Netflix: Top 10 tygodnia – "Łup" ma konkurencję. To dokument

Hit ostatnich tygodni "Łup" musiał znaleźć w końcu godną konkurencję. Rękawicę podjął pozornie niewielki film, ale wynik pojedynku okazał się zaskakujący. Dokument "Śledztwo w sprawie Lucy Letby" okazał się najchętniej wybieranym filmem ostatniego tygodnia. Podobnego zaszczytu wśród seriali dostąpił czwarty sezon "Bridgertonów". Jakie pozostałe propozycje podbiły serca widzów z całego świata i trafiły do zestawienia najchętniej oglądanych produkcji w ofercie platformy Netflix? Przekonajcie się poniżej.
Kate (Anna Faris) jest samotną matką, która robi wszystko, żeby zapewnić sobie i dzieciom lepszą przyszłość. Pewnego dnia kobieta zostaje zatrudniona do wysprzątania luksusowego jachtu należącego do rozpieszczonego meksykańskiego playboya o imieniu Leonardo (Eugenio Derbez). Mimo że jest on nieziemsko bogaty, nie zamierza zapłacić kobiecie. Kiedy jednak podczas nocnej imprezy milioner wypada za burtę i traci pamięć, Kate postanawia wykorzystać swoją szansę. Przekonuje go, że od lat są małżeństwem. Sytuacja szybko wymyka się spod kontroli. Tym bardziej, że niespodziewanie Leonardo zaczyna doskonale odnajdywać się w roli przykładnego ojca i męża…
Reese Witherspoon wciela się w rolę szykownej Melanie Carmichael, obiecującej projektantki mody z Nowego Jorku, która właśnie zaręczyła się z najbardziej pożądanym kawalerem w mieście. Jednak najpierw musi zmierzyć się ze skrywanymi od lat tajemnicami i... przekonać do rozwodu swojego męża, którego poślubiła jeszcze w liceum.
Były zabójca Finbar Murphy wiedzie spokojne życie w nadmorskim miasteczku, wierząc, że wszystko co mroczne już za nim. Okazuje się jednak, że są grzechy, których się nie da pogrzebać. Gdy przeszłość upomina się o niego, Murphy zmuszony jest wybrać między tym co bezpieczne, a tym co słuszne. Ryzykując, że zostanie zdemaskowany, staje w obronie młodej dziewczyny i wypowiada wojnę lokalnym gangom.
Szef indyjskiego Biura Wywiadu opracowuje śmiałą i bezkompromisową misję infiltracji oraz rozbicia potężnej siatki terrorystycznej działającej na terenie Pakistanu. Aby przeprowadzić tę ryzykowną misję rekrutuje nietypowego agenta — 20-letniego chłopaka z Pendżabu, odsiadującego wyrok za zbrodnię w afekcie.
Rumi, Mira i Zoey to gwiazdy K-popu, które - gdy akurat nie koncertują na wypełnionych po brzegi stadionach - potrafią przedzierzgnąć się w nieposkromione łowczynie demonów, zawsze gotowe ochronić fanów przed wszechobecnymi zagrożeniami nie z tego świata. Razem muszą stawić czoła największemu jak dotąd wrogowi - pełnemu nieodpartego uroku konkurencyjnemu boysbandowi, którego członkami tak naprawdę są demony.
Grupa policjantów z Miami odkrywa w rozpadającej się kryjówce miliony dolarów, co szybko sprawia, że tracą do siebie zaufanie. A kiedy o rozmiarze znaleziska dowiadują się ludzie z zewnątrz, już wszystko staje się wątpliwe i nie wiadomo już, kto po czyjej stoi stronie.
