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Netflix: Top 10 tygodnia. Komedia z Kevinem Hartem na szczycie listy

Filmweb
https://www.filmweb.pl/news/Netflix%3A+Top+10+film%C3%B3w+i+seriali+tygodnia+na+%C5%9Bwiecie.+20.07-26.07.2026-167797
Netflix: Top 10 tygodnia. Komedia z Kevinem Hartem na szczycie listy
Tym razem globalnym hitem numer 1 wśród filmów okazała się komedia "72 godziny", w której wziął udział Kevin Hart. Wśród seriali prym wiodły "Siły specjalne", które znacząco wyprzedziły konkurencję. Co jeszcze przypadło do gustu widzom na świecie? Zapraszamy do zapoznania się z rankingami.

Top 10 filmów Netfliksa na świecie: 20.07-26.07.2026



10
plakat filmu Kwarantanna 2: Terminal

Quarantine 2: Terminal
2011
1h 26m

Horror

Sci-Fi

USA

Horror

Sci-Fi

Gdy jeden z pasażerów przejawia objawy zakażenia wirusem, pozostali podróżujący zostają uwięzieni w objętym kwarantanną samolocie.


9
plakat filmu Wiadomości dla Isabelle

Voicemails for Isabelle
2026
1h 58m

Komedia rom.

USA

Komedia rom.

Zabawne wyznania młodej kobiety nagrywane na pocztę głosową jej zmarłej siostry przez przypadek trafiają do nieznajomego, który zaczyna się w niej zakochiwać.


8
plakat filmu Snajper: Bez narodu

Sniper: No Nation
2026
1h 31m

Akcja

USA

Akcja

Ścigany przez najemników, Brandon Beckett i jego ojciec ruszają na misję ratunkową.


7
plakat filmu 23 000 istnień

23 000 Leben
2026
1h 54m

Dramat

Niemcy

Dramat

Grupa młodych ludzi wyrusza w rejs po Morzu Śródziemnym, aby ratować życie uchodźców. Misja wystawia na próbę ich postrzeganie prawa i sprawiedliwości.


6
plakat filmu Podejrzliwi

Los creyentes
2026
1h 46m

Dramat

Psychologiczny

Thriller

Hiszpania

Dramat

Psychologiczny

Thriller

Po nagłej śmierci matki Ruth wraca do rodzinnego miasta i spotyka się z ojcem, którego dziwne zachowanie skłania ją do zadawania pytań o prawdziwą wersję wydarzeń.


5
plakat filmu Windykator

Khon Dueat Thuang Khaen
2026
2h 14m

Thriller

Akcja

Tajlandia

Thriller

Akcja

Prześladowany wizjami błędów z przeszłości i diagnozą śmiertelnej choroby były windykator powraca do półświatka, aby ochronić ofiary brutalnej organizacji.


4
plakat filmu Pragnienie

Deseo
2026
1h 39m

Dramat

Thriller

Hiszpania

Meksyk

Dramat

Thriller

Kiedy zamężna prawniczka wdaje się w romans z trenerem pływania swojej córki, miłosne zamieszanie zmienia się w pokrętną grę, nad którą wszyscy tracą kontrolę.


3
plakat filmu Elize: Cienie kobiety

Elize: Sombras de Uma Mulher
2026
1h 33m

Dramat

Kryminał

Brazylia

Dramat

Kryminał

W tej opartej na faktach historii była prostytutka nie potrafi pogodzić się ze zdradą swojego bogatego męża, która zatruwa ich związek.


2
plakat filmu Toksyczna historia miłosna

A Toxic Love Story
2026
1h 30m

Dokumentalny

True crime

Wielka Brytania

Dokumentalny

True crime

E-maile z pogróżkami przeradzają się w plan zemsty. Dokument o prawdziwej zbrodni, przedstawiający historię szeryfa, który właśnie się ożenił, i jego byłej dziewczyny.


1
plakat filmu 72 godziny

72 Hours
2026
1h 45m

Komedia

USA

Komedia

40-letni spec od reklamy przypadkiem dołącza do szalonej imprezy kawalerskiej w Miami. Czy zabawa z dwa razy młodszą ekipą pomoże mu uratować karierę?



