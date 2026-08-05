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Netflix: Top 10 tygodnia - sprawa z uniwersytetu w Idaho angażuje widzów

Filmweb
https://www.filmweb.pl/news/Netflix%3A+Top+10+film%C3%B3w+i+seriali+tygodnia+na+%C5%9Bwiecie.+27.07-2.08.2026-167895
Netflix: Top 10 tygodnia - sprawa z uniwersytetu w Idaho angażuje widzów
Podobnie jak w zeszłym tygodniu, także i teraz najpopularniejszym filmem okazały się "72 godziny" z Kevinem Hartem. Jest za to zmiana na fotelu lidera wśród serialu - największą oglądalnością może poszczycić się dokumentalna produkcja "The Idaho Murders: A College Town Nightmare" o przerażającej sprawie morderstwa czworga studentów. Sprawdźcie, co jeszcze chętnie oglądali widzowie.

Top 10 filmów Netfliksa na świecie: 27.07-2.08.2026



10
plakat filmu Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle

Gekijōban Kimetsu no Yaiba Mugenjō Hen
2025
2h 35m

Akcja

Anime

Fantasy

Japonia

USA

Akcja

Anime

Fantasy

Tanjirō Kamado, walczący u boku siostry Nezuko i towarzyszy z Oddziału Zabójców Demonów, staje do finałowej bitwy. Po treningu Filarów Muzan Kibutsuji wciąga wojowników do Zamku Nieskończoności – twierdzy demonów, gdzie odbędzie się ostateczne starcie.


9
plakat filmu K-popowe łowczynie demonów

KPop Demon Hunters
2025
1h 39m

Animacja

Fantasy

Musical

USA

Animacja

Fantasy

Musical

Gwiazdy K-popu Rumi, Mira i Zoey w przerwach między koncertami na pełnych stadionach bronią fanów przed nadnaturalnymi zagrożeniami, korzystając ze swoich tajemnych mocy.


8
plakat filmu Wiadomości dla Isabelle

Voicemails for Isabelle
2026
1h 58m

Komedia rom.

USA

Komedia rom.

Zabawne wyznania młodej kobiety nagrywane na pocztę głosową jej zmarłej siostry przez przypadek trafiają do nieznajomego, który zaczyna się w niej zakochiwać.


7
plakat filmu Kung Fu Panda 4

2024
1h 34m

Komedia

Animacja

Familijny

Przygodowy

Sztuki walki

USA

Komedia

Animacja

Familijny

Przygodowy

Sztuki walki

Po wykazał się już niezwykłą odwagą i talentem do sztuk walki. Teraz ma zostać przywódcą Doliny Spokoju.


6
plakat filmu Pragnienie

Deseo
2026
1h 39m

Dramat

Thriller

Hiszpania

Meksyk

Dramat

Thriller

Kiedy zamężna prawniczka wdaje się w romans z trenerem pływania swojej córki, miłosne zamieszanie zmienia się w pokrętną grę, nad którą wszyscy tracą kontrolę.


5
plakat filmu Podejrzliwi

Los creyentes
2026
1h 46m

Thriller

Psychologiczny

Dramat

Hiszpania

Thriller

Psychologiczny

Dramat

Po nagłej śmierci matki Ruth wraca do rodzinnego miasta i spotyka się z ojcem, którego dziwne zachowanie skłania ją do zadawania pytań o prawdziwą wersję wydarzeń.


4
plakat filmu Windykator

Khon Dueat Thuang Khaen
2026
2h 14m

Thriller

Akcja

Tajlandia

Thriller

Akcja

Prześladowany wizjami błędów z przeszłości i diagnozą śmiertelnej choroby były windykator powraca do półświatka, aby ochronić ofiary brutalnej organizacji.


3
plakat filmu Toksyczna historia miłosna

A Toxic Love Story
2026
1h 30m

True crime

Dokumentalny

Wielka Brytania

True crime

Dokumentalny

E-maile z pogróżkami przeradzają się w plan zemsty. Dokument o prawdziwej zbrodni, przedstawiający historię szeryfa, który właśnie się ożenił, i jego byłej dziewczyny.


2
plakat filmu Elize: Cienie kobiety

Elize: Sombras de Uma Mulher
2026
1h 33m

Dramat

Kryminał

Brazylia

Dramat

Kryminał

W tej opartej na faktach historii była prostytutka nie potrafi pogodzić się ze zdradą swojego bogatego męża, która zatruwa ich związek.


1
plakat filmu 72 godziny

72 Hours
2026
1h 45m

Komedia

USA

Komedia

40-letni spec od reklamy przypadkiem dołącza do szalonej imprezy kawalerskiej w Miami. Czy zabawa z dwa razy młodszą ekipą pomoże mu uratować karierę?



