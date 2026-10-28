Netflix: Top 10 tygodnia - widzów interesuje, jak przetrwać huragan Otis

Top 10 filmów Netfliksa na świecie: 19.10-25.10.2026

7 The Paradise 2026 Akcja Indie Akcja Lata 80. XX wieku, indyjski Secunderabad. Mała grupa etniczna zmaga się z dyskryminacją i walczy o swoją tożsamość pod wodzą nieoczekiwanego przywódcy.



2 Zwierzęta Animals 2026 1h 48m Dramat Thriller Ben Affleck USA Dramat Thriller Ben Affleck Kerry Washington Kandydat na burmistrza Los Angeles i jego żona desperacko zbierają pieniądze na okup za porwanego syna i dokonują wyborów, które mogą zrujnować ich poukładane życie.

Top 10 seriali Netfliksa na świecie: 19.10-25.10.2026

8 Zamiana z dziedziczką Jia Jin Chai 2026 45m Kostiumowy Romans Chiny Kostiumowy Romans (Sezon 1) Niezwykłe podobieństwo do bogatej dziedziczki sprawia, że skromna A-Chou wychodzi za mąż za ciężko chorego szlachcica zamiast niej - jednak utrzymanie tego nowego życia okazuje się niezwykle niebezpieczne.

7 Tyson 2026 1h 6m Biograficzny Dokumentalny Sportowy Floyd Russ USA Biograficzny Dokumentalny Sportowy Mike Tyson (Miniserial) Serial dokumentalny o burzliwym życiu Mike'a Tysona - jednej z najbardziej fascynujących i budzących największą grozę postaci w historii sportu.



5 Dyplomatka The Diplomat 2023 - 50m Dramat Polityczny Simon Cellan Jones Alex Graves USA Wielka Brytania Dramat Polityczny Keri Russell Rufus Sewell (Sezon 4) W czwartym sezonie "Dyplomatki" dwa małżeństwa stają na skraju rozpadu. Jeden katastrofalny moment burzy zarówno kruchy pokój, który Kate Wyler wynegocjowała między USA a Wielką Brytanią, jak i rozpadające się małżeństwo, które próbuje ocalić. Gdy Kate walczy, by powstrzymać kryzys, spisek prezydent Grace Penn i wiceprezydenta Hala Wylera, mający na celu przejęcie najpotężniejszej broni Rosji, popycha Stany Zjednoczone ku wojnie. Kate i Todd, których łączy dość niekomfortowa relacja, jednoczą siły, by powstrzymać sojusz Grace i Hala przed zachwianiem równowagi sił zarówno na świecie, jak i w kraju.



4 Doktor X Dakteo X: Hayang mafiaui sidae 2026 - 1h 6m Dramat Jung-rim Lee Korea Południowa Dramat Ji-won Kim Jung-eun Lee (Sezon 1) W szpitalu zdominowanym przez ego i korupcję zjawia się tajemnicza, genialna chirurżka i mimo ostrego sprzeciwu podejmuje się leczenia pozornie beznadziejnych przypadków.

"W głębinach" - zwiastun