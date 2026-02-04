Netflix: Top 10 tygodnia – moda na "Bridgertonów" nie przemija

Top 10 filmów Netfliksa na świecie: 26.01-1.02.2026

10 Nie czas umierać No Time to Die 2021 2h 43m Sensacyjny Cary Joji Fukunaga USA Wielka Brytania Sensacyjny Daniel Craig Léa Seydoux James Bond opuszcza czynną służbę i cieszy się spokojnym życiem na Jamajce. Tymczasem jednak jego stary przyjaciel Felix Leiter z CIA zwraca się do niego o pomoc. Misja uratowania porwanego naukowca okazuje się o wiele bardziej zdradliwa, niż mogłoby się wydawać i naprowadza agenta 007 na ślad tajemniczego złoczyńcy, dysponującego nową, niezwykle niebezpieczną technologią.

7 Pułapka Trap 2024 1h 45m Kryminał Thriller Psychologiczny M. Night Shyamalan USA Wielka Brytania Jemen Kryminał Thriller Psychologiczny Josh Hartnett Ariel Donoghue Cooper i jego córka Riley wybierają się na koncert popularnej gwiazdy pop, Lady Raven. W trakcie wydarzenia okazuje się jednak, że koncert ma ukryty cel, to zaplanowana policyjna zasadzka, której celem jest ujęcie groźnego seryjnego mordercy o pseudonimie Butcher. Czy z wszyscy wyjdą cało z areny otoczonej kamerami, uzbrojonymi funkcjonariuszami policji i radiowozami? A może okaże się, że Butcher ukrywa więcej niż się wydaje?

5 Fałszerz Il falsario 2026 1h 50m Biograficzny Dramat Kryminał Stefano Lodovichi Włochy Biograficzny Dramat Kryminał Pietro Castellitto Giulia Michelini Rzym, lata 70. XX wieku. Toni przybywa do stolicy uzbrojony jedynie w talent malarski i marzenie o karierze wielkiego artysty. Jednak apetyt na życie, przeznaczenie, a może ironia losu prowadzą go w inną stronę - zostaje nie tylko najlepszym fałszerzem sztuki wszech czasów, ale też centralną postacią najbardziej tajemniczych afer we Włoszech.

3 Dhurandhar 2025 3h 32m Akcja Aditya Dhar Indie Akcja Arjun Rampal Madhavan Szef indyjskiego Biura Wywiadu opracowuje śmiałą i bezkompromisową misję infiltracji oraz rozbicia potężnej siatki terrorystycznej działającej na terenie Pakistanu. Aby przeprowadzić tę ryzykowną misję rekrutuje nietypowego agenta — 20-letniego chłopaka z Pendżabu, odsiadującego wyrok za zbrodnię w afekcie.

1 Łup The Rip 2026 1h 52m Kryminał Thriller Joe Carnahan USA Kryminał Thriller Matt Damon Ben Affleck Grupa policjantów z Miami odkrywa w rozpadającej się kryjówce miliony dolarów, co szybko sprawia, że tracą do siebie zaufanie. A kiedy o rozmiarze znaleziska dowiadują się ludzie z zewnątrz, już wszystko staje się wątpliwe i nie wiadomo już, kto po czyjej stoi stronie.

Top 10 seriali i programów TV Netfliksa na świecie: 26.01-1.02.2026

10 Stranger Things 2016 - 2025 1h 5m Dramat Horror Sci-Fi Matt Duffer Ross Duffer USA Dramat Horror Sci-Fi Winona Ryder David Harbour (Sezon 5) Jesień roku 1987. Otwierające się bramy sprawiają, że całe Hawkins drży ze strachu. Bohaterowie mają teraz tylko jeden cel - znaleźć i zlikwidować Vecnę. Ten jednak zniknął i nikt nie wie, gdzie jest i co planuje. Jakby tego było mało, władze obłożyły miasteczko kwarantanną i otoczyły wojskiem. Misję dodatkowo utrudnia to, że rząd chce za wszelką cenę dopaść Jedenastkę, co zmusza ją do pozostawania w ukryciu. Zbliża się rocznica zniknięcia Willa i narasta znajoma atmosfera przerażenia. W powietrzu czuć, że nadchodzi czas finałowego starcia z przeciwnikiem potężniejszym i groźniejszym niż wszyscy poprzedni. Aby położyć kres temu koszmarowi, cała ekipa musi po raz ostatni dać z siebie wszystko.