Top 10 seriali Netfliksa na świecie: 20.07-26.07.2026



10
plakat filmu Mapa pragnień

El mapa de los anhelos
2026
46m

Melodramat

Hiszpania

Melodramat

(Miniserial) Przed śmiercią Lucy tworzy grę dla swojej siostry, Grety, w ten sposób wysyłając ją w podróż ku samopoznaniu i w kierunku uroczego Willa Tuckera.


9
plakat filmu Domek na prerii

Little House on the Prairie
2026 -
49m

Przygodowy

Familijny

USA

Przygodowy

Familijny

(Sezon 1) Zżyta rodzina Ingallów buduje nowe życie na zachodnich rubieżach Ameryki, gdzie radość obcowania z przyrodą przeplata się z trudami walki o przetrwanie.


8
plakat filmu Ransom Canyon

2025 -
47m

Melodramat

Western

USA

Melodramat

Western

(Sezon 2) Poruszający dramat osadzony w rozległych krajobrazach regionu Texas Hill Country. "Ransom Canyon" śledzi splatające się losy rodzin głęboko zakorzenionych w miasteczku, gdzie sąsiedzi wiedzą o sobie wszystko. Drugi sezon rozpoczyna się sześć miesięcy po wydarzeniach z pierwszej serii: ranczer Staten Kirkland (Josh Duhamel) walczy o odzyskanie swojego dziedzictwa po odsunięciu go od zarządzania rodzinnym ranczem Double K, a muzyczka Quinn O'Grady (Minka Kelly) musi zdecydować, czy jej serce należy do małego miasteczka, przed którym kiedyś uciekała, czy do szybkiego życia w Nowym Jorku. Czy są nieszczęśliwie rozdzielonymi kochankami, czy jednak połączy ich przeznaczenie? W "Ransom Canyon" prawdziwe historie miłosne są chaotyczne, skomplikowane i pokazują, że na uczucie zawsze warto poczekać.


7
plakat filmu Spooky in Love

Ossakhan yeonae
2026
1h 10m

Fantasy

Romans

Korea Południowa

Fantasy

Romans

(Sezon 1) Gdy widząca duchy dziedziczka i wybitny prokurator odkrywają, że jeden dotyk czyni z nich wyjątkowo skuteczny duet, biorą się za wyjaśnianie nierozwiązanych morderstw.


6
plakat filmu Ojciec mojej córki

El otro padre
2026 -
43m

Dramat

Meksyk

Dramat

(Sezon 1) Gdy życie jej córki wisi na włosku, prowadzone przez lekarkę poszukiwania dawcy nerki rzucają światło na sekretny romans i test DNA, który może rozbić w pył dwie rodziny.


5
plakat filmu Hawk

The Hawk
2026 -
31m

Komedia

Sportowy

USA

Komedia

Sportowy

(Sezon 1) Zachodząca gwiazda golfa Lonnie "Hawk" Hawkins chce jeszcze raz wygrać turniej wielkoszlemowy i funduje bliskim niezły zamęt.


4
plakat filmu Reaktywacja agenta Kima

Kim bujang
2026 -
1h 5m

Kryminał

Thriller

Korea Południowa

Kryminał

Thriller

(Sezon 1) Skromny człowiek, którego córka znika, sięga po swoje umiejętności, nabyte w służbach specjalnych, żeby ją odnaleźć, ale zwraca na siebie uwagę niewłaściwych ludzi.


3
plakat filmu Za wszelką cenę

I Will Find You
2026
41m

Thriller

Dramat

Kryminał

USA

Thriller

Dramat

Kryminał

(Miniserial) Niesłusznie osadzony w więzieniu za morderstwo syna ojciec wyrusza na desperacką misję ratunkową, gdy dowiaduje się, że chłopiec wciąż żyje.


2
plakat filmu Pałac Wschodni

Donggung
2026
50m

Fantasy

Horror

Kostiumowy

Korea Południowa

Fantasy

Horror

Kostiumowy

(Miniserial) Mężczyzna odwiedzający zaświaty i dwórka słysząca głosy zmarłych zostają wezwani przez króla do Pałacu Wschodniego - czy uda im się rozwiązać jego mroczne tajemnice?


1
plakat filmu Siły specjalne

GIGN
2026 -
49m

Thriller

Akcja

Francja

Thriller

Akcja

(Sezon 1) Atak na elitarną jednostkę sprawia, że oficer, który miał odejść ze służby, staje na czele niebezpiecznej misji, zmuszającej go do konfrontacji z przeszłością.


"72 godziny" - zwiastun



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