Netflix: Top 10 tygodnia - widzowie chcą oglądać dinozaury
W minionym tygodniu na Netfliksie "Maszyna do zabijania" królowała nie tylko w Polsce - film z Alanem Ritchsonem znacząco wyprzedził inne tytuły i wygenerował aż 39 mln wyświetleń. Na podium utrzymała się też najnowsza odsłona "Jurassic World", a widzowie sięgali również po poprzednie części - w TOP 10 załapała się jeszcze ta z 2015 roku. Dinozaury przyciągnęły także w kategorii serialowej. Subskrybenci chętnie sięgali bowiem po nowy dokument poświęcony tym stworzeniom. Jakie pozostałe propozycje podbiły serca widzów z całego świata i trafiły do zestawienia najchętniej oglądanych produkcji w ofercie platformy Netflix? Przekonajcie się poniżej.

Top 10 filmów Netfliksa na świecie: 2.03-8.03.2026



10
plakat filmu Hierarchy

2025
Dwóch adoptowanych braci w Teksasie wikła się w świat przestępczy, uciekając przed policją i rosyjską mafią.


9
plakat filmu Jurassic World

2015
2h 4m

Przygodowy

Sci-Fi

USA

Przygodowy

Sci-Fi

Każdego roku do Parku Jurajskiego na Isla Nublar przybywają miliony turystów, by z bliska podziwiać odtworzone genetycznie dinozaury. Tymczasem w laboratoriach trwają prace nad kolejnymi mutacjami genetycznymi, w wyniku których naukowcy powołują do życia dinozaura o cechach tyranozaura, karnotaura i welociraptora. Monstrum jest większe, groźniejsze, inteligentniejsze i… wymyka się spod kontroli.


8
plakat filmu Dzieciak rządzi

The Boss Baby
2017
1h 37m

Komedia

Animacja

USA

Komedia

Animacja

Pewnego dnia w życiu siedmioletniego Tima pojawia się młodszy braciszek. Tim natychmiast zdaje sobie sprawę, że ubrany w garnitur, noszący teczkę i zachowujący się jak rasowy biznesmen dzieciak jest zagrożeniem dla jego niezachwianej dotąd pozycji w rodzinnym domu. Gdy Tim postanawia odzyskać utraconą pozycję, natrafia na trop tajemnego spisku, który może zmienić równowagę sił na świecie. Przekonuje się przy tym, że kluczem do tajemnicy jest jego młodszy brat. Rywale muszą zapomnieć o dzielących ich różnicach, ocalić rodziców, przywrócić porządek na świecie i udowodnić, że więzy rodzinne są siłą, której nic nie jest w stanie pokonać.


7
plakat filmu Bracia z przedmieść 3

Banlieusards 3
2026
1h 52m

Dramat

Kryminał

Francja

Dramat

Kryminał

W finałowym rozdziale trylogii "Bracia z przedmieść" życie trzech braci wciąż polega na dokonywaniu wyborów. Noumouké osiąga ważny etap w swojej karierze muzycznej, ale wpływ ulicy może zepchnąć go z właściwych torów. Demba buduje nowe życie z Djenabą, ale dawne decyzje wciąż mają na niego wpływ. Soulaymaan robi karierę jako prawnik i ponownie znajduje miłość, ale w miarę zbliżania się wyborów samorządowych jego zaangażowanie na rzecz mieszkańców dzielnicy staje pod znakiem zapytania. Wybory trzech braci wpłyną nie tylko na ich własną przyszłość, ale też na losy całej rodziny. Czy podjęte przez nich decyzje okażą się trafne?


6
plakat filmu Meta

Trap House
2025
2h 7m

Thriller

Akcja

USA

Thriller

Akcja

Działający pod przykrywką w El Paso w Teksasie agenci DEA próbują złapać nieuchwytnych i niezwykle odważnych złodziei: swoje własne nastoletnie dzieci, które okradły niebezpieczny kartel, wykorzystując sprzęt i informacje rodziców.


