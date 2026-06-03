Netflix: Top 10 tygodnia - "Panie przodem" przodem

Pomimo mieszanych recenzji, komedia "Panie przodem" z Sachą Baronem Cohenem i Rosamund Pike trafiła na pierwsze miejsce najchętniej oglądanych na świecie filmów Netfliksa. Wśród seriali triumfuje za to "The Boroughs", które dotarło na szczyt, awansując z piątej pozycji. Co jeszcze oglądali widzowie na całym świecie? Sprawdźcie w poniższym podsumowaniu.
Top 10 filmów Netfliksa na świecie: 25.05-31.05.2026
W 1991 roku w Ramanathapuram, w cieniu wojny w Zatoce Perskiej, Karasamy musi stawić czoła przeszłości, od której uciekł, by chronić tych, którzy na nim polegają. Thriller akcji o człowieku rozdartym między grzechem a cnotą, walczącym wbrew wszelkim przeciwnościom o ocalenie swojej rodziny.
(Sezon 2) Serial dokumentalny "Koszmarni eks" powraca z drugim sezonem, pełnym szokujących relacji, niepokojących nagrań z kamer nasobnych i sugestywnych animowanych rekonstrukcji zdarzeń, które razem składają się na przerażające historie o zdradzie, przemocy i kłamstwie, ujawniające sekrety potwornych związków i budzących odrazę partnerów.