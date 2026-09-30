Netflix: Top 10 tygodnia - "Unabomber" na szczycie

Jacob Tremblay jako dziecko zachwycił widzów rolą w "Pokoju", a dziś światowego Netfliksa podbija nowy film z jego udziałem - "Unabomber". Jeśli chodzi o seriale, to wciąż na prowadzeniu utrzymuje się kolejna odsłona "Potworów", tym razem poświęcona Lizzie Borden. Co jeszcze oglądali subskrybenci? Sprawdźcie.
Top 10 filmów Netfliksa na świecie: 21.09-27.09.2026
Historia dwójki obcych sobie ludzi, których połączyło nietypowe wesele. Podczas jednej nocy wychodzi na jaw zbyt wiele niespodzianek i pada mnóstwo kłamstw, co doprowadza do chaosu, który zmienia wszystko.
(Sezon 1) Osadzony w realiach historycznie czarnej uczelni wyższej (HBCU), serial "Inny świat" to pełen humoru i wzruszeń komediodramat, opowiadający o przyjaźni, dorastaniu i poszukiwaniu własnej tożsamości, ukazujący bogactwo oraz złożoność doświadczeń czarnej społeczności.