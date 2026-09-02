Netflix: Top 10 tygodnia - szersze spojrzenie na "GTA VI" pokonuje konkurencję

Okazuje się, że żaden fabularny film nie miał globalnie szansy z "Grand Theft Auto VI: Szersze spojrzenie", specjalną zapowiedzią najnowszej odsłony kultowej serii Rockstar Games. Wyemitowany na Netfliksie materiał pokonał m.in. "Szeptacza". Wśród seriali największe zainteresowanie budzi "Śmierć żony pastora". Co jeszcze oglądali widzowie? Sprawdźcie.
Top 10 filmów Netfliksa na świecie: 24.08-30.08.2026
W małym amerykańskim miasteczku Minninnewah, mieszkańcy zaczynają kolejny dzień. Matka Natura ma jednak wobec nich inne plany. Mają tylko 13 minut na szukanie schronienia, zanim największe w historii tornado spustoszy miasto, zmuszając ich do walki i ochronę najbliższych.
(Sezon 1) Świeżo upieczona absolwentka Shang Zhitao dołącza jako nowicjuszka do czołowej globalnej agencji reklamowej. Jej bezpośredni szef, Luan Nian, już pierwszego dnia sugeruje jej rezygnację, jednak dziewczyna nie daje za wygraną. Pokonując presję i liczne wyzwania, wyrasta na wysokiej klasy specjalistkę.