Netflix: Top 10 tygodnia - szersze spojrzenie na "GTA VI" pokonuje konkurencję

Top 10 filmów Netfliksa na świecie: 24.08-30.08.2026

10 Alpha 2026 2h 20m Thriller Akcja Shiv Rawail Indie Thriller Akcja Alia Bhatt Sharvari Podpułkownik Lakhawat szkoli dziewczynę o imieniu Sita, w której krwi płynie serum "Alfa". Dzięki niemu posiada nadludzkie zdolności i potencjał, by stać się najlepszą żołnierką.



9 13 minut 13 Minutes 2021 1h 48m Katastroficzny Lindsay Gossling Kanada USA Katastroficzny Thora Birch Amy Smart W małym amerykańskim miasteczku Minninnewah, mieszkańcy zaczynają kolejny dzień. Matka Natura ma jednak wobec nich inne plany. Mają tylko 13 minut na szukanie schronienia, zanim największe w historii tornado spustoszy miasto, zmuszając ich do walki i ochronę najbliższych.



8 72 godziny 72 Hours 2026 1h 45m Komedia Tim Story USA Komedia Kevin Hart Marcello Hernández 40-letni spec od reklamy przypadkiem dołącza do szalonej imprezy kawalerskiej w Miami. Czy zabawa z dwa razy młodszą ekipą pomoże mu uratować karierę?



Top 10 seriali Netfliksa na świecie: 24.08-30.08.2026

9 The Early Spring Zao Chun Qing Lang 2026 - Melodramat Chiny Melodramat (Sezon 1) Świeżo upieczona absolwentka Shang Zhitao dołącza jako nowicjuszka do czołowej globalnej agencji reklamowej. Jej bezpośredni szef, Luan Nian, już pierwszego dnia sugeruje jej rezygnację, jednak dziewczyna nie daje za wygraną. Pokonując presję i liczne wyzwania, wyrasta na wysokiej klasy specjalistkę.



6 Danny Go! 2020 USA (Sezon 2) Podnoszący na duchu program dla dzieci, pełen muzyki, wygłupów i lekcji rozwijających nieograniczoną kreatywność. Danny Go zachęca do dołączenia do tej pełnej wyobraźni przygody.

"Grand Theft Auto VI" - zwiastun