5
plakat filmu Zatrzymać pożar

Cortafuego
2026
1h 47m

Dramat

Thriller

Hiszpania

Dramat

Thriller

Po śmierci męża Mara (Belén Cuesta) wraz z córką Lide (Candela Martínez), szwagrem Luisem (Joaquín Furriel), jego żoną Eleną (Diana Gómez) i ich synem (Mika Arias) wyjeżdża do rodzinnego domku letniskowego w lesie, aby w końcu zamknąć stare rany. To, co miało być prostym pożegnaniem, szybko zamienia się w koszmar, gdy po kłótni jej córka znika bez śladu w lesie. Sytuacja pogarsza się, gdy w okolicy wybucha niekontrolowany pożar. Gdy ogień zaczyna obejmować coraz większy obszar, władze zawieszają poszukiwania i zarządzają natychmiastową ewakuację. Zdesperowana Mara nie chce ruszyć się z miejsca. Rodzina podejmuje dramatyczną decyzję, by zignorować nakaz ewakuacji i na własną rękę szukać dziewczynki w lesie. Odcięci od świata, bez oficjalnej pomocy i w obliczu zbliżającego się pożaru są zdani tylko na Santiego (Enric Auquer), miejscowego leśniczego. Robi się coraz groźniej, a Mara zaczyna podejrzewać, że być może pożar nie jest jedynym zagrożeniem. Ktoś kłamie.


4
plakat filmu K-popowe łowczynie demonów

KPop Demon Hunters
2025
1h 39m

Fantasy

Animacja

Musical

USA

Fantasy

Animacja

Musical

Rumi, Mira i Zoey to gwiazdy K-popu, które - gdy akurat nie koncertują na wypełnionych po brzegi stadionach - potrafią przedzierzgnąć się w nieposkromione łowczynie demonów, zawsze gotowe ochronić fanów przed wszechobecnymi zagrożeniami nie z tego świata. Razem muszą stawić czoła największemu jak dotąd wrogowi - pełnemu nieodpartego uroku konkurencyjnemu boysbandowi, którego członkami tak naprawdę są demony.


3
plakat filmu Jurassic World: Odrodzenie

Jurassic World: Rebirth
2025
2h 14m

Przygodowy

Sci-Fi

USA

Przygodowy

Sci-Fi

Pięć lat po wydarzeniach z "Jurassic World: Dominion" ekspedycja wyrusza w odizolowane rejony równikowe, by pobrać DNA trzech gigantycznych prehistorycznych stworzeń. Ich celem jest przełomowe odkrycie z zakresu medycyny, które może zmienić świat.


2
plakat filmu Oskarżona

Accused
2026
1h 47m

Psychologiczny

Thriller

Dramat

Indie

Psychologiczny

Thriller

Dramat

Poważne oskarżenia zagrażają karierze i małżeństwu renomowanej ginekolożki, ale jej żona nie poddaje się i próbuje odkryć prawdę.


1
plakat filmu Maszyna do zabijania

War Machine
2026
1h 49m

Akcja

Sci-Fi

Australia

Nowa Zelandia

USA

Wielka Brytania

Akcja

Sci-Fi

Ostatni etap selekcji do elitarnego oddziału armii amerykańskiej przeradza się w walkę o przetrwanie z niewyobrażalnym zagrożeniem.



Top 10 seriali Netfliksa na świecie: 2.03-8.03.2026



10
plakat filmu Chłopak na życzenie

Wolgannamchin
2026
1h

Komedia rom.

Korea Południowa

Komedia rom.

(Sezon 1) Mi-rae Seo jest wyczerpana pracą, a miłość to ostatnia rzecz, o której myśli - dopóki nie odkrywa wirtualnego serwisu randkowego, który daje jej realną szansę na romans.


9
plakat filmu WWE Monday Night RAW

1993
1h

Sportowy

Rozrywkowy

USA

Sportowy

Rozrywkowy

(Sezon 29) Przełomowa seria walk WWE i pełne dramatyzmu starcia, w których na ring wchodzą niezrównane gwiazdy sportu. Transmisja na żywo co tydzień.


8
plakat filmu Formuła 1: Jazda o życie

Formula 1: Drive to Survive
2019 -
36m

Sportowy

Dokumentalny

Wielka Brytania

Sportowy

Dokumentalny

(Sezon 8) Kierowcy i ich zespoły przygotowują się do walki o zwycięstwo w sezonie 2025 Formuły 1.


7
plakat filmu Baki-Dou: The Invincible Samurai

Baki-Dō
2026 -
25m

Akcja

Anime

Sztuki walki

Japonia

Akcja

Anime

Sztuki walki

(Sezon 1) Baki i najsilniejsi wojownicy Podziemnej Areny mierzą się z zagrożeniem o historycznych proporcjach - wskrzeszonym Musashim Miyamoto, legendarnym japońskim samurajem.


