Newsy Filmy Netflix: Top 10 tygodnia - widzów interesuje, jak przetrwać huragan Otis
VOD / Seriale / Filmy

Netflix: Top 10 tygodnia - widzów interesuje, jak przetrwać huragan Otis

Filmweb
https://www.filmweb.pl/news/Netflix%3A+Top+10+film%C3%B3w+i+seriali+tygodnia+na+%C5%9Bwiecie.+19.10-25.10.2026-169351
Netflix: Top 10 tygodnia - widzów interesuje, jak przetrwać huragan Otis
Ben Affleck i jego "Zwierzęta" musieli w tym tygodniu ustąpić miejsca nowemu liderowi - a jest nim film "Przetrwać huragan Otis". Jeśli chodzi o seriale, to najpopularniejszym tytułem na świecie wciąż pozostaje "W głębinach" z Joshem Hartnettem. Produkcja nie dała się pokonać kolejnym nowościom - czwartemu sezonowi "Lupina" i trzeciemu sezonowi "Nikt tego nie chce".

Top 10 filmów Netfliksa na świecie: 19.10-25.10.2026



10
plakat filmu Solidna terapia

Lo dejamos acá
2026
1h 38m

Dramat

Komedia

Argentyna

Dramat

Komedia

Psychoanalityk, który stracił wiarę w tradycyjną terapię, przekracza wszystkie granice, aby pomóc pisarzowi, zmagającemu się z blokadą twórczą.


9
plakat filmu Mężczyzna bez pamięci

Blackout
2022
1h 21m

Akcja

USA

Akcja

Dotknięty amnezją pacjent meksykańskiego szpitala staje się celem kartelu. Musi zrobić wszystko, by odkryć prawdę, i to szybko.


8
plakat filmu Epoka lodowcowa 3: Era dinozaurów

Ice Age: Dawn of the Dinosaurs
2009
1h 34m

Komedia

Animacja

Przygodowy

USA

Komedia

Animacja

Przygodowy

Stado prehistorycznych przyjaciół wyrusza do zaginionego świata dinozaurów, by pomóc leniwcowi Sidowi.


7
plakat filmu The Paradise

2026

Akcja

Indie

Akcja

Lata 80. XX wieku, indyjski Secunderabad. Mała grupa etniczna zmaga się z dyskryminacją i walczy o swoją tożsamość pod wodzą nieoczekiwanego przywódcy.


6
plakat filmu Epoka lodowcowa: Mocne uderzenie

Ice Age: Collision Course
2016
1h 39m

Komedia

Animacja

Przygodowy

USA

Komedia

Animacja

Przygodowy

Mamut Maniek, leniwiec Sid i tygrys Diego wraz z pozostałymi członkami stada opuszczają dotychczasowy dom, aby uratować się przed kosmicznym kataklizmem, który zagraża całemu światu.


5
plakat filmu Opancerzony

Armored
2009
1h 28m

Akcja

Thriller

Kryminał

USA

Akcja

Thriller

Kryminał

Pracownicy firmy ochroniarskiej planują kradzież 42 milionów dolarów. Nie wszytko przebiega jednak po ich myśli.
/rankingElement]

4
plakat filmu Niecodzienna noc

Gajab Raat
2026
2h 3m

Kryminał

Thriller

Indie

Kryminał

Thriller

Policjant wbrew sobie okazuje współczucie rannej kobiecie. Tak w ciągu jednej nocy ujawnia spisek na najwyższych szczeblach władzy i rozpoczyna śmiertelną grę.
/rankingElement]

3
plakat filmu Hot Wheels - Na start!

Hot Wheels: Let's Race
2024 -
24m

Animacja

Dla dzieci

Przygodowy

USA

Animacja

Dla dzieci

Przygodowy

(special: "Atak T-Rexa") Gdy gigantyczny T-Rex zagraża Hot Wheels City, Coop i jego przyjaciele muszą ruszyć na ratunek, by ocalić miasto./rankingElement]

2
plakat filmu Zwierzęta

Animals
2026
1h 48m

Dramat

Thriller

USA

Dramat

Thriller

Kandydat na burmistrza Los Angeles i jego żona desperacko zbierają pieniądze na okup za porwanego syna i dokonują wyborów, które mogą zrujnować ich poukładane życie.


1
plakat filmu Przetrwać huragan Otis

Contra el huracán
2026
1h 37m

Dramat

Katastroficzny

Meksyk

Dramat

Katastroficzny

Dwaj skłóceni bracia próbują przetrwać huragan Otis w Acapulco. Ich więź i odwaga budzą nadzieję wbrew przeciwnościom losu. Film inspirowany prawdziwą historią.



Top 10 seriali Netfliksa na świecie: 19.10-25.10.2026



10
plakat filmu Na wschód od Edenu

East of Eden
2026
59m

Dramat obyczajowy

USA

Dramat obyczajowy

(Miniserial) Na początku XX wieku piekielnie niezależna kobieta doprowadza do kłótni braci, dając początek sadze, która kształtuje dwa pokolenia.


