Newsy Filmy Netflix: Top 10 tygodnia - "Za wszelką cenę" nadal liderem
VOD / Seriale / Filmy

Netflix: Top 10 tygodnia - "Za wszelką cenę" nadal liderem

Filmweb
https://www.filmweb.pl/news/Netflix%3A+Top+10+film%C3%B3w+i+seriali+tygodnia+na+%C5%9Bwiecie.+22.06-28.06.2026-167362
Netflix: Top 10 tygodnia - &quot;Za wszelką cenę&quot; nadal liderem
Podobnie jak w Polsce, także i globalnie dwie najpopularniejsze produkcje Netfliksa to "Wiadomości dla Isabelle" oraz "Za wszelką cenę". Serial na podstawie powieści Harlana Cobena utrzymał prowadzenie z zeszłego tygodnia. Jakie inne produkcje cieszyły się popularnością? Odpowie wam na to poniższa lista.

Top 10 filmów Netfliksa na świecie: 22.06-28.06.2026



10
plakat filmu Turbo

2013
1h 36m

Animacja

Familijny

Komedia

USA

Animacja

Familijny

Komedia

Zmutowany ślimak, Turbo, ma szanse spełnić swoje marzenie i zostać mistrzem Formuły 1.


9
plakat filmu Zamachowiec

The Contractor
2007
1h 45m

Sensacyjny

USA

Wielka Brytania

Bułgaria

Sensacyjny

Wrobiony w zabójstwo i poszukiwany przez władze były agent służb specjalnych musi działać na własną rękę.


8
plakat filmu K-popowe łowczynie demonów

KPop Demon Hunters
2025
1h 39m

Animacja

Fantasy

Musical

USA

Animacja

Fantasy

Musical

Gwiazdy K-popu Rumi, Mira i Zoey w przerwach między koncertami na pełnych stadionach bronią fanów przed nadnaturalnymi zagrożeniami, korzystając ze swoich tajemnych mocy.


7
plakat filmu Biurowy romans

Office Romance
2026
1h 54m

Komedia rom.

USA

Komedia rom.

Zmysłowa komedia romantyczna o tajnym romansie biurowym i chaosie, jaki wywołują pracoholicy, gdy zaczynają myśleć sercem.


6
plakat filmu Blast

2026
Pozornie zwyczajna rodzina musi ujawnić ukryte zdolności w sztukach walki, gdy ściera się z bezwględnym gangiem kryminalistów.


5
plakat filmu W cudzej skórze

Swapped
2026
1h 41m

Komedia

Animacja

Familijny

Hiszpania

USA

Komedia

Animacja

Familijny

Małe leśne stworzenie i majestatyczny ptak zamieniają się ciałami i muszą połączyć siły, aby przetrwać najbardziej zwariowaną przygodę swojego życia.


4
plakat filmu Mężowie w akcji

Nampyeondeul
2026
1h 47m

Akcja

Komedia

Korea Południowa

Akcja

Komedia

Gdy jego była żona zostaje porwana, detektyw łączy siły z jej nowym mężem. Czy ten nietypowy duet zdoła odłożyć spory na bok, aby przeprowadzić akcję ratunkową?


3
plakat filmu Instynkt macierzyński

Maternal Instinct
2026
1h 36m

Dokumentalny

True crime

USA

Dokumentalny

True crime

Policja zatrzymuje kobietę, która twierdzi, że właśnie urodziła, ale dziecko ani krew nie należą do niej. Na oczach widzów rozpada się misternie utkana sieć kłamstw.


2
plakat filmu Braciszek

Little Brother
2026
1h 40m

Komedia

USA

Komedia

Uporządkowany świat znanego agenta nieruchomości wywraca się do góry nogami, gdy w jego życiu pojawia się ekscentryczny młodszy brat.


1
plakat filmu Wiadomości dla Isabelle

Voicemails for Isabelle
2026
1h 58m

Komedia rom.

USA

Komedia rom.

Zabawne wyznania młodej kobiety nagrywane na pocztę głosową jej zmarłej siostry przez przypadek trafiają do nieznajomego, który zaczyna się w niej zakochiwać.



Top 10 seriali Netfliksa na świecie: 22.06-28.06.2026



10
plakat filmu WWE Monday Night RAW

1993
1h

Rozrywkowy

Sportowy

USA

Rozrywkowy

Sportowy

(Sezon 29) Przełomowa seria walk WWE i pełne dramatyzmu starcia, w których na ring wchodzą niezrównane gwiazdy sportu. Transmisja na żywo co tydzień.


9
plakat filmu India's Got Latent

2024

Indie

(Sezon 2) Samay Raina wraz z zaproszonymi jurorami w zabawny sposób oceniają nieodkryte, ale niezaprzeczalnie widowiskowe "ukryte" talenty początkujących wykonawców, wystawiając na próbę ich samoświadomość za pomocą unikalnego systemu punktacji.