Top 10 seriali Netfliksa na świecie: 27.07-2.08.2026



10
plakat filmu Pałac Wschodni

Donggung
2026
50m

Fantasy

Horror

Kostiumowy

Korea Południowa

Fantasy

Horror

Kostiumowy

(Miniserial) Mężczyzna odwiedzający zaświaty i dwórka słysząca głosy zmarłych zostają wezwani przez króla do Pałacu Wschodniego - czy uda im się rozwiązać jego mroczne tajemnice?


9
plakat filmu Spooky in Love

Ossakhan yeonae
2026
1h 10m

Romans

Fantasy

Korea Południowa

Romans

Fantasy

(Sezon 1) Gdy widząca duchy dziedziczka i wybitny prokurator odkrywają, że jeden dotyk czyni z nich wyjątkowo skuteczny duet, biorą się za wyjaśnianie nierozwiązanych morderstw.


8
plakat filmu Musafir Cafe

2026 -
31m

Melodramat

Indie

Melodramat

(Sezon 1) Chander czuje niezaprzeczalną więź z Sudhą. Po latach układa sobie życie na nowo w górach u boku Preeti, lecz wspomnienia nie dają mu spokoju.


7
plakat filmu Za wszelką cenę

I Will Find You
2026
41m

Dramat

Thriller

Kryminał

USA

Dramat

Thriller

Kryminał

(Miniserial) Niesłusznie osadzony w więzieniu za morderstwo syna ojciec wyrusza na desperacką misję ratunkową, gdy dowiaduje się, że chłopiec wciąż żyje.


6
plakat filmu Reaktywacja agenta Kima

Kim bujang
2026 -
1h 5m

Kryminał

Thriller

Korea Południowa

Kryminał

Thriller

(Sezon 1) Skromny człowiek, którego córka znika, sięga po swoje umiejętności, nabyte w służbach specjalnych, żeby ją odnaleźć, ale zwraca na siebie uwagę niewłaściwych ludzi.


5
plakat filmu Zamach nad Lockerbie

The Bombing of Pan Am 103
2025
58m

Dramat

Kanada

Niemcy

USA

Wielka Brytania

Dramat

(Miniserial) Tragiczny zamach bombowy na rejs transatlantycki w 1988 roku sprawia, że szkocka policja i FBI łączą siły w pościgu za sprawcami. Na podstawie prawdziwej historii.


4
plakat filmu Ransom Canyon

2025 -
47m

Melodramat

Western

USA

Melodramat

Western

(Sezon 2) Poruszający dramat osadzony w rozległych krajobrazach regionu Texas Hill Country. "Ransom Canyon" śledzi splatające się losy rodzin głęboko zakorzenionych w miasteczku, gdzie sąsiedzi wiedzą o sobie wszystko. Drugi sezon rozpoczyna się sześć miesięcy po wydarzeniach z pierwszej serii: ranczer Staten Kirkland (Josh Duhamel) walczy o odzyskanie swojego dziedzictwa po odsunięciu go od zarządzania rodzinnym ranczem Double K, a muzyczka Quinn O'Grady (Minka Kelly) musi zdecydować, czy jej serce należy do małego miasteczka, przed którym kiedyś uciekała, czy do szybkiego życia w Nowym Jorku. Czy są nieszczęśliwie rozdzielonymi kochankami, czy jednak połączy ich przeznaczenie? W "Ransom Canyon" prawdziwe historie miłosne są chaotyczne, skomplikowane i pokazują, że na uczucie zawsze warto poczekać.


3
plakat filmu Ojciec mojej córki

El otro padre
2026 -
43m

Dramat

Meksyk

Dramat

(Sezon 1) Gdy życie jej córki wisi na włosku, prowadzone przez lekarkę poszukiwania dawcy nerki rzucają światło na sekretny romans i test DNA, który może rozbić w pył dwie rodziny.


2
plakat filmu Siły specjalne

GIGN
2026 -
49m

Akcja

Thriller

Francja

Akcja

Thriller

(Sezon 1) Atak na elitarną jednostkę sprawia, że oficer, który miał odejść ze służby, staje na czele niebezpiecznej misji, zmuszającej go do konfrontacji z przeszłością.


1
plakat filmu Morderstwa w Idaho: Tragedia na uniwersytecie

The Idaho Murders: College Nightmare
2026
44m

True crime

Dokumentalny

USA

True crime

Dokumentalny

(Miniserial) Dokument bada przerażającą sprawę morderstwa czworga studentów Uniwersytetu Idaho poprzez nagrania z kamer nasobnych, wiadomości i rozmowy z bliskimi ofiar.


"72 godziny" - zwiastun



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