Netflix: Top 10 tygodnia - widzowie chcą oglądać dinozaury

Top 10 filmów Netfliksa na świecie: 2.03-8.03.2026

10 Hierarchy 2025 Dwóch adoptowanych braci w Teksasie wikła się w świat przestępczy, uciekając przed policją i rosyjską mafią.

9 Jurassic World 2015 2h 4m Przygodowy Sci-Fi Colin Trevorrow USA Przygodowy Sci-Fi Chris Pratt Bryce Dallas Howard Każdego roku do Parku Jurajskiego na Isla Nublar przybywają miliony turystów, by z bliska podziwiać odtworzone genetycznie dinozaury. Tymczasem w laboratoriach trwają prace nad kolejnymi mutacjami genetycznymi, w wyniku których naukowcy powołują do życia dinozaura o cechach tyranozaura, karnotaura i welociraptora. Monstrum jest większe, groźniejsze, inteligentniejsze i… wymyka się spod kontroli.

8 Dzieciak rządzi The Boss Baby 2017 1h 37m Komedia Animacja Tom McGrath USA Komedia Animacja Alec Baldwin Steve Buscemi Pewnego dnia w życiu siedmioletniego Tima pojawia się młodszy braciszek. Tim natychmiast zdaje sobie sprawę, że ubrany w garnitur, noszący teczkę i zachowujący się jak rasowy biznesmen dzieciak jest zagrożeniem dla jego niezachwianej dotąd pozycji w rodzinnym domu. Gdy Tim postanawia odzyskać utraconą pozycję, natrafia na trop tajemnego spisku, który może zmienić równowagę sił na świecie. Przekonuje się przy tym, że kluczem do tajemnicy jest jego młodszy brat. Rywale muszą zapomnieć o dzielących ich różnicach, ocalić rodziców, przywrócić porządek na świecie i udowodnić, że więzy rodzinne są siłą, której nic nie jest w stanie pokonać.

6 Meta Trap House 2025 2h 7m Thriller Akcja Michael Dowse USA Thriller Akcja Dave Bautista Jack Champion Działający pod przykrywką w El Paso w Teksasie agenci DEA próbują złapać nieuchwytnych i niezwykle odważnych złodziei: swoje własne nastoletnie dzieci, które okradły niebezpieczny kartel, wykorzystując sprzęt i informacje rodziców.

Top 10 seriali Netfliksa na świecie: 2.03-8.03.2026

6 Przyjaciel i morderca En ven, en morder 2026 42m Dokumentalny True crime Christian Dyekjær Dania Dokumentalny True crime (Miniserial) To historia o tym, jak seria makabrycznych zbrodni dotknęła wiejską społeczność w Danii i jak wśród zżytej społeczności duńskiego miasteczka zaczęła panować nieufność i strach. Kiedy sprawca zostaje w końcu złapany po ośmiu latach, przynosi to ulgę miastu i Danii, ale dla Amandy, Nichlasa i Kiri oznacza to początek ich najgorszego koszmaru - osoba, której tak długo się bali, okazuje się jednym z ich najbliższych przyjaciół. Podczas procesu uświadamiają sobie, że ich były przyjaciel planował i przeprowadzał napaści, porwania i morderstwa, imprezując i bawiąc się z nimi. Pytania odbijają się echem w ich głowach: Dlaczego niczego nie widzieliśmy? Czy kiedykolwiek byliśmy prawdziwymi przyjaciółmi? I czy kiedykolwiek będziemy mogli ponownie zaufać swojemu osądowi?

5 Morderca z TikToka El asesino de TikTok 2026 47m True crime Dokumentalny Héctor Muniente Hiszpania True crime Dokumentalny (Miniserial) Kiedy Esther znika bez śladu, jej rodzina odtwarza ostatnie działania zaginionej dzięki Josému Jurado Montilli - podróżnikowi, który wrzuca na TikToka sympatyczne filmy z odwiedzonych miejsc w Hiszpanii. Okazuje się jednak, że "Dinamita" Montilla - czyli ostatnia osoba, która widziała Esther - ma mroczną przeszłość.

3 Nocny agent The Night Agent 2023 - 49m Thriller Sensacyjny Seth Gordon Adam Arkin USA Thriller Sensacyjny Gabriel Basso Luciane Buchanan (Sezon 3) Po burzliwym finale drugiego sezonu nocny agent Peter Sutherland dostaje nowe zadanie - odnaleźć młodego agenta Departamentu Skarbu, który po zabiciu swojego szefa uciekł do Stambułu, zabierając ze sobą poufne rządowe informacje. Wkrótce Peter trafia w sam środek intrygi związanej z nielegalną siecią finansową i jest zmuszony unikać płatnych zabójców, wynajętych, żeby go uciszyć. Jakby tego było mało, w drogę wchodzi mu dociekliwa dziennikarka. Podejmują jednak współpracę, dzięki czemu razem odkrywają dawne tajemnice i porachunki grożące zachwianiem rządu - tylko czy uda im się przeżyć, żeby to nagłośnić?

"Czego nie wiemy o dinozaurach" - zwiastun