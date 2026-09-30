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Netflix: Top 10 tygodnia - "Unabomber" na szczycie

Filmweb
https://www.filmweb.pl/news/Netflix%3A+Top+10+film%C3%B3w+i+seriali+tygodnia+na+%C5%9Bwiecie.+21.09-27.09.2026-168837
Netflix: Top 10 tygodnia - &quot;Unabomber&quot; na szczycie
Jacob Tremblay jako dziecko zachwycił widzów rolą w "Pokoju", a dziś światowego Netfliksa podbija nowy film z jego udziałem - "Unabomber". Jeśli chodzi o seriale, to wciąż na prowadzeniu utrzymuje się kolejna odsłona "Potworów", tym razem poświęcona Lizzie Borden. Co jeszcze oglądali subskrybenci? Sprawdźcie.

Top 10 filmów Netfliksa na świecie: 21.09-27.09.2026



10
plakat filmu Modha Rathri

2026
2h 23m

Dramat

Komedia

Indie

Dramat

Komedia

Historia dwójki obcych sobie ludzi, których połączyło nietypowe wesele. Podczas jednej nocy wychodzi na jaw zbyt wiele niespodzianek i pada mnóstwo kłamstw, co doprowadza do chaosu, który zmienia wszystko.


9
plakat filmu Małżeństwa i ich przekleństwa 3

Why Did I Get Married Again?
2026
1h 51m

Komedia

Dramat

USA

Komedia

Dramat

Znajome pary spotykają się na ślubie córki Marcusa i Angeli, gdzie dawne dramaty odżywają, a wszyscy zastanawiają się, jakie przekleństwa niosą ze sobą małżeństwa.


8
plakat filmu Irumudi

2026
2h 40m

Dramat

Indie

Dramat

Historia uzależnionego od alkoholu ojca z brutalną przeszłością, który wiedzie spokojne życie u boku córki, na której prośbę postanawia poddać się rytuałowi Ayyappa Deeksha.


7
plakat filmu Ministerstwo Niebezpiecznych Drani

The Ministry of Ungentlemanly Warfare
2024
2h

Wojenny

USA

Wielka Brytania

Wojenny

Armia brytyjska rekrutuje niewielki oddział wykwalifikowanych żołnierzy. Mają za zadanie przedostać się za linię wroga i uderzyć w samo serce niemieckich sił.


6
plakat filmu Black Adam

2022
2h 4m

Sci-Fi

Akcja

Kanada

Nowa Zelandia

USA

Węgry

Sci-Fi

Akcja

Po blisko pięciu tysiącleciach obdarzony boskimi mocami Black Adam zostaje uwolniony ze swojego ziemskiego grobowca.


5
plakat filmu Szeptacz

The Whisper Man
2026
1h 53m

Thriller

Psychologiczny

Kryminał

USA

Wielka Brytania

Thriller

Psychologiczny

Kryminał

Wdowiec, którego syn zniknął, prosi o pomoc swojego dawno niewidzianego ojca - emerytowanego detektywa, który wysłał do więzienia związanego ze sprawą seryjnego mordercę.


4
plakat filmu Więzienie w ogniu

Riot
2015
1h 27m

Akcja

USA

Akcja

Jack Stone trafia do tego samego więzienia co Rosjanin Balama. Tam postanawia się zemścić za mord na jego rodzinie.


3
plakat filmu Minecraft: Film

A Minecraft Movie
2025
1h 41m

Komedia

Fantasy

Przygodowy

Kanada

Nowa Zelandia

Szwecja

USA

Komedia

Fantasy

Przygodowy

Grupka ludzi trafia do gry komputerowej "Minecraft". Próbują oni wydostać się z tej kwadratowej krainy, a pomaga im kultowa postać - Steve.


2
plakat filmu Najlepsi z najlepszych

Best of the Best
2026
1h 52m

Komedia

Dla młodzieży

USA

Komedia

Dla młodzieży

Dwie zaprzyjaźnione od dzieciństwa dziewczyny wstępują do zespołu tańca Bollywood w UCLA i przekonują się, że droga na mistrzostwa USA jest trudniejsza, niż się wydawało.


