczynkę. Okazuje się jednak, że Paige nie jest sama, a gdy wywiązuje się kłótnia, dochodzi do aktu szokującej przemocy. Simon ponownie traci więc córkę, wyrusza na jej poszukiwania i trafia do niebezpiecznego podziemnego świata, odkrywając głęboko skrywane sekrety, które mogą ostatecznie rozbić jego rodzinę.

7 Stranger Things 2016 - 2025 1h 5m Dramat Sci-Fi Horror Matt Duffer Ross Duffer USA Dramat Sci-Fi Horror Winona Ryder David Harbour (Sezon 5) Jesień roku 1987. Otwierające się bramy sprawiają, że całe Hawkins drży ze strachu. Bohaterowie mają teraz tylko jeden cel - znaleźć i zlikwidować Vecnę. Ten jednak zniknął i nikt nie wie, gdzie jest i co planuje. Jakby tego było mało, władze obłożyły miasteczko kwarantanną i otoczyły wojskiem. Misję dodatkowo utrudnia to, że rząd chce za wszelką cenę dopaść Jedenastkę, co zmusza ją do pozostawania w ukryciu. Zbliża się rocznica zniknięcia Willa i narasta znajoma atmosfera przerażenia. W powietrzu czuć, że nadchodzi czas finałowego starcia z przeciwnikiem potężniejszym i groźniejszym niż wszyscy poprzedni. Aby położyć kres temu koszmarowi, cała ekipa musi po raz ostatni dać z siebie wszystko.

6 Taskaree: Siatka przemytników Taskaree: The Smuggler's Web 2026 - 45m Kryminał Thriller Raghav Jairath Neeraj Pandey Indie Kryminał Thriller Emraan Hashmi Sharad Kelkar (Sezon 1) W wymagającym sprytu i przebiegłości świecie lotniskowych celników zmotywowany i pryncypialny aspirant Arjun Meena kieruje pracami elitarnej grupy funkcjonariuszy, stojących na pierwszej linii walki z międzynarodową przestępczością. Gdy z samej góry przychodzi polityczne zlecenie powstrzymania kwitnącej kontrabandy, ekipa Meeny wkracza do akcji i podejmuje się misji o krytycznym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa - musi rozmontować globalny syndykat zbrodni, na którego czele stoi owiany złą sławą Bada Choudhary.

5 Piekło singli Sollojiog 2021 1h 4m Reality-show Randkowy Korea Południowa Reality-show Randkowy Jin-kyeong Hong Da-hee Lee (Sezon 5) Atrakcyjni młodzi single są uwięzieni na piekielnej wyspie. Jedynym sposobem, aby się z niej wydostać, jest znalezienie sobie pary. Ci, którym się to uda, przenoszą się na noc na rajską wyspę, gdzie mogą liczyć na luksusowy nocleg i pyszne jedzenie. Tych, którzy nie dobiorą się w pary, czeka samotna noc w piekielnej krainie.

4 Miłość na lodzie Finding Her Edge 2026 - 45m Melodramat Sportowy Shamim Sarif Kanada Melodramat Sportowy Madelyn Keys Harmon Walsh (Sezon 1) Serial opowiada historię trzech sióstr Russo, spadkobierczyń podupadającej łyżwiarskiej dynastii. Siedemnastoletnia Adriana, środkowa z sióstr, trenuje do Mistrzostw Świata z nowym partnerem, Braydenem, choć wciąż żywi uczucia do swojej pierwszej miłości i byłego partnera, Freddie'ego. Jej życie komplikuje się jeszcze bardziej, gdy ona i Brayden udają parę poza lodem, aby zdobyć sponsoring i uratować borykające się z problemami finansowymi lodowisko rodziny Russo.

3 Siedem zegarów Agathy Christie Agatha Christie's Seven Dials 2026 54m Dramat Kryminał Chris Sweeney Wielka Brytania Dramat Kryminał Mia McKenna-Bruce Martin Freeman (Miniserial) Anglia, rok 1925. Żart spłatany podczas przyjęcia w wiejskiej rezydencji przybiera makabryczny i zabójczy obrót. Zadanie rozwikłania mrożącej krew w żyłach zagadki przypada osobie, po której nikt by się nie spodziewał, że ma zadatki na detektywa - mianowicie energicznej i dociekliwej lady Eileen "Bundle" Brent, której życie na zawsze odmieni tajemnica prowincjonalnego domostwa.

1 Zabójcza przyjaźń His & Hers 2026 43m Dramat Kryminał Thriller Anja Marquardt William Oldroyd USA Dramat Kryminał Thriller Tessa Thompson Jon Bernthal (Miniserial) Pośród upałów Atlanty łaknąca samotności Anna coraz bardziej oddala się od przyjaciół i zaniedbuje karierę prezenterki wiadomości. Jednak gdy słyszy o morderstwie w Dahlonega - sennym miasteczku, w którym dorastała - Anna wraca do życia, próbując rozpracować tę sprawę i szukając odpowiedzi. Jej zaangażowanie wzbudza podejrzenia detektywa Jacka Harpera, który bierze ją na celownik własnego dochodzenia. Każda historia ma dwie strony - jego i jej - co oznacza, że ktoś zawsze kłamie.

Zwiastun serialu "Zabójcza przyjaźń"