9 Bridgertonowie Bridgerton 2020 - 1h 1m Dramat Kostiumowy Julie Anne Robinson Sheree Folkson USA Dramat Kostiumowy Phoebe Dynevor Regé-Jean Page (Sezon 3) Penelope Featherington ( Nicola Coughlan ) w końcu przestała się durzyć w Colinie Bridgertonie ( Luke Newton ) po tym, jak usłyszała jego pogardliwe słowa na swój temat w ostatnim sezonie. Zdecydowała jednak, że czas wyjść za mąż, najlepiej za kogoś, kto zapewni jej wystarczającą niezależność, aby mogła nadal prowadzić podwójne życie jako Lady Whistledown z dala od matki i sióstr. Jednak nieśmiałe próby zaistnienia na rynku małżeńskim kończą się dla Penelope spektakularnym niepowodzeniem. Tymczasem Colin wraca z letnich podróży z nowym wyglądem i dużą dozą zuchwałości. Gdy uświadamia sobie, że Penelope - jedyna osoba, która zawsze go akceptowała takim, jaki jest - traktuje go chłodno, czuje się rozczarowany. Pragnąc odzyskać jej przyjaźń, proponuje Penelope, że pomoże jej pokonać nieśmiałość i znaleźć męża w tym sezonie. Kiedy jednak jego rady zaczynają przynosić zaskakująco dobre rezultaty, Colin musi się zastanowić, czy jego uczucia do Penelope są naprawdę tylko przyjacielskie. Sprawy komplikuje kłótnia Penelope z Eloise ( Claudia Jessie ), która znajduje nową przyjaciółkę w bardzo nieoczekiwanym miejscu. Poza tym Penelope coraz częściej pojawia się na salonach, co sprawia, że dużo trudniej jest jej utrzymać alter ego Lady Whistledown w tajemnicy.

8 Siedem zegarów Agathy Christie Agatha Christie's Seven Dials 2026 54m Kryminał Dramat Chris Sweeney Wielka Brytania Kryminał Dramat Mia McKenna-Bruce Martin Freeman (Miniserial) Anglia, rok 1925. Żart spłatany podczas przyjęcia w wiejskiej rezydencji przybiera makabryczny i zabójczy obrót. Zadanie rozwikłania mrożącej krew w żyłach zagadki przypada osobie, po której nikt by się nie spodziewał, że ma zadatki na detektywa - mianowicie energicznej i dociekliwej lady Eileen "Bundle" Brent, której życie na zawsze odmieni tajemnica prowincjonalnego domostwa.

5 Piekło singli Sollojiog 2021 1h 4m Reality-show Randkowy Korea Południowa Reality-show Randkowy Jin-kyeong Hong Da-hee Lee (Sezon 5) Atrakcyjni młodzi single są uwięzieni na piekielnej wyspie. Jedynym sposobem, aby się z niej wydostać, jest znalezienie sobie pary. Ci, którym się to uda, przenoszą się na noc na rajską wyspę, gdzie mogą liczyć na luksusowy nocleg i pyszne jedzenie. Tych, którzy nie dobiorą się w pary, czeka samotna noc w piekielnej krainie.

3 Miłość na lodzie Finding Her Edge 2026 - 45m Sportowy Melodramat Shamim Sarif Kanada Sportowy Melodramat Madelyn Keys Harmon Walsh (Sezon 1) Serial opowiada historię trzech sióstr Russo, spadkobierczyń podupadającej łyżwiarskiej dynastii. Siedemnastoletnia Adriana, środkowa z sióstr, trenuje do Mistrzostw Świata z nowym partnerem, Braydenem, choć wciąż żywi uczucia do swojej pierwszej miłości i byłego partnera, Freddie'ego. Jej życie komplikuje się jeszcze bardziej, gdy ona i Brayden udają parę poza lodem, aby zdobyć sponsoring i uratować borykające się z problemami finansowymi lodowisko rodziny Russo.

2 Zabójcza przyjaźń His & Hers 2026 43m Dramat Kryminał Thriller Anja Marquardt William Oldroyd USA Dramat Kryminał Thriller Tessa Thompson Jon Bernthal (Miniserial) Pośród upałów Atlanty łaknąca samotności Anna coraz bardziej oddala się od przyjaciół i zaniedbuje karierę prezenterki wiadomości. Jednak gdy słyszy o morderstwie w Dahlonega - sennym miasteczku, w którym dorastała - Anna wraca do życia, próbując rozpracować tę sprawę i szukając odpowiedzi. Jej zaangażowanie wzbudza podejrzenia detektywa Jacka Harpera, który bierze ją na celownik własnego dochodzenia. Każda historia ma dwie strony - jego i jej - co oznacza, że ktoś zawsze kłamie.