8
plakat filmu Inna ja

Zeytin Ağacı
2022 -
52m

Melodramat

Turcja

Melodramat

(Sezon 3) Ada wraca do Ayvalık, by zacząć od nowa, lecz ktoś z jej przeszłości kieruje ją na inną drogę. Sevgi kwestionuje marzenie o rodzinie, a Leyla swój związek.


7
plakat filmu Inna ja

Zeytin Ağacı
2022 -
52m

Melodramat

Turcja

Melodramat

(Sezon 1) Chłopiec zwany Awatarem musi okiełznać moce czterech żywiołów, aby uratować pogrążony w wojnie świat i pokonać okrutnych przeciwników.


6
plakat filmu Poligamista

The Polygamist
2026 -
26m

Dramat

RPA

Dramat

(Sezon 1) Gwiazda mediów społecznościowych, Joyce, prowadzi życie małżeńskie jak z obrazka - do czasu, gdy miłosne podboje jej męża wywołują skandal i kryzys emocjonalny.


5
plakat filmu Reaktywacja agenta Kima

Kim bujang
2026 -
1h 5m

Kryminał

Thriller

Korea Południowa

Kryminał

Thriller

(Sezon 1) Skromny człowiek, którego córka znika, sięga po swoje umiejętności, nabyte w służbach specjalnych, żeby ją odnaleźć, ale zwraca na siebie uwagę niewłaściwych ludzi.


4
plakat filmu Oaza

Oasis
2026 -
43m

Dramat

Kryminał

Dla młodzieży

Hiszpania

Dramat

Kryminał

Dla młodzieży

(Sezon 1) Gdy z luksusowego ośrodka w tajemniczy sposób znika młoda kobieta, cień podejrzeń pada tak na pracowników, jak i na gości, którzy muszą czekać, aż prawda wyjdzie na jaw.


3
plakat filmu Dam ci lekcję

Chamgyoyuk
2026
1h 4m

Dramat

Akcja

Korea Południowa

Dramat

Akcja

(Miniserial) Gdy w szkołach brakuje szacunku, do akcji wkraczają niekonwencjonalni inspektorzy, aby dać ostre lekcje, których próżno szukać w podręcznikach.


2
plakat filmu Awatar: Ostatni władca wiatru

Avatar: The Last Airbender
2024 -
55m

Fantasy

Przygodowy

USA

Fantasy

Przygodowy

(Sezon 2) Aktorska adaptacja popularnego serialu animowanego o Aangu, młodym Awatarze, który uczy się panowania nad czterema żywiołami - wodą, ziemią, ogniem i powietrzem - aby przywrócić równowagę w świecie, któremu zagraża przerażający Naród Ognia. W sezonie 2, po słodko-gorzkim zwycięstwie i uratowaniu Północnego Plemienia Wody przed inwazją Narodu Ognia, Awatar Aang, Katara i Sokka przegrupowują siły i wyruszają na kolejną misję, aby przekonać nieuchwytnego Króla Ziemi do pomocy w walce ze straszliwym Władcą Ognia Ozai.


1
plakat filmu Za wszelką cenę

I Will Find You
2026
41m

Thriller

Dramat

Kryminał

USA

Thriller

Dramat

Kryminał

(Miniserial) Niesłusznie osadzony w więzieniu za morderstwo syna ojciec wyrusza na desperacką misję ratunkową, gdy dowiaduje się, że chłopiec wciąż żyje.


"Za wszelką cenę" - zwiastun



Powiązane artykuły Za wszelką cenę

Zobacz wszystkie artykuły

Wiadomości dla Isabelle  (2026)

 Wiadomości dla Isabelle

Za wszelką cenę  (2026)

 Za wszelką cenę

Najnowsze Newsy

Inne Gry

XBOX szykuje rzeź w branży growej. Są pierwsze ofiary

3 komentarze
Filmy

Farrell i Heaton w obsadzie irlandzkiego kina zemsty

1 komentarz
VOD Seriale

Nowy sezon, nowy showrunner. Kto przejmie stery "Rancza Duttonów"?

2 komentarze
Filmy

Najgorszy aktor według Tarantino zagra w remake'u filmu Żuławskiego

6 komentarzy
Filmy

"Pianistka" Hanekego 29.07 o godz. 20:00 w kinie Iluzjon

2 komentarze
Inne Filmy

Paramount-Warner. Wielka Brytania grozi zablokowaniem fuzji

5 komentarzy
Seriale Multimedia

Spin-off "Reachera": pierwsze zdjęcia i data premiery

5 komentarzy