W dokumencie analizowana jest sprawa Lucy Letby, pielęgniarki neonatologicznej skazanej za niewyobrażalne zbrodnie - zabójstwo siedmiorga niemowląt i usiłowanie zabójstwa kolejnych siedmiu. Jej proces wstrząsnął Wielką Brytanią, a wyrok skazujący podzielił opinię publiczną. Film zawiera nigdy wcześniej niepublikowane materiały filmowe oraz bezprecedensowy i ekskluzywny dostęp do osób odgrywających kluczową rolę w tej historii: detektywów, którzy zbudowali sprawę, rodzin poszukujących odpowiedzi, konsultantów szpitalnych, którzy jako pierwsi podnieśli alarm oraz prawników i ekspertów medycznych, którzy kwestionują dowody, zapewniając kompleksowy wgląd w jedną z najbardziej mrocznych zbrodni w Wielkiej Brytanii.
Top 10 seriali i programów Netfliksa na świecie: 2-8.02.2026
(Sezon 3) Penelope Featherington (Nicola Coughlan) w końcu przestała się durzyć w Colinie Bridgertonie (Luke Newton) po tym, jak usłyszała jego pogardliwe słowa na swój temat w ostatnim sezonie. Zdecydowała jednak, że czas wyjść za mąż, najlepiej za kogoś, kto zapewni jej wystarczającą niezależność, aby mogła nadal prowadzić podwójne życie jako Lady Whistledown z dala od matki i sióstr. Jednak nieśmiałe próby zaistnienia na rynku małżeńskim kończą się dla Penelope spektakularnym niepowodzeniem. Tymczasem Colin wraca z letnich podróży z nowym wyglądem i dużą dozą zuchwałości. Gdy uświadamia sobie, że Penelope - jedyna osoba, która zawsze go akceptowała takim, jaki jest - traktuje go chłodno, czuje się rozczarowany. Pragnąc odzyskać jej przyjaźń, proponuje Penelope, że pomoże jej pokonać nieśmiałość i znaleźć męża w tym sezonie. Kiedy jednak jego rady zaczynają przynosić zaskakująco dobre rezultaty, Colin musi się zastanowić, czy jego uczucia do Penelope są naprawdę tylko przyjacielskie. Sprawy komplikuje kłótnia Penelope z Eloise (Claudia Jessie), która znajduje nową przyjaciółkę w bardzo nieoczekiwanym miejscu. Poza tym Penelope coraz częściej pojawia się na salonach, co sprawia, że dużo trudniej jest jej utrzymać alter ego Lady Whistledown w tajemnicy.
(Miniserial) Zanim aresztowano go w 2019 roku, tajemniczy potentat Jeffrey Epstein przez całe dekady molestował nastolatki, wykorzystując siatkę pomocników, którzy pomagali mu dokonywać przestępstw i je tuszować. Epstein zaczynał skromnie, ale udało mu się okłamać i zmanipulować elity światowej finansjery. Zgromadził niewyobrażalny majątek, prowadząc międzynarodową siatkę handlu ludźmi i przemocy seksualnej. Ten seryjny przestępca seksualny w 2008 roku zawarł z rządem tajny układ, dzięki któremu mógł uniknąć dożywocia i nadal wykorzystywać kobiety. Mrożące krew w żyłach wyznania ofiar Epsteina stanowią główną oś narracji czteroodcinkowego serialu dokumentalnego "Jeffrey Epstein: Obrzydliwie bogaty" w reżyserii Lisy Bryant. Niektóre z nich po raz pierwszy obnażają swoje emocjonalne blizny, chcąc w ten sposób powstrzymać zwyrodnialców - a także amerykański wymiar sprawiedliwości - przed zamknięciem ust kolejnemu pokoleniu.
(Sezon 5) Atrakcyjni młodzi single są uwięzieni na piekielnej wyspie. Jedynym sposobem, aby się z niej wydostać, jest znalezienie sobie pary. Ci, którym się to uda, przenoszą się na noc na rajską wyspę, gdzie mogą liczyć na luksusowy nocleg i pyszne jedzenie. Tych, którzy nie dobiorą się w pary, czeka samotna noc w piekielnej krainie.