1
plakat filmu Unabomber

2026
1h 37m

Dramat

Psychologiczny

Kryminał

USA

Dramat

Psychologiczny

Kryminał

Inspirowany prawdziwą historią dramat o przemianie Teda Kaczynskiego z genialnego studenta Harvardu i uczestnika badań naukowych w Unabombera poszukiwanego przez FBI.



Top 10 seriali Netfliksa na świecie: 21.09-27.09.2026



10
plakat filmu Danny Go!

2020

USA

(Sezon 2) Program dla dzieci wzmacniający pewność siebie, pełen muzyki, wygłupów i lekcji nieograniczonej kreatywności. Danny Go zachęca do dołączenia do tej pełnej wyobraźni podróży.


9
plakat filmu Wielkie brytyjskie wypieki

The Great British Bake Off
2010
1h

Kulinarny

Talent-show

Wielka Brytania

Kulinarny

Talent-show

(Sezon 14) Uczestnicy próbują zaimponować jurorom, by przejść do następnej rundy i ostatecznie stać się najlepszym amatorskim piekarzem Wielkiej Brytanii.


8
plakat filmu Dżentelmeni

The Gentlemen
2024 -
50m

Akcja

Komedia kryminalna

USA

Wielka Brytania

Akcja

Komedia kryminalna

(Sezon 1) Kiedy arystokrata Eddie dziedziczy rodzinną posiadłość, odkrywa, że ​​jest ona siedzibą narkotykowego imperium, a jego właściciele nigdzie się nie wybierają.


7
plakat filmu WWE Monday Night RAW

1993
1h

Rozrywkowy

Sportowy

USA

Rozrywkowy

Sportowy

(Sezon 29) Przełomowa seria walk WWE i pełne dramatyzmu starcia, w których na ring wchodzą niezrównane gwiazdy sportu. Transmisja na żywo co tydzień.


6
plakat filmu Koci Domek Gabi

Gabby's Dollhouse
2021 -
24m

Animacja

Dla dzieci

USA

Animacja

Dla dzieci

(Sezon 14) Gabi i jej gromadka uroczych kotków z Kiciusiem Pandusiem na czele wspólnie tworzą i przeżywają masę przygód w magicznym świecie.


5
plakat filmu Dżentelmeni

The Gentlemen
2024 -
50m

Akcja

Komedia kryminalna

USA

Wielka Brytania

Akcja

Komedia kryminalna

(Sezon 2) Gdy arystokrata Eddie dziedziczy imperium trawki, zmienia się z księcia w barona narkotykowego i wchodzi w układ z przestępczą dynastią, która ma własne plany.


4
plakat filmu Inny świat

A Different World
2026 -
32m

Komedia

USA

Komedia

(Sezon 1) Osadzony w realiach historycznie czarnej uczelni wyższej (HBCU), serial "Inny świat" to pełen humoru i wzruszeń komediodramat, opowiadający o przyjaźni, dorastaniu i poszukiwaniu własnej tożsamości, ukazujący bogactwo oraz złożoność doświadczeń czarnej społeczności.


3
plakat filmu Dziewczyna z załogi

Crew Girl
2026 -
46m

Melodramat

Dla młodzieży

Sportowy

Kanada

Melodramat

Dla młodzieży

Sportowy

(Sezon 1) Skandal w rodzinie powoduje, że młoda wioślarka Teagan Tao przeprowadza się do małego miasta i dołącza do chłopięcej drużyny. Zaczyna się rywalizacja i walka o uczucia.


2
plakat filmu Wonka: Złoty los

Wonka's the Golden Ticket
2026

Reality-show

Australia

USA

Reality-show

(Program) W tym wyjątkowym konkursie szczęśliwcy odwiedzają fabrykę czekolady Willy'ego Wonki, aby wziąć udział w zaskakujących grach i testach, nie ulegając przy tym pokusom.


1
plakat filmu Potwory

Monsters
2022
53m

Biograficzny

Dramat

Kryminał

USA

Biograficzny

Dramat

Kryminał

(Historia Lizzie Borden) Gnębiona przez ojca i okrutną macochę Lizzie Borden szokuje świat niewyobrażalnym morderstwem.


"Unabomber" - zwiastun



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