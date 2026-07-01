Netflix: Top 10 tygodnia - "Za wszelką cenę" nadal liderem

Podobnie jak w Polsce, także i globalnie dwie najpopularniejsze produkcje Netfliksa to "Wiadomości dla Isabelle" oraz "Za wszelką cenę". Serial na podstawie powieści Harlana Cobena utrzymał prowadzenie z zeszłego tygodnia. Jakie inne produkcje cieszyły się popularnością? Odpowie wam na to poniższa lista.
Top 10 filmów Netfliksa na świecie: 22.06-28.06.2026
(Sezon 2) Samay Raina wraz z zaproszonymi jurorami w zabawny sposób oceniają nieodkryte, ale niezaprzeczalnie widowiskowe "ukryte" talenty początkujących wykonawców, wystawiając na próbę ich samoświadomość za pomocą unikalnego systemu punktacji.
(Sezon 2) Aktorska adaptacja popularnego serialu animowanego o Aangu, młodym Awatarze, który uczy się panowania nad czterema żywiołami - wodą, ziemią, ogniem i powietrzem - aby przywrócić równowagę w świecie, któremu zagraża przerażający Naród Ognia. W sezonie 2, po słodko-gorzkim zwycięstwie i uratowaniu Północnego Plemienia Wody przed inwazją Narodu Ognia, Awatar Aang, Katara i Sokka przegrupowują siły i wyruszają na kolejną misję, aby przekonać nieuchwytnego Króla Ziemi do pomocy w walce ze straszliwym Władcą Ognia Ozai.