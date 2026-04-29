Netflix: Top 10 tygodnia - widzowie wybierają "Niewybranych"

VOD / Seriale / Filmy

Filmweb
https://www.filmweb.pl/news/Netflix%3A+Top+10+film%C3%B3w+i+seriali+tygodnia+na+%C5%9Bwiecie.+20.04-26.04.2026-166335
Globalni liderzy na listach Top 10 filmów i seriali Netfliksa są dokładnie tacy, jak w Polsce - wśród filmów najchętniej oglądaną produkcją było "Alfa", zaś wśród seriali zwyciężyli "Niewybrani" z Asą Butterfieldem. Nowa produkcja ze świata "Stranger Things" zadebiutowała na liście dopiero na 10. miejscu - najwidoczniej animowana wersja przygód bohaterów z Hawkins nie była tak wyczekiwana, jak oryginalny serial. Co jeszcze trafiło na listy? Przekonajcie się.

Top 10 filmów Netfliksa na świecie: 20.04-26.04.2026



10
plakat filmu Sonunda Sen

2026

Komedia rom.

Turcja

Asli planuje nie spędzać walentynek samotnie, ale nieoczekiwane zdarzenia wciągają ją w zupełnie inną historię. Odkrywa, że miłość może zapukać do drzwi w najmniej spodziewanym momencie.


9
plakat filmu Tłumaczka

The Interpreter
2005
2h 8m

Sensacyjny

Thriller

Pracująca dla ONZ tłumaczka podsłuchuje rozmowę o planowanym zamachu na przywódcę jednego z państw afrykańskich.


8
plakat filmu Zaufanie

Trust
2025
1h 26m

Thriller

Po skandalu hollywoodzka aktorka zaszywa się w górskiej chacie, a dawny przyjaciel staje na jej drodze jako największe zagrożenie.


7
plakat filmu Maszyna do zabijania

War Machine
2026
1h 49m

Sci-Fi

Akcja

Ostatni etap selekcji do elitarnego oddziału armii amerykańskiej przeradza się w walkę o przetrwanie z niewyobrażalnym zagrożeniem.


6
plakat filmu K-popowe łowczynie demonów

KPop Demon Hunters
2025
1h 39m

Animacja

Fantasy

Musical

Gwiazdy K-popu Rumi, Mira i Zoey w przerwach między koncertami na pełnych stadionach bronią fanów przed nadnaturalnymi zagrożeniami, korzystając ze swoich tajemnych mocy.


5
plakat filmu Sportowe opowieści: Strzały w stadninie Hawthorne Hill

Untold: The Shooting at Hawthorne Hill
2026
1h 13m

Dokumentalny

Sportowy

True crime

W tym pełnym zwrotów akcji dokumencie o prawdziwej zbrodni gorący spór między trenerem jeździectwa a jego uczennicą przeradza się w potworny akt przemocy.


4
plakat filmu Morderczy żywioł

Thrash
2026
1h 23m

Akcja

Thriller

Gdy katastrofalny huragan uderza w nadmorskie miasteczko, pozostawieni bez pomocy mieszkańcy muszą zmierzyć się z przybierającymi wodami, pełnymi wygłodniałych rekinów.


3
plakat filmu Współlokatorki

Roommates
2026
1h 47m

Komedia

Rozpoczynająca studia Devon prosi popularną Celeste, żeby została jej współlokatorką. Przyjaźń szybko jednak ustępuje miejsca konfliktowi pełnemu pasywnej agresji.


2
plakat filmu 180

2026
1h 34m

Dramat

Thriller

Kiedy w wyniku awantury drogowej poszkodowany zostaje jego syn, wściekły ojciec wkracza na ścieżkę emocjonalnych rozterek i zemsty.


1
plakat filmu Alfa

Apex
2026
1h 35m

Thriller

Akcja

Pogrążona w żałobie kobieta, testująca granice swoich możliwości na australijskim odludziu, zostaje wciągnięta w pokrętną grę zabójcy, który widzi w niej łatwą ofiarę.



Top 10 seriali Netfliksa na świecie: 20.04-26.04.2026



10
plakat filmu Stranger Things: Opowieści z '85

Stranger Things: Tales from '85
2026 -
29m

Sci-Fi

Horror

Animacja dla dorosłych

(Sezon 1) Hawkins, zima 1985 roku. Bohaterowie z oryginalnego serialu stawiają czoła nowym potworom i nadprzyrodzonej tajemnicy.


