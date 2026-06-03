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Netflix: Top 10 tygodnia - "Panie przodem" przodem

Filmweb
https://www.filmweb.pl/news/Netflix%3A+Top+10+film%C3%B3w+i+seriali+tygodnia+na+%C5%9Bwiecie.+25.05-31.05.2026-166907
Netflix: Top 10 tygodnia - &quot;Panie przodem&quot; przodem
Pomimo mieszanych recenzji, komedia "Panie przodem" z Sachą Baronem Cohenem i Rosamund Pike trafiła na pierwsze miejsce najchętniej oglądanych na świecie filmów Netfliksa. Wśród seriali triumfuje za to "The Boroughs", które dotarło na szczyt, awansując z piątej pozycji. Co jeszcze oglądali widzowie na całym świecie? Sprawdźcie w poniższym podsumowaniu.

Top 10 filmów Netfliksa na świecie: 25.05-31.05.2026



10
plakat filmu Kara

2026

Indie

W 1991 roku w Ramanathapuram, w cieniu wojny w Zatoce Perskiej, Karasamy musi stawić czoła przeszłości, od której uciekł, by chronić tych, którzy na nim polegają. Thriller akcji o człowieku rozdartym między grzechem a cnotą, walczącym wbrew wszelkim przeciwnościom o ocalenie swojej rodziny.


9
plakat filmu K-popowe łowczynie demonów

KPop Demon Hunters
2025
1h 39m

Fantasy

Animacja

Musical

USA

Fantasy

Animacja

Musical

Gwiazdy K-popu Rumi, Mira i Zoey w przerwach między koncertami na pełnych stadionach bronią fanów przed nadnaturalnymi zagrożeniami, korzystając ze swoich tajemnych mocy.


8
plakat filmu Niezwykle szlachetne stworzenia

Remarkably Bright Creatures
2026
1h 51m

Dramat

USA

Dramat

Oparty na książkowym bestsellerze dramat, w którym pewna wdowa podejmuje pracę w oceanarium, gdzie zaprzyjaźnia się z mądrą ośmiornicą i zagubionym młodym mężczyzną.


7
plakat filmu Ślady zbrodni

Cleaner
2007
1h 33m

Kryminał

Thriller

USA

Kryminał

Thriller

Tom Cutler zajmuje się czyszczeniem miejsc zbrodni. Po wykonaniu jednego ze zleceń odkrywa, że został wykorzystany do usunięcia dowodów zabójstwa.


6
plakat filmu Alfa

Apex
2026
1h 37m

Thriller

Akcja

Australia

Islandia

Kanada

USA

Thriller

Akcja

Pogrążona w żałobie kobieta, testująca granice swoich możliwości na australijskim odludziu, zostaje wciągnięta w pokrętną grę zabójcy, który widzi w niej łatwą ofiarę.


5
plakat filmu Wyspa strachu

A Perfect Getaway
2009
1h 37m

Thriller

USA

Thriller

Dwie pary kochanków wyjeżdżają na Hawaje. Dochodzi tam do fali morderstw.


4
plakat filmu Wielka mała koza

GOAT
2026
1h 35m

Sportowy

Animacja

Komedia

USA

Sportowy

Animacja

Komedia

Mała koza z wielkimi ambicjami trafia do świata rykokosza, gdzie na niebezpiecznych arenach musi dowieść, że pasuje do drużyny mistrzów.


3
plakat filmu W cudzej skórze

Swapped
2026
1h 41m

Animacja

Komedia

Familijny

Hiszpania

USA

Animacja

Komedia

Familijny

Małe leśne stworzenie i majestatyczny ptak zamieniają się ciałami i muszą połączyć siły, aby przetrwać najbardziej zwariowaną przygodę swojego życia.


2
plakat filmu Wypadek: Sprawa Mackenzie Shirilli

The Crash
2026
1h 34m

Dokumentalny

True crime

Wielka Brytania

Dokumentalny

True crime

Nastolatka uderza samochodem w budynek, zabijając swojego chłopaka i jego przyjaciela. Dokument o tym jak zdarzenie, którego wyglądało na wypadek, uznano za morderstwo.


