Netflix: Top 10 tygodnia - "Za wszelką cenę" nadal liderem

Top 10 filmów Netfliksa na świecie: 22.06-28.06.2026

9 Zamachowiec The Contractor 2007 1h 45m Sensacyjny Josef Rusnak USA Wielka Brytania Bułgaria Sensacyjny Wesley Snipes Lena Headey Wrobiony w zabójstwo i poszukiwany przez władze były agent służb specjalnych musi działać na własną rękę.

6 Blast 2026 Pozornie zwyczajna rodzina musi ujawnić ukryte zdolności w sztukach walki, gdy ściera się z bezwględnym gangiem kryminalistów.

2 Braciszek Little Brother 2026 1h 40m Komedia Matt Spicer USA Komedia John Cena Eric André Uporządkowany świat znanego agenta nieruchomości wywraca się do góry nogami, gdy w jego życiu pojawia się ekscentryczny młodszy brat.

Top 10 seriali Netfliksa na świecie: 22.06-28.06.2026

9 India's Got Latent 2024 Indie (Sezon 2) Samay Raina wraz z zaproszonymi jurorami w zabawny sposób oceniają nieodkryte, ale niezaprzeczalnie widowiskowe "ukryte" talenty początkujących wykonawców, wystawiając na próbę ich samoświadomość za pomocą unikalnego systemu punktacji.

8 Inna ja Zeytin Ağacı 2022 - 52m Melodramat Burcu Alptekin Turcja Melodramat Tuba Büyüküstün Seda Bakan (Sezon 3) Ada wraca do Ayvalık, by zacząć od nowa, lecz ktoś z jej przeszłości kieruje ją na inną drogę. Sevgi kwestionuje marzenie o rodzinie, a Leyla swój związek.

5 Reaktywacja agenta Kima Kim bujang 2026 - 1h 5m Kryminał Thriller Korea Południowa Kryminał Thriller (Sezon 1) Skromny człowiek, którego córka znika, sięga po swoje umiejętności, nabyte w służbach specjalnych, żeby ją odnaleźć, ale zwraca na siebie uwagę niewłaściwych ludzi.

2 Awatar: Ostatni władca wiatru Avatar: The Last Airbender 2024 - 55m Fantasy Przygodowy Michael Goi Roseanne Liang USA Fantasy Przygodowy Gordon Cormier Kiawentiio (Sezon 2) Aktorska adaptacja popularnego serialu animowanego o Aangu, młodym Awatarze, który uczy się panowania nad czterema żywiołami - wodą, ziemią, ogniem i powietrzem - aby przywrócić równowagę w świecie, któremu zagraża przerażający Naród Ognia. W sezonie 2, po słodko-gorzkim zwycięstwie i uratowaniu Północnego Plemienia Wody przed inwazją Narodu Ognia, Awatar Aang, Katara i Sokka przegrupowują siły i wyruszają na kolejną misję, aby przekonać nieuchwytnego Króla Ziemi do pomocy w walce ze straszliwym Władcą Ognia Ozai.

"Za wszelką cenę" - zwiastun