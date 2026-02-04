Newsy Filmy Netflix: Top 10 tygodnia – moda na "Bridgertonów" nie przemija
W swoim czwartym sezonie na platformie Netflix serial kostiumowy "Bridgertonowie" ponownie zbiera widzów. Oglądający z całego świata pokazali, że nadal czekają na przygody ich ulubionej rodziny, pomagając jej się wspiąć na najwyższe miejsce podium. Takiego wsparcia fanów również w nadmiarze otrzymuje wyrastający na mały hit platformy "Łup" z Benem Affleckiem i Mattem Damonem. To zaszczytne miejsce piastuje już od trzech tygodni. Jakie pozostałe propozycje podbiły serca widzów z całego świata i trafiły do zestawienia najchętniej oglądanych produkcji w ofercie platformy Netflix? Przekonajcie się poniżej.

Top 10 filmów Netfliksa na świecie: 26.01-1.02.2026


10
plakat filmu Nie czas umierać

No Time to Die
2021
2h 43m

Sensacyjny

USA

Wielka Brytania

Sensacyjny

James Bond opuszcza czynną służbę i cieszy się spokojnym życiem na Jamajce. Tymczasem jednak jego stary przyjaciel Felix Leiter z CIA zwraca się do niego o pomoc. Misja uratowania porwanego naukowca okazuje się o wiele bardziej zdradliwa, niż mogłoby się wydawać i naprowadza agenta 007 na ślad tajemniczego złoczyńcy, dysponującego nową, niezwykle niebezpieczną technologią.

9
plakat filmu Ludzie, których spotykamy na wakacjach

People We Meet on Vacation
2026
1h 57m

Komedia rom.

USA

Komedia rom.

Poppy to wolny duch. Alex lubi planować. Po latach wspólnych wakacji tych zupełnie do siebie niepodobnych dwoje zastanawia się, czy mogliby się w sobie zakochać.

8
plakat filmu M3GAN 2.0

2025
1h 59m

Horror

Sci-Fi

USA

Wielka Brytania

Horror

Sci-Fi

Dwa lata po krwawej masakrze M3GAN jej twórczyni, Gemma, decyduje się ją wskrzesić. Tym razem jednak ma jeden cel – pokonać Amelię, zaawansowaną broń wojskową stworzoną przez koncern zbrojeniowy, który ukradł technologię M3GAN.

7
plakat filmu Pułapka

Trap
2024
1h 45m

Kryminał

Thriller

Psychologiczny

USA

Wielka Brytania

Jemen

Kryminał

Thriller

Psychologiczny

Cooper i jego córka Riley wybierają się na koncert popularnej gwiazdy pop, Lady Raven. W trakcie wydarzenia okazuje się jednak, że koncert ma ukryty cel, to zaplanowana policyjna zasadzka, której celem jest ujęcie groźnego seryjnego mordercy o pseudonimie Butcher. Czy z wszyscy wyjdą cało z areny otoczonej kamerami, uzbrojonymi funkcjonariuszami policji i radiowozami? A może okaże się, że Butcher ukrywa więcej niż się wydaje?

6
plakat filmu Max

2015
1h 51m

Przygodowy

Familijny

USA

Przygodowy

Familijny

Po powrocie z misji, pies służący pomocą żołnierzom w Afganistanie zostaje zaadoptowany przez rodzinę swojego tresera.

5
plakat filmu Fałszerz

Il falsario
2026
1h 50m

Biograficzny

Dramat

Kryminał

Włochy

Biograficzny

Dramat

Kryminał

Rzym, lata 70. XX wieku. Toni przybywa do stolicy uzbrojony jedynie w talent malarski i marzenie o karierze wielkiego artysty. Jednak apetyt na życie, przeznaczenie, a może ironia losu prowadzą go w inną stronę - zostaje nie tylko najlepszym fałszerzem sztuki wszech czasów, ale też centralną postacią najbardziej tajemniczych afer we Włoszech.

4
plakat filmu K-popowe łowczynie demonów

KPop Demon Hunters
2025
1h 39m

Animacja

Fantasy

Musical

USA

Animacja

Fantasy

Musical

Rumi, Mira i Zoey to gwiazdy K-popu, które - gdy akurat nie koncertują na wypełnionych po brzegi stadionach - potrafią przedzierzgnąć się w nieposkromione łowczynie demonów, zawsze gotowe ochronić fanów przed wszechobecnymi zagrożeniami nie z tego świata. Razem muszą stawić czoła największemu jak dotąd wrogowi - pełnemu nieodpartego uroku konkurencyjnemu boysbandowi, którego członkami tak naprawdę są demony.