9
plakat filmu Salish i Jordan Matter

Salish & Jordan Matter
2026
30m

Reality-show

Młodzieżowy

(Sezon 1) Salish i Jordan Matterowie to duet córki i ojca, który w tej kompilacji najpopularniejszych treści realizuje swoje szalone pomysły i podejmuje ekstremalne wyzwania.


8
plakat filmu Fałszywy profil

Perfil falso
2023 - 2026
45m

Dramat

Thriller

(Sezon 3) Camila poznaje swojego księcia z bajki w aplikacji randkowej. Po idyllicznym romansie chce zrobić mu niespodziankę, ale niespodziewanie zostaje uwięziona w pozornym raju.


7
plakat filmu Hulk Hogan: Amerykanin z krwi i kości

Hulk Hogan: Real American
2026
1h 1m

Dokumentalny

Biograficzny

Sportowy

(Miniserial) Zanim wsławił się jako Hulk Hogan, nazywał się Terry Bollea. Poznaj człowieka, który stał się legendą, w tym szczerym dokumencie zawierającym ostatni wywiad z wrestlerem.


6
plakat filmu WWE Monday Night RAW

1993
1h

Rozrywkowy

Sportowy

(Sezon 29) Przełomowa seria walk WWE i pełne dramatyzmu starcia, w których na ring wchodzą niezrównane gwiazdy sportu. Transmisja na żywo co tydzień.


5
plakat filmu Ronaldinho: Jedyny w swoim rodzaju

Ronaldinho Gaúcho
2026
55m

Biograficzny

Sportowy

Dokumentalny

(Miniserial) "Ronaldinho: Jedyny w swoim rodzaju" to serial dokumentalny o jednym z najlepszych piłkarzy w historii. Niepublikowane wcześniej archiwalne nagrania i niezwykły dostęp do prywatnego życia gwiazdora pozwalają nam poznać go wyjątkowo blisko. Wspólnie z nim na nowo przeżywamy jego zwycięstwa i porażki. Oto historia jednego z ostatnich ambasadorów "pięknej gry" w Brazylii i jednego z jej najmocniej ubóstwianych idoli. To także opowieść o chłopcu z Porto Alegre, który podbił świat i stał się niemal niezrównanym kolekcjonerem piłkarskich nagród.


4
plakat filmu Awantura

Beef
2023 -
35m

Dramat

Komedia

(Sezon 2)Dwoje młodych pracowników elitarnego klubu filmuje bójkę swojego szefa z jego żoną i zaczyna wojnę, w której bronią jest szantaż i której żadna ze stron nie może wygrać.


3
plakat filmu Miłość w promocji

Oneuldo maejinhaessseubnida
2026
1h 6m

Komedia rom.

(Sezon 1) Przepracowana gospodyni programów zakupowych wyjeżdża na prowincję, aby odzyskać popularność, ale pewien rolnik mocno miesza jej tam w planach i w sercu.


2
plakat filmu Rozgrywająca

Running Point
2025 -
30m

Sportowy

Komedia

(Sezon 2) Nawrócona imprezowiczka musi udowodnić swoją wartość jako biznesmenka, gdy nieoczekiwanie zostaje prezeską profesjonalnej drużyny koszykarskiej, należącej do rodziny.


1
plakat filmu Niewybrani

Unchosen
2026 -
45m

Dramat

Psychologiczny

(Sezon 1) Niebezpieczny romans młodej matki z zamkniętej sekty z nowo poznanym tajemniczym mężczyzną wydobywa na światło dzienne mroczne pragnienia i głęboko skrywane tajemnice.


"Alfa" - zwiastun filmu



Powiązane artykuły Alfa

Zobacz wszystkie artykuły

Niewybrani  (2026)

 Niewybrani

Alfa  (2026)

 Alfa

Najnowsze Newsy

VOD Seriale Filmy

Netflix: polski Top 10 tygodnia - "Alfa" pokonuje konkurencję

Seriale

Laura Dern dołącza do "Białego Lotosu". Zastąpi Helenę Bonham Carter

2 komentarze
Filmy

Vanessa Kirby i Lewis Pullman lecą w kosmos z autorką "Asystentki"

1 komentarz
Seriale

Gwiazda "Przyjaciół": "Za kulisami działy się nieprzyjemne rzeczy"

20 komentarzy

4. sezon "Teda Lasso": data premiery ujawniona. Jest też pierwszy teaser

9 komentarzy
Filmy

"Diabeł ubiera się u Prady 2" na Ladies Night w Cinema City

Tomasz Ziętek oraz Piotr Trojan gośćmi 5. dnia Mastercard OFF CAMERA