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Netflix: Top 10 tygodnia - widzowie już czują świąteczny klimat

Filmweb
https://www.filmweb.pl/news/Netflix%3A+Top+10+film%C3%B3w+i+seriali+tygodnia+na+%C5%9Bwiecie.+2.11-8.11.2026-169606
Netflix: Top 10 tygodnia - widzowie już czują świąteczny klimat
Do świąt zostało jeszcze trochę czasu, ale widzowie Netfliksa najwyraźniej już teraz chcą poczuć ten klimat - najchętniej sięgali bowiem po film "O psie, który uratował święta". Jeżeli chodzi o seriale, zwyciężyła "Uprowadzona: Natalee Holloway", będąca produkcją o prawdziwej zbrodni. Co jeszcze ciekawiło subskrybentów? Oto listy.

Top 10 filmów Netfliksa na świecie: 2.11-8.11.2026



10
plakat filmu K-popowe łowczynie demonów

KPop Demon Hunters
2025
1h 39m

Fantasy

Musical

Animacja

USA

Fantasy

Musical

Animacja

Gwiazdy K-popu Rumi, Mira i Zoey w przerwach między koncertami na pełnych stadionach bronią fanów przed nadnaturalnymi zagrożeniami, korzystając ze swoich tajemnych mocy.


9
plakat filmu Kidnapped in Her Own Home: The Martha Carelli Story

2026
1h 27m

Dramat

Kryminał

USA

Dramat

Kryminał

Film śledzi losy Marthy Carelli, której życie rozpada się na kawałki, gdy zbiegły więzień bierze ją jako zakładniczkę i zmusza do prowadzenia samochodu użytego do ucieczki. Aby przeżyć, kobieta musi przechytrzyć swojego coraz bardziej nieprzewidywalnego porywacza.


8
plakat filmu Sing

2016
1h 50m

Animacja

Komedia

Musical

Japonia

USA

Animacja

Komedia

Musical

Aby uratować upadający teatr, miś koala organizuje konkurs w celu znalezienia wokalisty z najpiękniejszym głosem na świecie.


7
plakat filmu Noc Dziękczynienia

Thanksgiving
2023
1h 47m

Horror

Australia

Kanada

USA

Horror

Po zamieszkach w Czarny Piątek, które zakończyły się tragedią, tajemniczy zabójca zainspirowany Świętem Dziękczynienia terroryzuje mieszkańców Plymouth.


6
plakat filmu Snajper: Ostatni bój

Sniper: The Last Stand
2025
1h 35m

Akcja

USA

Wielka Brytania

Akcja

Snajper, dowodząc elitarnym zespołem operacyjnym w sercu Costa Verde, staje przed niebywałym wyzwaniem - musi powstrzymać niebezpiecznego handlarza bronią przed rozmieszczeniem śmiercionośnej technologii.


5
plakat filmu Sing 2

2021
1h 50m

Komedia

Animacja

Musical

USA

Komedia

Animacja

Musical

Aby wystąpić w teatrze Crystal, Buster Moon i jego ekipa muszą odnaleźć i przekonać legendę rocka do powrotu na scenę.


4
plakat filmu Pojutrze

The Day After Tomorrow
2004
2h 4m

Katastroficzny

Sci-Fi

USA

Katastroficzny

Sci-Fi

Globalny wzrost temperatury doprowadza do osłabienia Prądu Północnoatlantyckiego. Ziemią wstrząsa seria anomalii pogodowych na katastrofalną skalę.


3
plakat filmu Oszukać przeznaczenie: Więzy krwi

Final Destination: Bloodlines
2025
1h 50m

Horror

Kanada

USA

Horror

Dręczona koszmarami dziewczyna odkrywa, że jej babcia przed laty oszukała przeznaczenie. Teraz śmierć postanowiła upomnieć się o całą rodzinę.


2
plakat filmu Skok

Heist
2001
1h 49m

Sensacyjny

Dramat

Kryminał

Kanada

USA

Sensacyjny

Dramat

Kryminał

Doświadczony złodziej podejmuje się ostatniego skoku w karierze. Tym razem jednak musi przechytrzyć nie tylko policję, ale także swoich zleceniodawców.


1
plakat filmu O psie, który uratował święta

A Dog’s Perfect Christmas
2026
1h 41m

Familijny

Świąteczny

Kanada

USA

Familijny

Świąteczny

Gdy problem zdrowotny rozdziela rodzinę Gossów, zdeterminowany pies Winstead robi wszystko, aby połączyć swoich ludzi przed Wigilią.



Top 10 seriali Netfliksa na świecie: 2.11-8.11.2026



10
plakat filmu Na wschód od Edenu

East of Eden
2026
59m

Dramat obyczajowy

USA

Dramat obyczajowy

(Miniserial) Na początku XX wieku piekielnie niezależna kobieta doprowadza do kłótni braci, dając początek sadze, która kształtuje dwa pokolenia.


