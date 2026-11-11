Netflix: Top 10 tygodnia - widzowie już czują świąteczny klimat

Top 10 filmów Netfliksa na świecie: 2.11-8.11.2026

Top 10 seriali Netfliksa na świecie: 2.11-8.11.2026

9 Dyplomatka The Diplomat 2023 - 50m Dramat Polityczny Simon Cellan Jones Alex Graves USA Wielka Brytania Dramat Polityczny Keri Russell Rufus Sewell (Sezon 4) W czwartym sezonie "Dyplomatki" dwa małżeństwa stają na skraju rozpadu. Jeden katastrofalny moment burzy zarówno kruchy pokój, który Kate Wyler wynegocjowała między USA a Wielką Brytanią, jak i rozpadające się małżeństwo, które próbuje ocalić. Gdy Kate walczy, by powstrzymać kryzys, spisek prezydent Grace Penn i wiceprezydenta Hala Wylera, mający na celu przejęcie najpotężniejszej broni Rosji, popycha Stany Zjednoczone ku wojnie. Kate i Todd, których łączy dość niekomfortowa relacja, jednoczą siły, by powstrzymać sojusz Grace i Hala przed zachwianiem równowagi sił zarówno na świecie, jak i w kraju.

4 Black Doves 2024 - 55m Thriller Świąteczny Julian Farino Lisa Gunning Wielka Brytania Thriller Świąteczny Keira Knightley Ben Whishaw (Sezon 2) Helen (Keira Knightley) wciąż zdradza tajemnice swojego kraju tajnej organizacji, której służy - Black Doves. Jednak po niefortunnych wydarzeniach podczas ostatnich świąt oraz w obliczu tego, że jej mąż Wallace (Andrew Buchan) ma wkrótce zostać premierem, Helen stąpa po bardzo cienkim lodzie. Podczas gdy jej tajemnicza opiekunka, pani Reed (Sarah Lancashire), zostaje wplątana w bezwzględny spisek, mający na celu podważenie jej pozycji w Black Doves, Helen ponownie spotyka swojego najlepszego przyjaciela, Sama (Ben Whishaw). Ten niegdyś elitarny płatny zabójca teraz samotnie popija drinki w barach w Soho i wykonuje mało prestiżowe zlecenia. Gdy wspólnie próbują dotrzeć do prawdy, lojalność zmienia się w oręż, zaufanie sypie się jak domek z kart, a za próbę ochrony najbliższych oboje mogą zapłacić najwyższą cenę. Ostry humor z pierwszego sezonu towarzyszy Helen i Samowi, gdy trafiają z powrotem w objęcia starych przyjaciół i wrogów, zmagając się z mrocznymi wyborami i bolesnymi ofiarami z przeszłości, by dotrzeć do samego serca Black Doves.



2 Ten o Matthew Perrym The One About Matthew Perry 2026 1h Dokumentalny Biograficzny Mary Robertson USA Dokumentalny Biograficzny (Miniserial) Ten serial dokumentalny to osobista opowieść o hollywoodzkim sukcesie gwiazdy serialu "Przyjaciele", jego głośnym zaangażowaniu społecznym oraz tragicznej śmierci.

"O psie, który uratował święta" - zwiastun