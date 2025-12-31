Newsy Filmy Netflix: Top 10 tygodnia – "Wielka powódź" świątecznym hitem
Netflix: Top 10 tygodnia – "Wielka powódź" świątecznym hitem

Netflix: Top 10 tygodnia – &quot;Wielka powódź&quot; świątecznym hitem
źródło: materialy promocyjne
Tydzień świąteczny to niekoniecznie tydzień świątecznych hitów. Widzowie z całego świata przebierali w propozycjach umilających dni wolne, ale nie tylko związanych też z przeżywanym okresem. Zestawienie filmów należało do koreańskiej "Wielkiej powodzi", wyprzedzającą animację "Grinch". Natomiast wśród seriali wygrał powracający z nowymi odcinkami piąty sezon "Stranger Things". Jakie pozostałe propozycje podbiły serca widzów z całego świata i trafiły do zestawienia najchętniej oglądanych produkcji w ofercie platformy Netflix? Przekonajcie się poniżej.

Top 10 filmów Netfliksa na świecie: 22-28.12.2025



10
plakat filmu Jeden gniewny człowiek

Jeden gniewny człowiek

Wrath of Man
2021
1h 58m

Akcja

Thriller

USA

Wielka Brytania

Akcja

Thriller

Kalifornijska firma zajmująca się transportowaniem cennych ładunków, głównie milionów w gotówce, popada w coraz większe kłopoty. W ciągu ostatnich miesięcy kilka jej konwojów zostało napadniętych, ograbionych, a ochraniające je ekipy wymordowano. W takich okolicznościach do firmy dołącza H (Jason Statham) milczący twardziel o niejasnej przeszłości, ale o nieocenionych kompetencjach. Jego zadaniem jest podniesienie bezpieczeństwa konwojów i wykrycie sprawców napadów. Wkrótce okaże się jednak, że jego prawdziwym celem jest zemsta. H odkrywa, że za napady odpowiada gang, którego ludzie kilka miesięcy temu zabili jego syna. Wkrótce ulice LA spłyną krwią, bo dla H "oko za oko" to za mało.

9
plakat filmu Kronika świąteczna

Kronika świąteczna

The Christmas Chronicles
2018
1h 44m

Komedia

Przygodowy

Świąteczny

Familijny

USA

Komedia

Przygodowy

Świąteczny

Familijny

Film opowiada historię siostry i brata, Kate (Darby Camp) i Teddy’ego (Judah Lewis) Pierce’ów, których plan zarejestrowania Świętego Mikołaja (Kurt Russell) na filmie prowadzi do nieoczekiwanej podróży, o której większość dzieci mogłaby tylko pomarzyć. Po wypatrzeniu Mikołaja dzieci zakradają się do jego sań i powodują wypadek, który zagraża podtrzymaniu świątecznej tradycji. Tej szalonej nocy Kate i Teddy pracują razem z Mikołajem – jakiego jeszcze nie znaliście – i jego lojalnymi elfami, by uratować Boże Narodzenie, zanim będzie za późno.

8
plakat filmu Miłość w prezencie

Miłość w prezencie

My Secret Santa
2025
1h 32m

Komedia rom.

Świąteczny

USA

Komedia rom.

Świąteczny

Pełna werwy bezrobotna samotna mama udaje mężczyznę, żeby dostać pracę jako Święty Mikołaj w luksusowym ośrodku narciarskim. Kiedy jednak zaczyna się zakochiwać w kierowniku hotelu, nowy stan rzecz zaczyna się robić kłopotliwy.

7
plakat filmu Żegnaj, June

Żegnaj, June

Goodbye June
2025

Dramat

Wielka Brytania

Dramat

Akcja filmu rozgrywa się tuż przed świętami Bożego Narodzenia, gdy nagłe pogorszenie zdrowia matki rzuca czworo dorosłego rodzeństwa i ich trudnego ojca w sam środek rodzinnego chaosu. Jednak dowcipna i nieustępliwa June postanawia przejąć kontrolę nad własnym losem - z ostrym humorem, szczerością i wielkim sercem.

6
plakat filmu Grinch: świąt nie będzie

Grinch: świąt nie będzie

How the Grinch Stole Christmas
2000
1h 44m

Fantasy

Familijny

Świąteczny

Komedia

Niemcy

USA

Fantasy

Familijny

Świąteczny

Komedia

Na górskim szczycie, w ciemnej jaskini mieszka złośliwy Grinch, który nie cierpi świąt Bożego Narodzenia. Postanawia zepsuć je mieszkańcom leżącego w pobliżu miasteczka. Mała Cindy Lou chcę na własną rękę rozprawić się z Grinchem i jest gotowa zrobić wszystko, aby i on pokochał święta. Niestety, wszystkie tematy na temat stwora, są tematem zakazanym.

