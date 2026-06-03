Netflix: Top 10 tygodnia - "Panie przodem" przodem

Top 10 filmów Netfliksa na świecie: 25.05-31.05.2026

10 Kara 2026 Indie W 1991 roku w Ramanathapuram, w cieniu wojny w Zatoce Perskiej, Karasamy musi stawić czoła przeszłości, od której uciekł, by chronić tych, którzy na nim polegają. Thriller akcji o człowieku rozdartym między grzechem a cnotą, walczącym wbrew wszelkim przeciwnościom o ocalenie swojej rodziny.

6 Alfa Apex 2026 1h 37m Thriller Akcja Baltasar Kormákur Australia Islandia Kanada USA Thriller Akcja Charlize Theron Taron Egerton Pogrążona w żałobie kobieta, testująca granice swoich możliwości na australijskim odludziu, zostaje wciągnięta w pokrętną grę zabójcy, który widzi w niej łatwą ofiarę.

Top 10 seriali Netfliksa na świecie: 25.05-31.05.2026

9 Koszmarni eks Worst Ex Ever 2024 - 58m Dokumentalny True crime Cynthia Childs USA Dokumentalny True crime (Sezon 2) Serial dokumentalny "Koszmarni eks" powraca z drugim sezonem, pełnym szokujących relacji, niepokojących nagrań z kamer nasobnych i sugestywnych animowanych rekonstrukcji zdarzeń, które razem składają się na przerażające historie o zdradzie, przemocy i kłamstwie, ujawniające sekrety potwornych związków i budzących odrazę partnerów.

7 Ekspresowe dokumenty Instadocs 2026 - 30m Dokumentalny True crime USA Dokumentalny True crime (Antologia) "Ekspresowe dokumenty" to błyskawicznie realizowany serial dokumentalny, poświęcony najgłośniejszym sprawom, które dopiero się wydarzyły lub właśnie się dzieją.

2 Nemezis Nemesis 2026 - 58m Kryminał Thriller USA Kryminał Thriller Matthew Law Y'lan Noel (Sezon 1) Nieustępliwy policjant wpada w obsesję na punkcie przebiegłego złodzieja, odpowiedzialnego za serię brawurowych skoków. Ten pojedynek na intelekt może wygrać tylko jeden.

"Panie przodem" - zwiastun