9
plakat filmu Dyplomatka

The Diplomat
2023 -
50m

Dramat

Polityczny

USA

Wielka Brytania

Dramat

Polityczny

(Sezon 4) W czwartym sezonie "Dyplomatki" dwa małżeństwa stają na skraju rozpadu. Jeden katastrofalny moment burzy zarówno kruchy pokój, który Kate Wyler wynegocjowała między USA a Wielką Brytanią, jak i rozpadające się małżeństwo, które próbuje ocalić. Gdy Kate walczy, by powstrzymać kryzys, spisek prezydent Grace Penn i wiceprezydenta Hala Wylera, mający na celu przejęcie najpotężniejszej broni Rosji, popycha Stany Zjednoczone ku wojnie. Kate i Todd, których łączy dość niekomfortowa relacja, jednoczą siły, by powstrzymać sojusz Grace i Hala przed zachwianiem równowagi sił zarówno na świecie, jak i w kraju.


8
plakat filmu Will Trent

2023 -
45m

Dramat

Kryminał

USA

Dramat

Kryminał

(Sezon 1) Agent specjalny Will Trent z Biura Dochodzeniowego stanu Georgia (GBI) został porzucony po urodzeniu i miał trudne dzieciństwo w niewydolnym systemie rodzin zastępczych w Atlancie. Teraz Will wykorzystuje w ściganiu przestępców swoje unikalne doświadczenia i ma najwyższy w GBI wskaźnik rozwiązanych spraw.


7
plakat filmu Miłość jest ślepa

Love Is Blind
2020
55m

Randkowy

Reality-show

USA

Randkowy

Reality-show

(Sezon 11 - Boston) Nick i Vanessa Lachey przeprowadzają eksperyment społeczny, w którym samotni mężczyźni i kobiety szukają miłości i zaręczają się, zanim spotkają się twarzą w twarz.


6
plakat filmu W głębinach

Below
2026
40m

Fantasy

Thriller

Kanada

Fantasy

Thriller

(Miniserial) Kiedy tajemniczy morski stwór zaczyna siać postrach w nadmorskim miasteczku, pewien rybak staje do walki o swoją rodzinę, społeczność i odchodzące w przeszłość zwyczaje.


5
plakat filmu WWE Monday Night RAW

1993
1h

Rozrywkowy

Sportowy

USA

Rozrywkowy

Sportowy

(Sezon 29) Przełomowa seria walk WWE i pełne dramatyzmu starcia, w których na ring wchodzą niezrównane gwiazdy sportu. Transmisja na żywo co tydzień.


4
plakat filmu Black Doves

2024 -
55m

Thriller

Świąteczny

Wielka Brytania

Thriller

Świąteczny

(Sezon 2) Helen (Keira Knightley) wciąż zdradza tajemnice swojego kraju tajnej organizacji, której służy - Black Doves. Jednak po niefortunnych wydarzeniach podczas ostatnich świąt oraz w obliczu tego, że jej mąż Wallace (Andrew Buchan) ma wkrótce zostać premierem, Helen stąpa po bardzo cienkim lodzie. Podczas gdy jej tajemnicza opiekunka, pani Reed (Sarah Lancashire), zostaje wplątana w bezwzględny spisek, mający na celu podważenie jej pozycji w Black Doves, Helen ponownie spotyka swojego najlepszego przyjaciela, Sama (Ben Whishaw). Ten niegdyś elitarny płatny zabójca teraz samotnie popija drinki w barach w Soho i wykonuje mało prestiżowe zlecenia. Gdy wspólnie próbują dotrzeć do prawdy, lojalność zmienia się w oręż, zaufanie sypie się jak domek z kart, a za próbę ochrony najbliższych oboje mogą zapłacić najwyższą cenę. Ostry humor z pierwszego sezonu towarzyszy Helen i Samowi, gdy trafiają z powrotem w objęcia starych przyjaciół i wrogów, zmagając się z mrocznymi wyborami i bolesnymi ofiarami z przeszłości, by dotrzeć do samego serca Black Doves.


3
plakat filmu Nikt tego nie chce

Nobody Wants This
2024 -
27m

Komedia rom.

USA

Komedia rom.

(Sezon 3) Agnostyczna autorka podcastów o seksie i rabin świeżo po rozstaniu zakochują się w sobie, ale czy ich związek przetrwa w obliczu różnic w stylu życia i wścibskich rodzin?


2
plakat filmu Ten o Matthew Perrym

The One About Matthew Perry
2026
1h

Dokumentalny

Biograficzny

USA

Dokumentalny

Biograficzny

(Miniserial) Ten serial dokumentalny to osobista opowieść o hollywoodzkim sukcesie gwiazdy serialu "Przyjaciele", jego głośnym zaangażowaniu społecznym oraz tragicznej śmierci.


1
plakat filmu Uprowadzona: Natalee Holloway

Taken: Natalee Holloway
2026
37m

True crime

Dokumentalny

USA

True crime

Dokumentalny

(Miniserial) W 2005 roku Natalee Holloway zaginęła na Arubie. Ten serial o prawdziwej zbrodni to kronika dawnego śledztwa, w toku którego jej matka stanęła twarzą w twarz z domniemanym zabójcą.


"O psie, który uratował święta" - zwiastun



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