5
plakat filmu Bohaterowie potrzebni od zaraz

Bohaterowie potrzebni od zaraz

La hora de los valientes
2025
1h 47m

Komedia

Meksyk

Komedia

Psycholog na zasądzonych pracach społecznych pomaga policjantowi rozbitemu zdradą żony. Razem stawiają czoła niebezpieczeństwom i szukają drugich szans.

4
plakat filmu K-popowe łowczynie demonów

K-popowe łowczynie demonów

KPop Demon Hunters
2025
1h 39m

Animacja

Fantasy

Musical

USA

Animacja

Fantasy

Musical

Rumi, Mira i Zoey to gwiazdy K-popu, które - gdy akurat nie koncertują na wypełnionych po brzegi stadionach - potrafią przedzierzgnąć się w nieposkromione łowczynie demonów, zawsze gotowe ochronić fanów przed wszechobecnymi zagrożeniami nie z tego świata. Razem muszą stawić czoła największemu jak dotąd wrogowi - pełnemu nieodpartego uroku konkurencyjnemu boysbandowi, którego członkami tak naprawdę są demony.

3
plakat filmu Żywy czy martwy: Film z serii

Żywy czy martwy: Film z serii "Na noże"

Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery
2025
2h 24m

Dramat

Komedia

Kryminał

USA

Dramat

Komedia

Kryminał

Błyskotliwy i ekscentryczny detektyw Benoit Blanc ma na swoim koncie już niemałe sukcesy: rozwiązał sprawę morderstwa patriarchy skłóconej, pełnej nienawiści rodziny, wniknął w zagmatwany świat technologicznego milionera, by odkryć piętrzące się oszustwa i zdrady, prowadzące do ujawnienia zabójcy. Teraz Benoit Blanc staje przed swoim najtrudniejszym wyzwaniem – idzie do kościoła!

2
plakat filmu Grinch

Grinch

The Grinch
2018
1h 30m

Animacja

Familijny

Komedia

Świąteczny

Chiny

Francja

Japonia

USA

Animacja

Familijny

Komedia

Świąteczny

Grinch znów powraca, by zepsuć wszystkim ten szczególny świąteczny czas. Mieszkańcy Ktosiowa z niecierpliwością oczekują Białego Bożego Narodzenia, najpiękniejszego czasu w roku. I tylko on, zielony stwór Grinch, nie znosi świąt i zrobi wszystko, by je zepsuć.

1
plakat filmu Wielka powódź

Wielka powódź

Daehongsu
2025
1h 48m

Sci-Fi

Katastroficzny

Korea Południowa

Sci-Fi

Katastroficzny

Ten film opowiada historię tych, którzy trzymają się ostatniej iskry nadziei na przetrwanie ludzkiego gatunku, walcząc o śmierć i życie w zalanym mieszkaniu w ostatnim dniu istnienia Ziemi, dotkniętej wielką powodzią.



Top 10 seriali i programów telewizyjnych Netfliksa na świecie: 22-28.12.2025



10
plakat filmu Stranger Things

Stranger Things

2016 - 2025
1h 3m

Dramat

Horror

Sci-Fi

USA

Dramat

Horror

Sci-Fi

(Sezon 3) Jest rok 1985 - upalne lato w Hawkins w stanie Indiana. Trwają wakacje, w mieście otwarto właśnie nowe centrum handlowe, a ekipa z Hawkins jest u progu dorosłości. Sprawy sercowe mocno komplikują stosunki między przyjaciółmi, którzy muszą znaleźć sposób, jak dorastać, a jednocześnie dogadywać się z innymi. Tymczasem nadciąga niebezpieczeństwo ze strony starych i nowych wrogów. Jedenastka i jej przyjaciele zdają sobie sprawę, że zło nigdy nie znika, a tylko przybiera inną formę. Wszyscy muszą teraz połączyć siły, by przetrwać, nie zapominając o tym, że przyjaźń jest silniejsza niż strach.

9
plakat filmu Sean Combs: Rozliczenie

Sean Combs: Rozliczenie

Sean Combs: The Reckoning
2025
1h 1m

Dokumentalny

True crime

USA

Dokumentalny

True crime

(Miniserial) Serial dokumentalny prezentuje szokujące zarzuty pod adresem Seana "Diddy'ego" Combsa i jego imperium - wytwórni Bad Boy - obejmujące dekady życia i kariery rapera.

8
plakat filmu Cashero

Cashero

Kaesyeoro
2025 -

Fantasy

Akcja

Korea Południowa

Fantasy

Akcja

(Sezon 1) Umiejętność czerpania siły z gotówki przemienia korposzczura w superbohatera. Czy z pomocą cudackich sojuszników uda mu się pokonać hordy złoczyńców na napiętym budżecie?

7
plakat filmu Stranger Things

Stranger Things

2016 - 2025
1h 3m

Dramat

Horror

Sci-Fi

USA

Dramat

Horror

Sci-Fi

(Sezon 4) Na bohaterów, których połączyły niezwykłe wydarzenia rozgrywające się w ich miasteczku, czekają kolejne trudności. Cień nawiedzający ich okolicę wcale nie zamierza odejść, zwłaszcza że w tajemnicę są zamieszane siły nadprzyrodzone.

