Netflix: Top 10 tygodnia. Komedia z Kevinem Hartem na szczycie listy

Tym razem globalnym hitem numer 1 wśród filmów okazała się komedia "72 godziny", w której wziął udział Kevin Hart. Wśród seriali prym wiodły "Siły specjalne", które znacząco wyprzedziły konkurencję. Co jeszcze przypadło do gustu widzom na świecie? Zapraszamy do zapoznania się z rankingami.
Top 10 filmów Netfliksa na świecie: 20.07-26.07.2026
(Sezon 2) Poruszający dramat osadzony w rozległych krajobrazach regionu Texas Hill Country. "Ransom Canyon" śledzi splatające się losy rodzin głęboko zakorzenionych w miasteczku, gdzie sąsiedzi wiedzą o sobie wszystko. Drugi sezon rozpoczyna się sześć miesięcy po wydarzeniach z pierwszej serii: ranczer Staten Kirkland (Josh Duhamel) walczy o odzyskanie swojego dziedzictwa po odsunięciu go od zarządzania rodzinnym ranczem Double K, a muzyczka Quinn O'Grady (Minka Kelly) musi zdecydować, czy jej serce należy do małego miasteczka, przed którym kiedyś uciekała, czy do szybkiego życia w Nowym Jorku. Czy są nieszczęśliwie rozdzielonymi kochankami, czy jednak połączy ich przeznaczenie? W "Ransom Canyon" prawdziwe historie miłosne są chaotyczne, skomplikowane i pokazują, że na uczucie zawsze warto poczekać.