3
plakat filmu Dhurandhar

2025
3h 32m

Akcja

Indie

Akcja

Szef indyjskiego Biura Wywiadu opracowuje śmiałą i bezkompromisową misję infiltracji oraz rozbicia potężnej siatki terrorystycznej działającej na terenie Pakistanu. Aby przeprowadzić tę ryzykowną misję rekrutuje nietypowego agenta — 20-letniego chłopaka z Pendżabu, odsiadującego wyrok za zbrodnię w afekcie.

2
plakat filmu Porwanie: Elizabeth Smart

Kidnapped: Elizabeth Smart
2026
1h 31m

Dokumentalny

True crime

USA

Dokumentalny

True crime

Dokument o porwaniu 14-letniej Elizabeth Smart z domu w Utah w 2002 roku, zawierający jej własne relacje i niepublikowane wcześniej nagrania.

1
plakat filmu Łup

The Rip
2026
1h 52m

Kryminał

Thriller

USA

Kryminał

Thriller

Grupa policjantów z Miami odkrywa w rozpadającej się kryjówce miliony dolarów, co szybko sprawia, że tracą do siebie zaufanie. A kiedy o rozmiarze znaleziska dowiadują się ludzie z zewnątrz, już wszystko staje się wątpliwe i nie wiadomo już, kto po czyjej stoi stronie.


Top 10 seriali i programów TV Netfliksa na świecie: 26.01-1.02.2026


10
plakat filmu Stranger Things

2016 - 2025
1h 5m

Dramat

Horror

Sci-Fi

USA

Dramat

Horror

Sci-Fi

(Sezon 5) Jesień roku 1987. Otwierające się bramy sprawiają, że całe Hawkins drży ze strachu. Bohaterowie mają teraz tylko jeden cel - znaleźć i zlikwidować Vecnę. Ten jednak zniknął i nikt nie wie, gdzie jest i co planuje. Jakby tego było mało, władze obłożyły miasteczko kwarantanną i otoczyły wojskiem. Misję dodatkowo utrudnia to, że rząd chce za wszelką cenę dopaść Jedenastkę, co zmusza ją do pozostawania w ukryciu. Zbliża się rocznica zniknięcia Willa i narasta znajoma atmosfera przerażenia. W powietrzu czuć, że nadchodzi czas finałowego starcia z przeciwnikiem potężniejszym i groźniejszym niż wszyscy poprzedni. Aby położyć kres temu koszmarowi, cała ekipa musi po raz ostatni dać z siebie wszystko.

9
plakat filmu Bridgertonowie

Bridgerton
2020 -
1h 1m

Dramat

Kostiumowy

USA

Dramat

Kostiumowy

(Sezon 3) Penelope Featherington (Nicola Coughlan) w końcu przestała się durzyć w Colinie Bridgertonie (Luke Newton) po tym, jak usłyszała jego pogardliwe słowa na swój temat w ostatnim sezonie. Zdecydowała jednak, że czas wyjść za mąż, najlepiej za kogoś, kto zapewni jej wystarczającą niezależność, aby mogła nadal prowadzić podwójne życie jako Lady Whistledown z dala od matki i sióstr. Jednak nieśmiałe próby zaistnienia na rynku małżeńskim kończą się dla Penelope spektakularnym niepowodzeniem. Tymczasem Colin wraca z letnich podróży z nowym wyglądem i dużą dozą zuchwałości. Gdy uświadamia sobie, że Penelope - jedyna osoba, która zawsze go akceptowała takim, jaki jest - traktuje go chłodno, czuje się rozczarowany. Pragnąc odzyskać jej przyjaźń, proponuje Penelope, że pomoże jej pokonać nieśmiałość i znaleźć męża w tym sezonie. Kiedy jednak jego rady zaczynają przynosić zaskakująco dobre rezultaty, Colin musi się zastanowić, czy jego uczucia do Penelope są naprawdę tylko przyjacielskie. Sprawy komplikuje kłótnia Penelope z Eloise (Claudia Jessie), która znajduje nową przyjaciółkę w bardzo nieoczekiwanym miejscu. Poza tym Penelope coraz częściej pojawia się na salonach, co sprawia, że dużo trudniej jest jej utrzymać alter ego Lady Whistledown w tajemnicy.

8
plakat filmu Siedem zegarów Agathy Christie

Agatha Christie's Seven Dials
2026
54m

Kryminał

Dramat

Wielka Brytania

Kryminał

Dramat

(Miniserial) Anglia, rok 1925. Żart spłatany podczas przyjęcia w wiejskiej rezydencji przybiera makabryczny i zabójczy obrót. Zadanie rozwikłania mrożącej krew w żyłach zagadki przypada osobie, po której nikt by się nie spodziewał, że ma zadatki na detektywa - mianowicie energicznej i dociekliwej lady Eileen "Bundle" Brent, której życie na zawsze odmieni tajemnica prowincjonalnego domostwa.