6
plakat filmu Kulinarna walka klas

Kulinarna walka klas

Heugbaekyorisa: Yori gyegeub jeonjaeng
2024
1h 9m

Talent-show

Kulinarny

Korea Południowa

Talent-show

Kulinarny

(Sezon 2) Kulinarna walka klas 100 kucharzy, w której ukryci mistrzowie (czarne łyżki) rzucają wyzwanie znanym szefom (białe łyżki) w rywalizacji o miano najlepszego kucharza w Korei.

5
plakat filmu Stranger Things

Stranger Things

2016 - 2025
1h 3m

Dramat

Horror

Sci-Fi

USA

Dramat

Horror

Sci-Fi

(Sezon 1) Sentymentalna podróż do lat 80. Akcja serialu "Stranger Things" rozgrywa się w 1983 roku w amerykańskim stanie Indiana. Pewien chłopiec dosłownie rozpływa się w powietrzu. Przyjaciele, rodzina i lokalna policja, którzy próbują dociec prawdy, zostają wplątani w niewiarygodnie tajemniczą intrygę, w której nie brakuje tajnych eksperymentów rządowych, przerażających sił nadprzyrodzonych oraz... pewnej bardzo ekscentrycznej dziewczynki.

4
plakat filmu Człowiek kontra dziecko

Człowiek kontra dziecko

Man vs Baby
2025 -
29m

Komedia

Familijny

Świąteczny

Wielka Brytania

Komedia

Familijny

Świąteczny

(Sezon 1) Znany z serialu "Człowiek kontra pszczoła" Trevor Bingley (Rowan Atkinson) zakończył już pracę w wyrafinowanej technologicznie rezydencji. To zajęcie doprowadziło do katastrofy przez pewnego wnerwiającego owada, dlatego Trevor znalazł coś mniej stresującego - pracę jako szkolny woźny. To znaczy zajmował się tym, dopóki nie dostał lukratywnej oferty pilnowania luksusowego apartamentu w Londynie w czasie świąt Bożego Narodzenia, której nie mógł się oprzeć. Jednak gdy pod koniec semestru nikt nie zgłasza się po Dzieciątko Jezus po szkolnych jasełkach, Trevor znów ma małe i bardzo nieoczekiwane towarzystwo. Teraz musi jednocześnie pilnować penthouse'u i odbijania malucha. Czy odnajdzie świąteczny spokój, na który tak bardzo liczy, czy może świętowanie przerodzi się w chaos?

3
plakat filmu Dave Chappelle: The Unstoppable...

Dave Chappelle: The Unstoppable...

2025
1h 15m

Stand-up

USA

Stand-up

Świat schodzi na psy, więc komik Dave Chappelle wali prosto z mostu, serwując widowni mocne prawdy i ostre puenty.

2
plakat filmu Emily w Paryżu

Emily w Paryżu

Emily in Paris
2020 -
30m

Dramat

Komedia

Romans

USA

Dramat

Komedia

Romans

(Sezon 5) Emily obejmuje kierownictwo w rzymskim oddziale Agence Grateau i musi stawić czoła nowym wyzwaniom – zarówno w pracy, jak i w miłości. Gdy zaczyna się jej układać, jeden nieudany pomysł wywraca wszystko do góry nogami, prowadząc do złamanego serca i zawodowych potknięć. Szukając równowagi, Emily jeszcze mocniej przyjmuje francuski styl życia – aż pewien sekret wystawia na próbę jedną z jej najbliższych relacji. Podchodząc do trudnych kwestii ze szczerością, odkrywa głębsze więzi, odzyskuje jasność i otwiera się na nowe możliwości.

1
plakat filmu Stranger Things

Stranger Things

2016 - 2025
1h 3m

Dramat

Horror

Sci-Fi

USA

Dramat

Horror

Sci-Fi

(Sezon 5) Jesień roku 1987. Otwierające się bramy sprawiają, że całe Hawkins drży ze strachu. Bohaterowie mają teraz tylko jeden cel - znaleźć i zlikwidować Vecnę. Ten jednak zniknął i nikt nie wie, gdzie jest i co planuje. Jakby tego było mało, władze obłożyły miasteczko kwarantanną i otoczyły wojskiem. Misję dodatkowo utrudnia to, że rząd chce za wszelką cenę dopaść Jedenastkę, co zmusza ją do pozostawania w ukryciu. Zbliża się rocznica zniknięcia Willa i narasta znajoma atmosfera przerażenia. W powietrzu czuć, że nadchodzi czas finałowego starcia z przeciwnikiem potężniejszym i groźniejszym niż wszyscy poprzedni. Aby położyć kres temu koszmarowi, cała ekipa musi po raz ostatni dać z siebie wszystko.

Zwiastun serialu "Stranger Things"


