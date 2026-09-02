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Netflix: Top 10 tygodnia - szersze spojrzenie na "GTA VI" pokonuje konkurencję

Filmweb
https://www.filmweb.pl/news/Netflix%3A+Top+10+film%C3%B3w+i+seriali+tygodnia+na+%C5%9Bwiecie.+24.08-30.08.2026-168345
Netflix: Top 10 tygodnia - szersze spojrzenie na &quot;GTA VI&quot; pokonuje konkurencję
Okazuje się, że żaden fabularny film nie miał globalnie szansy z "Grand Theft Auto VI: Szersze spojrzenie", specjalną zapowiedzią najnowszej odsłony kultowej serii Rockstar Games. Wyemitowany na Netfliksie materiał pokonał m.in. "Szeptacza".  Wśród seriali największe zainteresowanie budzi "Śmierć żony pastora". Co jeszcze oglądali widzowie? Sprawdźcie.

Top 10 filmów Netfliksa na świecie: 24.08-30.08.2026



10
plakat filmu Alpha

2026
2h 20m

Thriller

Akcja

Indie

Thriller

Akcja

Podpułkownik Lakhawat szkoli dziewczynę o imieniu Sita, w której krwi płynie serum "Alfa". Dzięki niemu posiada nadludzkie zdolności i potencjał, by stać się najlepszą żołnierką.


9
plakat filmu 13 minut

13 Minutes
2021
1h 48m

Katastroficzny

Kanada

USA

Katastroficzny

W małym amerykańskim miasteczku Minninnewah, mieszkańcy zaczynają kolejny dzień. Matka Natura ma jednak wobec nich inne plany. Mają tylko 13 minut na szukanie schronienia, zanim największe w historii tornado spustoszy miasto, zmuszając ich do walki i ochronę najbliższych.


8
plakat filmu 72 godziny

72 Hours
2026
1h 45m

Komedia

USA

Komedia

40-letni spec od reklamy przypadkiem dołącza do szalonej imprezy kawalerskiej w Miami. Czy zabawa z dwa razy młodszą ekipą pomoże mu uratować karierę?


7
plakat filmu Gorący towar

The Heat
2013
1h 57m

Komedia kryminalna

USA

Komedia kryminalna

Agentka FBI współpracuje z panią oficer bostońskiej policji, aby zlikwidować rosyjskiego gangstera.


6
plakat filmu Nie życzcie mi powodzenia

Don't Say Good Luck
2026
1h 35m

Komedia

Dla młodzieży

Dramat

Muzyczny

USA

Komedia

Dla młodzieży

Dramat

Muzyczny

Sophie Birenbaum jest gotowa na główną rolę w szkolnym musicalu, ale w jej domu rozgrywa się dramat godny wielkiej sceny.


5
plakat filmu Ostatni dom

The Last House
2026
1h 52m

Horror

Sci-Fi

Francja

USA

Wielka Brytania

Horror

Sci-Fi

Uwięziona we własnym domu rodzina musi walczyć o przetrwanie wobec kurczących się zasobów i tajemniczego zagrożenia, które nie pozwala im opuścić murów budynku.


4
plakat filmu Tajemnicza kobieta

Den hemmelige kvinde
2026
1h 58m

Kryminał

Dramat

Psychologiczny

Dania

Kryminał

Dramat

Psychologiczny

Cierpiąca na amnezję kobieta odkrywa, że ma rodzinę i imperium spedycyjne. Wraca do swojej bogatej i pozornie idealnej przeszłości, aby odkryć, dlaczego odeszła.


3
plakat filmu Pojmanie El Chapo

La captura
2026
1h 32m

Kryminał

Akcja

Thriller

Meksyk

Kryminał

Akcja

Thriller

Dwóch meksykańskich policjantów próbuje przetrwać ostatnie godziny zmiany po tym, jak weszli w drogę bezlitosnemu szefowi kartelu.


2
plakat filmu Szeptacz

The Whisper Man
2026
1h 53m

Kryminał

Thriller

Psychologiczny

USA

Wielka Brytania

Kryminał

Thriller

Psychologiczny

Wdowiec, którego syn zniknął, prosi o pomoc swojego dawno niewidzianego ojca - emerytowanego detektywa, który wysłał do więzienia związanego ze sprawą seryjnego mordercę.