6
plakat filmu Przyjaciel i morderca

En ven, en morder
2026
42m

Dokumentalny

True crime

Dania

Dokumentalny

True crime

(Miniserial) To historia o tym, jak seria makabrycznych zbrodni dotknęła wiejską społeczność w Danii i jak wśród zżytej społeczności duńskiego miasteczka zaczęła panować nieufność i strach. Kiedy sprawca zostaje w końcu złapany po ośmiu latach, przynosi to ulgę miastu i Danii, ale dla Amandy, Nichlasa i Kiri oznacza to początek ich najgorszego koszmaru - osoba, której tak długo się bali, okazuje się jednym z ich najbliższych przyjaciół. Podczas procesu uświadamiają sobie, że ich były przyjaciel planował i przeprowadzał napaści, porwania i morderstwa, imprezując i bawiąc się z nimi. Pytania odbijają się echem w ich głowach: Dlaczego niczego nie widzieliśmy? Czy kiedykolwiek byliśmy prawdziwymi przyjaciółmi? I czy kiedykolwiek będziemy mogli ponownie zaufać swojemu osądowi?


5
plakat filmu Morderca z TikToka

El asesino de TikTok
2026
47m

True crime

Dokumentalny

Hiszpania

True crime

Dokumentalny

(Miniserial) Kiedy Esther znika bez śladu, jej rodzina odtwarza ostatnie działania zaginionej dzięki Josému Jurado Montilli - podróżnikowi, który wrzuca na TikToka sympatyczne filmy z odwiedzonych miejsc w Hiszpanii. Okazuje się jednak, że "Dinamita" Montilla - czyli ostatnia osoba, która widziała Esther - ma mroczną przeszłość.


4
plakat filmu Vladimir

2026 -
29m

Komedia

Dramat

USA

Komedia

Dramat

(Sezon 1) Gdy ułożone życie zaangażowanej, lecz nierozważnej wykładowczyni zaczyna się sypać, popada ona w niebezpieczną obsesję na punkcie nowego, pociągającego adiunkta. Granica między uwodzeniem a fiksacją szybko się zaciera i kobieta ryzykuje wszystkim, by urzeczywistnić swoje najdziksze fantazje. Prowokacyjny serial, który wręcz kipi od zakazanych pokus, skandalicznych sekretów, ostrego jak brzytwa humoru i charyzmatycznych, nieprzewidywalnych postaci. Na podstawie popularnej powieści Julii May Jonas.


3
plakat filmu Nocny agent

The Night Agent
2023 -
49m

Thriller

Sensacyjny

USA

Thriller

Sensacyjny

(Sezon 3) Po burzliwym finale drugiego sezonu nocny agent Peter Sutherland dostaje nowe zadanie - odnaleźć młodego agenta Departamentu Skarbu, który po zabiciu swojego szefa uciekł do Stambułu, zabierając ze sobą poufne rządowe informacje. Wkrótce Peter trafia w sam środek intrygi związanej z nielegalną siecią finansową i jest zmuszony unikać płatnych zabójców, wynajętych, żeby go uciszyć. Jakby tego było mało, w drogę wchodzi mu dociekliwa dziennikarka. Podejmują jednak współpracę, dzięki czemu razem odkrywają dawne tajemnice i porachunki grożące zachwianiem rządu - tylko czy uda im się przeżyć, żeby to nagłośnić?


2
plakat filmu Czego nie wiemy o dinozaurach

The Dinosaurs
2026
46m

Dokumentalny

Przyrodniczy

USA

Wielka Brytania

Dokumentalny

Przyrodniczy

(Miniserial)Serial dokumentalny twórców "Życia na planecie Ziemia" to opowieść o świcie i zmierzchu dinozaurów, która ukazuje, skąd wzięły się te stworzenia, dlaczego odgrywały tak istotną rolę, w jaki sposób ewoluowały i co sprawiło, że zniknęły na zawsze.


1
plakat filmu Bridgertonowie

Bridgerton
2020 -
1h 1m

Dramat

Kostiumowy

USA

Dramat

Kostiumowy

(Sezon 4) Główną postacią czwartego sezonu serialu "Bridgertonowie" jest Benedict (Luke Thompson) – drugi syn Bridgertonów oraz niespokojna i artystyczna dusza. Mimo że zarówno jego starszy, jak i młodszy brat odnaleźli szczęście w małżeństwie, to dla niego wizja stabilizacji i ożenku jest mało pociągająca… do czasu aż na wyprawionym przez matkę balu maskowym poznaje zniewalającą Srebrną Damę.


"Czego nie wiemy o dinozaurach" - zwiastun