7
plakat filmu Uwolnić Berta

Free Bert
2026 -
26m

Komedia

USA

Komedia

(Sezon 1) Bert Kreischer - komik z gołą klatą, imprezowa legenda i gość, po którym można spodziewać się wszystkiego - musi odnaleźć się w nowym świecie, kiedy jego córki zostają przyjęte do elitarnej prywatnej szkoły w Beverly Hills. Kiedy jednak rodzina zaczyna cierpieć przez jego zachowanie, postanawia się w końcu ubrać i stłamsić swoją prawdziwą naturę.

6
plakat filmu Mike Epps: Delusional

2026
59m

Stand-up

USA

Stand-up

Komik światowego formatu Mike Epps wraca na scenę w swoim piątym stand-upie dla Netflixa - "Delusional". Z typowym dla siebie urokiem i ostrym poczuciem humoru prezentuje nowy materiał pełen zabawnych i niezapomnianych momentów, opowiadając wywołujące śmiech, szczere historie o tym, jak odrobina złudzeń i dużo determinacji uczyniły go gwiazdą.

5
plakat filmu Piekło singli

Sollojiog
2021
1h 4m

Reality-show

Randkowy

Korea Południowa

Reality-show

Randkowy

(Sezon 5) Atrakcyjni młodzi single są uwięzieni na piekielnej wyspie. Jedynym sposobem, aby się z niej wydostać, jest znalezienie sobie pary. Ci, którym się to uda, przenoszą się na noc na rajską wyspę, gdzie mogą liczyć na luksusowy nocleg i pyszne jedzenie. Tych, którzy nie dobiorą się w pary, czeka samotna noc w piekielnej krainie.

4
plakat filmu Jak przetłumaczyć miłość?

I sarang tongyeok doenayo?
2026
1h 6m

Komedia rom.

Korea Południowa

Komedia rom.

(Sezon 1) Celebrytce i tłumaczowi trudno wyrazić swoje uczucia, pojawiające się podczas podróży po świecie i nagrywania programu. Czy miłość znajdzie własny język?

3
plakat filmu Miłość na lodzie

Finding Her Edge
2026 -
45m

Sportowy

Melodramat

Kanada

Sportowy

Melodramat

(Sezon 1) Serial opowiada historię trzech sióstr Russo, spadkobierczyń podupadającej łyżwiarskiej dynastii. Siedemnastoletnia Adriana, środkowa z sióstr, trenuje do Mistrzostw Świata z nowym partnerem, Braydenem, choć wciąż żywi uczucia do swojej pierwszej miłości i byłego partnera, Freddie'ego. Jej życie komplikuje się jeszcze bardziej, gdy ona i Brayden udają parę poza lodem, aby zdobyć sponsoring i uratować borykające się z problemami finansowymi lodowisko rodziny Russo.

2
plakat filmu Zabójcza przyjaźń

His & Hers
2026
43m

Dramat

Kryminał

Thriller

USA

Dramat

Kryminał

Thriller

(Miniserial) Pośród upałów Atlanty łaknąca samotności Anna coraz bardziej oddala się od przyjaciół i zaniedbuje karierę prezenterki wiadomości. Jednak gdy słyszy o morderstwie w Dahlonega - sennym miasteczku, w którym dorastała - Anna wraca do życia, próbując rozpracować tę sprawę i szukając odpowiedzi. Jej zaangażowanie wzbudza podejrzenia detektywa Jacka Harpera, który bierze ją na celownik własnego dochodzenia. Każda historia ma dwie strony - jego i jej - co oznacza, że ktoś zawsze kłamie.

1
plakat filmu Bridgertonowie

Bridgerton
2020 -
1h 1m

Dramat

Kostiumowy

USA

Dramat

Kostiumowy

(Sezon 4) Główną postacią czwartego sezonu serialu "Bridgertonowie" jest Benedict (Luke Thompson) – drugi syn Bridgertonów oraz niespokojna i artystyczna dusza. Mimo że zarówno jego starszy, jak i młodszy brat odnaleźli szczęście w małżeństwie, to dla niego wizja stabilizacji i ożenku jest mało pociągająca… do czasu aż na wyprawionym przez matkę balu maskowym poznaje zniewalającą Srebrną Damę.

Zwiastun serialu "Bridgertonowie"