9
plakat filmu Miłość jest ślepa

Love Is Blind
2020
55m

Randkowy

Reality-show

USA

Randkowy

Reality-show

(Sezon 11 - Boston) Nick i Vanessa Lachey przeprowadzają eksperyment społeczny, w którym samotni mężczyźni i kobiety szukają miłości i zaręczają się, zanim spotkają się twarzą w twarz.


8
plakat filmu Zamiana z dziedziczką

Jia Jin Chai
2026
45m

Kostiumowy

Romans

Chiny

Kostiumowy

Romans

(Sezon 1) Niezwykłe podobieństwo do bogatej dziedziczki sprawia, że skromna A-Chou wychodzi za mąż za ciężko chorego szlachcica zamiast niej - jednak utrzymanie tego nowego życia okazuje się niezwykle niebezpieczne.


7
plakat filmu Tyson

2026
1h 6m

Biograficzny

Dokumentalny

Sportowy

USA

Biograficzny

Dokumentalny

Sportowy

(Miniserial) Serial dokumentalny o burzliwym życiu Mike'a Tysona - jednej z najbardziej fascynujących i budzących największą grozę postaci w historii sportu.


6
plakat filmu Cyberpunk: Edgerunners

2022 -
25m

Sci-Fi

Akcja

Anime

Japonia

Polska

USA

Sci-Fi

Akcja

Anime

(Sezon 2) W mieście, które rozkwita w blasku przemocy, jedno pytanie wciąż pozostaje bez odpowiedzi - gdy świat oślepia spektakl, do jakich ekstremów musisz się posunąć, aby twoja historia została usłyszana?


5
plakat filmu Dyplomatka

The Diplomat
2023 -
50m

Dramat

Polityczny

USA

Wielka Brytania

Dramat

Polityczny

(Sezon 4) W czwartym sezonie "Dyplomatki" dwa małżeństwa stają na skraju rozpadu. Jeden katastrofalny moment burzy zarówno kruchy pokój, który Kate Wyler wynegocjowała między USA a Wielką Brytanią, jak i rozpadające się małżeństwo, które próbuje ocalić. Gdy Kate walczy, by powstrzymać kryzys, spisek prezydent Grace Penn i wiceprezydenta Hala Wylera, mający na celu przejęcie najpotężniejszej broni Rosji, popycha Stany Zjednoczone ku wojnie. Kate i Todd, których łączy dość niekomfortowa relacja, jednoczą siły, by powstrzymać sojusz Grace i Hala przed zachwianiem równowagi sił zarówno na świecie, jak i w kraju.


4
plakat filmu Doktor X

Dakteo X: Hayang mafiaui sidae
2026 -
1h 6m

Dramat

Korea Południowa

Dramat

(Sezon 1) W szpitalu zdominowanym przez ego i korupcję zjawia się tajemnicza, genialna chirurżka i mimo ostrego sprzeciwu podejmuje się leczenia pozornie beznadziejnych przypadków.


3
plakat filmu Nikt tego nie chce

Nobody Wants This
2024 -
27m

Komedia rom.

USA

Komedia rom.

(Sezon 3) Agnostyczna autorka podcastów o seksie i rabin świeżo po rozstaniu zakochują się w sobie, ale czy ich związek przetrwa w obliczu różnic w stylu życia i wścibskich rodzin?


2
plakat filmu Lupin

2021 -
47m

Kryminał

Francja

USA

Kryminał

(Sezon 4) Zainspirowany przygodami Arsène’a Lupina złodziej gentleman Assane Diop obmyśla zemstę na zamożnej rodzinie, która wyrządziła niesprawiedliwość jego ojcu.


1
plakat filmu W głębinach

Below
2026
40m

Fantasy

Thriller

Kanada

Fantasy

Thriller

(Miniserial) Kiedy tajemniczy morski stwór zaczyna siać postrach w nadmorskim miasteczku, pewien rybak staje do walki o swoją rodzinę, społeczność i odchodzące w przeszłość zwyczaje.


"W głębinach" - zwiastun



Powiązane artykuły Przetrwać huragan Otis

Zobacz wszystkie artykuły

W głębinach  (2026)

 W głębinach

Przetrwać huragan Otis  (2026)

 Przetrwać huragan Otis

Najnowsze Newsy

VOD Seriale

"Duma i uprzedzenie" Netfliksa z nowym zwiastunem

Nie żyje Peter Medak. Reżyser "Krwawego Romea" miał 88 lat

1 komentarz
Seriale

Recenzja "Tego o Matthew Perrym": Wszyscy tęsknimy za Mattym

Seriale

Twórca "Braci ze stali" opowie o baseballu

1 komentarz

Przerób okładkę Krzyżówki Filmwebu i wygraj nagrody!

9 komentarzy
Filmy

Co po "Spirali"? "Serpentyna". Nowy projekt reżysera "Pił"

Filmy

Między czwartkiem a sobotą. Nowy "Piątek" nadchodzi

1 komentarz