Netflix: Top 10 tygodnia. Komedia z Kevinem Hartem na szczycie listy

Top 10 filmów Netfliksa na świecie: 20.07-26.07.2026

1 72 godziny 72 Hours 2026 1h 45m Komedia Tim Story USA Komedia Kevin Hart Marcello Hernández 40-letni spec od reklamy przypadkiem dołącza do szalonej imprezy kawalerskiej w Miami. Czy zabawa z dwa razy młodszą ekipą pomoże mu uratować karierę?



Top 10 seriali Netfliksa na świecie: 20.07-26.07.2026

8 Ransom Canyon 2025 - 47m Melodramat Western Amanda Marsalis David McWhirter USA Melodramat Western Minka Kelly Josh Duhamel (Sezon 2) Poruszający dramat osadzony w rozległych krajobrazach regionu Texas Hill Country. "Ransom Canyon" śledzi splatające się losy rodzin głęboko zakorzenionych w miasteczku, gdzie sąsiedzi wiedzą o sobie wszystko. Drugi sezon rozpoczyna się sześć miesięcy po wydarzeniach z pierwszej serii: ranczer Staten Kirkland (Josh Duhamel) walczy o odzyskanie swojego dziedzictwa po odsunięciu go od zarządzania rodzinnym ranczem Double K, a muzyczka Quinn O'Grady (Minka Kelly) musi zdecydować, czy jej serce należy do małego miasteczka, przed którym kiedyś uciekała, czy do szybkiego życia w Nowym Jorku. Czy są nieszczęśliwie rozdzielonymi kochankami, czy jednak połączy ich przeznaczenie? W "Ransom Canyon" prawdziwe historie miłosne są chaotyczne, skomplikowane i pokazują, że na uczucie zawsze warto poczekać.

"72 godziny" - zwiastun