1
plakat filmu Grand Theft Auto VI: Szersze spojrzenie

Grand Theft Auto VI: An Extended Look
2026
26m

Akcja

Animacja dla dorosłych

Krótkometrażowy

USA

Akcja

Animacja dla dorosłych

Krótkometrażowy

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Top 10 seriali Netfliksa na świecie: 24.08-30.08.2026



10
plakat filmu Spooky in Love

Ossakhan yeonae
2026
1h 10m

Romans

Fantasy

Korea Południowa

Romans

Fantasy

(Sezon 1) Gdy widząca duchy dziedziczka i wybitny prokurator odkrywają, że jeden dotyk czyni z nich wyjątkowo skuteczny duet, biorą się za wyjaśnianie nierozwiązanych morderstw.


9
plakat filmu The Early Spring

Zao Chun Qing Lang
2026 -

Melodramat

Chiny

Melodramat

(Sezon 1) Świeżo upieczona absolwentka Shang Zhitao dołącza jako nowicjuszka do czołowej globalnej agencji reklamowej. Jej bezpośredni szef, Luan Nian, już pierwszego dnia sugeruje jej rezygnację, jednak dziewczyna nie daje za wygraną. Pokonując presję i liczne wyzwania, wyrasta na wysokiej klasy specjalistkę.


8
plakat filmu WWE Monday Night RAW

1993
1h

Sportowy

Rozrywkowy

USA

Sportowy

Rozrywkowy

(Sezon 29) Przełomowa seria walk WWE i pełne dramatyzmu starcia, w których na ring wchodzą niezrównane gwiazdy sportu. Transmisja na żywo co tydzień.


7
plakat filmu Moje życie z Walterami

My Life with the Walter Boys
2023 -
46m

Melodramat

USA

Wielka Brytania

Melodramat

(Sezon 3) Kiedy tragedia na zawsze zmienia jej życie, nastolatka zamieszkuje w małym miasteczku z dużą rodziną swojej opiekunki, gdzie dostaje lekcje miłości, nadziei i przyjaźni.


6
plakat filmu Danny Go!

2020

USA

(Sezon 2) Podnoszący na duchu program dla dzieci, pełen muzyki, wygłupów i lekcji rozwijających nieograniczoną kreatywność. Danny Go zachęca do dołączenia do tej pełnej wyobraźni przygody.


5
plakat filmu Salish i Jordan Matter

Salish & Jordan Matter
2026
30m

Młodzieżowy

Reality-show

USA

Młodzieżowy

Reality-show

(Sezon 3) Salish i Jordan Matterowie to duet córki i ojca, który w tej kompilacji najpopularniejszych treści realizuje swoje szalone pomysły i podejmuje ekstremalne wyzwania.


4
plakat filmu Outer Banks

2020 -
50m

Dramat

Przygodowy

Dla młodzieży

USA

Dramat

Przygodowy

Dla młodzieży

(Sezon 5) Na pełnej kontrastów wyspie w Karolinie Północnej John B i jego grupa przyjaciół odkrywają tajemnice i przeżywają przygody, poszukując zaginionego skarbu.


3
plakat filmu Krwawa ofiara

Blodsoffer
2026 -
50m

Kryminał

Thriller

Szwecja

Kryminał

Thriller

(Sezon 1) Po brutalnym morderstwie dwóch policjantów nieustępliwy detektyw niechętnie łączy siły ze swoim ojcem, byłym policjantem, aby złapać sprawcę.


2
plakat filmu Tyler Perry's Beauty in Black

2024 -
49m

Dramat

USA

Dramat

(Sezon 3) Życie striptizerki bardzo się zmienia, kiedy nawiązuje relacje z bogatą dysfunkcyjną rodziną, stojącą za kosmetycznym imperium i parającą się handlem ludźmi.


1
plakat filmu Śmierć żony pastora

Death of the Pastor's Wife
2026
45m

True crime

Dokumentalny

USA

True crime

Dokumentalny

(Miniserial) Co się stało z Micą Miller? Ten serial dokumentalny mówi o jej pełnym perspektyw życiu, toksycznym małżeństwie i tajemniczych okolicznościach śmierci.



"Grand Theft Auto VI" - zwiastun



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