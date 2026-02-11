Netflix: Top 10 tygodnia – "Łup" ma konkurencję. To dokument

Top 10 filmów Netfliksa na świecie: 2-8.02.2026

10 Death Whisperer 3 Tee Yod 3 2025 Złowrogie siły i mściwy duch atakują uczennicę, zmuszając jej brata do wyprawy do niebezpiecznego lasu, aby uratować ją przed przeklętym kultem.

8 96 Minutes 2025 Gdy wsiada do pociągu dużych prędkości wypełnionego materiałami wybuchowymi, mężczyzna musi ścigać się z czasem, aby je zdezaktywować i uratować życie pasażerów.

6 Kraj świętych i grzeszników In the Land of Saints and Sinners 2023 1h 46m Thriller Akcja Robert Lorenz Irlandia Thriller Akcja Liam Neeson Ciarán Hinds Były zabójca Finbar Murphy wiedzie spokojne życie w nadmorskim miasteczku, wierząc, że wszystko co mroczne już za nim. Okazuje się jednak, że są grzechy, których się nie da pogrzebać. Gdy przeszłość upomina się o niego, Murphy zmuszony jest wybrać między tym co bezpieczne, a tym co słuszne. Ryzykując, że zostanie zdemaskowany, staje w obronie młodej dziewczyny i wypowiada wojnę lokalnym gangom.

4 Dhurandhar 2025 3h 32m Akcja Aditya Dhar Indie Akcja Arjun Rampal Madhavan Szef indyjskiego Biura Wywiadu opracowuje śmiałą i bezkompromisową misję infiltracji oraz rozbicia potężnej siatki terrorystycznej działającej na terenie Pakistanu. Aby przeprowadzić tę ryzykowną misję rekrutuje nietypowego agenta — 20-letniego chłopaka z Pendżabu, odsiadującego wyrok za zbrodnię w afekcie.

2 Łup The Rip 2026 1h 52m Kryminał Thriller Joe Carnahan USA Kryminał Thriller Matt Damon Ben Affleck Grupa policjantów z Miami odkrywa w rozpadającej się kryjówce miliony dolarów, co szybko sprawia, że tracą do siebie zaufanie. A kiedy o rozmiarze znaleziska dowiadują się ludzie z zewnątrz, już wszystko staje się wątpliwe i nie wiadomo już, kto po czyjej stoi stronie.

1 Śledztwo w sprawie Lucy Letby The Investigation of Lucy Letby 2026 1h 34m Dokumentalny True crime Dominic Sivyer Wielka Brytania Dokumentalny True crime W dokumencie analizowana jest sprawa Lucy Letby, pielęgniarki neonatologicznej skazanej za niewyobrażalne zbrodnie - zabójstwo siedmiorga niemowląt i usiłowanie zabójstwa kolejnych siedmiu. Jej proces wstrząsnął Wielką Brytanią, a wyrok skazujący podzielił opinię publiczną. Film zawiera nigdy wcześniej niepublikowane materiały filmowe oraz bezprecedensowy i ekskluzywny dostęp do osób odgrywających kluczową rolę w tej historii: detektywów, którzy zbudowali sprawę, rodzin poszukujących odpowiedzi, konsultantów szpitalnych, którzy jako pierwsi podnieśli alarm oraz prawników i ekspertów medycznych, którzy kwestionują dowody, zapewniając kompleksowy wgląd w jedną z najbardziej mrocznych zbrodni w Wielkiej Brytanii.

Top 10 seriali i programów Netfliksa na świecie: 2-8.02.2026

9 Bridgertonowie Bridgerton 2020 - 1h 1m Dramat Kostiumowy Julie Anne Robinson Sheree Folkson USA Dramat Kostiumowy Phoebe Dynevor Regé-Jean Page (Sezon 3) Penelope Featherington ( Nicola Coughlan ) w końcu przestała się durzyć w Colinie Bridgertonie ( Luke Newton ) po tym, jak usłyszała jego pogardliwe słowa na swój temat w ostatnim sezonie. Zdecydowała jednak, że czas wyjść za mąż, najlepiej za kogoś, kto zapewni jej wystarczającą niezależność, aby mogła nadal prowadzić podwójne życie jako Lady Whistledown z dala od matki i sióstr. Jednak nieśmiałe próby zaistnienia na rynku małżeńskim kończą się dla Penelope spektakularnym niepowodzeniem. Tymczasem Colin wraca z letnich podróży z nowym wyglądem i dużą dozą zuchwałości. Gdy uświadamia sobie, że Penelope - jedyna osoba, która zawsze go akceptowała takim, jaki jest - traktuje go chłodno, czuje się rozczarowany. Pragnąc odzyskać jej przyjaźń, proponuje Penelope, że pomoże jej pokonać nieśmiałość i znaleźć męża w tym sezonie. Kiedy jednak jego rady zaczynają przynosić zaskakująco dobre rezultaty, Colin musi się zastanowić, czy jego uczucia do Penelope są naprawdę tylko przyjacielskie. Sprawy komplikuje kłótnia Penelope z Eloise ( Claudia Jessie ), która znajduje nową przyjaciółkę w bardzo nieoczekiwanym miejscu. Poza tym Penelope coraz częściej pojawia się na salonach, co sprawia, że dużo trudniej jest jej utrzymać alter ego Lady Whistledown w tajemnicy.

7 Piekło singli Sollojiog 2021 1h 4m Randkowy Reality-show Korea Południowa Randkowy Reality-show Jin-kyeong Hong Da-hee Lee (Sezon 5) Atrakcyjni młodzi single są uwięzieni na piekielnej wyspie. Jedynym sposobem, aby się z niej wydostać, jest znalezienie sobie pary. Ci, którym się to uda, przenoszą się na noc na rajską wyspę, gdzie mogą liczyć na luksusowy nocleg i pyszne jedzenie. Tych, którzy nie dobiorą się w pary, czeka samotna noc w piekielnej krainie.

4 Zdemaskowani Unfamiliar 2026 - 52m Dramat Thriller Paul Coates Niemcy Dramat Thriller Susanne Wolff Felix Kramer (Sezon 1) Dawni szpiedzy, Simon i Meret, prowadzą kryjówkę w sercu Berlina. Gdy ponownie zaczyna nad nimi wisieć niebezpieczeństwo, o którym myśleli, że już dawno zniknęło, muszą się ukrywać przed zabójcami, rosyjskimi agentami, BND, byłymi kochankami i całą masą ludzi, których skrzywdzili, próbując jednocześnie nie dopuścić do rozpadu swojego małżeństwa.

3 Zabójcza przyjaźń His & Hers 2026 43m Dramat Thriller Kryminał Anja Marquardt William Oldroyd USA Dramat Thriller Kryminał Tessa Thompson Jon Bernthal (Miniserial) Pośród upałów Atlanty łaknąca samotności Anna coraz bardziej oddala się od przyjaciół i zaniedbuje karierę prezenterki wiadomości. Jednak gdy słyszy o morderstwie w Dahlonega - sennym miasteczku, w którym dorastała - Anna wraca do życia, próbując rozpracować tę sprawę i szukając odpowiedzi. Jej zaangażowanie wzbudza podejrzenia detektywa Jacka Harpera, który bierze ją na celownik własnego dochodzenia. Każda historia ma dwie strony - jego i jej - co oznacza, że ktoś zawsze kłamie.

Zwiastun serialu "Bridgertonowie"