(Sezon 1) Wytwórnia Shondaland i twórca Chris Van Dusen zapraszają na serial "Bridgertonowie". Śledzimy w nim losy Daphne Bridgerton (Phoebe Dynevor), najstarszej córki potężnej familii, która wkracza na pełną konkurentek scenę małżeńską Londynu w epoce regencji. Dziewczyna marzy o powtórzeniu losu rodziców i znalezieniu wybranka, którego naprawdę pokocha. Na początku idzie jej świetnie i jest bezkonkurencyjna. Jednak gdy jej starszy brat odrzuca awanse kolejnych kandydatów do jej ręki, w popularnej na salonach plotkarskiej gazecie tajemniczej Lady Whistledown pojawiają się liczne oszczerstwa pod adresem Bridgertonówny. Do akcji wkracza wtedy rozchwytywany i zbuntowany książę Hastings (Regé-Jean Page), zdeklarowany kawaler, którego matki debiutantek uważają za najlepszą możliwą partię. Choć Daphne i książę uparcie twierdzą, że nie są zainteresowani związkiem, łączącej ich więzi trudno nie zauważyć - podobnie jak emocji, które aż w nich kipią podczas podchodów i utarczek toczonych na tle wyrażanych przez towarzystwo oczekiwań wobec ich przyszłości.
Strzała Amora trafiła do kuchni "Czy to ciasto?" w pierwszym w historii walentynkowym odcinku specjalnym! Trzy pary mistrzów cukiernictwa łączą siły, by zmierzyć się z zupełnie nowymi wyzwaniami, stworzyć zachwycające torty i zmylić nie tylko jurorów, ale i siebie nawzajem! I po raz pierwszy w historii "Czy to ciasto?" pojawią się gry stworzone specjalnie dla widzów! W grze są uczucia, pieniądze i najsłodsza randka ich życia!
(Sezon 1) Dawni szpiedzy, Simon i Meret, prowadzą kryjówkę w sercu Berlina. Gdy ponownie zaczyna nad nimi wisieć niebezpieczeństwo, o którym myśleli, że już dawno zniknęło, muszą się ukrywać przed zabójcami, rosyjskimi agentami, BND, byłymi kochankami i całą masą ludzi, których skrzywdzili, próbując jednocześnie nie dopuścić do rozpadu swojego małżeństwa.
(Miniserial) Pośród upałów Atlanty łaknąca samotności Anna coraz bardziej oddala się od przyjaciół i zaniedbuje karierę prezenterki wiadomości. Jednak gdy słyszy o morderstwie w Dahlonega - sennym miasteczku, w którym dorastała - Anna wraca do życia, próbując rozpracować tę sprawę i szukając odpowiedzi. Jej zaangażowanie wzbudza podejrzenia detektywa Jacka Harpera, który bierze ją na celownik własnego dochodzenia. Każda historia ma dwie strony - jego i jej - co oznacza, że ktoś zawsze kłamie.
(Sezon 4) Czwarty sezon jest adaptacją szóstej książki z serii "Prawnik z Lincolna" zatytułowanej "Prawo niewinności". Mickey Haller (Manuel Garcia Rulfo) musi zmierzyć się z najtrudniejszą sprawą w karierze. Czy uda mu się udowodnić swoją niewinność w sprawie morderstwa byłego klienta, Sama Scalesa? Aby oczyścić imię szefa, jego zespół musi rozwikłać ostatnią intrygę Sama, co zmusza ich do konfrontacji z prokuraturą okręgową, FBI i duchami z przeszłości Mickeya.
(Sezon 4) Główną postacią czwartego sezonu serialu "Bridgertonowie" jest Benedict (Luke Thompson) – drugi syn Bridgertonów oraz niespokojna i artystyczna dusza. Mimo że zarówno jego starszy, jak i młodszy brat odnaleźli szczęście w małżeństwie, to dla niego wizja stabilizacji i ożenku jest mało pociągająca… do czasu aż na wyprawionym przez matkę balu maskowym poznaje zniewalającą Srebrną Damę.