1
plakat filmu Panie przodem

Ladies First
2026
1h 33m

Komedia

USA

Komedia

Arogancki, choć charyzmatyczny kobieciarz budzi się w świecie rządzonym przez kobiety i odkrywa, że jego życie pełne pieniędzy i miłostek właśnie się skończyło.



Top 10 seriali Netfliksa na świecie: 25.05-31.05.2026



10
plakat filmu WWE Monday Night RAW

1993
1h

Rozrywkowy

Sportowy

USA

Rozrywkowy

Sportowy

(Sezon 29) Przełomowa seria walk WWE i pełne dramatyzmu starcia, w których na ring wchodzą niezrównane gwiazdy sportu. Transmisja na żywo co tydzień.


9
plakat filmu Koszmarni eks

Worst Ex Ever
2024 -
58m

Dokumentalny

True crime

USA

Dokumentalny

True crime

(Sezon 2) Serial dokumentalny "Koszmarni eks" powraca z drugim sezonem, pełnym szokujących relacji, niepokojących nagrań z kamer nasobnych i sugestywnych animowanych rekonstrukcji zdarzeń, które razem składają się na przerażające historie o zdradzie, przemocy i kłamstwie, ujawniające sekrety potwornych związków i budzących odrazę partnerów.


8
plakat filmu Człowiek w ogniu

Man on Fire
2026 -
47m

Dramat

Sensacyjny

USA

Dramat

Sensacyjny

(Sezon 1) Dręczony przez przeszłość i ścigany przez wrogów weteran sił specjalnych walczy o utrzymanie przy życiu nastolatki na niebezpiecznych ulicach Rio de Janeiro.


7
plakat filmu Ekspresowe dokumenty

Instadocs
2026 -
30m

Dokumentalny

True crime

USA

Dokumentalny

True crime

(Antologia) "Ekspresowe dokumenty" to błyskawicznie realizowany serial dokumentalny, poświęcony najgłośniejszym sprawom, które dopiero się wydarzyły lub właśnie się dzieją.


6
plakat filmu Mój królewski wróg

Meotjinsinsegye
2026
1h 11m

Komedia rom.

Korea Południowa

Komedia rom.

(Sezon 1) Skazana na śmierć intrygantka z epoki Joseon otwiera oczy we współczesnym Seulu, gdzie bezwzględny dziedzic konglomeratu może być jej szansą na zmienienie swojego losu.


5
plakat filmu The Wonderfools

Wondeopulseu
2026
1h 10m

Akcja

Komedia

Sci-Fi

Korea Południowa

Akcja

Komedia

Sci-Fi

(Miniserial) Zwariowana grupka mieszczuchów zyskuje supermoce i walczy ze złem, podczas gdy widmo zagłady napędza panikę.


4
plakat filmu Cztery pory roku

The Four Seasons
2025 -
32m

Komedia rom.

USA

Komedia rom.

(Sezon 2) Wieloletnia przyjaźń trzech małżeństw zostaje poddana próbie, gdy jedno z nich się rozwodzi, co utrudnia kontynuację tradycji wspólnych weekendów raz na kwartał.


3
plakat filmu Berlin

Berlín
2023 -
49m

Kryminał

Dramat

Akcja

Hiszpania

Kryminał

Dramat

Akcja

(Sezon 2: Berlin i "Dama z gronostajem") Gotowy na kolejny skok Berlin zwołuje gang do Sewilli i czyni ambitnego księcia ofiarą jego własnego planu, który zakłada kradzież arcydzieła Da Vinci.


2
plakat filmu Nemezis

Nemesis
2026 -
58m

Kryminał

Thriller

USA

Kryminał

Thriller

(Sezon 1) Nieustępliwy policjant wpada w obsesję na punkcie przebiegłego złodzieja, odpowiedzialnego za serię brawurowych skoków. Ten pojedynek na intelekt może wygrać tylko jeden.


1
plakat filmu The Boroughs

2026 -
46m

Dramat

Sci-Fi

Horror

USA

Dramat

Sci-Fi

Horror

(Sezon 1) W niby idealnej wspólnocie seniorów grupa nietypowych bohaterów musi powstrzymać pozaziemskie zagrożenie przed odebraniem im jedynej rzeczy, której już nie mają... czasu.


"Panie przodem" - zwiastun



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