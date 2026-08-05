Netflix: Top 10 tygodnia - sprawa z uniwersytetu w Idaho angażuje widzów

Podobnie jak w zeszłym tygodniu, także i teraz najpopularniejszym filmem okazały się "72 godziny" z Kevinem Hartem. Jest za to zmiana na fotelu lidera wśród serialu - największą oglądalnością może poszczycić się dokumentalna produkcja "The Idaho Murders: A College Town Nightmare" o przerażającej sprawie morderstwa czworga studentów. Sprawdźcie, co jeszcze chętnie oglądali widzowie.
Top 10 filmów Netfliksa na świecie: 27.07-2.08.2026
Tanjirō Kamado, walczący u boku siostry Nezuko i towarzyszy z Oddziału Zabójców Demonów, staje do finałowej bitwy. Po treningu Filarów Muzan Kibutsuji wciąga wojowników do Zamku Nieskończoności – twierdzy demonów, gdzie odbędzie się ostateczne starcie.
(Sezon 2) Poruszający dramat osadzony w rozległych krajobrazach regionu Texas Hill Country. "Ransom Canyon" śledzi splatające się losy rodzin głęboko zakorzenionych w miasteczku, gdzie sąsiedzi wiedzą o sobie wszystko. Drugi sezon rozpoczyna się sześć miesięcy po wydarzeniach z pierwszej serii: ranczer Staten Kirkland (Josh Duhamel) walczy o odzyskanie swojego dziedzictwa po odsunięciu go od zarządzania rodzinnym ranczem Double K, a muzyczka Quinn O'Grady (Minka Kelly) musi zdecydować, czy jej serce należy do małego miasteczka, przed którym kiedyś uciekała, czy do szybkiego życia w Nowym Jorku. Czy są nieszczęśliwie rozdzielonymi kochankami, czy jednak połączy ich przeznaczenie? W "Ransom Canyon" prawdziwe historie miłosne są chaotyczne, skomplikowane i pokazują, że na uczucie zawsze warto poczekać.