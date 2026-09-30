Netflix: Top 10 tygodnia - "Unabomber" na szczycie

Top 10 filmów Netfliksa na świecie: 21.09-27.09.2026

10 Modha Rathri 2026 2h 23m Dramat Komedia Raja Karuppasamy Indie Dramat Komedia Rishikanth Anishma Anilkumar Historia dwójki obcych sobie ludzi, których połączyło nietypowe wesele. Podczas jednej nocy wychodzi na jaw zbyt wiele niespodzianek i pada mnóstwo kłamstw, co doprowadza do chaosu, który zmienia wszystko.



8 Irumudi 2026 2h 40m Dramat Shiva Nirvana Indie Dramat Karthik Adusumilli Ramana Bhargav Historia uzależnionego od alkoholu ojca z brutalną przeszłością, który wiedzie spokojne życie u boku córki, na której prośbę postanawia poddać się rytuałowi Ayyappa Deeksha.



Top 10 seriali Netfliksa na świecie: 21.09-27.09.2026

10 Danny Go! 2020 USA (Sezon 2) Program dla dzieci wzmacniający pewność siebie, pełen muzyki, wygłupów i lekcji nieograniczonej kreatywności. Danny Go zachęca do dołączenia do tej pełnej wyobraźni podróży.

2 Wonka: Złoty los Wonka's the Golden Ticket 2026 Reality-show Australia USA Reality-show Rusty Goffe (Program) W tym wyjątkowym konkursie szczęśliwcy odwiedzają fabrykę czekolady Willy'ego Wonki, aby wziąć udział w zaskakujących grach i testach, nie ulegając przy tym pokusom.



"Unabomber" - zwiastun