Netflix: Top 10 tygodnia - widzów interesuje, jak przetrwać huragan Otis

(Sezon 1) Niezwykłe podobieństwo do bogatej dziedziczki sprawia, że skromna A-Chou wychodzi za mąż za ciężko chorego szlachcica zamiast niej - jednak utrzymanie tego nowego życia okazuje się niezwykle niebezpieczne.
(Sezon 2) W mieście, które rozkwita w blasku przemocy, jedno pytanie wciąż pozostaje bez odpowiedzi - gdy świat oślepia spektakl, do jakich ekstremów musisz się posunąć, aby twoja historia została usłyszana?
(Sezon 4) W czwartym sezonie "Dyplomatki" dwa małżeństwa stają na skraju rozpadu. Jeden katastrofalny moment burzy zarówno kruchy pokój, który Kate Wyler wynegocjowała między USA a Wielką Brytanią, jak i rozpadające się małżeństwo, które próbuje ocalić. Gdy Kate walczy, by powstrzymać kryzys, spisek prezydent Grace Penn i wiceprezydenta Hala Wylera, mający na celu przejęcie najpotężniejszej broni Rosji, popycha Stany Zjednoczone ku wojnie. Kate i Todd, których łączy dość niekomfortowa relacja, jednoczą siły, by powstrzymać sojusz Grace i Hala przed zachwianiem równowagi sił zarówno na świecie, jak i w kraju.